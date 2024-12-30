Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года

Мы уже подвели итоги уходящего года для российского футбола. Сейчас пришел черед вспомнить все лучшее и не очень, что случилось за 2024-й в европейском и мировом футболе.

Вновь в качестве спикеров мы пригласили трех людей разных профессий, но с пониманием того, что происходит на зарубежных футбольных полях и поблизости. Заслуженный тренер России Игорь Колыванов, и живущий нынче в Париже комментатор Александр Шмурнов вспомнили практически все, что было там примечательного.

Игорь Колыванов. Имеет большой международный опыт не только, как футболист (11 лет в Серии «А»), но и как наставник юношеских, молодежных сборных России. Привел команду U-17 к золотым медалям чемпионата Европы (2006), что стало последней победой страны на международных турнирах такого уровня. Ну, и поработал в Армении, которая сегодня может считаться вполне серьезной европейской футбольной страной.

Руслан Пименов. Играл во французской Лиге 1, пусть и не самое продолжительное время. Провел немало матчей европейских клубных турниров в составе «Локомотива». Участник чемпионата мира 2002 года. Жил во Франции и США, сегодня работает в департаменте РФС по проведению различных турниров, в том числе и международных, насколько это возможно в нынешней ситуации.

Александр Шмурнов. Долгое время работал на «НТВ-плюс» и «Матч ТВ», был главным редактором интернет-портала «Чемпионат». А еще в 90-х — руководил международным отделом еженедельника «Футбол». В 2003-2004 вел авторскую программу «Еврофанклуб». С 1995-го года побывал на всех Кубках Америки, которые проводились на южноамериканском континенте. Комментировал с места событий матчи чемпионатов мира и Европы.

Главные события года в мировом футболе...

...со знаком «плюс»

Игорь Колыванов:

1. Сборная Испании . Ее победа на чемпионате Европы и собственно игра. Хотя это было предполагаемо.

2. «Ливерпуль» . Полный расцвет в этом сезоне. Уже одной ногой чемпион, можно сказать. В Лиге тоже пока никаких проблем.

3. Кубок Америки . Уровень сборных подравнялся там, как нигде. Все могут набрать очки. Но Аргентина остается сильнейшей на континенте и, возможно, в мире. Это без вопросов.

Руслан Пименов:

1. Стабильность «Аталанты». Гасперини уверенно продолжает свое дело, никто ему не мешает. Вот выиграли европейский трофей, лидируют в чемпионате. Команда бежит, достаточно интересно наблюдать за ней. Но выиграть «скудетто» очень трудно, практически невозможно. Футбол очень энергозатратный, а «скамейки» нет.

2. Мощь «Интера». Опять-таки стабильность — ключевое определение. Но и мощь. Думаю, по дистанции все равно станут чемпионами. Два состава. Все понимают, как надо двигаться. Сейчас вот «Лацио» 6:0 разгромили на выезде, при идеальном футболе.

3. Сборная Испании. Восхитила, даже несмотря на ожидаемость ее победы на Евро. Показали такой тотальный футбол, какой был при Дель Боске. И вперед играли мощно, и от тики-таки тоже в полной мере не отказались.

4. «Реал» . Сохраняет стержень после некой смены поколений. И достойно выдерживает отсутствие Крооса, Модрича, который почти не играет. Пусть это и штучный товар для всего мирового футбола. А побеждать в каждом матче не дано никому.

5. Прогресс Александра Головина . Продолжается. Живет человек долгие годы в прекрасном месте, под крылом российского хозяина клуба. Уже, можно сказать, легенда. И правильно, что не поехал в Дортмунд. Не тот уровень, чтобы так круто все менять.

Александр Шмурнов:

1. Победа «Аталанты» в Лиге Европы . Первый международный трофей этого уникального клуба, еще и в обновленном составе. Вообще для меня сейчас это самая интересная команда в Европе с точки зрения собственно футбола, философии игры.

2. Испания на Евро-24 . Показала, что игра не всегда в короткий, но очень грамотный пас, при постоянном движении, может принести столько побед подряд. Вот это понимание, кто когда куда бежит и почему, подчеркнуло живучесть института сборных. Вроде бы могли быть не сыграны, поскольку нет базового клуба, но мы увидели, как можно подготовить команду за считанные дни. И это касается не только испанцев, но и итальянцев, скажем. К счастью, заблуждением оказалось, что сборные уже никому не нужны, все лучшее ушло в клубы. При всех деньгах у клубных команд нет той идеи, составы более разнородные. Даже Гвардьоле, Анчелотти, Конте трудно, порой, привести игроков к общему знаменателю. А национальные школы живы, они могут производить продукт, который вызывает восхищение. И это краеугольный камень 2024-го года.

Сборная Испании globallookpress.com

3. Организация Евро . Германия еще раз доказала, что мало кто так умеет. Абсолютно все матчи при переполненных трибунах. Сам был на матче Испания — Грузия (4:1). Ощущения замечательные. И от игры, и от организации, и от антуража. Это изначально были бойцы разных весовых категорий. Но грузины так здорово начали матч, так быстро забили, что он долгое время держал в напряжении. Испанию это заставило играть на максимуме, и она показала совершенно феерический класс. Ну, и после игры надо было видеть, как грузинские болельщики час не отпускали свою команду с поля. В общем, несмотря на крупный счет, все ликовали. Невероятная энергетика. В театре, где все известно заранее, такой не получишь.

4. Суперлига . Еще должен сказать о возрождении этой идеи. Она, на мой взгляд, необходима клубному футболу. Наверное, ей нужно еще 7-8 лет, чтобы появиться, но это неизбежно произойдет. Потому что система УЕФА при поддержке ФИФА с этим клубным чемпионатом мира — абсолютно карточный домик. Лучшее, что они могли сделать, это спровоцировать появление Суперлиги. И только поэтому мы получили абсолютно гениальный формат Лиги чемпионов. Где до сих пор «ПСЖ» рискует вообще никуда не выйти, «Реал» и «Сити» не попадают в «восьмерку».

...со знаком «минус»

И.К.:

1. Отсутствие России. Уже набила оскомину эта тема. Но даже Олимпиада в Париже, пусть и не имела прямого отношения к футболу, показала отношение обычных людей. Болельщики разных стран хотят видеть россиян на международных турнирах. Пора уже возвращать.

2. Трубин не пожал руку Головину. Понятно, это и в других видах спорта происходит, где сходятся россияне с украинцами. Здесь в Лиге чемпионов, на виду у всей Европы, было совсем некрасиво. Но нашим плевать на это.

3. Лига чемпионов. Превратили черт знает во что. Играют, будто клубный чемпионат какой-то. Не то вообще, никакого напряжения.

4. Идея с Суперлигой . Вновь ожила. Я категорически против. Просто обезличит национальные чемпионаты. Уже не знают, как и где деньги заработать, поэтому придумывают всякое на ровном месте.

5. Квинси Промес . Жаль, что в своем уже не детском возрасте оказался в такой ситуации.

Рубен Аморим globallookpress.com

Р.П.:

1. «Манчестер Юнайтед» . С детства болею за них. И вообще печально, что сделали с клубом, командой после Фергюсона. Больно на это смотреть. Как и в «Челси» по 40 человек набирают. В этом году вновь была видна только голая коммерция. Используют безграничную любовь большой армии болельщиков, и делают свои дела. Та же ситуация в «Челси». Когда Абрамович был у руля, такой бездумной траты денег даже при всех его возможностях не было.

2. Отказ «Реала» от церемонии «Золотого мяча» . В первую очередь вопрос к президенту, ну и к Винисиусу. Поражения вне футбольного поля тоже принимать с гордо поднятой головой.

А.Ш.:

1. Нынешний провал «Сити» . Его еще нужно переосмыслить. Как вообще такое может происходить в команде, которая долгие годы почти все выигрывала и была безупречной. Когда мы говорим о поражении «Реалу» в предыдущей Лиге чемпионов, это не провал, а частный случай одного дня, одного эпизода. Когда же на протяжении 13 матчей команда ничего толком не может сделать, это событие, которое еще предстоит оценить.

2. Кубок Америки в США . Второе за 8 лет проведение этого исконно южноамериканского турнира в Штатах. Даже не поехал, как и в 2016-м. Не та атмосфера. Хотя друзья отметили хорошую организацию, в чем особых сомнений и не было. Уверен, ЧМ-26 в США, Канаде и Мексике тоже пройдет на уровне. Но вот южноамериканского духа на турнире не было. Вообще этот континент мил мне какой-то растрепанностью и неухоженностью. А в США все же нет футбольной культуры настоящей. Им куда ближе американский футбол и бейсбол, где все заточено под статистику. Вот считать в Штатах любят и умеют. Знают всех игроков за 40 лет, и считают с бокалом пива на свежем воздухе свои тачдауны. Я был в Америке на всех их видах спорта. Баскетбол и хоккей в огромных дворцах — для американцев всегда праздник. Им нравится, когда каждую минуту что-то залетает или забрасывается. На «соккере» им куда скучнее, даже с приездом звезд в МЛС.

3. Отсутствие «Реала» на вручении «Золотого мяча» . Абсолютно неспортивное, не джентльменское поведение.

Персоны года...

… со знаком «плюс»

И.К.:

1. Карло Анчелотти . Тут даже говорить не о чем.

2. Винисиус . Человек — праздник.

3. Родри . Надежный и, как показывает новейшая история «Сити», незаменимый.

Р.П.: Луис Де ла Фуэнте . Раз Испания выигрывает постоянно, значит хватает его негромкого подсказа и такого примерного поведения на бровке. Он всех этих ребят тренировал в юношеских и молодежной сборных, так игроки прекрасно понимают его требования. Хорошо подготовил к игре, расставил и дальше не мешает им творить на поле.

А.Ш.:

1. Джузеппе Маротта . Председатель правления и генеральный директор «Интера» сделал клуб самым грамотным в мире с точки зрения программы и состава. Пережил в этом году смену владельца, но это прошло незаметным. Несмотря на нынешнюю проблему с крупным, так скажем, финансированием. Наоборот, стал самым живым проектом со своим фондом и почти безупречной работой на футбольном рынке. Важно, что спортивная история превалирует над разборками, которые вполне могли иметь место.

2. Арне Слот . Взял за Клоппом в «Ливерпуле» готовый продукт, который потихонечку стал ветшать. Не сделал реновацию, но этот продукт перезапустил. И это фантастика совершенно, имея в виду отсутствие большого опыта. Для меня важнейшая фраза, сказанная Салахом, что при Клоппе мы всегда играли в мой любимый футбол от матча к матчу, а сейчас новая жизнь с конкретной подготовкой к каждому сопернику.

3. Ханс-Дитер Флик . Пришел в «Барселону», и полностью изменил себе. Это не его понимание футбола, а наоборот. Но понял, что можно с этой командой сделать. Совершенно гениальная фраза, что если увижу кого-то во втором тайме ближе 40 метров к своим воротам, сразу его заменю. Можно сколько угодно хаять высокую линию, но с «Реалом» счет на табло — 4:0. При этом ему для этой обороны немножечко не хватает стабильности состава. Касадо, скажем, конкретно провалился в матче с «Сельтой». Сначала не успел вовремя выйти при искусственном офсайде, потом схлопотал две «желтые». И все пошло наперекосяк. Но большой груз ответственности выпал на 21-летнего парня. Он единственный, кто из полузащитников постоянно играет в основе. Берналь «сломался», Де Йонг долго лечился, Гави. И он там остался за главного. А дальше покатилось — спад Левандовского, травма Ямаля. И они попали в этот кризис.

Но здесь нет ни разу вины Флика. Но готовятся против него, процесс не стоит на месте. Плюс, конечно, очень сильно не повезло что с «Лас-Пальмасом», что с «Леганесом», что с «Атлетико», где «Барса» имела подавляющее преимущество. И не забывайте, что играют восемь своих воспитанников, которые достались бесплатно. Деньги решают, кто кого купил за дорого? Нифига. И немец это доказывает, ничего сверхъестественного от клуба не требуя. Доморощенных еще в таком количестве использует только Бильбао. Но там другая философия, на басконском характере. Поэтому столько тренеров из этой провинции вышло — Артета, Эмери, Ираола, Хаби Алонсо... Но это так, чуть отвлекся от темы.

…со знаком «минус»

И.К.: Александер Чеферин и Джанни Инфантино . На пару там в УЕФА и ФИФА все время что-то придумывают нехорошее, нефутбольное.

Александер Чеферин и Джанни Инфантино globallookpress.com

Р.П.:

1. Ламин Ямаль . Не в плане жесткого минуса, но все же. Да, забивает, исполняет, выиграл в 17 лет чемпионат Европы. Но мне не нравятся такие худосочные футболисты. Ему трудно конкурировать с такими крепкими ребятами, как Беллингем, Мбаппе... И в противоборствах его задавливают «физикой».

2. Гарри Кейн . Пришел в «Баварию», и уже сюда приносит проблемы бестрофейности. Из Кубка Германии вылетели в 1/8 финала. Ну, злой рок какой-то над человеком висит.

А.Ш.:

1. Джерри Кардинале . Возьму его, как владельца «Милана», хотя там можно винить все руководство. Полная противоположность «Интеру». Есть Фурлани, который занимается деньгами. Ибрагимович, который отвечает за связь с командой. Есть еще третий человек, который над ними и под Кардинале. Это, как лебедь, рак и щука. И отставка Мальдини — для меня знаковая история, подчеркивающая полное пренебрежение к человеческому фактору.

2. Винисиус Жуниор . Полностью провалил турнир своей национальной сборной на Кубке Америки. Поэтому для меня он даже не десятый в этом году. Много умеет, технарь, забивает, но мы же говорим о нем, как о личности. Если при таком таланте не можешь быть лидером сборной, значит ты «барахло».

Неожиданности года...

...со знаком «плюс»

И.К.:

1. Грузия . Вообще «красавчики», прекрасный чемпионат Европы провели. Яркие матчи. Команда интересная, быстрая с хорошим подбором футболистов.

2. «Реал» — «Барселона» — 0:4 . Необъяснимый провал мадридцев, 9 офсайдов М Бапе. Хотя по первому тайму ничего не предвещало. Но тем интереснее было за всем этим наблюдать.

Р.П.:

1. «Байер» . Сто побед на 95-х минутах. Это круто!

2. «Арсенал» . Продолжает ярко играть, хотя по составу уступает всем из верхней части таблицы.

3. «Ливерпуль» . Набрал очень уверенный ход. В чемпионате уже практически вне конкуренции, как прежде «Сити». А вот в Лиге чемпионов может не хватить. Нет такого опыта участия в матчах, когда все, или ничего.

А.Ш.: Сборная Италии . Думал, будет ковыряться где-то задворках еще пару лет. Но нет, расправили крылья. Хотя нет нападающих, но есть молодое подрастающее поколение полузащитников. Не знал, что так быстро наберут ход и станут играть в качественный футбол. Спалетти большой молодец, потому что их как-то объединил. Не могу сказать, что было что-то еще из ряда вон выходящее.

… со знаком «минус»

И.К.:

1. Решение о «Золотом мяче» . Винисиуса явно прокатили. Он однозначно был достоин. Каждый матч дарит праздник. Значит, какие-то нефутбольные дела имели место.

2. Провал Италии . В очередной раз никуда не прошли. Умудрились в 1/8 финала Евро проиграть Швейцарии.

3. «Бавария» . Ничего не выиграла — ни чемпионат впервые за долгие годы, ни Лигу чемпионов. Вот, что значит Кейн пришел. Они еще и в этом году с ним ничего не выиграют. Вон «Байер» уже подпирают. Бывают такие нефартовые футболисты, а удачу в футболе никто не отменял. Но если уж серьезно, какие шансы у него были на английское «золото», если всю жизнь в «Тоттенхэме» играл? Лет в 25-26 нужно было уходить в ту же «Баварию», «Барселону». А он дотянул до «тридцатника», уже поздновато.

4. VAR . Перестал оправдывать себя. Поначалу я относился к нему благосклонно. Но паузы, как показалось со стороны, значительно увеличились. Футбол потерял темп, свою «изюминку», элемент неожиданности. VAR помогает судьям, но из игроков выхолащивает эмоции. Побежали праздновать, ан-нет...

5. «Барселона» . Никто не думал, что они так ярко начнут чемпионат. А когда стартанули, вряд ли кто мог представить такой провал в трех домашних матчах подряд. Настолько уверовали в непогрешимость своей высокой обороны, что сейчас расплачиваются за это. Сколько выходов один на один к их воротам!

6. Александр Головин . Не то, чтобы неожиданность, но той зимой нужно было уезжать. Но не в «Боруссию», не его все-таки немецкий чемпионат, а в Испанию, или Италию. А чемпионат Франции — турнир одной команды. С «ПСЖ» еще долгие годы никто соперничать не сможет. «Монако» без шансов. Саша себя просто «закапывает». Но попал в своего рода «зону комфорта».

Р.П.:

1. «Рома» . Все время какие-то интриги. Сейчас вот убирали Де Росси, легенду Рима. Был виден тренерский потенциал, но убрали из-за скандала с какой-то женщиной. Не по уму это все. Отсюда — результат. Хотя команда укомплектована вполне прилично. Ну, сейчас хотят с добрым дедушкой Раньери пережить это смутное время. Но футболисты издерганы от этой тренерской чехарды.

2. «Манчестер Сити» . Команда как-то пытается перестроиться по ходу пьесы, но никто не ожидал такого провала с девятью поражениями и огромного отставания во всех турнирах.

3. Стиль «Атлетико» . Не испанский. Последняя победа над «Барселоной» говорит о многом. Вытерпели, и забили на 95-й минуте победный мяч. Дорогого стоит. Если будут идти теневым лидером, вполне могут и выиграть чемпионат. Как уже в 21-м году случилось. Но симпатизирую «Реалу», поэтому, надеюсь, «матрасники» оступятся.

4. «Валенсия» . Те же проблемы, что у «Ромы», связанные с руководством. Вот Бараху, такую же, как и Де Росси легенду клуба, сейчас тоже убрали. Но выберутся, наверное, из зоны вылета.

А.Ш.:

1. Цена отсутствия Родри . Не мог себе представить, что «Сити» так развалится из-за потери одного игрока, даже такого. Гвардьола был так уверен в своей модели, но сейчас видна зависимость команды от ключевой, стержневой оси. И модели, как выяснилось, сами по себе не играют. Я Пепа не упрекаю ни в чем, но будь она более подвижной, такого не могло бы произошло. А случился дикий сбой, кризис. Казалось, состав слишком клубокий, чтобы его растрепать. Нет, растрепали.

2. Ситуация с Де Брейне . Понятно, была травма, но кому там сейчас что-то доказывает, не ясно. Зимой ему надо уходить, попробовать реанимировать себя в каком-то другом месте, перезапустить в 33 года карьеру. Есть ощущение, будто все ждут, что Кевин еще заиграет в «Манчестер Сити». А он даже получая игровое время просто не знает, куда деваться. Пусть жесткая аналогия, но напоминает человека после инсульта. Хочет делать, что раньше, а просто не может. Жить привычной жизнью не получается — ни пас отдать, ни скорость включить. Накладывается, конечно, отсутствие Родри и в какой-то степени Рубена Диаша, которые были прочным тылом бельгийца. И нервозность его передается команде.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

3. Пенальти Холанна . Продолжим уж тему с «Ман Сити». Не знаю, зачем он взялся бить в недавней игре с «Эвертоном». Еще глубже закопал команду. Нужно было отправлять к точке человека с более крепкими нервами, тем более он уже не забивал 11-метровый.

Матчи года...

… со знаком «плюс»

И.К.:

1. Грузия — Португалия — 2:0. Выдали грузины потрясающий матч, вышли за счет этой победы из группы. И пусть говорят, что португальцам ничего не было нужно, но Роналду играл. Значит, и другие в пол ноги не могли себе позволить. Но даже Криштиану не может в 39 лет все матчи проводить на высочайшем уровне. А Грузия здорово сыграла в обороне, ничего не позволив сопернику.

2-4. Испания — Германия — 2:1, Испания — Франция — 2:1, Испания — Англия — 2:1. На характере. Так-то до этого они «выносили» всех в «одну калитку». Немцам при 1:1 не дали пенальти, вообще все могло сложиться по-другому. Но испанцы все сдюжили, и вырвали «на зубах».

А.Ш.:

1. Испания — Германия — 2:1 . Все было на высшем уровне, кроме судейства. И пусть не без ошибки арбитра, но испанцы выиграли по праву. Хотя в целом этот четвертьфинал Евро был скорее равным и очень качественным.

2. «Барселона» — «Бавария» — 4:1 . Обыграть с таким счетом команду, которой недавно в той же Лиге чемпионов «горел» — 2:8. Вообще очень красивая история имени Флика, который стал триумфатором в противостоянии этих клубов оба раза. И во многом поэтому как после «Баварии» оказался в «Барсе».

3. «Реал» — «Барселона» — 0:4 . Я, как болельщик каталонцев, занесу в «плюс». Хотя для Мадрида, конечно, жирный «минус». Но стал лишним напоминанием, что футбол непредсказуемая игра, за что его и любим.

4. «Аталанта» — «Реал» — 2:3 . Добавлю его, поскольку был вот буквально на днях на этой игре. Со стадиона вообще впечатление сумасшедшее. Вообще это разные впечатление — смотреть живьем и по телевизору.

… со знаком «минус»

И.К.: «Бенфика» — «Болонья» — 0:0. Понятно, эта итальянская команда мне близка, как никак провел за нее 6 лет. Не смотрел, но люди звонили из Италии, друзья были разочарованы в первую очередь самим качеством. Три удара в створ за всю игру. Но видите, каким футбол стал во многом. Одна команда пытается атаковать, а вторая только мешает и ждет только чуда в контратаке. Такую тягомотину даже смотреть не хочется.

Р.П.: Все противостояния «Реала» в плей-офф предыдущей Лиги чемпионов — с «РБ», «Сити», «Баварией», «Боруссией».

А.Ш.:

1. «Наполи» — «Лацио» — 0:1 . Полное «г» получилось, и абсолютная дискредитация Серии «А». А я ждал от Конте совсем другого. И полная пустота. Ну, бывает такое.

2. «Боруссия» — «Реал» — 0:2 . Финал Лиги чемпионов — разочарование тотальное. Само присутствие там Дортмунда — нонсенс. Абсолютно буднично, не интересно. Никакой, понятно, эстетики.

3. Испания — Англия — 2:1 . Примерно то же самое было и в финале Евро. Вот ждешь от Англии, что она станет самой собой давних лет. Раз уж добралась в кои-то веки так далеко. А на выходе опять скука смертная, с ее стороны. Разве можно сравнить с финалом чемпионата мира Аргентина — Франция!

Испания — Англия globallookpress.com

Футболисты года...

… со знаком «плюс»

И.К.:

1. Винисиус Жуниор .

2. Родри .

3. Эрлинг Холанн .

Р.П.:

1. Родри . «Золотой мяч» по праву.

2. Мохаммед Салах . Просто восхищает в свои 32 года.

3. Дани Карвахаль . Старая школа.

А.Ш.:

1. Мохаммед Салах . Всегда нацелен на правильное решение в конкретном эпизоде. Это — его главное качество.

2. Родри . «Золотой» мяч с учетом победы на Евро — все же абсолютно по праву.

3. Ламин Ямаль . По моим ощущениям именно он лет через 5-7 станет лучшим футболистом мира. Но весь вопрос, как быстро перестанет быть ломким, «стеклянным», когда обрастет мясом. Если будет проводить полноценные сезоны, то может и создавать, и забивать, как Салах на его позиции. С заходом в центр, смещением под удар левой в дальний угол. С передачами, ударами головой, высочайшей скоростью. Именно по игре слабых мест нет.

… со знаком «минус»

И.К.: Хвича Кварацхелия . При всем то, что я сказал о грузинах в целом, год провел очень нестабильно. Когда начинаются разговоры о контрактах, переходах, футболист перестает играть. Голова кругом идет.

А.Ш.:

1. Джуд Беллингем. Ну, отчасти, после ожиданий от осени прошлого года. И на Евро, пусть забил потрясающий гол словакам и перевел игру в овертайм, не показал себя. Но молодой еще, поэтому пока рано его называть новым Зиданом.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

2. Килиан Мбаппе. Разочарован самим его переходом в «Реал». Мне кажется, что там и так хватает атакующих игроков экстра-класса. Нужно было другие позиции укреплять. А что не ездит сейчас за сборную, как раз ничего страшного. Сейчас у Франции такие задачи, которые можно решать и без него. Но в финале чемпионата мира будет участвовать. И не в одном, а полагаю, еще в трех. Идет на то, чтобы стать лучшим бомбардиром за всю историю финальных турниров. И это для него серьезная мотивация. Думаю, 25 в итоге будет. Вообще никто не отменяет того, что он большой форвард. На всякий, он забил триста мячей раньше, чем Роналдо и Месси. Но переход в «Реал», несмотря на последние успехи, был ошибкой. И личная жизнь, конечно, накладывает свой отпечаток.

3. Лаутаро Мартинес . Больше занимался новым контрактом с «Интером», и вообще забыл, как надо играть. Пропало бомбардирское чувство и чувство того, как решать эпизод. Раньше он регулярно входил в «десятку» при голосовании за «Золотой мяч», а сейчас забивает «Кальяри», все говорят: «О, какое счастье!» Второй гол за два месяца для игрока с такой зарплатой — это катастрофа. Но опять-таки я говорю здесь о худших из лучших. С учетом их возможностей и наших ожиданий.

Тренеры года...

… со знаком «плюс»

А.Ш.:

1. Хаби Алонсо . Ну, если уже Слота и Флика назвали, то Алонсо. Выстроил очень сильный коллектив и понятный с точки зрения игры. При схеме, с которой никто ничего не может поделать. Схема с тремя защитниками сейчас кажется чуть архаичной, что свежая 4-2-3-1, но у него работает. Надо отметить его самообладание, уверенность, умение менять игроков без потери качества. Шик выбывает, еще кто-то, и ничего. Только Вирца заменить трудно. Плохо начали после победы в том чемпионате, но сейчас уже только на 4 очка отстают от «Баварии». Плюс такая волевая победа над «Интером» тоже дала импульс.

2. Луис Де Ла Фуэнте . Пусть он кому-то кажется мягкотелым, а это 0,8 Дель Боске. Все очень похоже, но тот выиграл все, а этот пока еще идет к мировой вершине. Луис сегодня просто один из элементов испанского футбольного организма, что уже не мало. Есть принцип не навредить, он ему четко следует. И даже что-то прививает отдельным игрокам. Могу изменять только в Дель Босках.

3. Лучано Спаллетти . Уже сказал о нем.

...со знаком «минус»

А.Ш.:

1. Эрик тен Хаг . Разочаровал. Это примерно продукт той же школы, что и Слот. Казалось, после его замечательного «Аякса» не может с этим стилем провалиться в «МЮ». Частично можно говорить о кадровой проблеме с центральными защитниками, но это не оправдание. Ленделев, Лисандро Мартинес, этот Магуайр без царя в голове, конечно не уровень для такой команды. Но не вывез команду именно тренер, спрос с него.

2. Гарет Саутгейт . Не смог за столько лет сделать из английской сборной приличную по идее команду. Не знаю, сможет ли Тухель со своими строгими мыслями после него. Но после Сатугейта, где полностью отсутствовал стиль, будет непросто. Хотя подбор игроков был и остается великолепный.

3. Паулу Фонсека . Наверное, «Милан» от него ждал куда большего. Но его приглашение принесло только провалы.

Паулу Фонсека globallookpress.com

Пожелаем что-то мировому футбольному сообществу на будущий год?

И.К.: Пока нас там нет, ничего желать им не хочется.

Р.П.: Больше профессионализма. И меньше турниров, игр, чтобы футболисты успевали перевести дух. А не как в Англии.

А.Ш.: Главное, чтобы не было резких движений. Сейчас набирают вес очень интересные турниры для национальных сборных. Вот это нужно сохранить. Не отмахиваться от Суперлиги, а готовиться к ней. В отличие УЕФА, она намерена показывать весь футбол бесплатно и зарабатывать только на рекламе. Вот пусть порадуют уже на нынешнем этапе формирования уверенными шагами вперед.