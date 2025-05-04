Ирония почестей: «Челси» обыгрывает рассеянного чемпиона и гонится за Лигой чемпионов

Когда-то эта афиша будоражила кровь: Моуринью против Бенитеса, Торрес против Каррагера, стычки, драмы, титульные развязки. Теперь — формальность. Чемпион приехал в Лондон, получил от хозяев коридор почета, а потом… словно не понял, зачем вообще вышел на поле.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Ливерпуль 3:1 Голы: 1:0 Энцо Фернандес (3'), 2:0 Джарелл Куанса (автогол) (56'), 2:1 Вирджил ван Дейк (85'), 3:1 Коул Палмер (пенальти) (90 + 6') Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Ромео Лавиа (Мало Гюсто, 78'), Энцо Фернандес (Рис Джеймс, 88'), Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке, Педру Нету, Николас Джексон (Джейдон Санчо, 72') Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас (Федерико Кьеза, 82'), Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса, Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 58'), Харви Эллиотт (Доминик Собослаи, 69'), Мохамед Салах, Ватару Эндо (Алексис Мак Аллистер, 69'), Кёртис Джонс, Трент Александер-Арнольд (Конор Брэдли, 57'), Коди Матес Гакпо Предупреждения: Вирджил ван Дейк (51'), Трево Чалоба (54'), Джарелл Куанса (58'), Джейдон Санчо (84')

Если это и был праздник футбола, то странный, запоздалый и с испорченным тортом. «Челси» обыграл «Ливерпуль» 3:1, и на «Стэмфорд Бридж» не было ни ликования, ни ненависти, ни восторга. Только равнодушие в красных футболках и хищная эффективность в синих. Команда Энцо Марески вдруг перестала быть вечным разочарованием и напомнила о своих амбициях.

Когда на третьей минуте Энцо Фернандес, как в замедленной съемке, разрезал центр поля и без сопротивления вколотил мяч в сетку после передачи Нетo, возникло ощущение, что «Ливерпуль» вообще не вышел из раздевалки. Шесть изменений в стартовом составе, сделанных Арне Слотом, стали не ротацией, а скорее заслуженным чемпионским отдыхом. Против желания и концентрации хозяев — похмельная вялость чемпионов.

Челси — Ливерпуль gettyimages.com

Всё, что в этом сезоне становилось сильной стороной «Ливерпуля» — прессинг, энергия, вертикальность — исчезло без следа. В ответ «Челси» играл строго, пусть временами и коряво, но точно не безразлично. Было ощущение, что «синие» отчаянно хотят — не доказать, а хотя бы подтвердить. Себе, трибунам, таблице.

Чемпионский курьёз

Иронично, что второй гол «Челси» забили сами игроки «Ливерпуля». После очередного рывка Палмера и прострела, Ван Дейк попытался вынести мяч, но угодил им в бедро Квансы. Мяч юркнул в сетку — как будто сама вселенная подтвердила: уставшим чемпионам давно пора в отпуск.

Челси — Ливерпуль gettyimages.com

К слову, защитник «Ливерпуля» в этом эпизоде выглядел как человек, которого подняли с дивана и поставили в центр обороны в последний момент: мол, пора праздновать, а вы тут в футбол заставляете играть.

После этого было несколько символических попыток оживления — Ван Дейк бил головой, Нуньес и Салах мазали с убойных позиций, будто напоминая: «вот так мы и стали чемпионами». А на 85-й минуте даже запало камбеком — Макаллистер навесил с угла поля, а Ван Дейк вколотил мяч в сетку.

Челси — Ливерпуль gettyimages.com

Палмер прерывает серию

Закончился матч, как и положено таким странным спектаклям, на ноте легкого абсурда. Мойзес Кайседо, освобожденный от мучений игры правым защитником, рванул вперед в контратаке, и уставший Кванса сбил его в штрафной. Пенальти. Палмер, не забивавший с января, подошёл к точке и хладнокровно пробил. 3:1. Всё.

Челси — Ливерпуль gettyimages.com

Несмотря на не самый яркий «Ливерпуль», эта игра была невероятно важна для «Челси» с турнирной и игровой точек зрения: Палмер вновь забивает, Энцо вновь ведет игру, оборона, пусть со шрамами, стоит. Это уже не хаотичный набор футболистов из дьюти-фри, а зачаток системы. Мареска, возможно, не даст зрелища, но он дал дисциплину — и это уже шаг к чему-то большему.

«Челси» — на грани прорыва

«Ливерпуль» теперь может спокойно готовиться к параду: этот матч ничего не решал. Неудивительно, что в послематчевых комментариях чаще говорили о трансферах, чем о финале сезона. Все мысли команды теперь — о качественном трансферном лете и повторении успеха в следующем сезоне.

Календарь и таблица АПЛ

А вот для «Челси» всё только начинается. Победа над «Ливерпулем» укрепила их в пятёрке и позволила поверить, что Лига чемпионов вполне реальна. Через неделю — выезд на «Сент-Джеймс Парк». И если они смогут обыграть ещё одного прямого конкурента, то Мареске надо будет начинать думать, как сбалансировать состав для игры в главном еврокубке.