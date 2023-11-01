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    В «Барселону» может перейти мексиканец Хименес

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    Форвардом голландского «Фейенорда» Сантьяго Хименесом заинтересовалась испанская «Барселона», сообщает ESPN.

    Сантьяго Хименес
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    Сантьяго Хименес

    22-летний мексиканец попал на карандаш селекционной службе каталонского клуба в 2022 году, когда переехал в Европу из мексиканского «Крус Асуль».

    «Барселона» впечатлена последними матчами Хименеса и считает, что по игровой манере он очень схож с Луисом Суаресом. Но в ближайшее время переход мексиканца вряд ли произойдет.

    «Барселона» нацелена сначала завершить трансфер бразильского вундеркинда Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» и только затем начнет думать о переходе Хименеса.

    «Фейенорд» также рассчитывает выручить круглую сумму за своего бомбардира, что еще больше осложняет трансфер каталонскому клубу, у которого итак не лучшее финансовое положение.

    Сантьяго Хименес в текущем сезоне сыграла в Эредивизи 10 матчей, забил 13 мячей.

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