«Интер» выстрадал победу над «Вероной» и сохранил иллюзию борьбы за скудетто

От «Интера» в этом матче ждали трёх очков, любой ценой. И ровно это команда и дала. Без Лаутаро Мартинеса, Павара, Чалханоглу и даже без дисквалифицированного Симоне Индзаги, команда казалась скорее эскизом самой себя, чем полноценной версией. Но даже в этом наброске угадывались черты — контроль, плотность, и одна ясная мысль: забить рано и держать.
Помогло то, что «Верона» привезла свои проблемы: травмы, дисквалификации, отсутствие ресурса в атаке. А значит, всё должно было свестись к одному моменту. Он и пришёл.
Аслани точен с 11 метров
На 9-й минуте, после забега Карлоса Аугусто, мяч попал в руку Валентини. VAR вмешался и указал на точку. К мячу подошёл Кристьян Аслани — редкий старт и редкая возможность для албанца. Его удар был спокойным, почти медитативным — в другой угол от Монтипо. Первый гол албанца в этом сезоне Серии А оказался и последним в этом матче.
Гол стал не началом феерии, а началом осады. «Интер» не стал добивать. Он стал ждать.
80 минут в ожидании «Барселоны»
Команда Индзаги (а в этот раз — Фарриса) играла сдержанно, почти аскетично. Забегания Залевского, подвижность Аугусто — всё это выглядело красиво, но неубедительно. Арнаутович вновь был далёк от статуса идеального нападающего, упустив пару полумоментов в первом тайме.
Во втором — то же самое. Давление, контроль, но всё без резкости. Скорость Тюрама осталась на скамейке, мысли Лаутаро — в лазарете. А значит, приходилось надеяться на дальний удар Аслани, на случайную скидку, на ошибку соперника.
Всего этого так и не произошло. Но и «Верона» не нашла своего шанса. Удары Дуды и Сусловa были мимо, нерешительность в финальной трети — фатальна. Как будто команда и приехала выстрадать ничью. Но план треснул ещё в дебюте — и ничего нового не родилось.
Пунктирная линия перед полуфиналом ЛЧ и борьбой за скудетто
С этой победой «Интер» остаётся в зоне математической борьбы. Но иллюзия гонки всё ближе к развенчанию. «Наполи» нужны всего семь очков в трёх матчах. А у «Интера» на горизонте — не борьба за скудетто, а эпическая схватка с «Барселоной» за финал Лиги чемпионов. Победа над «Вероной» — не шаг вперёд, а скорее сохранение равновесия.
Матч на «Сан-Сиро» не стал спектаклем, но стал утверждением: даже в ротации, даже без лидеров, даже без тренера на бровке — «Интер» умеет выигрывать. И, однозначно, именно это умение пригодится ему во вторник в Каталонии.