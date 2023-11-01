В «Барселону» может перейти мексиканец Хименес

Форвардом голландского «Фейенорда»заинтересовалась испанская сообщает ESPN.

22-летний мексиканец попал на карандаш селекционной службе каталонского клуба в 2022 году, когда переехал в Европу из мексиканского «Крус Асуль».

«Барселона» впечатлена последними матчами Хименеса и считает, что по игровой манере он очень схож с Луисом Суаресом. Но в ближайшее время переход мексиканца вряд ли произойдет.

«Барселона» нацелена сначала завершить трансфер бразильского вундеркинда Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» и только затем начнет думать о переходе Хименеса.

«Фейенорд» также рассчитывает выручить круглую сумму за своего бомбардира, что еще больше осложняет трансфер каталонскому клубу, у которого итак не лучшее финансовое положение.

Сантьяго Хименес в текущем сезоне сыграла в Эредивизи 10 матчей, забил 13 мячей.