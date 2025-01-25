Затянувшийся отпуск. Легионеры РПЛ не желают возвращаться в российские клубы

Во время каждого перерыва клубы-участники чемпионата России проходят так называемый квест по возвращению легионеров в свой стан, и не у всех получается справиться с заданием успешно. Очередную забастовку этой зимой устроили латиноамериканские исполнители, которые отказываются продолжать выступления в командах Российской Премьер-лиги.

Южноамериканские легионеры, играющие в чемпионате России, могут как устроить запоминающееся шоу на футбольном поле, так и стать головной болью для клубов, которым принадлежат.

В последние годы участились случаи, когда зарубежные исполнители нарушают условия трудовых соглашений и не возвращаются в расположение команд РПЛ после отпуска. Некоторых удается вернуть путем наложения внушительных штрафных санкций, однако есть игроки, которые разрывают контракт в одностороннем порядке, пользуясь прецедентом «дела Лассана Диарра», для отъезда из российского первенства.

Напомним, что французский полузащитник, защищавший цвета московского «Локомотива», выиграл судебный процесс у ФИФА и оспорил трансферные правила, обязывающие футболистов выплачивать денежные компенсации клубам после расторжения трудовых соглашений.

Данная лазейка стала выгодна как игрокам, желающим сменить обстановку, так и командам, которые хотят их заполучить, ведь они практически уходят от ответственности за подписание контракта с ними.

Поговорим о том, кто из легионеров решил устроить побег из Российской Премьер-лиги во время продолжающейся паузы национального первенства.

Виктор Мендес

(полузащитник, ЦСКА)

Чилийский хавбек присоединился к «армейцам» летом 2022, перейдя из «Унион Эспаньола» за 2,5 млн евро. Трансфер Мендеса стал одним из первых после назначения на должность главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Под руководством 58-летнего специалиста Виктор занял важную роль в центральной оси команды, расположившись на позиции опорного полузащитника. В дебютном сезоне чилиец вместе с «красно-синими» стал обладателем Кубка России и серебряных медалей РПЛ.

Пока у руля «армейцев» находился Владимир, место в стартовых одиннадцати часто оставалось за Мендесом. Однако с приходом на тренерский мостик ЦСКА Марко Николича ситуация изменилась коренным образом.

Пропустивший старт сезона из-за травмы Виктор так и не заручился доверием сербского наставника, отправившись в сентябре 2024 на правах аренды в «Крылья Советов». За самарский клуб он провел 10 поединков, в которых отличился одной результативной передачей.

«Крылья Советов» вышли из отпуска 13 января, вот только недосчитались чилийского полузащитника на тренировочных сборах. Футбольный коллектив отправил в его адрес письмо с просьбой объяснить отсутствие, но ответ так и не поступил.

Виктор Мендес pfcks.ru

Спустя некоторое время стало известно, что Мендес оформил переход в чилийский «Коло-Коло» — «вожди» 22 января оповестили на официальном сайте о трансфере 25-летнего хавбека. При этом ни ЦСКА, ни тем более «Крылья Советов» не были в курсе свершившейся сделки.

Представители «армейцев» не стали отрицать ведение переговоров с «Коло-Коло», однако с удивлением отреагировали на официальное подтверждение перехода игрока. Они утверждают, что трансферное соглашение пока не заключено и чилийские коллеги опережают события.

Сага по Мендесу продолжается и его статус до сих пор непонятен, однако, как минимум, полузащитник повел себя непрофессионально по отношению сразу к двум клубам — ЦСКА и «Крыльям Советов».

Хорди Томпсон

(нападающий, «Оренбург»)

20-летний вингер выступает за «Оренбург» с января 2024, сперва пополнив ряды клуба на правах аренды. Окончательный трансфер игрока оренбуржцы оформили минувшим летом, заплатив «Коло-Коло» 1,2 млн евро.

Тем не менее после полноценного перехода дела Томпсона в команде пошли на спад — чилиец пропустил начало сезона из-за мышечной травмы, а пройдя курс восстановления лишь однажды попал в стартовый состав «Оренбурга» в РПЛ.

Хорди Томпсон fcorenburg.ru

Хорди провел на поле всего 180 минут в текущей кампании чемпионата России, не отличившись при этом ни одним результативным действием. Поэтому не думаем, что его отсутствие станет потерей для оренбуржцев и сыграет значительную роль в предстоящей борьбе клуба за выживание в Премьер-лиге.

При этом в «Оренбурге» заявили, что причиной невозвращения Томпсона стали проблемы личного характера, и он скоро присоединится к команде. Не исключено, что игрок до сих пор занимается урегулированием скандальной ситуации — мать его подруги подала на Хорди заявление в правоохранительные органы Чили после нападения на нее.

Также возможен вариант окончательного прекращения сотрудничества с чилийцем — по сообщениям СМИ, «Оренбург» подыскивает Томпсону новый клуб из-за невыразительных выступлений.

Бителло

(полузащитник, «Динамо» Москва)

С момента переезда в Россию осенью 2023 Бителло превратился в одного из главных лидеров «Динамо» и одного из ведущих распасовщиков РПЛ.

В нынешней кампании российского первенства бразилец отметился девятью голевыми передачами, являясь лучшим ассистентом столичного клуба. Однако при всех достоинствах атакующего полузащитника этой зимой проявился его сложный характер.

Еще в декабре 2024 появилась информация, что 25-летний игрок попал на радары «Ботафого». Бразильский клуб предлагал «Динамо» разнообразные суммы от 13 до 18 млн евро + бонусную часть за Бителло, но пока не получил положительный ответ и довольствуется лишь оформленной сделкой с «Зенитом» по обмену Луиса Энрике на Артура и Вендела.

Естественно, «бело-голубые» не хотят терять игрока, на котором держится весь креатив в атаке команды, перед важным весенним отрезком сезона. Подопечные Марцела Лички продолжают участвовать в чемпионской гонке, и продажа Бителло может больно ударить по амбициям москвичей.

Бразилец путем забастовки пытается добиться хотя бы одной из задач — либо возвращения на родину, либо улучшения личных финансовых условий в «Динамо», которые имеют его соотечественники в «Зените». На данный момент он получает в столичном клубе порядка 1,3 млн евро в год и хочет повышения заработной платы до более чем 2 млн евро.

Бителло fcdm.ru

За отсутствие на тренировочном сборе в ОАЭ «бело-голубые» могут оштрафовать Бителло на одну зарплату. В случае одностороннего расторжения контракта со стороны игрока «Динамо» готово действовать более решительно — подать в суд на него с последующей полугодовой дисквалификацией и потребовать выплату неустойки в размере 25 млн долларов.

Родриго Саравия

(полузащитник, «Ростов»)

Уругваец был одним из новичков прошлой летней трансферной кампании «Ростова», обойдясь в солидные для клуба 2 млн евро.

Главный тренер «желто-синих» Валерий Карпин использовал Саравию в центральной тройке команды либо доверял эту зону его тандему с Данилом Глебовым. Теперь 55-летний специалист может остаться вовсе без номинальных опорных полузащитников — за российским хавбеком охотится столичное «Динамо», а Родриго бойкотирует возвращение в расположение ростовчан.

Игрок не присоединился к сборам «Ростова» в ОАЭ, где в скором времени клубу предстоят баталии Зимнего кубка РПЛ.

За ситуацией пристально следят латиноамериканские футбольные коллективы, желающие заполучить Саравию в свои ряды. Среди претендентов на него фигурируют аргентинские «Уракан» и «Химнасия» — за последнюю Родриго выступал с августа 2023 по июнь 2024.

Родриго Саравия fc-rostov.ru

Вот только «Ростов» не планирует отпускать уругвайца за ту сумму, которую предлагают клубы, представляющие чемпионат Аргентины. «Желто-синие» хотят заработать на трансфере Саравии, ведь в случае потери сразу двух игроков центра поля им придется в срочном порядке искать им достойную замену.

Родриго наотрез отказывается присоединяться к стану «Ростова», находясь в одной из стран Южной Америки, и надеется оформить переход в одну из аргентинских команд. Если трансфер игрока не состоится в зимнее окно, и он продолжит демарш, то клуб допускает обращение в судебные инстанции для начала разбирательства.