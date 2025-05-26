Триллер в Венеции: «Ювентус» прорвался в Лигу Чемпионов в последнем туре

Пока римляне молились на чудо, «Ювентус» предпочёл взять судьбу в свои руки. На переполненной арене в Венеции, где воздух был пропитан страхом и надеждой, «бьянконери» сыграли один из самых эмоциональных матчей сезона. Результат –заслуженное место в Лиге чемпионов.

Футбол. Италия. Серия А Венеция — Ювентус 2:3 Голы: 1:0 Карел Поезны (2'), 1:1 Кенан Йылдыз (25'), 1:2 Рандаль Коло Муани (31'), 2:2 Ридгесиано Хапс (55'), 2:3 Мануэль Локателли (пенальти) (73') Венеция: Йонуц Раду, Жоэль Шингтьенн, Марин Шверко (Алессандро Маркандалли, 77'), Фали Канде, Ридгесиано Хапс (Кике Перес, 68'), Исса Думбия (Гаэтано Ористанио, 77'), Ханс Николусси Кавилья, Алессио Дзербин, Микаэль Эллертссон (Мирко Марич, 86'), Джон Йебоа, Карел Поезны (Кристиан Гиткьяер, 68') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Уэстон Маккенни, 76'), Ллойд Келли, Николо Савона, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Рандаль Коло Муани (Душан Влахович, 76'), Кенан Йылдыз, Шику Консейсау (Федерико Гатти, 87'), Николас Гонсалес (Тимоти Уэа, 81'), Alberto Costa (Ренато Вейга, 46') Предупреждения: Alberto Costa (20'), Igor Tudor (35'), Алессио Дзербин (53'), Николас Гонсалес (62')

«Венеции» нужно было побеждать и надеяться на поражение «Лечче». Никаких компромиссов. И они начали с вдохновением, как команда, которой нечего терять. Уже на второй минуте изумительная атака завершилась прострелом Эллертссона и неуклюжим, но точным касанием коленом от Филы — 1:0. Шум трибун сотрясал старый «Пьерлуиджи Пенцо», будто сам стадион зарядился верой.

Венеция — Ювентус globallookpress.com

Однако магия продлилась недолго. Ответ «Ювентуса» не заставил себя ждать. Альберто Коста уже праздновал свой первый гол в Серии А, но VAR отменил взятие ворот: мяч попал защитнику в руку. И всё же «бьянконери» не собирались уходить в тень.

Йылдыз и Коло-Муани переворачивают матч

На 25-й минуте Кенан Йылдыз сотворил момент из ничего. Быстрый вброс, мягкий дриблинг, обман защитника и точный удар в дальний — 1:1. Всё, что нужно было «Юве», — короткая вспышка гениальности. А через пять минут она повторилась.

Венеция — Ювентус globallookpress.com

Ошибка в центре поля, быстрая передача — и Рандаль Коло Муани включается. Одно касание внешней стороной стопы, второе — удар, который сотряс перекладины и сетку одновременно. 1:2. «Венеция» поплыла.

Венеция — Ювентус globallookpress.com

Тем не менее, под занавес тайма хозяева могли сравнивать: Ганс Николусси Кавилья, арендованный у «Ювентуса», пробил в штангу. Казалось, это знак.

Хапс даёт искру

Начало второго тайма — и «Венеция» вновь оживает. Йебоа уходит от Камбьясо, простреливает, Хапс бьёт. На пути мяча был Савона, но именно от него мяч влетает в ворота. 2:2 — и снова интрига. Параллельно — Лечче выигрывает у «Лацио», что делает исход матча в Венеции ещё более роковым.

Венеция — Ювентус globallookpress.com

Йебоа вскоре снова угрожал воротам Ди Грегорио, но кипер справился. «Венеция» давила, но в их атаке всё больше было отчаяния, чем расчёта.

И тут — кульминация. На 73-й минуте Франсишку Консейсау врывается в штрафную, Кавилья сбивает его — пенальти. Мануэль Локателли уверенно пробивает в «девятку» — 2:3. Этот удар стал точкой в двух историях: спасении «Ювентуса» и падении «Венеции».

Пенальти Локателли globallookpress.com

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Игроки «Венеции» падали на газон после финального свистка, как подкошенные. Они выложились полностью, показали игру характер — и всё же проиграли. Их слёзы стали тенью на празднике «Юве».

Для Игора Тудора это был вечер победы и неопределённости. Хорватский специалист, пришедший весной, выполнил задачу, но не знает, останется ли у руля. Он ждал ответа до матча. Теперь — ждёт его перед клубным чемпионатом мира.

«Ювентус» — снова в Лиге чемпионов. И делает это без гламура, но с силой и характером. Они провели сезон в турбулентности, но оказались там, где должны быть по статусу. Теперь — лето решений. А «Венеция» уходит. Не как слабая команда, а как герой, павший в великой битве.

Иногда драма футбола не имеет счастливых концов для всех. Но в этом и его сила: даже падение может быть достойным.