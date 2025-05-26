Трансферный дайджест. 20 — 26 мая

Эдуард Сперцян

«Краснодар» полузащитник, 24 года

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян выполнил свой долг, приведя команду к долгожданному чемпионскому титулу, и теперь может спокойно отправиться играть в зарубежный клуб.

В декабре 2024 года впервые стало известно об интересе к нему со стороны английского «Лидса», но тогда руководство «быков» не стало отпускать своего лидера, что, как оказалось, было правильным шагом.

После официального выхода в АПЛ «Лидс» снова активировал попытки заполучить в свой состав полузащитника, сообщает Sky Sport.

Одним из инициаторов перехода выступает наставник английского клуба Даниэль Фарке. 48-летний немецкий специалист проработал недолгий срок в 2022 году во главе «Краснодара» и неплохо осведомлен о потенциальных возможностях Сперцяна.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

24-летний хавбек — воспитанник «быков». В основном составе дебютировал в 2020 году. Всего в этом сезоне сыграл за «Краснодар» во всех турнирах 35 матчей, забил 7 мячей и сделал 11 голевых передач. На портале Transfermarkt Сперцяна сейчас оценивают в 20 млн евро.

Наш прогноз: Сперцян, скорее всего, покинет летом «Краснодар». «Лидс» — отличный вариант для старта зарубежной карьеры.

Флориан Вирц

«Байер», полузащитник, 22 года

22-летний атакующий полузащитник Флориан Вирц уже несколько лет является лакомым кусочком для топ-клубов, мечтающих усилить им свой состав.

Похоже, Вирц сделал свой выбор, и он оказался довольно неожиданным для многих. Известно, что немецким хавбеком активно интересовались мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити» и делали конкретные предложения о трансфере.

Вирц же сделал выбор в пользу иного клуба. По данным авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, полузащитник уже согласовал личный контракт с «Ливерпулем», между «Байером» и мерсисайдцами переговоры находится на финальной стадии, а уже скоро будет официально объявлено о переходе.

По данным источника, в стане чемпиона АПЛ 22-летний хавбек будет получить 380 тысяч евро в неделю (18,3 миллиона евро в год), а контракт будет заключен на пятилетний срок.

Флориан Вирц globallookpress.comgloballookpress.com

В этом сезоне Вирц провел за «фармацевтов» 45 игр, забил в них 16 голов и сделал 15 ассистов. Сейчас рыночная цена 22-летнего игрока составляет 140 млн евро.

Наш прогноз: Вирц станет футболистом «Ливерпуля».

Бруну Фернандеш

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 30 лет

Очередной провальный сезон в исполнении «Манчестер Юнайтед» вынуждает Бруну Фернандеша задуматься о своем будущем в клубе, несмотря на всю его любовь к нему.

Этой ситуацией намерен воспользоваться саудовский «Аль-Хиляль», готовый платить баснословные деньги 30-летнему португальцу в случае его переезда в Саудовскую Аравию.

По данным издания Daily Mail, команда из Эр-Рияда согласна положить Бруну Фернандешу 77 млн евро за три года контракта, а «Манчестер Юнайтед» в случае согласия получит единовременный транш в размере 120 млн евро.

«Аль-Хиляль» согласен ждать ответ от полузащитника до конца мая, а в случае его отказа отзовет свое предложение и переключится на других кандидатов, забыв о португальце.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Бруну Фернандеш играет в «МЮ» с января 2020 года. Всего в этом сезоне сыграл за манкунианцев 56 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт португальца с клубом до 2027 года.

Наш прогноз: Бруну Фернандеш не устоит перед предложением саудитов.

Каору Митома

«Брайтон», полузащитник, 28 лет

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность усиления состава японцем Каору Митомой, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

28-летний японский вингер выступает за английский «Брайтон» с лета 2021 года и является одним из лидеров «чаек».

«Бавария» рассматривает Митому в качестве прямой замены Лерою Зане или Кингсли Коману, которые летом могут покинуть стан чемпиона Германии. Известно, что мюнхенский клуб общался с окружением японца, но пока не делал «Брайтону» официального предложения.

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«Баварии» импонирует универсальность Митомы, который способен играть на любом из флангов атаки, а также левого защитника, поэтому он идет в шорт-листе под первым номером.

Каору Митома globallookpress.com

В настоящий момент полузащитник оценивается на трансферном рынке в 40 млн евро. Всего 28-летний игрок провел в этом сезоне за «Брайтон» 40 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи, став лучшим бомбардиром клуба в сезоне.

Наш прогноз: Митома присоединится к «Баварии».

Беньямин Шешко

«РБ Лейпциг», нападающий, 21 год

На протяжении всего сезона лондонский «Арсенал» испытывал огромные проблемы с позицией центрфорварда.

Микель Артета перепробовал на этой позиции многих футболистов, в том числе и номинального центрального полузащитника Микеля Мерино, но так и нашел игрока, который будет стабильно и помногу забивать.

Главной целью в это трансферное межсезонье станет поиск «девятки». Одним из основных кандидатов на усиление является 21-летний словенец Беньямин Шешко из «РБ Лейпциг», сообщает Sky Sport.

Высокий и техничный форвард за два года выступления в Бундеслиге отлично зарекомендовал себя и ему давно пора сделать шаг вперед. Артете нравится манера игры Шешко, и он считает, что словенец отлично впишется в игру «канониров».

Беньямин Шешко globallookpress.com

В контракте нападающего есть клаусула в размере 80 млн евро, что вряд ли остановит «Арсенал», который готов платить хорошие деньги за качественное усиление. Всего в этом сезоне Шешко сыграл за «РБ Лейпциг» 45 матчей, забил в них 21 мяч и сделал 6 голевых передач. Напомним, в 2023 году он переходил из «Зальцбурга» за 24 млн евро.

Наш прогноз: Шешко подпишет контракт с «Арсеналом».

Николай Комличенко

«Ростов», нападающий, 29 лет

Летом «Ростов», скорее всего, ждет большая перезагрузка в составе и новая жизнь. Клуб планирует сменить руководство и вектор развития, перестав ориентироваться на российских футболистов и на игроков собственной академии.

Одним из самых ценных лотов в составе южан является нападающий Николай Комличенко, который является главным бомбардиром и лидером раздевалки.

По данным «Чемпионата», на 29-летнего форварда претендуют «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив», которые уже сделали официальное предложение «Ростову».

Интересно, что Комличенко является воспитанником «Краснодара», но сыграл за основной состав считанное количество матчей, еще молодым отправившись по арендам в чешские клубы, а потом оказавшись в «Динамо».

Николай Комличенко globallookpress.com

Всего в этом сезоне за «Ростов» нападающий сыграл во всех турнирах 36 матчей, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач. За команду он выступает с 2021 года. На портале Transfermarkt Комличенко сейчас оценивается в 4 млн евро. В составе сборной России на его счету 7 матчей и один забитый мяч.

Наш прогноз: будет красиво, если Комличенко вернется в «Краснодар».

Расмус Хейлунн

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

За два года в «Манчестер Юнайтед» датский нападающий Расмус Хейлунн так и не смог прижиться и найти себя в клубе после всех выданных ему авансов в составе «Аталанты».

В 2023 году манкунианцы приобрели 22-летнего футболиста почти за 78 млн евро, но отбить даже треть вложенных денег не сумели. Сейчас Хейлунн оценивается в 45 млн евро, но вряд ли, кто сейчас за него заплатит такие деньги.

Всего же за два года выступления за «МЮ» датчанин сыграл 95 матчей, забил в них 26 мячей, причем, большинство в кубковых матчах. Сам Хейлунн не очень комфортно чувствует себя в Англии и давно рассматривает возможность возвращения в Серию А.

По данным главного европейского инсайдера Фабрицио Романо, сразу три итальянских топ-клуба намерены пригласить нападающего в свой состав. Это «Ювентус», «Наполи» и «Рома».

Расмус Хейлунн globallookpress.com

При этом они не готовы совершить полноценный трансфер, а попробуют взять Хейлунна в аренду с правом возможного выкупа. Фаворитом пока в этом списке является «Ювентус», у которого есть проблемы на позиции нападающего из-за неопределенности с Влаховичем. Но «старой синьоре» надо еще определиться с новым главным тренером.

Наш прогноз: Хейлунн вернется в Серию А.