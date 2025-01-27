Трансферный дайджест. 21 — 27 января

Антон Зиньковский

«Спартак», полузащитник, 28 лет

Летом 2022 года Антон Зиньковский переходил в московский «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» в качестве одного из самых ярких футболистов российской Премьер-лиги.

Но за два с половиной года так и не смог закрепиться в основном составе «красно-белых», а при Деяне Станковиче и вовсе сел в глубоком запасе, появляясь на поле в основном в матчах Кубка России.

Такое положение дел не может устраивать самобытного хавбека, который в 28 лет не сказал своего последнего слова. По данным «СЭ», на Зиньковского сейчас претендуют московский «Локомотив» и «Химки».

Фаворитом являются железнодорожники, где собрана целая компания его бывших одноклубников по «Чертаново» и «Крыльям Советов», а главный тренер Михаил Галактионов ставит подходящий ему комбинационный стиль игры.

Антон Зиньковский globallookpress.com

В этом сезоне Зиньковский сыграл за «Спартак» всего 13 матчей и сделал 3 голевые передачи. Трансферная цена вингера сейчас составляет около 2,5 млн евро.

Наш прогноз: Зиньковский станет футболистом «Локомотива».

Дин Хейсен

«Борнмут», защитник, 19 лет

Уверенная не по годам игра 19-летнего защитника Дина Хейсена за «Борнмут» в АПЛ привлекла к нему внимание европейских топ-клубов.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, голландец находится на радаре у лондонского «Челси» и «Баварии», которым необходимо усиление в центр обороны.

Основным фаворитом на Хейсена являются «синие», которые уже приценивались к Хейсену, но получили отказ.

За «Борнмут» 19-летний голландец выступает первый сезон и прочно закрепился в последнее время в стартовом составе «вишенок». Всего в этом сезоне он провел за команду 17 матчей и забил в них 2 мяча.

Дин Хейсен globallookpress.com

До АПЛ он выступал в Серии А за «Ювентус», которому принадлежал, и в «Роме», где был на правах аренды. На Transfermarkt Хейсена оценивают в 18 млн евро.

Наш прогноз: летом Хейсен перейдет в более статусный клуб, если «Борнмут» не пробьется в еврокубки.

Педри

«Барселона», полузащитник, 22 года

Воспитанника «Барселоны» Педри активно соблазняют толстосумы из Саудовской Аравии невероятными цифрами.

Как сообщает Diario Sport, сразу несколько топ-клубов саудовской Про-лиги мечтают заполучить 22-летнего полузащитника в свои ряды, чтобы повысить уровень интереса к собственному чемпионату.

По данным источника, «Барселона» уже отвергла несколько предложений, но клубы (название пока не разглашается) продолжают повышать ставки в надежде заполучить в свой чемпионат Педри.

Полузащитник выступает за «Барселону» с 2020 года, перейдя из «Лас-Пальмаса». В составе каталонского клуба стал чемпионом Испании (2022/23), выиграл Кубок Испании и два раза Суперкубок Испании.

Педри globallookpress.com

Всего за «Барселону» в этом сезоне Педри сыграл 20 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и отдал 4 ассиста. В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы-2024. На Transfermarkt его цена сейчас равна 100 млн евро.

Наш прогноз: Педри еще рано отправляться на заработки.

Эмилиано Буэндия

«Астон Вилла», полузащитник, 28 лет

Леверкузенский «Байер» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия, информирует журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Недавно тяжелую травму получил хавбек «фармацевтов» Мартен Террье и тренерский штаб во главе с Хаби Алонсо видит в 28-летнем аргентинце, играющем в схожей манере, отличную замену французу.

«Байер» хочет взять в аренду Буэндия с правом возможного выкупа. «Астон Вилла» же требует, чтобы этот пункт был заменен на обязательный выкуп по окончании сезона. В этом и заключаются основные разногласия между клубами.

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В этом сезоне аргентинский хавбек сыграл всего 18 матчей и забил один мяч, являясь игроком ротации в стане «вилланов». Контракт Буэндия истекает летом 2026 года.

Эмилиано Буэндия globallookpress.com

За «Астон Виллу» он выступает с 2021 года, перейдя из «Норвича». Весь прошлый сезон аргентинец пропустил из-за тяжелой травмы.

Наш прогноз: Буэндия отправится перезагружать свою карьеру в «Байер».

Николо Фаджоли

«Ювентус», полузащитник, 23 года

Уже несколько лет Николо Фаджоли ходит в подающих надеждах, но никак не может сделать шаг вперед и закрепиться в основном составе туринского «Ювентуса».

Ему неоднократно давал шанс Макс Аллегри, в этом сезоне он часто выходил в основе при Тьягу Мотте, но, похоже, руководство «старой синьоры» разочаровалось в 23-летнем полузащитнике и готово отпустить его из команды.

По данным авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, основным претендентом на трансфер Фаджоли является французский «Марсель», готовый заполучить его в свои ряды этой зимой.

В этом клубе главным тренером является итальянец Роберто Де Дзерби, а президентом испанец Пабло Лонгория, отлично знающий местный рынок, так как работал скаутом в «Аталанте», «Сассуоло» и «Ювентусе».

Николо Фаджоли globallookpress.com

В этом сезоне Фаджоли сыграл за туринцев в Серии А 17 матчей и не отметился результативными действиями. На Transfermarkt хавбека сейчас оценивают в 20 млн евро. В составе сборной Италии он сыграл 7 матчей.

Наш прогноз: Фаджоли не зимой, так летом переберется в «Марсель», где собирается отличная компания.

Юлиан Джефф Шабо

«Штутгарт», защитник, 26 лет

Туринский «Ювентус» продолжает поиски центрального защитника в качестве усиления состава. Число кандидатур на эту позицию уже давно перевалило за десяток.

Очередным претендентом на переход в стан «старой синьоры» по данным Sky Sport стал Юлиан Джефф Шабо из немецкого «Штутгарта».

Скауты «Ювентуса» вживую смотрели игру 26-летнего защитника в октябре 2024 года в матче ЛЧ против швабов и остались довольны увиденным.

Тем не менее, трансфер вряд ли состоится в зимнее трансферное окно, так как «Штутгарт» не готов отпускать своего основного футболиста раньше окончания сезона.

Юлиан Джефф Шабо globallookpress.com

Сделка оценивается в 20-25 млн евро. В этом сезоне Шабо провел 18 матчей в Бундеслиге. Он имеет опыт выступления в Серии А за «Сампдорию» (2019-2023).

Наш прогноз: Шабо останется в «Штутгарте».

Чезаре Казадеи

«Челси», полузащитник, 22 года

В 2022 году на тот момент 19-летний Чезаре Казадеи переходил из «Интера» в лондонский «Челси» за 15 млн евро в качестве одного из главных талантов итальянского футбола.

Блестящая игра на молодежном чемпионате мира-2023, где он стал лучшим бомбардиром турнира с 7 мячами, предрекала ему большое будущее, но реальность оказалось иной.

При тренерской чехарде в «Челси» и постоянных трансферах Казадеи затерялся в составе и начал скитаться по арендам в «Рединг», а потом и «Лестер».

Этот сезон 22-летний Казадеи начал в основном составе «аристократов», так как его возможности отлично знает Энцо Мареска по «Лестеру» в Чемпионшипе, но стать важным игроком так и не смог, проведя всего 6 матчей за команду.

Чезаре Казадеи globallookpress.com

По данным инсайдера Альфредо Педуллы, реинкарнировать карьеру Казадеи готов «Лацио», предлагающий сейчас «Челси» 12 млн евро и 25% при перепродаже. Сделка близится к завершению.

Наш прогноз: Казадеи станет футболистом «Лацио».