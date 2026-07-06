прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, ставка за 2.30

7 июля в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Викингур» и «Дьёр». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Викингур»

Турнирное положение: Эта команда на данный момент уверенно лидирует в чемпионате Исландии. «Викингур» аж на 11 очков опережает ближайшего преследователя.

При этом «Викингур» в среднем забивает три гола за матч. Плюс команда в 14 матчах победила 13 раз при одном паритете.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Со счетом 3:2 она переиграла «Акюрейри».

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До того команда была бита «Брейдабликом» (0:3). А вот первый поединок с этим же соперником завершился уверенной победой (4:1).

При этом «Викингур» победил в четырех своих последних матчах из пяти. В них команда забила 14 мячей при шести пропущенных в свои ворота.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Викингур» ныне находится в приличных кондициях. Плюс исландский чемпионат в самом разгаре.

Ко всему прочему, команда победила в шести своих последних домашних поединках. Причем в четырех из них она сохранила свои владения в неприкосновенности.

«Дьёр»

Турнирное положение: «Дьёр» в минувшем чемпионате Венгрии финишировал на первом месте. Команда на одно очко опередила «Ференцварош».

Причем «Дьёр» в 33 матчах чемпионата забил 65 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 30 раз при всего четырех поражениях.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дьёр» в спарринге одолел «Войводину» (2:1).

Несколько ранее команда расписала мировую с «ГраЦером» (2:2). А вот «Кишварда» была обыграна минимально.

В двух летних контрольных матчах «Дьёр» по разу победил и сыграл вничью. В них команда отличилась 4 забитыми мячами при трех пропущенных.

Состояние команды: «Дьёр» ныне только набирает нужные кондиции. Тем не менее, исландцев команда проходить просто обязана.

Команда имеет весьма надежные тылы. «Дьёр» в чемпионате сумел опередить авторитетный «Ференцварош», к тому же настроен на проход в групповой этап Лиги чемпионов.

Венгры выглядят априори сильнее соперника. Команда довольно выгодно смотрелась в контрольных поединках. Плюс в составе «Дьёра» имеются качественные атакующие исполнители.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Дьёра» дают 2.30, а на «Викингур» — 2.46; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.39.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.45, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: «Дьёр» довольно симпатично выглядел в летних спаррингах, к тому же в кадровом плане выглядит выгоднее оппонента.

2.30 Победа «Дьёра» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Викингур» — «Дьёр» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Дьёра» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.21 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Викингур» — «Дьёр» принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.21.

Пять причин, почему ставка зайдет