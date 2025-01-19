Возвращение в ритм. Шесть российских клубов вступят в борьбу за Зимний кубок РПЛ

Зимние каникулы подошли к концу для футбольных коллективов Российской Премьер-лиги, приступивших к проведению тренировочных сборов. Одним из испытаний во время подготовки к весенней части сезона для шестерки клубов чемпионата России станет участие в Зимнем кубке РПЛ.

За последние годы Зимний кубок РПЛ стал незаменимым турниром в календаре российских команд, превратившись для них в первый вызов при подготовке ко второй половине национального первенства.

Коммерческий турнир позволяет футболистам набрать оптимальные кондиции и вернуться в игровой тонус посредством хоть и товарищеских по статусу, однако имеющих при этом повышенный градус борьбы матчей.

Для тренеров Зимний кубок является хорошей возможностью попробовать новые тактические задумки, задействуя практически всех исполнителей из обоймы. Также первенство дает шанс понаблюдать за новобранцами в рядах клубов-участников, ведь к моменту его старта трансферное окно будет в самом разгаре.

Первый розыгрыш товарищеского турнира состоялся в феврале 2023, и тогда квартет участников состоял исключительно из российских команд: «Спартака», «Ростова», «Краснодара» и «Сочи». В 2024 первенство приобрело статус международного — компанию «Спартаку» и «Ростову» составили казахстанский «Кайрат» вместе с чемпионом ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли».

Оба раза обладателем главной награды Зимнего кубка РПЛ становились «красно-белые», относясь со всей серьезностью к поединкам коммерческого турнира.

Где и как пройдет Зимний кубок РПЛ 2025

Третий год кряду местом проведения первенства выступают ОАЭ, где все матчи традиционно примет стадион «Аль-Нахайян», расположенный в Абу-Даби. Текущий розыгрыш Зимнего кубка РПЛ пройдет с 30 января по 11 февраля.

В 2025 турнир возвращается к истокам — как и в первом розыгрыше, противостоять друг другу будут лишь российские клубы. Однако количество участников возрастет с четырех до шести: вместе с завсегдатаями «Спартаком» и «Ростовом» в столицу ОАЭ прилетят ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо».

«Краснодар» — «Спартак» fckrasnodar.ru

Изменения также претерпит формат проведения Зимнего кубка — вместо круговой системы команды разделят на две группы по три футбольных коллектива в каждой.

Группа А: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»

Группа Б: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»

Регламент Зимнего кубка РПЛ Формат — групповая стадия и раунд плей-офф (финал, поединки за третье и пятое места).

На групповом этапе команды сыграют против своих оппонентов по разу.

Встреча состоит из двух таймов по 45 минут каждый, за викторию в основное время клуб получает 3 очка.

В случае ничейного результата в основное время, команды сразу перейдут к исполнению пенальти.

Победа в серии одиннадцатиметровых пополнит зачетную копилку клуба 2 баллами, проигрыш принесет всего 1 очко.

Коллективы, занявшие первые места, сразятся за трофей в финале турнира; команды со вторых строчек групп сойдутся в поединке за третье место; клубы, оказавшиеся последними, разыграют утешительное пятое место.

Клубы-участники

«Спартак»

Бессменному чемпиону Зимнего кубка РПЛ придется отстаивать титул при весьма ожесточенной конкуренции. «Красно-белым» на групповом этапе предстоит сразиться, как минимум, с лидером чемпионата России «Краснодаром» и пройти испытание старейшим дерби, соперником по которому выступит московское «Динамо».

Подопечные Деяна Станковича находились в фантастической форме на финише первой части российского первенства, завершив кампанию шестью победами кряду. Товарищеский турнир покажет, сохранила ли команда оптимальные кондиции, в частности лучший бомбардир РПЛ Манфред Угальде.

Костариканец, имеющий на счету 15 забитых мячей в семнадцати поединках чемпионата России, не прочь оказаться на первых ролях Зимнего кубка по показателю результативности.

«Спартак» spartak.com

В начале года пертурбации произошли в правящей верхушке «Спартака», где кресло спортивного директора занял Франсис Кахигао. Испанец готов делать первые ходы на шахматном столе «красно-белых» во время грядущего трансферного окна, на которое у москвичей масштабные планы.

Возможно, первых новичков «народной команды» мы увидим как раз таки на полях Абу-Даби — в том числе многомилионного Ивана Илича, за которым столичный клуб ведет настоящую охоту.

Помимо потенциальных новобранцев, практически все игроки «Спартака» готовы принять участие в баталиях Зимнего кубка РПЛ, под вопросом остается защитник Срджан Бабич, продолжающий восстановление после травмы колена.

«Зенит»

Питерцы рассчитывают прервать гегемонию «красно-белых» на коммерческом турнире, проходящем в ОАЭ. Для дружины Сергей Семака это будет первый опыт участия на Зимнем кубке РПЛ.

Прошлой зимой «сине-бело-голубые» стали обладателями Кубка равноправия, одержав верх над «Сантосом», «Аль-Духаилем» и «Шанхай Шеньхуа». К сожалению, данное первенство не получило продолжения в текущем году, поэтому клуб с берегов Невы сместил акцент на Зимний кубок.

«Зенит» fc-zenit.ru

«Зениту» есть над чем работать во время образовавшейся паузы, так как его выступления в летне-осенней части Российской Премьер-лиги оставляли желать лучшего. Казалось, что чемпионский механизм санкт-петербуржцев сломался, тем не менее осечки оппонентов все равно оставили подопечных Семака в гонке за золотыми медалями.

Недовольство положением нарастало в рядах латиноамериканского контингента «сине-бело-голубых» — сразу несколько бразильских легионеров желают покинуть Северную столицу. Однако пока руководству «Зенита» удается удерживать их: тот же Вендел, на фоне слухов о забастовке, вернулся в расположение клуба.

Полноценные сборы с командой проведет также Александр Соболев, для которого пребывание в Санкт-Петербурге пока оборачивается фиаско. Может быть во время зимней паузы нападающий справится с моральными и игровыми проблемами, ставшими препятствием при адаптации в стане питерцев.

«Ростов»

Компанию лидирующей группе чемпионата России на Зимнем кубке составят подопечные Валерия Карпина, являющиеся постоянными участниками турнира. Ростовчане имели уже две попытки завладеть главным трофеем коммерческого первенства, однако оба раза награда оказывалась в руках «Спартака».

Третий заход также не обещает быть простым, так как соперники у «Ростова» более чем серьезные. Хотя в Премьер-лиге «желто-синие» набрали отличный ход под занавес первой половины, выдав пятиматчевую беспроигрышную серию — четыре победы и одна ничья.

«Ростов» fc-rostov.ru

Валерию Георгиевичу в очередной раз удалось вывести команду из крутого пике, в котором она пребывала с середины сентябре по начало ноября. Тогда «Ростов» потерпел четыре поражения и дважды разошелся миром.

Многие отправляли 55-летнего специалиста в отставку, однако он моментально закрыл рты всем недоброжелателям. Ушли ростовчане на перерыв, закрепившись на седьмом месте и отставая от ЦСКА всего на шесть баллов.

Также «Ростов» успешно продвигается по турнирной лестнице пути РПЛ Кубка России, сломив сопротивление «Спартака» на четвертьфинальной стадии. В полуфинале «желто-синих» ожидает противостояние с «Зенитом», так что их встречу на Зимнем кубке можно считать генеральной репетицией грядущего официального поединка.

ЦСКА

«Армейцы» ни шатко ни валко провели летне-осеннюю кампанию российского первенства, ограничившись всего шестой строчкой в турнирной таблице. Летнее назначение Марко Николича на пост главного тренера «красно-синих» не дало моментальных результатов — скрипя зубами команда добывала необходимые баллы в чемпионате.

ЦСКА pfc-cska.com

Не добавляла оптимизма поклонникам ЦСКА ситуация с наложенным трансферным баном, однако в середине декабря появилась информация, что москвичи урегулировали взаимоотношения с «Херенвеном» по выплате за нигерийца Чидера Эджуке.

ФИФА в конечном итоге приняла сторону «армейцев» и должна вновь разрешить регистрировать новичков. Остается дождаться только официального вердикта со стороны Международной федерации футбола.

Сложно представить, что «красно-синие» навяжут серьезную борьбу за чемпионский титул Российской Премьер-лиги, но потрепать нервы оппонентам им вполне по силам. Хорошим результатом для первого года работы Николича у руля ЦСКА можно было бы считать попадание в тройку сильнейших национального первенства.

«Краснодар»

Южане после года отсутствия возвращаются на просторы ОАЭ для выступлений в Зимнем кубке РПЛ. В 2023 году «быки» довольствовались лишь вторым местом, уступив разгромно «Спартаку» со счетом 0:4 и пропустив их вперед.

«Черно-зеленые» явно хотят взять реванш у столичного клуба, лишившего их главного трофея коммерческого турнира. Также «красно-белые» не так давно катком прошлись по «Краснодару» в чемпионате России, поставив точку на их беспроигрышной серии.

«Краснодар» fckrasnodar.ru

Напомним, что подопечные Мурада Мусаева не знали горечи поражения на протяжении шестнадцати матчей подряд, уверенно удерживая пальму первенства в Российской Премьер-лиге. Однако фиаско во встрече со «Спартаком» и неубедительный финиш пошатнули их лидерские позиции.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте лишь благодаря победе в очном противостоянии с «Зенитом», который остался вторым. «Народная команда» аналогично питерцам находится на расстоянии вытянутой руки от «быков», уступая всего два балла.

Мураду Мусаеву необходимо привести подопечных в чувства перед важнейшим отрезком сезона, и потенциальный триумф на Зимнем кубке послужит отличным заделом для поднятия боевого духа.

«Динамо»

«Бело-голубые» дебютируют на Зимнем кубке РПЛ, ранее ни разу не принимая участие в данном коммерческом турнире. Летом подопечные Марцела Лички боролись за Братский кубок с ЦСКА, «Партизаном» и ОФК «Белград», однако пропустили вперед себя соседей по городу.

Не исключено, что команды вновь могут решить судьбу главного трофея уже другого первенства в очном противостоянии, так как расположены они в разных группах. Но для этого «Динамо» и ЦСКА предстоит пройти непростой групповой этап.

«Динамо» fcdm.ru

Дружина Лички после досадной потери чемпионства в последнем туре РПЛ 2023/2024 не опустила руки и идет в топ-4 текущей кампании национального чемпионата.

Конечно, не все складывается гладко для «бело-голубых», которые порой испытывают серьезные игровые проблемы и трудности с комплектацией состава, однако за 18 туров они потерпели всего три поражения. Только лидирующий «Краснодар» имеет лучший показатель, проиграв всего однажды.

Интенсивная подготовка во время зимней паузы в совокупности с грамотной трансферной кампанией могут позволить «Динамо» зацепиться, как минимум, за медали Российской Премьер-лиги.

Где смотреть

Минувшие розыгрыши Зимнего кубка РПЛ были доступны зрителям на «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также официальном сайте спортивного телеканала.

Хоть пока информация о трансляциях грядущего первенства не была представлена официально, думаем, что показ матчей продолжится на вышеназванных СМИ.