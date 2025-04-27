«Ливерпуль» — чемпион Англии в 20-й раз: Арне Слот вошёл в историю АПЛ

«Энфилд» давно ждал этого момента. 35 лет назад болельщики «Ливерпуля» в последний раз вместе праздновали чемпионство, и теперь, после убедительной победы над «Тоттенхэмом» со счётом 5:1, они наконец получили право на долгожданный триумф.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Тоттенхэм 5:1 Голы: 0:1 Доминик Соланке (12'), 1:1 Луис Диас (16'), 2:1 Алексис Мак Аллистер (24'), 3:1 Коди Матес Гакпо (34'), 4:1 Мохамед Салах (63'), 5:1 Дестини Удоджи (автогол) (69') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Ватару Эндо, 76'), Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (Дарвин Нуньес, 83'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи (Кёртис Джонс, 68'), Луис Диас (Харви Эллиотт, 76'), Коди Матес Гакпо (Диогу Жота, 68') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Бен Дэвис, Кевин Дансо, Джед Спенс, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон (Деян Кулушевски, 46'), Арчи Грей (Папе Сарр, 46'), Лукас Бергвалль, Матис Тель (Вильсон Одобер, 68'), Доминик Соланке (Ришарлисон, 68') Предупреждения: Коди Матес Гакпо (34'), Харви Эллиотт (90 + 4'), Ришарлисон (90 + 4')

Праздник начался ещё до стартового свистка: тысячи болельщиков заполнили улицы вокруг стадиона, запустили красные фаеры и скандировали «Чемпионы 20», напоминая о значимости момента. Даже владелец клуба Джон Генри прибыл на матч, чтобы лично увидеть, как его команда оформит рекордное 20-е чемпионство.

Ливерпуль — Тоттенхэм gettyimages.com

Холодный душ от Соланке

И всё же сценарий вечера едва не пошёл по иному пути. На 12-й минуте бывший нападающий «Ливерпуля» Доминик Соланке воспользовался неразберихой в штрафной после углового и головой отправил мяч в сетку мимо Алиссона.

Ливерпуль — Тоттенхэм gettyimages.com

Мгновение замешательства пронеслось по трибунам — но ненадолго. «Тоттенхэм» был не той командой, которая могла сломать эту историю. Наоборот, их быстрый гол стал лишь раздражителем для будущего чемпиона.

Шоу «Ливерпуля» начинается

На 16-й минуте Мохамед Салах филигранной передачей запустил в прорыв Доминика Собослаи, который прострелил на Луиса Диаса. Колумбиец спокойно замкнул атаку, но радость оборвал поднятый флажок лайнсмена. Но VAR подтвердил: офсайда не было. Гол засчитали, и «Энфилд» взорвался.

Ливерпуль — Тоттенхэм gettyimages.com

Дальше — больше. Алексис Макаллистер, как настоящий чемпион мира, мастерским ударом с линии штрафной отправил мяч в девятку после ошибки Дестини Удоджи. Через десять минут «Ливерпуль» закрепил преимущество: после подачи углового Коди Гакпо обыграл опекунов и хладнокровно поразил угол ворот Викарио.

Коди Гакпо празднует гол globallookpress.com

Когда футбол превращается в искусство

Во втором тайме «Ливерпуль» позволил себе играть легко и раскованно, зная, что титул уже в кармане. Но Арне Слот и его команда были полны решимости сделать этот день идеальным.

Четвёртый гол стал квинтэссенцией нового «Ливерпуля». Макаллистер отобрал мяч у соперника на своей половине, Собослаи стремительно пронёсся через полполя и отдал пас Салаху. Египтянин, словно по нотам, обыграл Удоджи и отправил мяч в дальний угол, а затем отпраздновал гол, сделав селфи с болельщиками на фоне трибун.

Мохамед Салах gettyimages.com

Пятый гол стал символическим завершением вечера: всё тот же несчастный Удоджи срезал мяч в собственные ворота после прострела Александер-Арнольда. Стадион гремел: «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!»

Энфилд во время матча против Тоттенхэма gettyimages.com

Арне Слот: преемник, который не подвёл

Прошлым летом Арне Слот принял тяжёлое наследство: заменить Юргена Клоппа, человека-легенду. Однако нидерландец превзошёл все ожидания: выиграл 11 из первых 12 матчей во всех турнирах и построил команду, которая с начала ноября уверенно удерживала лидерство в Премьер-лиге.

Игроки празднуют чемпионство gettyimages.com

Всё это — практически без трансферов. Единственным летним приобретением стал редко использовавшийся Федерико Кьеза, а основные успехи обеспечила старая гвардия — Салах, ван Дейк, Александер-Арнольд и другие.

Сегодня «Ливерпуль» не только вернул себе чемпионство, но и сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по числу титулов в Англии. А Арне Слот следует за великими: Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Мануэлем Пеллегрини и Антонио Конте, которые тоже выигрывали Премьер-лигу в своем первом сезоне.

Арне Слот gettyimages.com

Символично, что на этот раз это произошло не в пустых трибунах, как в 2020 году, а перед ликующим «Энфилдом». 26 мая в городе пройдёт масштабный парад чемпионов, на котором, возможно, появится и сам Юрген Клопп — архитектор этой великой команды.