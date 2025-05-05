Трансферный дайджест. 29 апреля — 5 мая

Расмус Хейлунн

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

В нынешнем сезоне форвард чуть сдал позиции, как и практически все игроки в «Манчестер Юнайтед». Результативность Хейлунна снизилась в этом году, поэтому появились слухи о его уходе из стана «манкунианцев».

Как сообщает CalcioMercato, «Ювентус» всерьез заинтересован в подписании Хейлунна предстоящим летом. Представители клуба уже контрактировал с агентом игрока.

Ранее боссы «Ювентуса» хотели подписать другого форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, но тот получил травму и выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне 29 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил 4 гола.

Расмус Хейлунн globallookpress.com

Наш прогноз: Хейлунн перейдет в «Ювентус».

Адемола Лукман

«Аталанта», нападающий, 27 лет

Этот форвард отличается своей стабильностью в нынешнем сезоне. Лукман находится в топе лучших бомбардиров Серии А. Естественно, топ-клубы Европы засмотрелись на нападающего.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Арсенал» заинтересован в подписании Лукмана в летнее трансферное окно. Форвард находится в шорт-листе «канониров».

Адемола Лукман globallookpress.com

К тому же, Лукман намерен покинуть «Аталанту» предстоящим летом и хочет продолжить карьеру в АПЛ. «Арсенал» может воспользоваться этим и заполучить форварда.

Ранее в СМИ также сообщали об интересе к Лукману со стороны «Ювентуса». Но «старую синьору» смутила сумма трансфера, которую просила «Аталанта» — это 60 млн. евро.

В нынешнем сезоне Лукман провел за команду 29 матчей в рамках Серии А, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач.

Наш прогноз: Лукман продолжит карьеру в АПЛ.

Йоррел Хато

«Аякс», защитник, 19 лет

Этот молодой талант из Нидерландов продолжает удивлять. Уже в 19 лет Хато стал основным игроком обороны в «Аяксе» и понятно, что большинство топ-клубов хотят подписать футболиста.

По информации журналиста Каве Солхекола, Хато может продолжить карьеру в «Челси». Лондонская команда уже давно следить за этим футболистом и настроена на его подписание.

В «Челси» высоко оценивают талант защитника, который может сыграть как левого, так и центрального игрока обороны. Универсальность Хато может повлиять на его будущее.

Также, в трансфере защитника заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль». Топ-клубы АПЛ будут продолжать бороться за подписание Хато.

Йорелл Хато globallookpress.com

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел за «Аякс» 28 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

Наш прогноз: Хато сменит клуб и продолжит карьеру в АПЛ.

Давид Алаба

«Реал», защитник, 32 года

Австриец переходил в стан «сливочных» в качестве звездного защитника, который точно усилит топ-клуб. Алабе сильно помешали травмы, сейчас игрок может покинуть «Реал».

Как сообщает The Athletic, руководство «королевского» клуба хочет расстаться с Алабой в ближайшее время. Дело в том, что австриец получает высокую зарплату — 22.5 млн. евро в год.

Давид Алаба globallookpress.com

«Сливочные» хотели расторгнуть контракт с Алабой еще по ходу нынешнего сезона, но защитник перенес очередную операцию на колене и выбыл на неопределенное время.

«Реал» уже активно ищет замену Алабе, который, вероятно, покинет клуб. По данным Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 10 млн. евро.

В нынешнем сезоне Алаба успел провести за «Реал» только 7 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Алаба точно покинет «Реал».

Родриго

«Реал», нападающий, 24 года

Родриго является одним из самых техничных и лучших форвардов Европы, этот форвард даже претендовал на «Золотой мяч» в 2024-м году, а сейчас раздумывает над тем, чтобы покинуть «Реал».

По данным Marca, Родриго может покинуть «сливочных» в летнее трансферное окно. Дело в том, что нападающий не ощущает себя одним из лидеров команды.

На фоне Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема бразилец не чувствует себя важным игроком в атаке. Этот фактор может повлиять на уход Родриго.

Конечно же, практически каждый топ-клуб Европы захочет заполучить такого форварда. Несмотря на это, в «Реал» придет новый главный тренер предстоящим летом и он должен переубедить Родриго покидать клуб.

Родриго globallookpress.com

В нынешнем сезоне бразилец провел за «Реал» 30 матчей в рамках Примеры, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

Наш прогноз: Родриго продолжит выступать за «Реал» и выигрывать титулы.

Морган Роджерс

«Астон Вилла», нападающий, 22 года

Роджерс пополнил состав «львов» в прошлом сезоне и сразу дал понять, что он серьезный нападающий, который способен забивать голы. Уже в нынешнем сезоне форвард занял место в основном составе «Астон Виллы».

По данным Independent, Роджерс уже входит в сферу интересов «Челси», который стремится усилить атакующую линию на следующий сезон. Этот нападающий «Астон Виллы» может подойти «синим».

Морган Роджерс globallookpress.com

Несмотря на это, руководство «львов» планирует сохранить Роджерса, который успел стать лидером команды. Но у «Астон Виллы» есть финансовые вопросы, из-за которых клуб может продать нападающего.

Дело в том, что из-за правил финансовой устойчивости клубам приходится продавать даже тех игроков, которых они предпочли бы сохранить. «Челси» хочет воспользоваться этим и заполучить Роджерса.

Прогнозы и ставки на футбол

В нынешнем сезоне форвард провел за «Астон Виллу» 34 матча в рамках АПЛ, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач.

Наш прогноз: Роджерс продолжит выступать за «Астон Виллу».