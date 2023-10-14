Дебаты о Гави: юный «головорез» «Барселоны» или новый Хави?

Вторая желтая карточка Гави в матче против «Порту» в Лиге чемпионов была глупостью. «Барселона» защищала минимальное преимущество 1:0, всей командой отойдя на свою половину поля, когда игрок «Порту» ускользнул от испанца. Однако Гави не мог удержаться и и схватил убегающего соперника за футболку, едва замедлив его.

Тем не менее, Гави, уже имевшему желтую карточку, хватило этого, чтобы его отправили прочь с поля. Невероятно, но это было всего лишь второе удаление в карьере молодого игрока «Барселоны».

Это стало неожиданностью, учитывая репутацию, которую он заработал. Гави — фигура, вызывающая противоречия среди футбольных фанатов. Первоначально считавшийся наследником Хави в полузащите «Барселоны», один из последних блестящих выпускников «Ла Масии» стал чем-то иным.

Он не такой техничный и изящный, как его нынешний тренер. Напротив, для болельщиков «Барселоны» он является универсальным полузащитником, который нужен Хави — безжалостным разрушителем без мяча, который может сделать убийственный пас или создать волшебный момент, когда мяч у него есть. Для остальных он — переоцененная угроза, мошенник, игрок, безрассудный до такой степени, что становится опасен.

Но что такое настоящий Гави? Или он является одновременно и тем, и другим? Для своего тренера он может быть просто идеальным сочетанием качеств, таким полузащитником, которого вы любите иметь в своей команде и которого ненавидят другие команды.

Попадание в главную команду «Барсы»

Этих дебатов на самом деле не существовало в начале его карьеры в «Барсе». Как и многие игроки «Ла Масии», Гави попал в основной состав в темные для «Барсы» дни, его призвал Рональд Куман в том сезоне, когда Лионель Месси отправился в свое неудачное парижское путешествие.

Для тогдашнего 17-летнего парня это было давно ожидаемое событие. Он присоединился к академии «Барсы» всего в 11 лет и регулярно играл в командах на четыре года впереди своей возрастной группы. И после того, как Ансу Фати присоединился к основной команде «Барсы» раньше него, Гави, похоже, был готов стать следующим.

Гавии и Куман globallookpress.com

Таким образом, он стал постоянным игроком довольно слабой команды. К октябрьскому международному перерыву в 2021 году «Барселона» была девятой в Ла Лиге, отставая от «Реала» на пять очков и занимая последнее место в своей группе Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка. Куман тогда признал, что Гави был, пожалуй, единственным светлым пятном в сезоне «блауграны».

«Он показал, несмотря на свой возраст, что знает, как играть», — сказал Куман на пресс-конференции перед победой «Барсы» над «Валенсией» со счетом 3:1.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике согласился. Он направил Гави прямо в стартовый состав на полуфинал Лиги наций 6 октября, вручил ему футболку под номером 9 и разместил его в полузащите, в которую также входили Серхио Бускетс и Коке.

Календарь и таблица испанской Примеры

Гави отыграл 83 минуты, а Ла Роха выиграла со счетом 2–1. Четыре дня спустя он снова стартовал, сыграв 74 минуты в финале, в котором Испания проиграла Франции.

Звездный мальчик сборной Испании

Вскоре, как и многие испанские юниоры, Гави привлек внимание мирового футбольного мира. Это был еще один молодой полузащитник, техничный парень из той же академии, в которой выросли Хави и Иньеста.

Луис Энрике и не пытался облегчить груз ожиданий, скорее наоборот. Тренер сделал Гави самым молодым дебютантом сборной Испании и впоследствии похвалил его за выступление.

«Он играет так раскованно, как будто он в школе или в саду своего дома, и мне приятно иметь игрока такого качества и с таким характером», — сказал Луис Энрике в октябре 2021 года.

После этого полузащитник почти не пропустил ни одной игры. Хотя «Барса» продолжала испытывать проблемы и в конечном итоге уволила Кумана перед Рождеством, Гави остался в команде.

В сезоне 2021/22 он вышел в стартовом составе в 44 из 57 возможных игр за клуб и сборную, играя на всех позициях полузащиты проблемной «Барсы».

Тем не менее, он возродил надежду на то, что его дуэт в полузащите с Педри, поспешно названный «следующими Хави и Иньестой», приведет «Барселону» к новой эре успеха.

К лету следующего года его считали одним из самых ярких талантов Европы. Луис Энрике утверждал, что он «извергающийся вулкан». Кульминацией всего этого стала награда Golden Boy, врученная испанскому полузащитнику, обогнавшему Эдуардо Камавингу, Джуда Беллингема и Джамала Мусиалу в ноябре 2022 года. Взлет, казалось, завершился успешно.

Ему все сходит с рук

Но Гави не обязательно был всеобщим любимцем. В то время как остальные его конкуренты о номинации на Golden Boy были кудесниками мяча, созданными для ярких роликов и маркетинговых сделок, Гави предпочитал нечто иное. В нем скоро проявились довольно неприятные черты.

Возможно, он носил футболку под номером 9 за сборную Испании, но он не был результативным нападающим и даже не атакующим полузащитником. Вместо этого Гави был полезен, потому что он был готов взять на себя остальную часть работы.

Он бросался в подкаты, сцеплялся с соперниками и регулярно делал все — по правилам или нет — чтобы отобрать мяч. Только за свой дебют в Испании Гави провел больше всего дуэлей на поле.

Эта тенденция сохранилась. Во время чемпионата мира 2022 года Гави предпринял единоличную попытку лишить сборную Германии полузащиты, идя в стыки с Мусиалой, Леоном Горецкой и Йозуа Киммихом.

За этим последовала серия безрассудных подкатов в матче против «Вильярреала», а также бесчисленные толчки игроков без мяча и прихватывания футболок. Но, несмотря на все негативные заголовки и жалобы в СМИ, это оказалось чрезвычайно эффективным. «Барсе» нужен был бульдог в полузащите, и Гави стал им.

Гави в матче с Германией globallookpress.com

И, конечно, для болельщиков «Барсы» все поставленные им синяки и шишки, и совершенные им проступки попадают в рамки правил. Действительно, Гави — еще один игрок, который раздвигает границы того, что именно ему может сойти с рук.

Они укажут на тот факт, что он был готов разбить себе голову, идя в единоборство, чтобы сократить отрыв от «Атлетика», или на его упорство в поединках с Тони Кроосом в финале Суперкубка Испании. Это не Иньеста или Хави. Это Серхио Рамос, или Пепе, только помельче и переведенный на позицию центрального полузащитника.

Заноза для мадридистов

Неудивительно, что самыми большими противниками Гави являются болельщики «Реала». Мадридистам, конечно, не нужно дополнительных причин, чтобы не любить игрока «Барсы» — таково соперничество между клубами.

Но Гави дал им дополнительное топливо. В Класико в январе 2023 года Дани Себальос потянул Гави за волосы и вскоре после этого сбил на землю в рамках единоборства за мяч, что привело к обмену словами и стычке.

Ситуация достигла апогея в следующий раз, когда обе команды встретились, когда Гави сбил Себальоса, несмотря на то, что ни один из игроков не находился рядом с мячом. Оставшуюся часть игры Гави провел в подкатах и, вероятно, должен был быть удален с поля за ряд нарушений, получив за них желтые карточки. По необъяснимым причинам он завершил игру, не получив предупреждения.

Это было противостояние, за которым следили промадридские СМИ, окрестившие молодого игрока «Барсы» «головорезом» и заявившие, что он был футболистом, который лишь нарушал правила. Его качество владения мячом, якобы, было преувеличено, и награда Golden Boy, по их утверждению, была незаслуженной.

Виниcиус Жуниор и Гави globallookpress.com

Хави, в свою очередь, резко выступил в защиту своего игрока, ответив на жалобы на него.

«Думаю, проблема в том, что он игрок "Барсы". Если бы он был из другой команды, проблема была бы достоинством. Впереди у него очень многообещающая и выдающаяся карьера. Он один из лучших игроков Испании и один лучших полузащитников мира на данный момент», — сказал он в марте 2023 года.

Пришло его время

Однако в последние недели Гави попросили стать чем-то другим. Большую часть своей карьеры в «Барсе» Гави играл на левом фланге или в качестве вингера-инсайда в нестандартной схеме 4-4-2.

В этом сезоне, благодаря приходу Жоау Феликса, Гави был вынужден играть более центральную роль, играя на позиции атакующего полузащитника, а под ним были Илкай Гюндоган и Ориоль Ромеу. Разрушителю, которому когда-то разрешили дрейфовать по полузащите, теперь приходится удерживать себя в центре.

Это неожиданный поворот событий для полузащитника, который еще в марте рассматривал возможность ухода из «Барсы». «Блауграна», из-за своего тяжелого финансового положения, не была уверена, сможет ли она зарегистрировать для своего молодого игрока новый контракт. Теоретически этим летом выпускник «Ла Масии» мог стать свободным агентом. Вместо этого Гави является неотъемлемой частью «Барсы».

Хави сказал это ранее на этой неделе: «Сейчас очень сложно убрать Гави с поля. Он придает команде душу, интенсивность, правильный ритм, дает ей возможность восстанавливаться… он играет с заразительной страстью».

Все футбольные трансферы

А поскольку Френки де Йонг, Педри и Рафинья травмированы, «блауграна» нуждается в помощи в атаке. Их чрезвычайно талантливый «головорез» может быть тем, кто обеспечит это.