Матч за третье место с прямым конкурентом, где «Вильярреал» будет опираться на домашнюю активность (14 побед на «Керамике»), а «Атлетико» — на структурную оборону и опыт игр на результат. Сценарий с высокой плотностью борьбы и ограниченным количеством моментов выглядит наиболее вероятным: обе команды подходят с кадровыми потерями и разной степенью игровой стабильности. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45' Гоооол!! 4:1.

43' Гооооол!!! 3:1. Гризманн подал от правого угла на дальнюю штангу, Тенас на выходе махнул мимо мяча, а Марк Пубиль воспользовался ситуацией и головой спокойно направил сферу в пустой створ.

40' Гооооол!!!! 3:0. Педраса вынес мяч вперёд на Микаутадзе, который отправил в отрыв Переса, тот добрался до штрафной и покатил обратно на Жоржа, который убрал Лангле и с района 11-ти метров точно пробил под перекладину!

39' Ответная атака «Вилярреала» закончилась ударом Пепе под перекладину, но Муссо на месте!

38' Коке из центра штрафной отдал передачу направо в адрес Гризманна, который от угла вратарской низом бил в дальний угол, но парировал Тенас.

37' Пап Гейе вновь активен на правом фланге, ворвался в чужую штрафную и от лицевой прострелил, но мяч покинул пределы поля.

Статистика матча 5 Удары в створ 3 1 Удары мимо 1 44 Владение мячом 56 3 Угловые удары 4 1 Фолы 6

34' Гоооол!!! 2:0. Педраса обыграл на левом фланге Льоренте и прострелил в центр штрафной, откуда замкнул передачу точным ударом Айосе Перес.

33' Лукман сыграл рукой в чужой штрафной.

30' Гоооол!!! 1:0. В своём прощальном матче за «Вильярреал» реализовал пенальти Дани Парехо.

28' Сфолил Муссо в штрафной на Пепе — пенальти!

27' За срыв перспективной атаки в центре поля жёлтую карточку получил Джулиано Симеоне.

26' Баэна пробил справа из-за пределов штрафной в дальний нижний угол, но немного не попал в створ.

25' Розыгрыш стандарта не принёс ничего опасного у ворот хозяев.

24' Угловой заработали мадридцы.

21' Баэна справа от лицевой навесил на дальнюю штангу, откуда пытался головой пробить Лукман, но проиграл верховую борьбу.

18' Пап Гейе явно поторопился с ударом из-за пределов штрафной, в итоге его выстрел заблокировали, и на этом долгая позиционная атака бездарно завершилась.

16' Лукман получил мяч слева в штрафной и от лицевой делал передачу под себя, однако безадресной она получилась.

14' Угловой подали гости неудачно.

13' Баэна угловой заработал для «Атлетико».

11' В штрафной гостей получил мяч Микаутадзе, был на ударной позиции, но зачем-то начал улучшать позицию и зарылся на правый край, пробил, но уже было не опасно — спокойно забрал мяч Муссо.

10' Педраса с левого фланга сделал сильную передачу в штрафную, где пытался пробить с хода Перес, но не попал по мячу.

07' И снова Пепе с той же позиции бил в сторону ворот, но на этот раз его заблокировали — угловой.

03' Пепе ворвался в штрафную от правого её угла и пробил из-под защитника в дальний нижний угол, но немного не попал в створ.

02' Лукман с левой стороны штрафной простреливал в центр, но прервал передачу Марин.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

21:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

21:57 Команды появились на поле, матч скоро начнется!

21:45 Главный судья: Мигель Сесма Эспиноса (Испания); Ассистент: Ион Родригес (Испания); Ассистент: Марио Мартин-Консуэгра (Испания); Резервный: Милан Барсенас (Испания).

21:35 Матч пройдёт на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания), вместимостью 24 500 зрителей.

Стартовые составы команд

Вильярреал: Арнау Тенас, Сантьяго Моуриньо, Пау Наварро, Альфонсо Педраса, Рафа Марин, Пап Гейе, Дани Парехо, Альберто Молейро, Жорж Микаутадзе, Николя Пепе, Айосе Перес.

Атлетико: Хуан Муссо, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Клеман Лангле, Коке, Обед Варгас, Маркос Льоренте, Алекс Баэна, Джулиано Симеоне, Антуан Гризманн, Адемола Лукман.

Вильярреал

«Вильярреал» подходит к решающему туру с заметным спадом формы на фоне уже решённой турнирной задачи. Команда Марселино удерживает третью строчку, имея одинаковое количество очков с «Атлетико», и опережает соперника только по дополнительным показателям. За сезон «подводники» набрали высокий атакующий темп — 67 забитых мячей, однако концовка смазана: всего 1 очко в трёх последних турах. Поражения от «Севильи» (2:3) и «Райо Вальекано» (0:2) показали проблемы в обороне и снижение качества игры без мяча. При этом домашний фактор остаётся ключевым — 14 побед на «Серамике» в чемпионате при крайне уверенной серии до последнего отрезка сезона.

Атлетико

«Атлетико Мадрид» подходит к матчу в более стабильном состоянии по результатам последних туров. Команда Симеоне выиграла 4 из 5 матчей Ла Лиги и сумела вернуться в борьбу за третью позицию, имея равенство очков с «Вильярреалом». Ключевая черта — прагматизм: 39 пропущенных мячей за сезон и одна из самых надёжных оборонительных линий среди топ-клубов. Победа над «Жироной» (1:0) вновь подчеркнула привычную модель — минимализм в атаке и максимальная концентрация без мяча.

Личные встречи

В последних пяти очных матчах «Атлетико» имеет преимущество: три победы и две ничьи. «Вильярреал» не выигрывает у мадридцев на протяжении пяти встреч подряд. В первом круге текущего сезона «Атлетико» победил 2:0, подтвердив тенденцию низкой результативности в этом противостоянии. На «Серамике» «Вильярреал» также испытывает сложности — лишь одна победа в шести последних домашних матчах против «матрасников».

