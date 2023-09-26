Медовый месяц кончился. Почеттино рискует быть уволенным, если «Челси» продолжит в том же духе

Для Маурисио Почеттино прошло всего семь игр на посту главного тренера «Челси», и стало ясно, что новая работа уже ложится на его плечи тяжелым бременем.

Когда в июле его представили в качестве нового главного тренера «синих», аргентинец выглядел хладнокровным, спокойным и собранным. Специалист выглядел ошеломленным и затравленным, когда его команда проиграла «Астон Вилле» в воскресенье, 24 сентября, потерпев второе подряд домашнее поражение.

Ему, конечно, пришлось столкнуться с серьезными смягчающими обстоятельствами: почти половина игроков основной команды, на которых он рассчитывал в этом сезоне, уже травмированы и выбыли из строя на разное время.

Однако неудачный старт «Челси» так и не добавил уверенности в том, что судьба «синих» быстро изменится. Задача Почеттино — провести их сквозь бурю, но в настоящее время нет уверенности, что он следует правильным курсом.

Не по позиции и не в духе

Несмотря на список травм «Челси» длиной в милю, составы, выбранные Почеттино на матчи против «Виллы» и «Борнмута» на прошлой неделе вызвали бы у некоторых удивление.

Поскольку Бен Чилвелл был готов только для скамейки запасных, а Марк Кукурелья отсутствовал, центральный защитник Леви Колвилл был задействован на позиции левого защитника по схеме 4-2-3-1, а на стадионе «Вайталити» в Борнмуте 19-летний Лесли Угочукву получил полноценный дебют в полузащите, раньше подписанного за 43 миллиона фунтов стерлингов Коула Палмера, а Энцо Фернандес начал в более выдвинутой вперед роли в полузащите, чем мы привыкли его видеть.

Леви Колвилл globallookpress.com

Хотя вы обоих матчах они не были ужасны, неудивительно, что «Челси» не хватает сплоченности после международного перерыва. Колвилл не является прирожденным крайним защитником, и ему не хватает атакующего рывка, который мог бы обеспечить такой игрок, как Ян Маатсен, против менее сильного соперника, в то время как Фернандесу более комфортно в роли «бокс-ту-бокс» полузащитника.

Почеттино в своих послематчевых комментариях в Борнмуте даже упомянул о том, что расстановка была немного запутанной: «Одна вещь, которой я разочарован, это то, что они [крайние защитники] слишком часто пытаются идти вперед, путая нападающих и давая противника шансы создавать моменты».

Нужно учесть, что Почеттино проконсультировался со своими игроками по поводу их предпочтительных позиций, но, возможно, сейчас для него настало время твердо стоять на своем.

Недавно он сказал: «В нашем первом разговоре со всеми игроками я люблю спрашивать, на какой позиции они любят играть, где они себя видят. Дело не в позиции, а в движении и в том, как команда находит связи между ними. Смысл в поиске лучшей позиции... чтобы предоставить лучшую платформу, позицию и место и связаться с игроком там, где он сможет (показать) свои лучшие качества».

Травмы мешают, но надо адаптироваться

Аргентинец указал на свой постоянно растущий список травм после тупиковой ситуации в Борнмуте, и вряд ли его можно винить. Кукурелья, Мойсес Кайседо и Нони Мадуеке были добавлены к группе из девяти отсутствующих перед поездкой на южное побережье, и хотя Кайседо вернулся к матчу против «Виллы», Почеттино пришлось наблюдать, как Николас Джексон и Мало Густо были дисквалифицированы.

«Что я могу сказать болельщикам, так это то, что мы столкнулись с обстоятельствами, которые мы не можем изменить», — сказал главный тренер. «Слишком много игроков недоступно. Мы будем сильны, когда у нас снова будет полная команда. Любая команда в нормальных обстоятельствах, со всем ее составом, может успешно соревноваться. Но что мы можем сделать? У нас есть вера в себя, но ест и невезение, потому что у нас 12 травмированных игроков. Буду ли я плакать или жаловаться? Нет. Мне нужно принять этот вызов и продолжать сохранять позитивный настрой».

Николас Джексон globallookpress.com

Быть позитивным — это одно, но Почеттино должен адаптироваться, чтобы получить максимальную отдачу от ограниченного количества игроков, находящихся в его распоряжении. В «Тоттенхэме» он продемонстрировал нежелание отклоняться от избранной группы доверенных игроков основной команды, что в некоторых случаях приводило к ошибкам. В «Челси» он не получит такого же терпения, и ему нужно более разумно использовать свою команду, чтобы использовать сильные стороны каждого игрока.

Календарь и таблица АПЛ

Несмотря на то, что произошла долгожданная смена расстановки, Маатсен с самого начала мог играть на позиции левого защитника в обоих последних матчах, а Палмер показал достаточно, чтобы предположить, что он готов выйти в стартовом составе, что, в свою очередь, может дать утомленному Фернандесу возможность отдохнуть.

Медленный прогресс

Почеттино был точен в своей собственной оценке нынешней реальности «Челси»: одна победа в шести матчах Премьер-лиги и пять очков из возможных 18 не отражают всей истории: «Учитывая все обстоятельства, я думаю, что мы справляемся очень хорошо, лучше чем можно было ожидать. Но от "Челси" всегда ожидают побед. Мы работаем над тем, чтобы создать что-то и нам нужно верить в это. Есть молодые ребята, которым нужно почувствовать, что значит быть игроком "Челси" и что значит играть в Премьер-лиге».

«Челси» медленно прогрессирует под руководством аргентинца. Они стали лучше на каждой трети поля, хотя сохранившееся неумение загнать мяч в сетку ворот соперника является существенной помехой.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Нет сомнений в том, что несвоевременные травмы помешали команде из Западного Лондона набрать хоть какой-то импульс в начале сезона; это ужасное время для такого рода кризиса. В частности, остро ощущалась потеря Кристофера Нкунку — как результативного бомбардира, так и креативной силы.

Этот процесс всегда планировался долгим, но может потребоваться даже больше времени, чем многие могли себе представить, прежде чем все наконец-то наладится в «Челси» Почеттино.

Настроение фанатов может измениться в мгновение ока

Поскольку этот трудный период наступил так рано в его карьере, задача, с которой сталкивается бывший тренер «Шпор», состоит в том, чтобы как можно скорее привлечь на свою сторону болельщиков, при том, что ему было отказано в медовом месяце во время которого он мог завоевать расположение фанатов «Челси».

В настоящее время существует общее понимание того, что существуют смягчающие обстоятельства, которые делают его работу невероятно сложной, но в эпоху «Футбольного Твиттера» терпение может иссякнуть, а настроения болельщиков могут резко измениться.

На самом деле, что совершенно невероятно, с помощью быстрого поиска по соцсети вы можете найти множество болельщиков «Челси» со значительным количеством подписчиков, которые уже высказывают идею о том, что клубу нужно пытаться пригласить тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби после медленного старта «синих» в этом сезоне.

Ситуация с Грэмом Поттером дает свежие доказательства того, что настроение болельщиков может влиять на принятие решений клубным руководством. Почеттино должен действовать осторожно.

Осторожно, владельцы

Еще неизвестно, как долго Почеттино будет пожинать плоды своих трудов. Говорят, что владельцы «Челси» рассматривают его как идеальный долгосрочный вариант, который проведет «Челси» через этот переходный период, но команды прибавила довольно незначительно, и они по-прежнему не играют достаточно свободно и победы не приходят легко.

Тодд Боэли globallookpress.com

Поттеру обещали такое же долгое время у руля команды, и мы все знаем, чем это закончилось. Совладельцы Тодд Боэли и Бехдад Эгбали и раньше поддавались давлению фанатов и, очевидно, не боятся показать свою безжалостность.

Чтобы сохранить на своей стороне как фанатов, так и владельцев, тренер «Челси» должен продемонстрировать серьезный прогресс команды в ближайшие недели.