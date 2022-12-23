Другой Лионель. Как тактика Скалони привела Аргентину и Месси к триумфу на ЧМ-2022

Все заголовки и все внимание приковано к Лионелю Месси, и это нормально. «Последний танец» оказался лучшим танцем — «Маленький гений» наконец-то выиграл чемпионат мира.

Но этого бы не случилось без другого Лионеля. Золотое правило футбола заключается в том, что звезды сияют ярче при правильном командном балансе. И тем человеком, который создал вокруг Месси максимально сыгранную команду, стал тренер-новичок — Лионель Скалони, пишет автор ESPN Тим Викери.

44-летний специалист, у которого до сборной Аргентины не было опыта самостоятельной работы, сделал все абсолютно правильно в финальном матче ЧМ-2022.

Аргентинские СМИ ранее оказались во многом правы, рассуждая о составе команды, но на этот Скалони удалось удивить. Многие были уверены, что с первых минут в качестве одного из центральных защитников на поле появится Лисандро Мартинес, тогда как Анхель Ди Мария останется на скамейке запасных. Скалони поступил иначе.

Он был полон уважения к Франции, но при этом без особого страха и трепета. Во время чемпионата мира в России задачей Скалони в тренерском штабе сборной Аргентины было изучение будущих соперников. И тогда его особенно поразила Франции, которая в итоге обыграла аргентинцев в 1/8 финала. И если коротко, с тех пор французская сборная была для него образцом для подражания.

Лионель Скалони globallookpress.com

Скалони опасался быстрого перехода французов из обороны в атаку, их способность находить момент для удара и не только. И поэтому можно было предположить, что он будет играть с тремя защитниками, но тренер «альбиселесте» пришел к другому выводу.

Бояться Францию — признать, что соперник превосходит его команду. И для того, чтобы действовать с позиции силы, Скалони выбрал тактическую расстановку с четырьмя защитниками и вернул в стартовый состав Ди Марию.

Сразу после того, как был объявлен стартовый состав, возникли предположения, что Ди Мария будет играть справа в схеме 4-4-2, взаимодействуя с Месси и терроризируя левый фланг обороны Франции, за который отвечает не всегда надежный Тэо Эрнандес.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Но вместо этого Скалони преподнес сюрприз, использовав Ди Марию слева. В тройке нападения также были Месси и Хулиан Альварес, выполнивший огромный объем работы в центральной зоне.

На первых минутах французы много ошибались в передачах. Опорным полузащитникам Орельену Чуамени и Адриену Рабьо пришлось закрывать еще больше пространства, что заметно мешало Антуану Гризманну.

На протяжении всего турнира Дидье Дешам использовал Гризманна в качестве одного из трех атакующих полузащитников, и это было отличным решением для Франции. Но Аргентина превратила это в проблему. Тем временем Ди Мария максимально эффективно выполнял свою работу.

Ди Мария стал главным героем первого тайма, полностью подтвердив правильность решения Скалони использовать его с первых минут. Аргентина вышла с четким намерением победить.

Лионель Скалони globallookpress.com

По ходу турнира можно было заметить, что аргентинцы не очень хорошо действуют вторым номером.

Изменения в игре случились после того, как Ди Мария покинул поле. Французы далеко не сразу пришли в себя, но, как и в матче с Нидерландами в четвертьфинале, Аргентина снова потеряла контроль над игрой. Тактическая хитрость Скалони на этот раз была во вред. Во втором тайме аргентинцы играли на удержание счета.

В матчах навылет тренеру очень часто приходится находить быстрые решения. И здесь Скалони действовал очень грамотно.

На шокирующее поражение от Саудовской Аравии в первом туре группового этапа Скалони отреагировал без лишней паники, сделав ряд изменений, которые в значительной степени были мудрыми и успешными.

С Лионелем Месси globallookpress.com

Жизненно важным оказалось решение заменить Лаутаро Мартинеса на Альвареса, мобильность которого была необходимостью. И наконец, появление в полузащите 21-летнего Энцо Фернандеса стало еще одним важнейшим ходом.

Переход на схему с тремя защитниками в матче с Нидерландами, насыщение полузащиты в игре с Хорватией, изменения перед финалом — все эти решения Скалони оправдались.

Но еще глубже лежит командный турнир. Подобные турниры — следствие процесса, который происходит в течение продолжительного периода. Эту сборную Аргентины начали создавать около трех с половиной лет назад, на Кубке Америки-2019 в Бразилии.

Два Лионеля — Месси и Скалони globallookpress.com

Именно там, после того как Аргентина проиграла в полуфинале Бразилии, Скалони столкнулся с реальностью и быстро отказался от своей идеи подражать Франции, перейдя к игре, в которой больше внимания уделяется владению мячом.

После этого турнира также начала формироваться основа нынешней сборной Аргентины — когда Месси, наконец, интегрировался в группу молодых игроков, которые с детства были его поклонниками и были готовы пролить кровь, чтобы помочь ему добиться успеха.

После поражения в полуфинале Копы в следующий раз они проиграли через три года — Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2022. В 2021 году аргентинцы стали победителями Кубка Америки, который тоже проходил в Бразилии, и это стало важным шагом на пути к триумфу в Катаре. Победа на Копе (первая с 1993 года!) вселила в них уверенность, сняла давление и добавила позитивного настроения.

Скалони заложил основу для победы на этом чемпионате мира задолго до того, как Аргентина прибыла в Катар. Его взаимодействие с командой и тактическая гибкость стали бесценными в битве за титул. Так что, да, это чемпионат мира двух Лионелей.