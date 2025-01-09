«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил гипотетически важнейшие события наступившего года с человеком, открывшим для футбольного мира Леонида Слуцкого — Юрием Белоусом, бывшим президентом ФК «Москва» и экс-гендиректором «Торпедо» и «Ростова».

«Нужно определиться, что такое футбол для России»

— Полные стадионы на Кубке дают надежду на возвращение приличной посещаемости в российском футболе?

— Вполне возможно. Но скажу так, что не все за нее с трепетом борются. Количество денег, которые наши клубы имеют от продажи билетов, — ничтожно. Кто получает деньги из бюджета, не будет лишний раз думать о привлечении зрителей. Тем более занятие это, с учетом FAN ID, хлопотное.

— Что с ним делать?

— Воспринимать, как данность, пока есть федеральный закон. «Краснодар» же как-то справился с ситуацией. В конце концов, не так трудно один раз пройти за 15-20 минут регистрацию через Госуслуги. Хотя нет логики в том, что он есть в чемпионате, но его нет в Кубке. Прежде чем на все эти вопросы отвечать, нужно определиться, что такое футбол для России. Это некое социальное явление, за которое надо доплачивать из бюджета, или все-таки индустрия развлечений? Понятно, во всем цивилизованном мире — второе. В Испании, скажем, я не так давно разговаривал с главой Ла Лиги Тебасом, так там если на экране показывают полупустые трибуны, то принимающий футбольный клуб просто штрафуют. В России тоже надо думать над «картинкой» по этой части.

— Пиво на стадионы вернется?

— Пора уже. И не только пиво. Но хотя бы с него начать. Понятно, в VIP-ложах у нас есть пиво и разнообразные напитки. Там, понятно, у нас и другие напитки. Но вот с дочерью прихожу в цирк, как простой зритель, так в буфете есть все.

— Предел полноценного возвращения российского футбола на международную арену, когда по-вашему?

— В 2026-м году.

Кубковый матч «Спартак» — «Ростов» globallookpress.com

— Что возможно в этом году?

— Надеюсь, по окончанию 2025-го будут приняты соответствующие решения. Военные действия всегда заканчиваются мирным соглашением.

— Но ваш старинный товарищ Вячеслав Колосков говорит, что окончание вооружённого конфликта никак не означает сиюминутного возвращения российского спорта на мировую арену.

— Согласен с Вячеславом Ивановичем. Понятно, процесс будет постепенным. Давайте вспомним, когда советский футбол получил полноценный допуск к международным соревнованиям? Мы же не участвовали в чемпионатах мира 1934-го, 38-го годов. Потому что были санкции, может быть они по-другому назывались. Впервые сыграли в 58-м. На Олимпиаде всеми видами спорта чуть пораньше, в 52-м. Но, так или иначе, после окончания Второй мировой должно было пройти время, и немалое.

— Гаджи Гаджиев на днях казал сказал, что российский футбол приобретает черты советского. В чем мысль?

— Гаджи Муслимович — мудрый восточный человек. Наверное, знает, о чем говорит. Работал в советское время, отвечал за комплексную научную работу у Бышовца и так далее... Наверное, речь о том, что взглядов в сторону остального мира меньше стало. Хотя по-прежнему разницу в РПЛ делают, забивают и отдают, в основном легионеры. И нет в нашем чемпионате тбилисского «Динамо», «Арарата», «Пахтакора», «Кайрата», пяти украинских клубов. На сегодня мы близко не дотягиваем до советской школы, поэтому мне трудно здесь согласиться с Гаджиевым.

«ФИФА и УЕФА зависимы от спонсоров»

— Что сборной делать в ближайший год?

— Продолжать то, что делается, что возможно. Играть с третьеразрядными командами, пока так. Мы не можем убрать из менталитета наших молодых футболистов желания надевать футболку национальной команды. Когда они собираются все вместе из разных клубов, то понимают, что являются элитой. И в будущем будут играть за сборную на другом уровне.

— Но до сих пор нет даже приблизительного календаря на нынешний год.

— Не от хорошей жизни. И это говорит о том, что нашей федерации футбола нужно еще более активно работать для того, чтобы по крайней мере такой календарь сегодня уже был.

Россия — Бруней РФС

— ФИФА и УЕФА сохранят единство в позиции отношения к России?

— Они зависимы от спонсоров. А спонсоры, все эти серьезные компании с миллиардными бюджетами,в основном находятся в тех странах, которые являются противниками нашего возвращения. К сожалению, на мой взгляд. Пока так, чемпионаты мира, Европы, еврокубки для нас недоступны.

— Джанни Инфантино и Александер Чеферин, если отталкиваться от персоналий руководителей, солидарны здесь, как по-вашему?

— Нет, не едины. Насколько я знаю, Чеферин не является русофобом. Консультации с ним явные и скрытые проводятся регулярно. Об Инфантино ничего конкретно сказать не могу, но он все же более зависим от мирового господства. Однако, как только будет меняться политическая ситуацию на планете, все может развернуться в нашу пользу.

— С кем-то из больших футбольных чиновников Европы и мира общаетесь сейчас?

— Общается руководство РФС, общается Сергей Прядкин, бывший глава РПЛ, который остается советником Чеферина. Он курирует блок Восточной Европы. Вхож, имеет возможность прямого доступа. Может донести определенное мнение, расставить акценты. На сегодня этого более чем достаточно. Мое участие, если в шутку и всерьез, не столь необходимо. Но еще раз повторю, все эти вопросы решаются сегодня на полях сражений, а не Прядкиным, и даже не в ФИФА и УЕФА.

— VAR в России и в мире останется разным?

— Да он примерно одинаковый для всех. У меня к нему отношение двоякое. Если говорим о прохождении мяча за линию ворот, он на пользу делу. Когда мяч от перекладины летит не ясно куда, это хороший помощник. В остальном судьям нужна возможность принимать решения самостоятельно. А когда только с десятого просмотра, они разглядели, что мяч как-то где-то захватил руку, это профанация. Сейчас надо просто четко сузить рамки этого VAR. Понятно, мы это можем сделать обособленно, ФИФА ведь для национальных первенств дает только рекомендации. Поэтому можем сами добавить здесь некие векторы развития.

«Краснодар готов к чемпионству, но "Зенит" остается фаворитом»

— Кто уедет в Европу из футболистов РПЛ, и когда?

— Тут зависит от концепции развития того, или иного клуба.

— Если пофамильно, Константин Тюкавин, к примеру?

— В этом году, не думаю. Во-первых, «Динамо» ставит задачи. Во-вторых, не так просто сейчас получить серьезное предложение от ведущих клубах пяти лиг с готовым контрактом на столе.

— Но Арсен Захарян при всех динамовских задачах уехал же?

— Ну, вот вам и отпугивающий пример. Предыдущий год в «Динамо» был топ для Захаряна, а в «Реал Сосьедад» он пришел уже не в лучшее для себя время. Молодым ребятам свойственна нестабильность, они это и сами стали понимать. Плюс оплата трансферов затруднена. Поэтому мало предпосылок к скорому отъезду за рубеж таких игроков, как Тюкавин, или Батраков. И когда платят такие деньги в российском чемпионате, у футболистов нет особой мотивации бежать вприпрыжку в зарубежные клубы, особенно в средние. Вот неудачный опыт Кузяева тоже у всех перед глазами. Мостовой, Писарев, Юран, Кульков уезжали в 90-е, потому что здесь платили 3-5, максимум 10 тысяч долларов. А там зарплата была в разы больше.

— Что в обратном направлении? Усиления в зимнее трансферное окно кому в первую очередь необходимо?

— Начнем с незыблемой по нынешним временам истины: для того, чтобы кого-то взять, надо кого-то продать. Если «Зенит» продаст Клаудиньо, или еще кого-то из бразильцев, то вполне может выйти на трансферный рынок. Хотя, казалось бы, не ему это в первую очередь необходимо. А так, усиление нужно всем. Но точечное, единичное, если брать лидеров. Взять «Спартак», здорово что после шести побед он в гонке. Но 1-2 новых человека все равно необходимы. Хотя иной раз лучше никого не брать, или взять одного за большие деньги. А так к укомплектованным командам отношу «Зенит» и «Спартак». Если спрашиваете, кому усиливаться в первую очередь, — «Краснодару».

— Готовы к чемпионству?

— Да. Исходя из этих соображений, и говорю об усилении.

— А «Локомотив»?

— Не уверен. Много хороших молодых ребят. Но нет возможностей приобретать дорогостоящих футболистов под сиюминутную задачу.

— «Динамо»?

— Здесь по одному новому игроку нужно в каждую линию внедрять. Но надо быть очень уверенным в тренере, что приобретать футболистов за серьезные деньги. У каждого вновь прибывшего наставника может быть совсем другое видение насчет построения команды.

— Чемпион поменяется?

— Думаю, нет. «Зенит» остается главным фаворитом. Сейчас пройдут сборы, и начнут вторую часть чемпионата совсем иначе, чем заканчивали первую. За здравие, а не за упокой. Не известно, как продолжит «Спартак». Насколько у Станковича есть такой опыт долгой зимней подготовки? Его нет. Но есть огромный опыт и знания. Мне интересно лицо «Динамо» по весне. Пока руководству хватает мудрости не убирать Личку, у них шансы есть на серьезные. Они же не летят в тартарары после прошлогоднего третьего места в шаге от чемпионства. Так дайте тренеру закончить начатое, выполнить задуманное!

«Кахигао не соответствует задачам Спартака»

— О ЦСКА ничего не сказали.

— Опять-таки вопрос доверия. Убрали Федотова, который до этого стал лучшим тренером года. И что дальше? Уволили из-за шестого места. И на том же они сейчас с Николичем. Была временная проблема, которая выеденного яйца не стоила. Нужно было Владимиру помочь, в плане грамотного менеджмента в первую очередь. Он приобрел за эти годы огромный опыт, стал одним из лучших наших специалистов.

— Из тех, кто не попадает пока в обойму, сейчас в состоянии вернуться?

— Конечно. Если опять-таки о Федотове, то идет серьезная финансовая тяжба с ЦСКА, которая накладывает свой отпечаток.

— Тогда каких можно ждать изменений в тренерском корпусе РПЛ?

— Я не понимаю, за какие коврижки возглавляет «Оренбург» Слишкович. Но надо понимать, откуда идет больше проблем — стороны менеджеров, или тренерского штаба. Не так давно разговаривал с Федей Щербаченко, который там второй тренер сейчас. Определенные проблемы есть, раз команда столь уверенно идет на последнем месте.

Владимир Слишкович globallookpress.com

— Раз уж коснулись низов, что там думаете будет в итоге?

— Вижу, что Нижний вылезает с таким опытным тренером, как Гончаренко. При всей своей эмоциональности, думаю, решит поставленную задачу. Вообще радует, что российских тренеров абсолютное большинство.

— Можно ждать больших иностранных тренеров за большие деньги в этом году?

— На тренеров типа Адвоката, или Хиддинка в условиях санкционного режима трудно рассчитывать. И, честно говоря, набила эта оскомина нашим клубам. Хотя продолжаются непонятные назначение спортивных директоров, как в случае со «Спартаком». Понятно, «Лукойл» или «Газпром» при их возможностях способны приглашать и самых востребованных в Европе, пытаться перенять их опыт. Но насколько сегодня это нужно российскому футболу. Все-таки времена Петра I давно прошли.

— То есть, Фрэнсис Кахигао не соответствует сегодняшним задачам «Спартака»?

— Считаю, что нет. Не достаточно знать европейский, латиноамериканский. Сейчас главное выстроить вертикаль, начиная со школы, академии, юношей. Много ума не надо, чтобы за 10 миллионов купить какого-то бразильца, а вот найти Головина в Сибири, как это сделал Мовсесьян, дорогого стоит.

— Детско-юношеский футбол при нынешних копеечных зарплатах тренеров может получить какой-то импульс?

— Повышаются немножко. И 80, и 100 тысяч получают, по крайней мере в футбольных столицах. Да, мало и узко пока. Но есть частные школы. А так денег всегда мало. Но Российский футбольный союз ситуацию на глазах меняет. Я сейчас в Сочи, смотрю много детских команд, общаюсь с тренерами, с кем сам играл в футбол. С голоду никто не умирает, но хотелось бы всем получать больше.

— Коррупционные и судейские скандалы. Какого развития событий ждать теперь?

— Сказал «А», надо говорить «Б», если вы о самарском губернаторе. Уровень человека серьезный. Понятно, что проблемы существуют, поскольку большая часть наших клубов получает дотации из бюджета.

— Бюджеты клубов будут сокращаться в это смутное время?

— Да. По крайней мере после смены главы регионов, как в Самаре, или Ростове. Я бы вообще решал этот вопрос, взяв клубы в очень жесткий финансовый «фэйр плэй». Сколько сами зарабатывают, столько и тратят.

— Разве можно уйти от влияния агентов на раздутые комиссии и бюджеты соответственно?

— Голь на выдумки хитра. Можно войти в сделку и безо всяких агентских лицензий. Если футболист востребован, нужен клубу, хоть с чертом будут разговаривать.

— В целом чемпионат будет деградировать и дальше?

— Так он не деградирует. Напротив, стал интересным. У нас есть достаточно качественных игр с интригой. Тот же «Краснодар» — «Зенит» взять... Матчи жесткие, никто просто так не побеждает. Аутсайдер может обыграть лидера. За красивые глаза очки никто не дарит.

«Гвардиола вернет себя прежнего»

— Коротко о футбольной Европе в 2025-м. Лига чемпионов. Ждать сенсаций с учетом нового формата и всего остального?

— Думаю, нет. При всей запутанности ситуации. В своем бы Кубке России разобраться, а тут еще эта Лига чемпионов.

— Ваш фаворит?

— «Реал», безусловно.

— Кто выиграет пять главных чемпионатов?

— В Англии, естественно, «Ливерпуль». Во Франции — «ПСЖ». В Германии — «Бавария» все же вернет свое. В Италии «Интер» возьмет стабильностью. Ну, и «Реал» в Испании.

— Серьезные тренерские перестановки возможны? Конкретно Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола поменяют в этом году место работы?

— Позиция Анчелотти настолько сильная, что надо сильно постараться, чтобы его поменять. Если самому не надоест. Но думаю с такой любовью футболистов и болельщиков надоесть не должно. Лучший тренер мира, безусловно. Гвардиола если сам не доведет себя до реанимации, не расцарапает лицо до конца в кровь, тоже вернет себя прежнего. У «Сити» есть все возможности подняться вверх по турнирной таблице, пусть и не до первого места.

— Финансовый «фэйр плэй». Какая развязка ждет «Сити», «Барсу» и иже с ними?

— Насколько я понимаю ситуацию с «Барсой», контрреволюция уже завершена, Лапорта свои позиции отстоял. Был как-то по его приглашению на «Камп Ноу». Вполне респектабельный джентльмен, которые свои интересы и интересы клуба способен отстоять. Что касается «Сити», то это уже не в первый и, думаю, не в последний раз. Но там такие деньги, что тоже смогут защитить себя.

— Медицина без спортивного допинга способна двигаться дальше?

— Конечно. Допинг в футболе никогда не являлся определяющим фактором. Если происходили какие-то вещи, то или по недоразумению, или по глупости, или по разгильдяйству. Футбол сам по себе — сложнокоординационный вид спорта. Бромантан ни клубам, ни футболистам ничего не принес. Я уже не говорю о наркотиках, начиная с Марадоны и кончая Тихоновецким.

ЧМ-2026 пройдет в США и Мексике globallookpress.com

— Если глобально, Саудовская Аравия, или США имеют преимущество на мировом трансферном рынке с учетом ЧМ-2026?

— Штатам до чемпионата мира остается полтора года. Что взяли Месси, уже огромная реклама. А прославлять свои так называемые демократические ценности им не надо. В отличие, от Саудитов. Финансовые возможности, безусловно, говорят за них.

— Есть надежда, что в этом году индивидуальные призы, типа «Золотого мяча», станут более «прозрачными» и деполитизированными?

— У нас столько появилось наград, что всегда кто-то останется недовольным. Это не является главным. Команды должны доказывать результатом.

— Испания останется на вершине в этом году?

— С учетом всей тамошней футбольной кухни, без вариантов.