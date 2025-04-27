Идеальный Слот. Как голландец сделал «Ливерпуль» чемпионами Премьер-лиги

Воскресная победа над «Тоттенхэмом» подтвердила то, что мы давно знали: «Ливерпуль» — лучшая команда в Англии. Они уже несколько месяцев являются чемпионами, превратив ожидаемую титаническую трехстороннюю титульную гонку в победное шествие к короне Премьер-лиги.

В результате некоторые попытались испортить парад «Ливерпуля» еще до его начала, что вызвало недовольство Вирджила ван Дейка, который даже отчитал Майкла Оуэна за то, что тот намекнул, что кампания мерсисайдской команды 2024-25 не была такой «особенной», какой могла бы быть, из-за вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов и поражения в финале Кубка лиги от «Ньюкасла». Довольно примечательно, что потребовалось мнение несколько легенд из числа традиционных соперников «Ливерпуля», чтобы оценить масштаб достижений Арне Слота.

«Мы должны похвалить тренера, потому что он проделал потрясающую работу», — сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в эфире Sky Sports. «Когда он пришел, это был достойный коллектив, но если бы кто-то сказал в начале сезона, что "Ливерпуль" будет там, где он сейчас, вы бы им не поверили, вы бы подумали, что они с головой не в ладах!»

Гари Невилл определенно не думал, что «Ливерпуль» будет где-то близко к вершине таблицы. Фактически, он предсказал им пятое место — ниже «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

«Я ошеломлен Ливерпулем», — признался бывший правый защитник Красных Дьяволов на Sky. «Что касается Слота, который пришел на смену Юргену Клоппу, огромной личности и характеру, которого фанаты "Ливерпуля" любили до глубины души, можно было ожидать спад, все думали, что будет спад, я определенно так думал. Но Слот был идеален с точки зрения того, что нужно было "Ливерпулю" в этом сезоне».

Невилл тоже не ошибается, по крайней мере сейчас. Клопп, возможно, оставил «Ливерпуль» не в лучшем виде, но смены руководства не должны быть такими гладкими, особенно для треера, сменившего живую легенду. Так как же Слот это сделал? Как он заставил, казалось бы, невыполнимую задачу выглядеть такой простой?

«Последствия ухода Клоппа скажутся»

Следует сказать, что Клопп приложил все силы, чтобы проторить дорожку для Слота. Для начала, немец сыграл ключевую роль в давно назревшей перестройке полузащиты в 2023 году. Клопп также заставил «Энфилд» петь имя своего преемника еще до того, как Слот прибыл в Мерсисайд, и в то же время пошутил, что немного облегчил жизнь новому тренеру, не сумев выиграть ни чемпионат, ни Лигу чемпионов в свой последний сезон у руля. Однако никто не ожидал, что Слот будет бороться за титул в свой первый сезон в английском футболе.

«Я считаю, что последствия ухода Клоппа скажутся», — утверждал Невилл. «Это отталкивается от доказательств, основанных на истории потерь клубами таких тренеров. Я думаю, что в этом сезоне "Ливерпуль" будет испытывать некоторые трудности, и это может им дорого обойтись... "Ливерпуль" будет значительно ниже уровня "Арсенала" и "Сити", и я не думаю, что это кого-то шокирует».

Арне Слот и Ричард Хьюз globallookpress.com

Статистики, безусловно, согласились с оценкой Невилла, поскольку Opta дала «красным» всего 5,1 процента шансов на победу в чемпионате. Однако Слот никогда не сомневался, что Клопп оставил ему команду, способную бороться за серьезные трофеи, — и он сразу же дал это понять своим новым игрокам.

«Я помню его первую встречу с командой в Америке», — вспоминает левый защитник Энди Робертсон, — «И он по сути сказал: "Мы закончили третьими в прошлом сезоне и позапрошлом сезоне, но теперь мы хотим закончить выше двух других соперников". Итак, ему было ясно, что он приехал в Ливерпуль, чтобы выигрывать трофеи. Не то чтобы он был доволен попаданием в четверку лучших. Игроки были готовы поддержать такое отношение».

Стиль игры, который привлек Ливерпуль

Также помогло то, что футбольная философия Слота не сильно отличалась от его предшественника, что было одной из главных причин, по которой его изначально увели из «Фейеноорда».

После того, как Хаби Алонсо решил остаться в леверкузенском «Байере», Рубен Аморим и Роберто Де Дзерби стали серьезными претендентами на место Клоппа, но именно Слот считался идеальным кандидатом, потому что он соответствовал всем требованиям. Команда по подбору персонала «Ливерпуля» знала, что на рынке нет другого Клоппа, но они были убеждены, что нашли лучший заменитель.

Слот был не просто правильным тренером; он был человеком с правильным типом характера. Голландец был прямым, но дипломатичным, известен своими навыками управления людьми и впечатляющей способностью заставлять прогрессировать игроков, которые уже были в его распоряжении. Несмотря на то, что у него не было ничего похожего на тот же бюджет, что у его коллег в «Аяксе» и«ПСВ», Слот все же смог выиграть титул нидерландской Эредивизи с «Фейенордом» — и при этом показывая захватывающий и динамичный стиль игры, который, как признался спортивный директор Ричард Хьюз, «привлек нас в Арне».

Календарь и таблица АПЛ

«По всем показателям», — сказал Хьюз журналистам в июле прошлого года, — «команда Арне показала себя очень хорошо: то, как "Фейеноорд" играл в настоящий атакующий футбол, играл с умом, играл со страстью, и я думаю, что это все качества, которые мы приветствуем здесь, в Ливерпуле. Я думаю, что они очень хорошо сочетаются с нашим нынешним составом, нашими болельщиками и футбольным клубом в целом». Хьюз не ошибся.

Тонкое изменение в подходе

Всегда не хочется делать далеко идущих выводов из предсезонок, но «Ливерпуль», несомненно, выглядел соответствующим образом во время своего летнего тура по Соединенным Штатам, где они победили «Бетис», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Конечно, это все еще была команда Клоппа, а это значит, что в их игре все еще присутствовали элементы его знаменитого футбола «на полную катушку». Интенсивный прессинг и быстрые переходы, очевидно, остались ключевыми элементами «Ливерпуля» Слота. Однако также произошел заметный сдвиг в сторону более терпеливого и осмотрительного подхода. Слот хотел меньше хаоса и больше контроля, поскольку идея заключалась в том, что «Ливерпуль» мог бы сдерживать и контролировать соперников с помощью постоянного владения мячом.

Мохамед Салах и Арне Слот globallookpress.com

«Теперь мы пытаемся контролировать мяч все время», — сказал Мохамед Салах официальному сайту клуба в августе. «Раньше это не было на самом деле главным, потому что с Юргеном большую часть времени мы пытались контратаковать или контрпрессинговать и пытаться выиграть мяч как можно выше. Мы все еще делаем это, но также, когда у вас есть мяч, у вас больше времени, чтобы удержать его и просто попытаться переместить его».

Изменение в стратегии сработало замечательно, поскольку «Ливерпуль» сенсационно начал сезон, выиграв 11 из своих первых 13 игр АПЛ, что сделало период адаптации относительно простым.

Как отметил сам Слот, «красные» не перестраивали свой состав в летнее трансферное окно. Был только один новичок, Федерико Кьеза, и даже он прибыл в конце августа, к тому времени «Ливерпуль» уже начал свою кампанию с пары обнадеживающих побед со счетом 2:0 над «Ипсвичем» и «Брентфордом». И Слоту пришлось работать с рядом игроков, которые никогда не знали никого, кроме Клоппа, руководящим на «Энфилде». «И они не просто провели девять лет с бывшим тренером», — сказал Слот, «у них было девять успешных лет!»

Арне Слот и Амара Налло globallookpress.com

«Но вы всегда задаетесь вопросом: "Изменится ли что-то?" Мы не обзавелись новыми игроками, так что вполне нормально, смотреть на команды, с которыми мы соревнуемся, которые подписали новичков, и думать: "Что произойдет в этом сезоне?" Особенно потому, что почти все наши игроки все еще были в отпуске за две недели до начала сезона [из-за Евро-2024 и Кубка Америки]. Вот почему было действительно полезно, что мы получили хорошие результаты с самого начала, и они с самого начала увидели, что стиль игры не собирается сильно меняться».

Хотя Слот сделал несколько небольших, но важных позиционных перестановок.

Решение проблемы №6

Неспособность Хьюза успешно провести трансфер Мартина Зубименди не понравилась болельщикам «Ливерпуля». Баск, возможно, был виноват в том, что нарушил свое слово и не переехал в Мерсисайд, но факт в том, что «красные» снова начали сезон без опорного полузащитника мирового класса.

Ватару Эндо отлично справился с задачей на позиции перед защитниками во второй половине кампании 2023–24, но во время предсезонной подготовки стало очевидно, что Слот не считает, что у японского игрока есть те качества, которые он хотел видеть в своей «шестерке». А вот у Райана Гравенберха они были.

Клопп никогда не сомневался в потенциале 22-летнего игрока, поэтому он был так рад его приходу из «Баварии» в 2023 году. Однако тренер так и не смог понять, как извлечь максимум пользы из Гравенберха. Однако Слот сразу понял, что его соотечественник может преуспеть в качестве опорника- «шестерки» — или, по крайней мере, такого опорника, который ему нужен.

«Это своего рода выбор», — объяснил 46-летний специалист. «Вы можете ввести в состав опорника, который действительно хорош только без мяча — жесткие захваты и подкаты, которые нравятся всем болельщикам, и многим экспертам тоже. Или вы больше смотрите на то, что Райан может нам предложить, когда у нас мяч, и я думаю, что он может нам очень помочь в этом отношении».

Слот попал в точку, поскольку Гравенберх стал ключевым винтиком в победной машине, с его способностью скользить мимо соперников, помогая «Ливерпулю» неоднократно прорывать прессинг противника, в то же время отлично справляясь с помощью обороне благодаря умению предсказывать действия соперника.

Райан Гравербех globallookpress.com

Действительно, на момент написания статьи только два игрока Премьер-лиги совершили больше перехватов, чем Гравенберх в этом сезоне (54), и только четыре вернули себе мяч больше раз (171).

Прогресс игроков во всех линиях

Гравенберх был не единственным игроком, которому пошло на пользу прибытие Слота. Голландец и его тренерская команда провели много времени на тренировочной площадке, работая над тем, чтобы Луис Диас оказывался в более опасных зонах штрафной площади, и теперь пожинают плоды, поскольку колумбиец, который показал несколько сенсационных выступлений в качестве «ложной девятки», наслаждается своим самым продуктивным сезоном Премьер-лиги с момента прибытия на «Энфилд» из «Порту» в 2022 году, записав на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи.

Получение довольно фиксированной позиции на левом фланге также сотворило чудеса для Коди Гакпо, который чувствовал себя намного более комфортно и эффективно на фланге, в то время как превращение Гравенберха в первоклассную «шестерку» позволило многогранно талантливому Алексису Мак Аллистеру, с его отбором мяча и креативными качествами, оказывать еще большее влияние на поле.

Ибраима Конате globallookpress.com

Слот также заслуживает похвалы за то, что в первый же день сезона он понял, что Ибраима Конате, несмотря на все его недостатки, гораздо лучше подходит для игры вместе с Вирджилом ван Дейком в центре защиты, чем Джарелл Куанса, который уже никогда не выглядел таким же многообещающим игроком после своего провала на «Олд Траффорд» в прошлом сезоне.

Однако не все для Слота было гладко. Во время периодически сложной второй половины сезона его преданность тем же 12 или 13 игрокам основы подвергалась критике, и было высказано мнение, что отсутствие ротации привело к тем вымученным выступлениям, которые мы видели против «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасла». Однако, справедливости ради, когда Слот сделал массовые изменения состава перед матчем четвертого раунда Кубка Англии с командой Чемпионшипа «Плимут Аргайл», «Ливерпуль» потерпел шокирующее поражение, что немного облегчает понимание его нежелания полагаться на дублеров.

Более того, намек на то, что «Ливерпуль» мог — или действительно должен был — достичь еще большего, абсурден.

«Я не думаю, что мы можем сейчас переписывать историю и начинать говорить, что раз они проиграли финал Кубка лиги и вылетели из Европы, это наполовину разочаровывающий сезон», — сказал Невилл на Sky. «Это невероятный сезон!» Возможно, лучший из тех, что мы когда-либо видели у тренера, который никогда ранее не работал в Премьер-лиге.

Идеальная замена

В конце концов, Слоту не просто нужно было следовать по пятам Клоппа, ему приходилось иметь дело с постоянными спекуляциями вокруг будущего трех его самых важных игроков: Салаха, Ван Дейка и Трента Александра-Арнольда. В то время как Хьюз и компания отказывались комментировать истекающие контракты, главного тренера постоянно допрашивали на его пресс-конференциях и послематчевых интервью, но он умудрялся отклонить каждый вопрос шаблонным ответом и искренней улыбкой.

По-настоящему чудо, что он только один раз действительно потерял самообладание — и даже эта единственная вспышка произошла во время хаотичного и эмоционально заряженного окончания финального мерсисайдского дерби на «Гудисон Парке». По большей части Слот был образцом самообладания, олицетворением спокойствия, поскольку он уверенно и компетентно справлялся с каждой проблемой, которая вставала на его пути. Как и его команда.

Арне Слот globallookpress.com

Вопреки распространенному мнению, этот титульный триумф достался совсем не легко; он был выглядел таковым. «Ливерпуль» Слота на самом деле находился под постоянным давлением — потому что игры редко давались им легко. Им приходилось выцарапывать почти каждое очко. Но они постоянно находили разные способы победить, что лучше всего подчеркивается тем, как они разбили «Ман Сити» шквалом ударов на «Энфилде», прежде чем сыграть в полную силу на «Этихаде». Это были два титульных выступления с разными, но одинаково эффективными средствами, которые привели к уверенным победам 2-0 в обоих случаях.

«Честно говоря, это то, что мне больше всего нравится в этом Ливерпуле», — сказал Невилл в подкасте 'It's Called Soccer', — «потому что нас годами приучали думать, что у вас должен быть какой-то принцип и философия игры, и вы должны придерживаться их, но были времена, когда я думал, что они играли в три или четыре разных стиля в одном матче. И это свидетельство работы Слота».

Потому что никто не ожидал, что он возьмет тот же набор игроков, которые заняли третье место в прошлом сезоне, и немедленно превратит их в чемпионов. Напротив, прошлым летом «Энфилд» был окутан неопределенностью. Не было никаких гарантий, только беспокойство о том, что будет дальше. Даже Клопп был обеспокоен — по крайней мере, поначалу.

Он знал кое-что о том, как превращать сомневающихся в верующих, но он остро осознавал, что его неожиданный уход поставил «Ливерпуль» перед серьезной проблемой. К счастью, как он сам понял еще до конца августа, клуб нашел «отличнейшее, первоклассное решение в Арне Слоте».

Соперники «Ливерпуля» давно пришли к такому же выводу.