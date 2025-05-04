Ирония почестей: «Челси» обыгрывает рассеянного чемпиона и гонится за Лигой чемпионов

Если это и был праздник футбола, то странный, запоздалый и с испорченным тортом. «Челси» обыграл «Ливерпуль» 3:1, и на «Стэмфорд Бридж» не было ни ликования, ни ненависти, ни восторга. Только равнодушие в красных футболках и хищная эффективность в синих. Команда Энцо Марески вдруг перестала быть вечным разочарованием и напомнила о своих амбициях.
Когда на третьей минуте Энцо Фернандес, как в замедленной съемке, разрезал центр поля и без сопротивления вколотил мяч в сетку после передачи Нетo, возникло ощущение, что «Ливерпуль» вообще не вышел из раздевалки. Шесть изменений в стартовом составе, сделанных Арне Слотом, стали не ротацией, а скорее заслуженным чемпионским отдыхом. Против желания и концентрации хозяев — похмельная вялость чемпионов.
Всё, что в этом сезоне становилось сильной стороной «Ливерпуля» — прессинг, энергия, вертикальность — исчезло без следа. В ответ «Челси» играл строго, пусть временами и коряво, но точно не безразлично. Было ощущение, что «синие» отчаянно хотят — не доказать, а хотя бы подтвердить. Себе, трибунам, таблице.
Чемпионский курьёз
Иронично, что второй гол «Челси» забили сами игроки «Ливерпуля». После очередного рывка Палмера и прострела, Ван Дейк попытался вынести мяч, но угодил им в бедро Квансы. Мяч юркнул в сетку — как будто сама вселенная подтвердила: уставшим чемпионам давно пора в отпуск.
К слову, защитник «Ливерпуля» в этом эпизоде выглядел как человек, которого подняли с дивана и поставили в центр обороны в последний момент: мол, пора праздновать, а вы тут в футбол заставляете играть.
После этого было несколько символических попыток оживления — Ван Дейк бил головой, Нуньес и Салах мазали с убойных позиций, будто напоминая: «вот так мы и стали чемпионами». А на 85-й минуте даже запало камбеком — Макаллистер навесил с угла поля, а Ван Дейк вколотил мяч в сетку.
Палмер прерывает серию
Закончился матч, как и положено таким странным спектаклям, на ноте легкого абсурда. Мойзес Кайседо, освобожденный от мучений игры правым защитником, рванул вперед в контратаке, и уставший Кванса сбил его в штрафной. Пенальти. Палмер, не забивавший с января, подошёл к точке и хладнокровно пробил. 3:1. Всё.
Несмотря на не самый яркий «Ливерпуль», эта игра была невероятно важна для «Челси» с турнирной и игровой точек зрения: Палмер вновь забивает, Энцо вновь ведет игру, оборона, пусть со шрамами, стоит. Это уже не хаотичный набор футболистов из дьюти-фри, а зачаток системы. Мареска, возможно, не даст зрелища, но он дал дисциплину — и это уже шаг к чему-то большему.
«Челси» — на грани прорыва
«Ливерпуль» теперь может спокойно готовиться к параду: этот матч ничего не решал. Неудивительно, что в послематчевых комментариях чаще говорили о трансферах, чем о финале сезона. Все мысли команды теперь — о качественном трансферном лете и повторении успеха в следующем сезоне.
А вот для «Челси» всё только начинается. Победа над «Ливерпулем» укрепила их в пятёрке и позволила поверить, что Лига чемпионов вполне реальна. Через неделю — выезд на «Сент-Джеймс Парк». И если они смогут обыграть ещё одного прямого конкурента, то Мареске надо будет начинать думать, как сбалансировать состав для игры в главном еврокубке.