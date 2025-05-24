Разгрома не хватило для титула: «Зенит» обыграл «Ахмат», но не стал чемпионом

В день столетия клуба петербуржцы сделали всё, чтобы отпраздновать юбилей на троне. Но они никак не могли повлиять на результат в Краснодаре, где и был коронован чемпион сезона 24/25.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Ахмат 3:0 Голы: 1:0 Андрей Мостовой (пенальти) (25'), : (39'), 2:0 Андрей Мостовой (пенальти) (45+6'), 3:0 Педро Родригес (59') Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Юрий Горшков, Густаво Мантуан (Лусиано Гонду, 82'), Луис Энрике (Страхиня Эракович, 70'), Вильмар Барриос, Андрей Мостовой (Матео Кассьерра, 70'), Педро Родригес, Александр Соболев (Александр Ерохин, 82') Ахмат: Вадим Ульянов, Арсен Адамов, Турпал Ибишев, Александр Жиров (Милош Шатара, 62'), Лео Гогличидз, Исмаэл, Владислав Камилов (Бернард Бериша, 46'), Максим Самородов (Даниил Зорин, 46'), Амин Талал, Лечи Садулаев (Дарко Тодорович, 63'), Георгий Мелкадзе (Родриго Руис Диас, 71')

Последний шанс

Финал чемпионской гонки разыгрывался на двух полях — в Петербурге и Краснодаре. На «Газпром Арене» «Зенит» принимал «Ахмат» и должен был побеждать — но этого было бы мало, если бы «Динамо» не помогло в параллельной встрече с «Краснодаром». Команда Сергея Семака оказалась в роли преследователя, которому ничего не оставалось, кроме как делать свою работу и надеяться на чудо.

Команда вышла на поле в ретро-форме, посвящённой 100-летию клуба, с мощным настроем и верой в чемпионство. Семак, как и весь сезон, не стал отказываться от поисков — на острие появился Педро, в паре с Соболевым, а Барриос снова получил роль свободного разрушителя, опускающегося в линию обороны. «Зенит» играл на максимуме — как и положено в решающем туре.

Два пенальти и виртуальное лидерство

С первых минут «Зенит» прижал гостей к их воротам, но без реальной угрозы. Всё изменил VAR: после падения Нино в штрафной арбитр Иванов назначил пенальти. Мостовой — хладнокровен, без вопросов развёл вратаря и мяч по разным углам. Гол — и петербуржцы на первой строчке онлайн-таблицы.

Андрей Мостовой https://t.me/fczenit

Второй гол — тоже с точки. На этот раз нарушили на Мантуане. И снова к мячу подошёл Мостовой, во второй раз — в другой угол. 2:0 — и трибуны поют, как будто всё уже решено. Но в Краснодаре счёт был по-прежнему нулевой, и это держало всех в напряжении.

Без нервов, но и без счастья

Второй тайм «Зенит» начал в гробовой тишине. Вероятно, весть о голе Джона Кордобы дошла до трибун быстрее, чем мяч влетел в ворота «Ахмата» после удара Педро. Бразилец сделал счёт 3:0, реализовав отличный пас от Соболева. На поле появился Лусиано, отметился опасным ударом Педро, был гол Кассьерры из офсайда, были овации и игра на максимум.

Педро https://t.me/fczenit

Но всё это уже не имело значения. «Краснодар» довёл свой матч до победы 3:0 и впервые в истории стал чемпионом. А «Зениту» — впервые за семь лет — не хватило одного очка. Или одной осечки соперника.

Сделали всё, что могли

После финального свистка на табло — 3:0. И в действиях «Зенита» нет ни одного упрёка. Они выиграли матч и неплохо провели весеннюю часть сезона. Но чемпионат забрал тот, кто оказался точнее и мощнее на дистанции.

Зенит — Ахмат https://t.me/fczenit

Семак, как кажется, не смог выжать максимум из нестабильного состава. Дорогие зимние трансферы не заработали на полную, не появилось уникально красивой игры, так ещё и купили Соболева, которому нужно делить атакующую роль с Гонду и Кассьеррой — и Александр совсем не убеждает, что он номер 1 в атаке.

В итоге, Петербург празднует столетие. Но не титул.