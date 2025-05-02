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    АПЛ. «Ливерпуль» — чемпион Англии

    Итоги 34-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль» — чемпион Англии
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    «Ливерпуль» — чемпион Англии
    «Ливерпуль» завоевал титул чемпиона Англии за 4 тура до окончания сезона, а вместе с ним и путёвку в Лигу чемпионов. Определилась и тройка команд, которая покинет АПЛ по итогам сезона.

    Изменения в турнирной таблице

    «Ньюксал» улучшил положение в турнирной таблице, поднявшись на с 5 на 3 место. На две ступеньки вверх взлетел «Челси», расположившись на 5 строчке.

    Три позиции потерял «Ноттингем Форест» (6 место) и на одну строчку опустилась «Астон Вилла» (7 место).

    Календарь и таблица АПЛ

    «Фулхэм» и «Брайтон» синхронно поднялись вверх в чемпионате, заняв 8 и 9 места соответственно. Данный тандем обошёл в лиге «Борнмут», который занимает 10 строчку.

    Чемпион Англии

    «Ливерпуль» стал недосягаемым для своих конкурентов, мерсисайдцы стали чемпионами, переиграв «Тоттенхэм» в 34 туре (5:1). В чемпионской игре голами отметились Луис Диас, Мохаммед Салах, Алексис МакАллистер. Дубль на свой счет записал Коди Гакпо, был также зафиксирован автогол в исполнении Дестини Удоджи.

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  • 28/04/2025

    • После этой победы «Ливерпуль» набрал 82 очка, «Тоттенхэм» остался на 16 месте с 37 очками и лишился шансов на выход в еврокубки через чемпионат.

    Зона еврокубков

    «Ливерпуль» как чемпион Англии сыграет в Лиге чемпионов сезона 2025/2026. Остальные команды ещё сражаются за места в еврокубках.

    В главный турнир УЕФА метит «Арсенал», который занимает в лиге 2 место с 67 пунктами. Лондонский поделил очки с командой «Кристал Пэлас» (2:2). «Ньюкасл» закрепился в зоне ЛЧ, переиграв «Ипсвич» (3:0) и набрав 62 балла.

    «Ньюкасл» — «Ипсвич»
    globallookpress.com

    В топ-4 входит экс-чемпион Англии «Манчестер Сити», горожане в домашней игре одержали победу над «Астон Виллой» (2:1) и набрали 61 очко.

    В пятёрку сильнейших входит «Челси», который замыкат зону Лиги чемпионов. Аристократы одержали минимальную викторию над «Эвертоном» (1:0) и заработали 60 очков.

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  • Вчера

    • На 6 месте (зона Лиги Европы) расположился «Ноттингем Форест», «лесники» остались с 60 пунктами после проигрыша в матче против «Брентфорда» (0:2), «Астон Виллы» — 7 место (зона Лиги конференций) и 57 очков.

    Кто покинет АПЛ?

    Провал в английской Премьер-лиге, впервые три клуба вылетели за 4 тура до окончания сезона. «Ипсвич» (18 место и 21 очко) потерял шансы на похранение прописка в АПЛ после проигрыша в матче против «Ньюкасла».

    Ранее из элиты английского футбола вылетели «Лестер» (19 место и 18 очков) и «Саутгемптон» (20 место и 11 очков). Интересный факт — все три клуба в прошлом сезоне поднялись в Премьер-лигу, а теперь снова возвращаются в Чемпионшип.

    «Вулверхэмптон» — «Лестер»
    globallookpress.com

    Отметим, что в АПЛ из Чемпионшипа вернутся «Лидс» и «Бернли». За третью путевку в элиту английского футбола поборется «Шеффилд Юнайтед», который сразится в матчах плей-офф.

    Тур № 35

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут со 2 по 5 мая.

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    Программу 35-го игрового дня откроют «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон»: игра запланирована на пятницу 2 мая.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В субботу, 3 мая «Арсенал» примет «Борнмут». В центральном поединке тура сойдутся «Челси» и «Ливерпуль», поединок с участием чемпионата состоится 4 мая.

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