7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Викингур» и «Дьёр». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Викингур»
Турнирное положение: Эта команда на данный момент уверенно лидирует в чемпионате Исландии. «Викингур» аж на 11 очков опережает ближайшего преследователя.
При этом «Викингур» в среднем забивает три гола за матч. Плюс команда в 14 матчах победила 13 раз при одном паритете.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Со счетом 3:2 она переиграла «Акюрейри».
До того команда была бита «Брейдабликом» (0:3). А вот первый поединок с этим же соперником завершился уверенной победой (4:1).
При этом «Викингур» победил в четырех своих последних матчах из пяти. В них команда забила 14 мячей при шести пропущенных в свои ворота.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Викингур» ныне находится в приличных кондициях. Плюс исландский чемпионат в самом разгаре.
Ко всему прочему, команда победила в шести своих последних домашних поединках. Причем в четырех из них она сохранила свои владения в неприкосновенности.
«Дьёр»
Турнирное положение: «Дьёр» в минувшем чемпионате Венгрии финишировал на первом месте. Команда на одно очко опередила «Ференцварош».
Причем «Дьёр» в 33 матчах чемпионата забил 65 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 30 раз при всего четырех поражениях.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дьёр» в спарринге одолел «Войводину» (2:1).
Несколько ранее команда расписала мировую с «ГраЦером» (2:2). А вот «Кишварда» была обыграна минимально.
В двух летних контрольных матчах «Дьёр» по разу победил и сыграл вничью. В них команда отличилась 4 забитыми мячами при трех пропущенных.
Состояние команды: «Дьёр» ныне только набирает нужные кондиции. Тем не менее, исландцев команда проходить просто обязана.
Команда имеет весьма надежные тылы. «Дьёр» в чемпионате сумел опередить авторитетный «Ференцварош», к тому же настроен на проход в групповой этап Лиги чемпионов.
Венгры выглядят априори сильнее соперника. Команда довольно выгодно смотрелась в контрольных поединках. Плюс в составе «Дьёра» имеются качественные атакующие исполнители.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Дьёра» дают 2.30, а на «Викингур» — 2.46; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.39.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.45, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: «Дьёр» довольно симпатично выглядел в летних спаррингах, к тому же в кадровом плане выглядит выгоднее оппонента.
Ставка: Победа «Дьёра» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.21.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Венгры забили 4 мяча в 2 летних контрольных поединках
- «Викингур» не имеет равных в своем чемпионате, однако этих мощностей явно не хватит на еврокубки
- «Дьёр» не проигрывает уже четыре месяца
- «Викингур» совсем недавно вылетел из Кубка Исландии и может не успеть отойти от столь досадного поражения
- «Дьёр» в среднем забивает 2 мяча за матч