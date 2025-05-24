Разгрома не хватило для титула: «Зенит» обыграл «Ахмат», но не стал чемпионом

Последний шанс
Финал чемпионской гонки разыгрывался на двух полях — в Петербурге и Краснодаре. На «Газпром Арене» «Зенит» принимал «Ахмат» и должен был побеждать — но этого было бы мало, если бы «Динамо» не помогло в параллельной встрече с «Краснодаром». Команда Сергея Семака оказалась в роли преследователя, которому ничего не оставалось, кроме как делать свою работу и надеяться на чудо.
Команда вышла на поле в ретро-форме, посвящённой 100-летию клуба, с мощным настроем и верой в чемпионство. Семак, как и весь сезон, не стал отказываться от поисков — на острие появился Педро, в паре с Соболевым, а Барриос снова получил роль свободного разрушителя, опускающегося в линию обороны. «Зенит» играл на максимуме — как и положено в решающем туре.
Два пенальти и виртуальное лидерство
С первых минут «Зенит» прижал гостей к их воротам, но без реальной угрозы. Всё изменил VAR: после падения Нино в штрафной арбитр Иванов назначил пенальти. Мостовой — хладнокровен, без вопросов развёл вратаря и мяч по разным углам. Гол — и петербуржцы на первой строчке онлайн-таблицы.
Второй гол — тоже с точки. На этот раз нарушили на Мантуане. И снова к мячу подошёл Мостовой, во второй раз — в другой угол. 2:0 — и трибуны поют, как будто всё уже решено. Но в Краснодаре счёт был по-прежнему нулевой, и это держало всех в напряжении.
Без нервов, но и без счастья
Второй тайм «Зенит» начал в гробовой тишине. Вероятно, весть о голе Джона Кордобы дошла до трибун быстрее, чем мяч влетел в ворота «Ахмата» после удара Педро. Бразилец сделал счёт 3:0, реализовав отличный пас от Соболева. На поле появился Лусиано, отметился опасным ударом Педро, был гол Кассьерры из офсайда, были овации и игра на максимум.
Но всё это уже не имело значения. «Краснодар» довёл свой матч до победы 3:0 и впервые в истории стал чемпионом. А «Зениту» — впервые за семь лет — не хватило одного очка. Или одной осечки соперника.
Сделали всё, что могли
После финального свистка на табло — 3:0. И в действиях «Зенита» нет ни одного упрёка. Они выиграли матч и неплохо провели весеннюю часть сезона. Но чемпионат забрал тот, кто оказался точнее и мощнее на дистанции.
Семак, как кажется, не смог выжать максимум из нестабильного состава. Дорогие зимние трансферы не заработали на полную, не появилось уникально красивой игры, так ещё и купили Соболева, которому нужно делить атакующую роль с Гонду и Кассьеррой — и Александр совсем не убеждает, что он номер 1 в атаке.
В итоге, Петербург празднует столетие. Но не титул.