Трансферный дайджест. 20 — 26 мая

Эдуард Сперцян
«Краснодар» полузащитник, 24 года
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян выполнил свой долг, приведя команду к долгожданному чемпионскому титулу, и теперь может спокойно отправиться играть в зарубежный клуб.
В декабре 2024 года впервые стало известно об интересе к нему со стороны английского «Лидса», но тогда руководство «быков» не стало отпускать своего лидера, что, как оказалось, было правильным шагом.
После официального выхода в АПЛ «Лидс» снова активировал попытки заполучить в свой состав полузащитника, сообщает Sky Sport.
Одним из инициаторов перехода выступает наставник английского клуба Даниэль Фарке. 48-летний немецкий специалист проработал недолгий срок в 2022 году во главе «Краснодара» и неплохо осведомлен о потенциальных возможностях Сперцяна.
24-летний хавбек — воспитанник «быков». В основном составе дебютировал в 2020 году. Всего в этом сезоне сыграл за «Краснодар» во всех турнирах 35 матчей, забил 7 мячей и сделал 11 голевых передач. На портале Transfermarkt Сперцяна сейчас оценивают в 20 млн евро.
Наш прогноз: Сперцян, скорее всего, покинет летом «Краснодар». «Лидс» — отличный вариант для старта зарубежной карьеры.
Флориан Вирц
«Байер», полузащитник, 22 года
22-летний атакующий полузащитник Флориан Вирц уже несколько лет является лакомым кусочком для топ-клубов, мечтающих усилить им свой состав.
Похоже, Вирц сделал свой выбор, и он оказался довольно неожиданным для многих. Известно, что немецким хавбеком активно интересовались мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити» и делали конкретные предложения о трансфере.
Вирц же сделал выбор в пользу иного клуба. По данным авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, полузащитник уже согласовал личный контракт с «Ливерпулем», между «Байером» и мерсисайдцами переговоры находится на финальной стадии, а уже скоро будет официально объявлено о переходе.
По данным источника, в стане чемпиона АПЛ 22-летний хавбек будет получить 380 тысяч евро в неделю (18,3 миллиона евро в год), а контракт будет заключен на пятилетний срок.
В этом сезоне Вирц провел за «фармацевтов» 45 игр, забил в них 16 голов и сделал 15 ассистов. Сейчас рыночная цена 22-летнего игрока составляет 140 млн евро.
Наш прогноз: Вирц станет футболистом «Ливерпуля».
Бруну Фернандеш
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 30 лет
Очередной провальный сезон в исполнении «Манчестер Юнайтед» вынуждает Бруну Фернандеша задуматься о своем будущем в клубе, несмотря на всю его любовь к нему.
Этой ситуацией намерен воспользоваться саудовский «Аль-Хиляль», готовый платить баснословные деньги 30-летнему португальцу в случае его переезда в Саудовскую Аравию.
По данным издания Daily Mail, команда из Эр-Рияда согласна положить Бруну Фернандешу 77 млн евро за три года контракта, а «Манчестер Юнайтед» в случае согласия получит единовременный транш в размере 120 млн евро.
«Аль-Хиляль» согласен ждать ответ от полузащитника до конца мая, а в случае его отказа отзовет свое предложение и переключится на других кандидатов, забыв о португальце.
Бруну Фернандеш играет в «МЮ» с января 2020 года. Всего в этом сезоне сыграл за манкунианцев 56 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт португальца с клубом до 2027 года.
Наш прогноз: Бруну Фернандеш не устоит перед предложением саудитов.
Каору Митома
«Брайтон», полузащитник, 28 лет
Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность усиления состава японцем Каору Митомой, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
28-летний японский вингер выступает за английский «Брайтон» с лета 2021 года и является одним из лидеров «чаек».
«Бавария» рассматривает Митому в качестве прямой замены Лерою Зане или Кингсли Коману, которые летом могут покинуть стан чемпиона Германии. Известно, что мюнхенский клуб общался с окружением японца, но пока не делал «Брайтону» официального предложения.
«Баварии» импонирует универсальность Митомы, который способен играть на любом из флангов атаки, а также левого защитника, поэтому он идет в шорт-листе под первым номером.
В настоящий момент полузащитник оценивается на трансферном рынке в 40 млн евро. Всего 28-летний игрок провел в этом сезоне за «Брайтон» 40 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи, став лучшим бомбардиром клуба в сезоне.
Наш прогноз: Митома присоединится к «Баварии».
Беньямин Шешко
«РБ Лейпциг», нападающий, 21 год
На протяжении всего сезона лондонский «Арсенал» испытывал огромные проблемы с позицией центрфорварда.
Микель Артета перепробовал на этой позиции многих футболистов, в том числе и номинального центрального полузащитника Микеля Мерино, но так и нашел игрока, который будет стабильно и помногу забивать.
Главной целью в это трансферное межсезонье станет поиск «девятки». Одним из основных кандидатов на усиление является 21-летний словенец Беньямин Шешко из «РБ Лейпциг», сообщает Sky Sport.
Высокий и техничный форвард за два года выступления в Бундеслиге отлично зарекомендовал себя и ему давно пора сделать шаг вперед. Артете нравится манера игры Шешко, и он считает, что словенец отлично впишется в игру «канониров».
В контракте нападающего есть клаусула в размере 80 млн евро, что вряд ли остановит «Арсенал», который готов платить хорошие деньги за качественное усиление. Всего в этом сезоне Шешко сыграл за «РБ Лейпциг» 45 матчей, забил в них 21 мяч и сделал 6 голевых передач. Напомним, в 2023 году он переходил из «Зальцбурга» за 24 млн евро.
Наш прогноз: Шешко подпишет контракт с «Арсеналом».
Николай Комличенко
«Ростов», нападающий, 29 лет
Летом «Ростов», скорее всего, ждет большая перезагрузка в составе и новая жизнь. Клуб планирует сменить руководство и вектор развития, перестав ориентироваться на российских футболистов и на игроков собственной академии.
Одним из самых ценных лотов в составе южан является нападающий Николай Комличенко, который является главным бомбардиром и лидером раздевалки.
По данным «Чемпионата», на 29-летнего форварда претендуют «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив», которые уже сделали официальное предложение «Ростову».
Интересно, что Комличенко является воспитанником «Краснодара», но сыграл за основной состав считанное количество матчей, еще молодым отправившись по арендам в чешские клубы, а потом оказавшись в «Динамо».
Всего в этом сезоне за «Ростов» нападающий сыграл во всех турнирах 36 матчей, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач. За команду он выступает с 2021 года. На портале Transfermarkt Комличенко сейчас оценивается в 4 млн евро. В составе сборной России на его счету 7 матчей и один забитый мяч.
Наш прогноз: будет красиво, если Комличенко вернется в «Краснодар».
Расмус Хейлунн
«Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года
За два года в «Манчестер Юнайтед» датский нападающий Расмус Хейлунн так и не смог прижиться и найти себя в клубе после всех выданных ему авансов в составе «Аталанты».
В 2023 году манкунианцы приобрели 22-летнего футболиста почти за 78 млн евро, но отбить даже треть вложенных денег не сумели. Сейчас Хейлунн оценивается в 45 млн евро, но вряд ли, кто сейчас за него заплатит такие деньги.
Всего же за два года выступления за «МЮ» датчанин сыграл 95 матчей, забил в них 26 мячей, причем, большинство в кубковых матчах. Сам Хейлунн не очень комфортно чувствует себя в Англии и давно рассматривает возможность возвращения в Серию А.
По данным главного европейского инсайдера Фабрицио Романо, сразу три итальянских топ-клуба намерены пригласить нападающего в свой состав. Это «Ювентус», «Наполи» и «Рома».
При этом они не готовы совершить полноценный трансфер, а попробуют взять Хейлунна в аренду с правом возможного выкупа. Фаворитом пока в этом списке является «Ювентус», у которого есть проблемы на позиции нападающего из-за неопределенности с Влаховичем. Но «старой синьоре» надо еще определиться с новым главным тренером.
Наш прогноз: Хейлунн вернется в Серию А.