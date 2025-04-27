«Ливерпуль» — чемпион Англии в 20-й раз: Арне Слот вошёл в историю АПЛ

Праздник начался ещё до стартового свистка: тысячи болельщиков заполнили улицы вокруг стадиона, запустили красные фаеры и скандировали «Чемпионы 20», напоминая о значимости момента. Даже владелец клуба Джон Генри прибыл на матч, чтобы лично увидеть, как его команда оформит рекордное 20-е чемпионство.
Холодный душ от Соланке
И всё же сценарий вечера едва не пошёл по иному пути. На 12-й минуте бывший нападающий «Ливерпуля» Доминик Соланке воспользовался неразберихой в штрафной после углового и головой отправил мяч в сетку мимо Алиссона.
Мгновение замешательства пронеслось по трибунам — но ненадолго. «Тоттенхэм» был не той командой, которая могла сломать эту историю. Наоборот, их быстрый гол стал лишь раздражителем для будущего чемпиона.
Шоу «Ливерпуля» начинается
На 16-й минуте Мохамед Салах филигранной передачей запустил в прорыв Доминика Собослаи, который прострелил на Луиса Диаса. Колумбиец спокойно замкнул атаку, но радость оборвал поднятый флажок лайнсмена. Но VAR подтвердил: офсайда не было. Гол засчитали, и «Энфилд» взорвался.
Дальше — больше. Алексис Макаллистер, как настоящий чемпион мира, мастерским ударом с линии штрафной отправил мяч в девятку после ошибки Дестини Удоджи. Через десять минут «Ливерпуль» закрепил преимущество: после подачи углового Коди Гакпо обыграл опекунов и хладнокровно поразил угол ворот Викарио.
Когда футбол превращается в искусство
Во втором тайме «Ливерпуль» позволил себе играть легко и раскованно, зная, что титул уже в кармане. Но Арне Слот и его команда были полны решимости сделать этот день идеальным.
Четвёртый гол стал квинтэссенцией нового «Ливерпуля». Макаллистер отобрал мяч у соперника на своей половине, Собослаи стремительно пронёсся через полполя и отдал пас Салаху. Египтянин, словно по нотам, обыграл Удоджи и отправил мяч в дальний угол, а затем отпраздновал гол, сделав селфи с болельщиками на фоне трибун.
Пятый гол стал символическим завершением вечера: всё тот же несчастный Удоджи срезал мяч в собственные ворота после прострела Александер-Арнольда. Стадион гремел: «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!»
Арне Слот: преемник, который не подвёл
Прошлым летом Арне Слот принял тяжёлое наследство: заменить Юргена Клоппа, человека-легенду. Однако нидерландец превзошёл все ожидания: выиграл 11 из первых 12 матчей во всех турнирах и построил команду, которая с начала ноября уверенно удерживала лидерство в Премьер-лиге.
Всё это — практически без трансферов. Единственным летним приобретением стал редко использовавшийся Федерико Кьеза, а основные успехи обеспечила старая гвардия — Салах, ван Дейк, Александер-Арнольд и другие.
Сегодня «Ливерпуль» не только вернул себе чемпионство, но и сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по числу титулов в Англии. А Арне Слот следует за великими: Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Мануэлем Пеллегрини и Антонио Конте, которые тоже выигрывали Премьер-лигу в своем первом сезоне.
Символично, что на этот раз это произошло не в пустых трибунах, как в 2020 году, а перед ликующим «Энфилдом». 26 мая в городе пройдёт масштабный парад чемпионов, на котором, возможно, появится и сам Юрген Клопп — архитектор этой великой команды.