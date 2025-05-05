ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 29 апреля — 5 мая

    Алаба покинет «Реал», в АПЛ перейдет талант из Нидерландов, будущее Хейлунна

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Арсенал Астон Вилла Ливерпуль Манчестер Юнайтед Челси Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Серия A Футбол Италии Аталанта Ювентус Эредивизия Аякс
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему Кирилл Дементьев«До пенальти "Барсе" лучше дело не доводить». Дементьев — об ответных полуфиналах Лиги чемпионов Расмус Хейлунн может покинуть «Манчестер Юнайтед» Трансферный дайджест. 29 апреля — 5 мая
    Все новости спорта
    Расмус Хейлунн может покинуть «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Расмус Хейлунн может покинуть «Манчестер Юнайтед»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Расмус Хейлунн

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

    В нынешнем сезоне форвард чуть сдал позиции, как и практически все игроки в «Манчестер Юнайтед». Результативность Хейлунна снизилась в этом году, поэтому появились слухи о его уходе из стана «манкунианцев».

    Как сообщает CalcioMercato, «Ювентус» всерьез заинтересован в подписании Хейлунна предстоящим летом. Представители клуба уже контрактировал с агентом игрока.

  • АПЛ. «Ливерпуль» — чемпион Англии
  • Итоги 34-го тура чемпионата Англии по футболу
  • 02/05/2025

    • Ранее боссы «Ювентуса» хотели подписать другого форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, но тот получил травму и выбыл до конца сезона.

    В нынешнем сезоне 29 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил 4 гола.

    Расмус Хейлунн
    globallookpress.com

    Наш прогноз: Хейлунн перейдет в «Ювентус».

    Адемола Лукман

    «Аталанта», нападающий, 27 лет

    Этот форвард отличается своей стабильностью в нынешнем сезоне. Лукман находится в топе лучших бомбардиров Серии А. Естественно, топ-клубы Европы засмотрелись на нападающего.

    По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Арсенал» заинтересован в подписании Лукмана в летнее трансферное окно. Форвард находится в шорт-листе «канониров».

    Адемола Лукман
    globallookpress.com

    К тому же, Лукман намерен покинуть «Аталанту» предстоящим летом и хочет продолжить карьеру в АПЛ. «Арсенал» может воспользоваться этим и заполучить форварда.

    Ранее в СМИ также сообщали об интересе к Лукману со стороны «Ювентуса». Но «старую синьору» смутила сумма трансфера, которую просила «Аталанта» — это 60 млн. евро.

  • «Интер» выстрадал победу над «Вероной» и сохранил иллюзию борьбы за скудетто
  • Но главный матч сезона — против «Барселоны» во вторник
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Лукман провел за команду 29 матчей в рамках Серии А, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач.

    Наш прогноз: Лукман продолжит карьеру в АПЛ.

    Йоррел Хато

    «Аякс», защитник, 19 лет

    Этот молодой талант из Нидерландов продолжает удивлять. Уже в 19 лет Хато стал основным игроком обороны в «Аяксе» и понятно, что большинство топ-клубов хотят подписать футболиста.

    По информации журналиста Каве Солхекола, Хато может продолжить карьеру в «Челси». Лондонская команда уже давно следить за этим футболистом и настроена на его подписание.

  • Ирония почестей: «Челси» обыгрывает рассеянного чемпиона и гонится за Лигой чемпионов
  • Футболисты «Ливерпуля» уже купили билеты в отпуск
  • Вчера

    • В «Челси» высоко оценивают талант защитника, который может сыграть как левого, так и центрального игрока обороны. Универсальность Хато может повлиять на его будущее.

    Также, в трансфере защитника заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль». Топ-клубы АПЛ будут продолжать бороться за подписание Хато.

    Йорелл Хато
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел за «Аякс» 28 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

    Наш прогноз: Хато сменит клуб и продолжит карьеру в АПЛ.

    Давид Алаба

    «Реал», защитник, 32 года

    Австриец переходил в стан «сливочных» в качестве звездного защитника, который точно усилит топ-клуб. Алабе сильно помешали травмы, сейчас игрок может покинуть «Реал».

    Как сообщает The Athletic, руководство «королевского» клуба хочет расстаться с Алабой в ближайшее время. Дело в том, что австриец получает высокую зарплату — 22.5 млн. евро в год.

    Давид Алаба
    globallookpress.com

    «Сливочные» хотели расторгнуть контракт с Алабой еще по ходу нынешнего сезона, но защитник перенес очередную операцию на колене и выбыл на неопределенное время.

    «Реал» уже активно ищет замену Алабе, который, вероятно, покинет клуб. По данным Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 10 млн. евро.

  • Поздравляем, «Реал» Мадрид: вы — самый жалкий футбольный клуб
  • «Королевский клуб» показал свое истинное лицо, устроив позорное шоу в финале Кубка Испании
  • 01/05/2025

    • В нынешнем сезоне Алаба успел провести за «Реал» только 7 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: Алаба точно покинет «Реал».

    Родриго

    «Реал», нападающий, 24 года

    Родриго является одним из самых техничных и лучших форвардов Европы, этот форвард даже претендовал на «Золотой мяч» в 2024-м году, а сейчас раздумывает над тем, чтобы покинуть «Реал».

    По данным Marca, Родриго может покинуть «сливочных» в летнее трансферное окно. Дело в том, что нападающий не ощущает себя одним из лидеров команды.

  • Первые 100 матчей Ямаля за «Барселону»: сравнение с Месси, Роналду и Мбаппе
  • О столь раннем прорыве могли только мечтать даже нынешние легенды
  • 02/05/2025

    • На фоне Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема бразилец не чувствует себя важным игроком в атаке. Этот фактор может повлиять на уход Родриго.

    Конечно же, практически каждый топ-клуб Европы захочет заполучить такого форварда. Несмотря на это, в «Реал» придет новый главный тренер предстоящим летом и он должен переубедить Родриго покидать клуб.

    Родриго
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне бразилец провел за «Реал» 30 матчей в рамках Примеры, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

    Наш прогноз: Родриго продолжит выступать за «Реал» и выигрывать титулы.

    Морган Роджерс

    «Астон Вилла», нападающий, 22 года

    Роджерс пополнил состав «львов» в прошлом сезоне и сразу дал понять, что он серьезный нападающий, который способен забивать голы. Уже в нынешнем сезоне форвард занял место в основном составе «Астон Виллы».

    По данным Independent, Роджерс уже входит в сферу интересов «Челси», который стремится усилить атакующую линию на следующий сезон. Этот нападающий «Астон Виллы» может подойти «синим».

    Морган Роджерс
    globallookpress.com

    Несмотря на это, руководство «львов» планирует сохранить Роджерса, который успел стать лидером команды. Но у «Астон Виллы» есть финансовые вопросы, из-за которых клуб может продать нападающего.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Дело в том, что из-за правил финансовой устойчивости клубам приходится продавать даже тех игроков, которых они предпочли бы сохранить. «Челси» хочет воспользоваться этим и заполучить Роджерса.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В нынешнем сезоне форвард провел за «Астон Виллу» 34 матча в рамках АПЛ, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач.

    Наш прогноз: Роджерс продолжит выступать за «Астон Виллу».

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бронцетти — Севастова
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Бегу
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урава Ред — Гамба Осака
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры