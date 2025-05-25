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    РПЛ. «Краснодар» вырвал чемпионство в последнем туре

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    Краснодар — чемпион
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    Краснодар — чемпион
    Завершился сезон в российской Премьер-лиге, судьба призёров чемпионского титула определилась в последнем 30-м туре. После матчей последнего игрового дня итоговую победу одержал «Краснодар».

    Битва за чемпионство до последнего тура

    «Краснодар» завоевал чемпионский титул лишь в заключительном 30-м туре чемпионата России. Золото РПЛ южане вырвали у «Зенита» после того, как одержали домашнюю победу над командой «Динамо» (3:0).

    Краснодарцы набрали итоговые 67 очков, в составе победителей голами отметились Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти.

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    • В этом сезоне «Краснодар» одержал 20 побед и 7 встреч завершил вничью. В трех матчах чемпион позволил себе проиграть.

    Стоит отметить, что «Краснодар» впервые в истории завоевал титул чемпиона России.

    Проигранное чемпионство

    «Зенит» до последнего боролся за титул, в последнем 30 туре «лазурные» нанесли крупное поражение «Ахмату» (3:0), но для чемпионства было недостаточно.

    В итоге «Зенит» в последнем туре чемпионата завоевал серебряные медали. Команда из Санкт-Петербурга заработал 66 пунктов.

    «Зенит» — «Ахмат»
    globallookpress.com

    На третьей строчке расположился ЦСКА, у которого набрано 59 баллов. Армейцы на домашней арене выиграли у «Пари НН» (2:0).

    В топ-4 российской Премьер-лиге финишировал «Спартак», «красно-белые» одержали крупную победу над ФК «Химки» (5:0), набрав в итоге 57 очков.

    На пятой строчке российского чемпионата завершило сезон «Динамо», набрав 56 пунктов. «Локомотив» занял итоговое 6 место с 53 баллами в активе.

    Сохранить прописку в РПЛ

    «Пари НН» и «Ахмат» заняли по итогам сезона 13 и 14 места в турнирной таблице. Команды набрали 27 и 25 очков и находятся на грани вылета.

    Впереди матчи плей-офф на выбывание — от них будет зависеть сохранят клубы из Нижнего Новгорода и Грозного прописку в элите российского футбола.

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    • «Урал» сразится с «Ахматом», а «Пари НН» померится силами с «Сочи». Матчи плей-офф за место в РПЛ пройдут 28 и 31 мая.

    Кто покинет элиту российского футбола?

    «Оренбург» и «Факел» следующий сезон начнут в Первой лиге, так как данный тандем завершил турнир в РПЛ на последних строчках турнирной таблицы. Их места в высшем эшелоне российского футбола займут «Балтика» и «Торпедо».

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    Начало нового сезона чемпионата России в Премьер-лиге запланировано на вторую половиную июля. Старт первого тура намечен на 18 июля.

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