Затянувшийся отпуск. Легионеры РПЛ не желают возвращаться в российские клубы

В последние годы участились случаи, когда зарубежные исполнители нарушают условия трудовых соглашений и не возвращаются в расположение команд РПЛ после отпуска. Некоторых удается вернуть путем наложения внушительных штрафных санкций, однако есть игроки, которые разрывают контракт в одностороннем порядке, пользуясь прецедентом «дела Лассана Диарра», для отъезда из российского первенства.
Напомним, что французский полузащитник, защищавший цвета московского «Локомотива», выиграл судебный процесс у ФИФА и оспорил трансферные правила, обязывающие футболистов выплачивать денежные компенсации клубам после расторжения трудовых соглашений.
Данная лазейка стала выгодна как игрокам, желающим сменить обстановку, так и командам, которые хотят их заполучить, ведь они практически уходят от ответственности за подписание контракта с ними.
Поговорим о том, кто из легионеров решил устроить побег из Российской Премьер-лиги во время продолжающейся паузы национального первенства.
Виктор Мендес
(полузащитник, ЦСКА)
Чилийский хавбек присоединился к «армейцам» летом 2022, перейдя из «Унион Эспаньола» за 2,5 млн евро. Трансфер Мендеса стал одним из первых после назначения на должность главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
Под руководством 58-летнего специалиста Виктор занял важную роль в центральной оси команды, расположившись на позиции опорного полузащитника. В дебютном сезоне чилиец вместе с «красно-синими» стал обладателем Кубка России и серебряных медалей РПЛ.
Пока у руля «армейцев» находился Владимир, место в стартовых одиннадцати часто оставалось за Мендесом. Однако с приходом на тренерский мостик ЦСКА Марко Николича ситуация изменилась коренным образом.
Пропустивший старт сезона из-за травмы Виктор так и не заручился доверием сербского наставника, отправившись в сентябре 2024 на правах аренды в «Крылья Советов». За самарский клуб он провел 10 поединков, в которых отличился одной результативной передачей.
«Крылья Советов» вышли из отпуска 13 января, вот только недосчитались чилийского полузащитника на тренировочных сборах. Футбольный коллектив отправил в его адрес письмо с просьбой объяснить отсутствие, но ответ так и не поступил.
Спустя некоторое время стало известно, что Мендес оформил переход в чилийский «Коло-Коло» — «вожди» 22 января оповестили на официальном сайте о трансфере 25-летнего хавбека. При этом ни ЦСКА, ни тем более «Крылья Советов» не были в курсе свершившейся сделки.
Представители «армейцев» не стали отрицать ведение переговоров с «Коло-Коло», однако с удивлением отреагировали на официальное подтверждение перехода игрока. Они утверждают, что трансферное соглашение пока не заключено и чилийские коллеги опережают события.
Сага по Мендесу продолжается и его статус до сих пор непонятен, однако, как минимум, полузащитник повел себя непрофессионально по отношению сразу к двум клубам — ЦСКА и «Крыльям Советов».
Хорди Томпсон
(нападающий, «Оренбург»)
20-летний вингер выступает за «Оренбург» с января 2024, сперва пополнив ряды клуба на правах аренды. Окончательный трансфер игрока оренбуржцы оформили минувшим летом, заплатив «Коло-Коло» 1,2 млн евро.
Тем не менее после полноценного перехода дела Томпсона в команде пошли на спад — чилиец пропустил начало сезона из-за мышечной травмы, а пройдя курс восстановления лишь однажды попал в стартовый состав «Оренбурга» в РПЛ.
Хорди провел на поле всего 180 минут в текущей кампании чемпионата России, не отличившись при этом ни одним результативным действием. Поэтому не думаем, что его отсутствие станет потерей для оренбуржцев и сыграет значительную роль в предстоящей борьбе клуба за выживание в Премьер-лиге.
При этом в «Оренбурге» заявили, что причиной невозвращения Томпсона стали проблемы личного характера, и он скоро присоединится к команде. Не исключено, что игрок до сих пор занимается урегулированием скандальной ситуации — мать его подруги подала на Хорди заявление в правоохранительные органы Чили после нападения на нее.
Также возможен вариант окончательного прекращения сотрудничества с чилийцем — по сообщениям СМИ, «Оренбург» подыскивает Томпсону новый клуб из-за невыразительных выступлений.
Бителло
(полузащитник, «Динамо» Москва)
С момента переезда в Россию осенью 2023 Бителло превратился в одного из главных лидеров «Динамо» и одного из ведущих распасовщиков РПЛ.
В нынешней кампании российского первенства бразилец отметился девятью голевыми передачами, являясь лучшим ассистентом столичного клуба. Однако при всех достоинствах атакующего полузащитника этой зимой проявился его сложный характер.
Еще в декабре 2024 появилась информация, что 25-летний игрок попал на радары «Ботафого». Бразильский клуб предлагал «Динамо» разнообразные суммы от 13 до 18 млн евро + бонусную часть за Бителло, но пока не получил положительный ответ и довольствуется лишь оформленной сделкой с «Зенитом» по обмену Луиса Энрике на Артура и Вендела.
Естественно, «бело-голубые» не хотят терять игрока, на котором держится весь креатив в атаке команды, перед важным весенним отрезком сезона. Подопечные Марцела Лички продолжают участвовать в чемпионской гонке, и продажа Бителло может больно ударить по амбициям москвичей.
Бразилец путем забастовки пытается добиться хотя бы одной из задач — либо возвращения на родину, либо улучшения личных финансовых условий в «Динамо», которые имеют его соотечественники в «Зените». На данный момент он получает в столичном клубе порядка 1,3 млн евро в год и хочет повышения заработной платы до более чем 2 млн евро.
За отсутствие на тренировочном сборе в ОАЭ «бело-голубые» могут оштрафовать Бителло на одну зарплату. В случае одностороннего расторжения контракта со стороны игрока «Динамо» готово действовать более решительно — подать в суд на него с последующей полугодовой дисквалификацией и потребовать выплату неустойки в размере 25 млн долларов.
Родриго Саравия
(полузащитник, «Ростов»)
Уругваец был одним из новичков прошлой летней трансферной кампании «Ростова», обойдясь в солидные для клуба 2 млн евро.
Главный тренер «желто-синих» Валерий Карпин использовал Саравию в центральной тройке команды либо доверял эту зону его тандему с Данилом Глебовым. Теперь 55-летний специалист может остаться вовсе без номинальных опорных полузащитников — за российским хавбеком охотится столичное «Динамо», а Родриго бойкотирует возвращение в расположение ростовчан.
Игрок не присоединился к сборам «Ростова» в ОАЭ, где в скором времени клубу предстоят баталии Зимнего кубка РПЛ.
За ситуацией пристально следят латиноамериканские футбольные коллективы, желающие заполучить Саравию в свои ряды. Среди претендентов на него фигурируют аргентинские «Уракан» и «Химнасия» — за последнюю Родриго выступал с августа 2023 по июнь 2024.
Вот только «Ростов» не планирует отпускать уругвайца за ту сумму, которую предлагают клубы, представляющие чемпионат Аргентины. «Желто-синие» хотят заработать на трансфере Саравии, ведь в случае потери сразу двух игроков центра поля им придется в срочном порядке искать им достойную замену.
Родриго наотрез отказывается присоединяться к стану «Ростова», находясь в одной из стран Южной Америки, и надеется оформить переход в одну из аргентинских команд. Если трансфер игрока не состоится в зимнее окно, и он продолжит демарш, то клуб допускает обращение в судебные инстанции для начала разбирательства.