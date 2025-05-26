Триллер в Венеции: «Ювентус» прорвался в Лигу Чемпионов в последнем туре

«Венеции» нужно было побеждать и надеяться на поражение «Лечче». Никаких компромиссов. И они начали с вдохновением, как команда, которой нечего терять. Уже на второй минуте изумительная атака завершилась прострелом Эллертссона и неуклюжим, но точным касанием коленом от Филы — 1:0. Шум трибун сотрясал старый «Пьерлуиджи Пенцо», будто сам стадион зарядился верой.
Однако магия продлилась недолго. Ответ «Ювентуса» не заставил себя ждать. Альберто Коста уже праздновал свой первый гол в Серии А, но VAR отменил взятие ворот: мяч попал защитнику в руку. И всё же «бьянконери» не собирались уходить в тень.
Йылдыз и Коло-Муани переворачивают матч
На 25-й минуте Кенан Йылдыз сотворил момент из ничего. Быстрый вброс, мягкий дриблинг, обман защитника и точный удар в дальний — 1:1. Всё, что нужно было «Юве», — короткая вспышка гениальности. А через пять минут она повторилась.
Ошибка в центре поля, быстрая передача — и Рандаль Коло Муани включается. Одно касание внешней стороной стопы, второе — удар, который сотряс перекладины и сетку одновременно. 1:2. «Венеция» поплыла.
Тем не менее, под занавес тайма хозяева могли сравнивать: Ганс Николусси Кавилья, арендованный у «Ювентуса», пробил в штангу. Казалось, это знак.
Хапс даёт искру
Начало второго тайма — и «Венеция» вновь оживает. Йебоа уходит от Камбьясо, простреливает, Хапс бьёт. На пути мяча был Савона, но именно от него мяч влетает в ворота. 2:2 — и снова интрига. Параллельно — Лечче выигрывает у «Лацио», что делает исход матча в Венеции ещё более роковым.
Йебоа вскоре снова угрожал воротам Ди Грегорио, но кипер справился. «Венеция» давила, но в их атаке всё больше было отчаяния, чем расчёта.
И тут — кульминация. На 73-й минуте Франсишку Консейсау врывается в штрафную, Кавилья сбивает его — пенальти. Мануэль Локателли уверенно пробивает в «девятку» — 2:3. Этот удар стал точкой в двух историях: спасении «Ювентуса» и падении «Венеции».
Чёрно-белые едут в Европу, «Леони» — в серию B
Игроки «Венеции» падали на газон после финального свистка, как подкошенные. Они выложились полностью, показали игру характер — и всё же проиграли. Их слёзы стали тенью на празднике «Юве».
Для Игора Тудора это был вечер победы и неопределённости. Хорватский специалист, пришедший весной, выполнил задачу, но не знает, останется ли у руля. Он ждал ответа до матча. Теперь — ждёт его перед клубным чемпионатом мира.
«Ювентус» — снова в Лиге чемпионов. И делает это без гламура, но с силой и характером. Они провели сезон в турбулентности, но оказались там, где должны быть по статусу. Теперь — лето решений. А «Венеция» уходит. Не как слабая команда, а как герой, павший в великой битве.
Иногда драма футбола не имеет счастливых концов для всех. Но в этом и его сила: даже падение может быть достойным.