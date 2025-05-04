«Интер» выстрадал победу над «Вероной» и сохранил иллюзию борьбы за скудетто

Когда в голове — «Барселона», а в таблице — «Наполи», матч с «Вероной» превращается не в обязательную формальность, а в экзамен на выносливость, терпение и эмоциональный контроль. «Интер» не блистал, не доминировал, не зажигал — но выживал. И в этом молчаливом сражении на фоне ротаций, травм и чужих шагов вперёд его минимальная победа выглядит не столько спортивным результатом, сколько актом воли.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Верона 1:0 Гол: 1:0 Кристьян Аслани (пенальти) (9') Интер: Хосеп Мартинес, Янн Биссекк (Федерико Димарко, 69'), Стефан де Врей, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан, Давиде Фраттези, Кристьян Аслани, Пётр Зелиньски (Генрих Мхитарян, 68'), Никола Залевский (Франческо Ачерби, 84'), Хоакин Корреа, Марко Арнаутович (Мехди Тареми, 77') Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Дайлон Ливраменту, 90'), Джексон Тшатшуа, Мартин Фресе, Николас Валентини, Флавьюс Данильюк, Томаш Суслов (Антуан Бернед, 69'), Суат Сердар, Ондрей Дуда (Каспер Тенгстедт, 80'), Амин Сарр (Даниэль Москера, 69'), Шейх Няьссе (Григорис Кастанос, 81') Предупреждения: Маттео Дармиан (23'), Николас Валентини (46'), Ондрей Дуда (71'), Григорис Кастанос (85')

От «Интера» в этом матче ждали трёх очков, любой ценой. И ровно это команда и дала. Без Лаутаро Мартинеса, Павара, Чалханоглу и даже без дисквалифицированного Симоне Индзаги, команда казалась скорее эскизом самой себя, чем полноценной версией. Но даже в этом наброске угадывались черты — контроль, плотность, и одна ясная мысль: забить рано и держать.

Помогло то, что «Верона» привезла свои проблемы: травмы, дисквалификации, отсутствие ресурса в атаке. А значит, всё должно было свестись к одному моменту. Он и пришёл.

Интер — Верона globallookpress.com

Аслани точен с 11 метров

На 9-й минуте, после забега Карлоса Аугусто, мяч попал в руку Валентини. VAR вмешался и указал на точку. К мячу подошёл Кристьян Аслани — редкий старт и редкая возможность для албанца. Его удар был спокойным, почти медитативным — в другой угол от Монтипо. Первый гол албанца в этом сезоне Серии А оказался и последним в этом матче.

Гол стал не началом феерии, а началом осады. «Интер» не стал добивать. Он стал ждать.

Интер — Верона globallookpress.com

80 минут в ожидании «Барселоны»

Команда Индзаги (а в этот раз — Фарриса) играла сдержанно, почти аскетично. Забегания Залевского, подвижность Аугусто — всё это выглядело красиво, но неубедительно. Арнаутович вновь был далёк от статуса идеального нападающего, упустив пару полумоментов в первом тайме.

Во втором — то же самое. Давление, контроль, но всё без резкости. Скорость Тюрама осталась на скамейке, мысли Лаутаро — в лазарете. А значит, приходилось надеяться на дальний удар Аслани, на случайную скидку, на ошибку соперника.

Интер — Верона globallookpress.com

Всего этого так и не произошло. Но и «Верона» не нашла своего шанса. Удары Дуды и Сусловa были мимо, нерешительность в финальной трети — фатальна. Как будто команда и приехала выстрадать ничью. Но план треснул ещё в дебюте — и ничего нового не родилось.

Пунктирная линия перед полуфиналом ЛЧ и борьбой за скудетто

С этой победой «Интер» остаётся в зоне математической борьбы. Но иллюзия гонки всё ближе к развенчанию. «Наполи» нужны всего семь очков в трёх матчах. А у «Интера» на горизонте — не борьба за скудетто, а эпическая схватка с «Барселоной» за финал Лиги чемпионов. Победа над «Вероной» — не шаг вперёд, а скорее сохранение равновесия.

Календарь и таблица Серии А

Матч на «Сан-Сиро» не стал спектаклем, но стал утверждением: даже в ротации, даже без лидеров, даже без тренера на бровке — «Интер» умеет выигрывать. И, однозначно, именно это умение пригодится ему во вторник в Каталонии.