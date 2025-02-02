Перспективный, но «хрустальный». Сработает ли авантюра «Спартака» с подписанием Илича?

Второй многомиллионный трансфер этой зимы находится на подходе в Российской Премьер-лиге. Эстафету у «Зенита» принял «Спартак», ряды которого в ближайшее время должен пополнить Иван Илич, известный по своим выступлениям в итальянской Серии А.

Сербская жемчужина

Иван Илич родился 17 марта 2001 года в городе Ниш, который является третьим по величине в Сербии. Именно здесь появились на свет сразу несколько императоров Римской империи, в том числе Константин Великий, основавший Константинополь.

В современное время Ниш превратился в кузницу талантливых игроков, которые радуют Сербию своими выступлениями. Среди них можно выделить полузащитников Неманю Радонича и Андрия Живковича, попробовавших силы в ведущих европейских лигах, и защитника Миодрага Йовановича, известного российской футбольной общественности по игре за подмосковные «Химки».

По стопам более старших воспитанников местного футбола пошел Иван, первые шаги которого пришлись на академию скромного клуба «Филип Филипович». Затем в 2008 году Илич сменил пристанище, перебравшись в спортивную школу «Реал Ниш».

Сперва детские тренеры использовали его на позиции левого защитника, однако он больше тяготел к центру поля, куда спустя некоторое время и был переведен. В данном амплуа раскрылись лучшие качества Илича, приглянувшегося скаутам гранда сербского футбола «Црвены Звезды».

«Красно-белые» забрали юное дарование летом 2016 года, и вскоре Иван подписал первый профессиональный контракт. Адаптацию в новых условиях он проходил в команде U17, перенимая опыт и умения у наставников академии столичного клуба.

Иван Илич mondo.rs

Первое появление во взрослой «Црвене Звезде» состоялось 1 апреля 2017 года, когда Илич вышел в самой концовке встречи против «Спартака» из Суботицы. Тем не менее проведенная минута на поле принесла ему титул самого молодого дебютанта «красно-белых».

Илич, сыгравший за «Црвену Звезду» в возрасте 16 лет и 15 дней, тем самым побил рекорд Милко Джуровски, который продержался тридцать восемь лет. На этом исторические свершения не закончились — Иван также стал первым футболистом 2001 года рождения, появившемся на газоне в чемпионате Сербии.

Было понятно, что столь молодой игрок остается сыроват для баталий высшего дивизиона сербского первенства, поэтому тогдашний главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович вновь перевел хавбека в молодежную команду.

Остался чужим для «горожан»

Прогресс Илича не остался незамеченным среди европейских топ-клубов, наиболее расторопным среди которых оказался «Манчестер Сити». «Горожане» пошли на риск, выкупив 16-летнего центрального полузащитника у «Црвены Звезды» за 2,5 млн евро.

Любопытно, что вместе с Иваном в зарубежное турне отправился его старший брат Лука, за которого английский клуб заплатил аналогичную сумму. Однако тут же «Манчестер Сити» решил отдать их в аренду «Црвене Звезде», показав этим, что трансфер оказался работой на опережение, чтобы таланты не достались конкурентам «небесно-голубых», и игрокам необходимо набраться больше опыта перед окончательным переездом в Англию.

Единственное появление для Илича в футболке «красно-белых» в сезоне 2017/2018 состоялось во встрече Кубка Сербии против «Динамо Вране». Иван отыграл все девяносто минут на позиции опорного полузащитника, внеся вклад в итоговый разгром «Црвены Звезды» над оппонентами со счетом 5:0.

Возвращение в расположение «Манчестер Сити» случилось в кампании 2018/2019, вот только каких-либо перспектив пробиться в основную обойму клуба для серба не виделось. Слишком внушительно выглядела полузащита «горожан», где блистали Кевин Де Брёйне, Давид Сильва и Илкай Гюндоган.

Состязаться с такими мастерами Иличу было явно не по силам, поэтому его ждал очередной камбэк на родину. Но на этот раз местом аренды для него стала не «Црвена Звезда», а более скромный «Земун».

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Время, проведенное там, оказалось для Ивана весьма плодотворным — он пользовался доверием тренерского штаба, регулярно появляясь на газоне. Всего за «Земун» хавбек провел 16 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

На его результативность повлияла частая смена позиций, когда Илич занимал место как в опорной зоне, так и появлялся в роли атакующего полузащитника.

После «Земуна» арендные скитания для него не закончились — следующей остановкой стала «НАК Бреда», предоставившая игроку возможность получить первый серьезный зарубежный опыт. «Желтая армия» в розыгрыше 2019/2020 вела баталии в Кёкен Кампион дивизионе, являющемся второй по силе лигой в структуре нидерландского футбола.

Иван Илич bsiderats.nl

Сербский полузащитник провел в расположение «НАК Бреды» весь сезон, появившись на поле в 24-х матчах во всех турнирах. Вместе с «жемчужиной юга» Илич навел шума в Кубке Нидерландов, добравшись до полуфинальной стадии турнира.

По ходу розыгрыша первенства хавбек один раз расписался в воротах ПСВ и однажды ассистировал партнеру по команде во встрече с «Эмменом». Еще три гола и одну результативную передачу Иван записал на свой счет в Кёкен Кампион дивизионе — правда для повышения клуба в классе пользы от его действий оказалось мало.

Пребывание сербского полузащитника в «НАК Бреда» подошло к концу в июне 2020 года, и он проследовал по известному маршруту, вернувшись в «Манчестер Сити». Тем летом «горожане» расстались с Давидом Сильвой, но даже уход испанского гения не открыл вакантного места для Илича в полузащите команды.

Король футбольной «Вероны»

Судьба преподнесла подарок Ивану осенью 2020, когда он попал на радары итальянской «Вероны». «Джаллоблу» ранее окончательно распрощались с полузащитником Софьяном Амрабатом, из-за чего в центре поля команды образовалась брешь.

Заменить марокканского хавбека был призван Илич, которого «Манчестер Сити» отправил уже в четвертую аренду подряд. Под руководством Ивана Юрича сербский игрок постепенно начал расправлять крылья, действуя куда более уверенно на полях Серии А.

Первый год нахождения в «Вероне» стал для полузащитника лучшим по количеству проведенных матчей с начала профессиональной карьеры, которых к концу кампании Лиги Кальчо 2020/2021 накопилось целых 29. В тактических построениях хорватского наставника «джаллоблу» Илич занимал привычную позицию в центральной оси, барражируя между опорной зоной и действиями ближе к атаке.

Во встрече с «Интером» Иван даже примерил на себе роль наконечника атак «Вероны», заменив во втором тайме форварда Эдди Сальседо. Авантюрный шаг Юрича превзошел все ожидания, когда на 63-й минуте поединка Илич отправил мяч в сетку ворот «нерадзурри».

Иван Илич globallookpress.com

Следующего голевого действия от серба пришлось ждать еще восемь туров — в роли пострадавшего оказалась «Дженоа». По окончании сезона на счету Ивана остались два результативных свершения, однако не только за это главный тренер «Вероны» ценил игрока.

Илич легко вписался в пару центральных полузащитников «мастифов», формируя дуэт либо с Мигелем Велозу, либо с Адриеном Тамезе. По данным портала WhoScored процент точных передач сербского хавбека составил 85,8 процентов, при этом в среднем за игру он совершал порядка 38 пасов.

Уверенные выступления Ивана в совокупности с повышенной самоотдачей на поле убедили руководство «Вероны» выкупить его у «Манчестер Сити». «Джаллоблу» заплатили английскому клубу 7,5 млн евро — наконец Илич обрел гавань, в которой ему гарантировали регулярную игровую практику.

Иван Илич globallookpress.com

Даже тренерские перестановки во главе «джаллоблу» не повлияли на позиции серба — место Юрича занял Эусебио Ди Франческо, но провел всего 4 матча у руля команды. Итальянского наставника сменил Игор Тудор, проработавший до конца кампании 2021/2022.

Иван отыграл 32 матча в розыгрыше Серии А, еще более упрочив свой авторитет в футбольном коллективе. Число поединков могло быть куда больше, если бы не травмы, начавшие тревожить полузащитника.

Перевалочный пункт стал предельной вершиной

Проблемы со здоровьем преследовали Илича на старте розыгрыша итальянского первенства 2022/2023, из-за которых он обосновался в лазарете «Вероны». Клуб продолжало лихорадить, что сопровождалось постоянными рокировками на тренерском мостике «джаллоблу».

Нестабильная ситуация повлияла на дальнейшее будущее сербского полузащитника — во время зимнего трансферного окна он на правах аренды перебрался в «Торино», которым руководил хорошо знакомый ему Иван Юрич.

Хорватский специалист вдохнул второе дыхание в Илича, столкнувшегося с непростым периодом в «Вероне». Под началом Юрича он отличился двумя забитыми мячами и двумя ассистами в 14 поединках чемпионата Италии.

Работа вместе с хорватским наставником позволила Ивану почувствовать себя в своей тарелке — стало понятно, что история игрока с «Вероной» подошла к концу. Летом 2023 «Торино» оформил полноценный трансфер хавбека за солидные 16,5 млн евро.

Иван Илич globallookpress.com

Пятый сезон нахождения в Италии оказался лучшим в исполнении Илича с точки зрения голевых достижений — он оставил сразу три автографа в воротах соперников, добавив к этому еще два результативных паса. Однако все равно идеальной кампанию для серба назвать нельзя, ведь дважды из ритма его выбили травмы: сперва возникли проблемы с лодыжкой, затем повреждение боковой связки коленного сустава оставило не у дел на четыре матча Серии А.

В текущем сезоне Лиги Кальчо Иван окончательно закрепил за собой статус постоянного клиента в лазарете «Торино». За 23 тура итальянского первенства он десять раз оказался вне заявки туринцев из-за полученных травм.

Иван Илич globallookpress.com

Причем повреждения оказывались довольно разнообразными: воспаление двуглавой мышцы бедра, травма колена и мышечные проблемы.

На просторах Италии сербский полузащитник заработал себе статус «хрустального» игрока, что стало клеймом при возможном дальнейшем продвижении по карьерной лестнице и переходе в топ-клуб. Очевидно, что выступления за «Торино» либо за другой середняк Серии А — потолок для Илича.

Страдания в стане «белых орлов»

Иван прошел все ступени сборной Сербии, начиная с команды U15 до взрослого состава «белых орлов».

Вместе с поколением U17 принимал участие на чемпионате Европы 2017 года, однако, как и вся команда, провалил турнир. На групповом этапе сербы оказались сильнее лишь сверстников из Ирландии, уступив при этом сборным Германии и Боснии и Герцеговины.

Иван Илич globallookpress.com

Дебют в главной команде Сербии состоялся в возрасте 20-ти лет в товарищеском матче против Ямайки. Тем не менее за почти четыре года он так и не стал незаменимым игроком для «белых орлов».

Причиной тому остается все та же травматичность Ивана, которая оставила его за бортом на весь отборочный цикл к ЧМ-2022. В конечном итоге главный тренер сборной Драган Стойкович взял его на мундиаль, однако на полях Катара полузащитник провел всего тридцать три минуты.

Иван Илич globallookpress.com

Следующим большим событием для Илича стало попадание в заявку команды на чемпионат Европы 2024. Игрового времени на Евро хавбек получил куда больше и даже отметился одной голевой передачей в матче со Словенией, только групповая стадия стала непреодолимым препятствием для сербов.

Последние четыре встречи Лиги наций УЕФА сборная Сербии провела снова без Илича, который пропустил октябрьский и ноябрьский сборы команды из-за повреждений.

«Спартак» делает покупку под чемпионство?

Переезд Ивана в Российскую Премьер-лигу активно анонсировался минувшим летом, когда его отправляли в ряды питерского «Зенита». Но «сине-бело-голубые» так и не согласовали переход сербского хавбека за 25 млн евро.

Кандидатура Илича никуда не пропала с поля зрения клубов чемпионата России, и уже этой зимой «Спартак» начал работу над приобретением 23-летнего игрока. Сообщается, что «красно-белые» достигли успеха в переговорах с «Торино» и Иваном, удовлетворив условия обеих сторон.

По информации Calciomercato трансфер Илича обойдется «народной команде» в 20 млн евро + 3 млн евро в качестве бонусной части. Серб уже подписал контракт со столичным клубом, и в скором времени о его переходе объявят официально.

Конечно, «Спартак» покупает «кота в мешке» — Иван, безусловно, обладает талантом и имеет богатый европейский опыт, в том числе выступлений в топ-чемпионате. Вот только игрок сборной Сербии так и не зарекомендовал себя нигде в роли ключевого исполнителя, без которого невозможно представить тактические построения команды.

Иван Илич globallookpress.com

Он хорошо вписывался в модель, выстраиваемую Иваном Юричем в «Вероне» и «Торино», который проповедует активный прессинг и требует от подопечных много двигаться без мяча. Иличу удавалось проделывать большой объем работы и закрывать пространство для передач оппонентов, однако уже при Паоло Ваноли с его более сдержанными методами давления на соперников блеск в игре серба пропадал.

Идеальной для Ивана видится роль «восьмерки» — он умеет продвигать мяч вперед, осуществляя транзит между первой и последней третями поля. Не стоит ждать от него филигранных разрезающих передач, так как Илич более сосредоточен на их точности и действует куда проще, что добавляет надежности в центральной оси.

Иван Илич

Рабочей ногой серба выступает левая нога, которая представляет опасность для соперников при исполнении стандартных положений. На счету Илича имеется несколько ассистов на партнеров по команде после подач с углового.

При наличии немалого количества плюсов остается главная проблема, преследующая Ивана на протяжении всего итальянского этапа карьеры, — травмы.

Даже в «Спартак» Илич прибудет «на костылях», продолжая восстановление после мышечного повреждения. «Красно-белые» идут на риск? Определенно.