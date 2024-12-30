Вошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года

LiveSport.Ru составил список главных футбольных антигероев уходящего года.

Виктор Осимхен

Один из главных героев чемпионского сезона «Наполи», если и должен был покинуть Неаполь, то явно не при таком драматическом сценарии.

Результативные показатели Осимхена по итогам кампании Серии А 2023/2024 пошли на спад, тем не менее он оставался желанным исполнителем на трансферном рынке. Видеть нигерийца в своих рядах хотели многие топ-клубы, но камнем преткновения становилась сумма, которую бы хотел получить президент «адзурри» Аурелио Де Лаурентис за звездного игрока.

Виктор также не планировал уходить куда попало и стремился оказаться в сильнейших командах Европы. По этой причине форвард отверг предложение «Челси», желающего усилиться форвардом мирового уровня.

Перебирая все варианты, Осимхен в конечном итоге оказался у разбитого корыта — достойных претендентов не нашлось, плюсом к чему добавились испорченные отношения с руководством «Наполи». Неаполитанцы исключили его из заявки и разрешили проводить только индивидуальные тренировки без допуска в общую группу.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Затянувшийся бунт игрока сборной Нигерии оставил перед ним только одно спасительное решение, которым оказался переезд в турецкую Суперлигу.

«Галатасарай» подписал Виктора на правах аренды до конца сезона, и пока данная ставка оказывается выигрышной для стамбульского клуба. В футболке «львов» Осимхен провел 15 поединков, отметившись в них двенадцатью голами и пятью результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед»

Погружение «красных дьяволов» на дно продолжалось весь 2024 год. Впервые в истории «Манчестер Юнайтед» завершил кампанию Английской Премьер-лиги на восьмой строчке.

Небольшим утешением для поклонников клуба стала победа в Кубке Англии, где в финале оказался повержен принципиальный соперник — «Манчестер Сити». Данный триумф продлил дни нахождения у руля «манкунианцев» Эрика тен Хага, чью работу не критиковал только ленивый.

«Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Вопросы возникали не только к 54-летнему специалисту, но и практически ко всем игрокам «красных дьяволов», которые порой просто отбывали номер на футбольном поле. Катастрофа для «Манчестер Юнайтед» не закончилась и со стартом сезона АПЛ 2024/2025, когда команда продолжила показывать удручающие выступления.

Терпению боссов клуба пришел конец в октябре, и нидерландский тренер покинул «Олд Траффорд». Вдохнуть свежее дыхание в «манкунианцев» был призван Рубен Аморим, построивший грозный «Спортинг».

Вот только дебют португальского наставника оставляет желать лучшего, а проблемы с его приходом никуда не исчезли. В последних пяти матчах английского первенства «Манчестер Юнайтед» одержал лишь одну победу при четырех поражениях.

Рождество подопечные Аморима отпраздновали, пребывая в нижней части таблицы, и только усугубили положение после проигрыша «Вулверхэмптону» со счетом 0:2. На текущий момент «красные дьяволы» идут на четырнадцатом месте АПЛ.

Массимилиано Аллегри

57-летний специалист стал одним из немногих тренеров, которому сперва удалось выиграть трофей, а на следующий день уже оказаться уволенным.

Финальной точкой для него в «Ювентусе» стал финал Кубка Италии, в котором «бьянконери» встречались с «Аталантой». Эмоции не один раз брали верх над Массимилиано по ходу поединка, который «старая синьора» склонила в свою пользу благодаря единственному голу Душана Влаховича.

Аллегри регулярно спорил с арбитрами, сорвал с себя пиджак и галстук, а после финального свистка прогнал с празднования спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли и угрожал директору газеты Tuttosport.

Боссы «бьянконери» не стали терпеть выходки тренера и спустя день после победного финала отправили его на вольные хлеба, ссылаясь на недостойное поведение Массимилиано, которое идет вразрез с ценностями клуба из Турина.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Кроме этого, многие тиффози «зебр» упрекали Аллегри в унылом футболе, когда итоговый результат оказывался выше игры. При этом, прагматичность наставника принесла туринцам бронзовые медали Серии А 2023/2024, возвращение в Лигу чемпионов и Кубок страны.

Сменщиком Массимилиано стал Тьяго Мотта, который пока реинкарнировал осторожный «Ювентус» Аллегри в самую миролюбивую команду чемпионата Италии — из восемнадцати матчей Лиги Кальчо «старая синьора» одиннадцать закончила вничью.

Рандаль Коло Муани

Подписывая французского нападающего за 95 млн евро, «ПСЖ» явно рассчитывал на нечто большее, чем одиннадцать голов в его исполнении за более чем год нахождения в Париже.

Звезда Коло Муани как быстро зажглась в «Айнтрахте» из Франкфурта-на-Майне, так стремительно угасла в расположении чемпионов Франции. Казалось бы, Лига 1 создана для того, чтобы улучшать бомбардирские достижения, особенно если ты игрок парижан, однако Рандалю удается успешно опровергать данную теорию.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

Сперва считали, что причиной провала выступает чрезмерное давление на форварда из-за столь высокой трансферной стоимости, из-за чего Коло Муани морально надломился.

Тем не менее со временем стало понятно, что Рандаль абсолютно не вписывается в футбол, который прививает «ПСЖ» главный тренер Луис Энрике. 54-летний специалист делает акцент на позиционную игру, где команда много владеет мячом и выстраивает развитие атаки путем долгого поиска свободных зон.

При этом 26-летнему нападающему более по душе использовать пространство, когда удается уходить от обороны оппонентов за счет скоростных качеств. Именно поэтому в «Айнтрахте», чаще пропагандирующем контратакующий футбол, Коло Муани был на первых ролях.

Не исключено, что Рандаль покинет Париж в грядущее зимнее трансферное окно — сразу несколько клубов из ведущих европейских лиг проявляют интерес к его персоне. Спад в выступлениях напрямую повлиял на стоимость форварда, которая по сведениям портала Тransfermarkt снизилась до 30 млн евро.

Сборная Италии

«Скуадра Адзурра» отправлялась на Евро-2024 в Германию, пребывая в статусе действующего чемпиона. Защита титула выглядела задачей со звездочкой для сборной Италии, которая явно не числилась среди главных фаворитов турнира.

Тем не менее мало кто ожидал, что команда выступит на первенстве настолько бесславно и одержит всего одну победу, обыграв Албанию. Подопечные Лучано Спаллетти запрыгнули в последний вагон, пробившись в плей-офф только благодаря ничьей со сборной Хорватии.

Сборная Италии globallookpress.com

Преградила дальнейший путь Италии национальная команда Швейцарии, которая не оставила «Скуадре Адзурре» ни одного шанса для продвижения по сетке чемпионата Европы.

Откровенно говоря, состав сборной Италии на Евро-2024 был слишком слаб — если на победном турнире в обойме команды было множество звездных исполнителей, то на минувшем первенстве их можно было пересчитать на пальцах одной руки.

Даже такие лидеры, как Николо Барелла, Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо не проявили лучших качеств и выглядели крайне блекло.

Привести в чувства подопечных Лучано Спаллетти удалось уже после чемпионата Европы, и в Лиге наций УЕФА дела пошли на поправку. За шесть туров в дивизионе А «Скуадра Адзурра» потерпела всего одно поражение и в квартете 2 расположилась на втором месте, пропустив вперед сборную Франции только по разнице забитых/пропущенных мячей.

Антони

В список антигероев 2024 можно было включить практически каждого игрока из состава «Манчестер Юнайтед», однако фиаско Антони стоит особняком.

Трансфер бразильца за 95 млн евро из «Аякса» уже называют одним из самых провальных в истории Английской Премьер-лиги. Хотя переезжал в Манчестер игрок следом за Эриком тен Хагом, который как раз таки открыл его футбольному миру.

Однако нидерландский специалист абсолютно не сумел интегрировать Антони в игру «Манчестер Юнайтед», виной чему крайне слабые выступления полузащитника. У бразильца в рядах «манкунианцев» совсем ничего не получается — даже финты, завораживающие в составе «Аякса», сейчас вызывают только смех.

Антони ни разу не появился на поле в старте в текущей кампании АПЛ, не наиграв в совокупности даже на девяносто минут. Единственный гол 24-летний игрок отправил в ворота скромного «Барнсли» в матче Кубка Английской футбольной лиги.

Антони globallookpress.com

В довесок к катастрофической форме, Антони обладает слишком завышенной самооценкой, и его поведение не добавляет восторга среди болельщиков. Кажется, что бразилец после отставки тен Хага ненадолго задержится в Манчестере и отправится в новую для себя гавань.

Френки де Йонг

Хрустальное здоровье нидерландского полузащитника никак не дает ему полностью раскрыть свой потенциал в стане «Барселоны». Фамилию 27-летнего игрока можно чаще заметить в списке травмированных, чем в заявке «блаугранас» на матч.

Наилучшим отрезком для де Йонга в 2024 был январско-февральский период, когда он отыграл от звонка до звонка в 14 поединках. Однако дальнейшие стабильные выступления подкосила травма лодыжки, полученная в начале марта против «Атлетика».

Вернуться на поле Френки удалось уже в конце апреля, но случилась катастрофа — в матче «Эль-Класико» против мадридского «Реала» произошел рецидив, заставивший хавбека надолго забыть о футболе.

Из-за повреждения де Йонг не отправился со сборной Нидерландов в Германию на Евро-2024, восстановившись лишь в начале октября.

Френки де Йонг globallookpress.com

Пока под началом Ханси Флика полузащитник получает крайне мало игрового времени, выйдя лишь однажды в стартовом составе во встрече Ла Лиги. Ко всем проблемам Френки в «Барселоне» добавляется его статус самого высокооплачиваемого исполнителя каталонцев, который не устраивает руководство клуба.

«Сине-гранатовые» готовы расстаться с де Йонгом уже в ближайшее время и желают выручить за него порядка 45 млн евро.

Гарри Кейн

Если брать индивидуальные показатели, то Кейн провел очередной год на блестящем уровне. Гарри быстро прижился в стане «Баварии», регулярно оставляя автографы в воротах соперников мюнхенцев.

Всего в Бундеслиге 2023/2024 англичанин отметился 36 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром чемпионата. Такая результативность позволила Кейну одержать победу в гонке за «Золотой бутсой», опередив преследующего Серу Гирасси на восемь голов.

Вот только данная награда может служить лишь небольшим утешением для форварда, чьей главной целью при переходе в «Баварию» были командные трофеи. Сперва Гарри вместе с мюнхенцами упустил Суперкубок Германии, затем последовали вылет из Кубка страны и Лиги чемпионов УЕФА.

Надо было так совпасть, что лучшие кондиции «Байера» пришлись на переезд Кейна в Мюнхен. В конечном итоге «фармацевты» впервые за двенадцать сезонов сдвинули «красных» с трона Бундеслиги.

Гарри Кейн globallookpress.com

Таким образом «Бавария» не только не исправила «проклятье» Гарри, а наоборот заразилась им.

Летом у Кейна был прекрасный шанс завоевать трофей со сборной Англии, которая скрипя зубами добралась до главного поединка Евро-2024. На пути к вожделенному для 31-летнего форварда титулу стала национальная сборная Испании, забравшая Кубок Анри Делоне в свою коллекцию.

«Рома»

Закулисные игры, спонтанные увольнения, тренерская неразбериха — все это было свойственно «джаллоросси» в уходящем году. Начали 2024 «римляне» с назначения на должность главного наставника Даниэле Де Росси, который вывел команду в полуфинал Лиги Европы.

В межсезонье под «гладиатора» была проведена масштабная закупка, результат от которой пока околонулевой. Лучший бомбардир испанской Примеры 2023/2024 Артем Довбик до сих пор ищет себя в стане «Ромы», отличившись лишь пятью голами в 16-ти матчах Серии А.

«Рома» globallookpress.com

Де Росси недолго продержался у руля «волков», виной чему стали интриги, инициатором которых была тогдашний генеральный директор клуба Лина Соулуку. Когда неправомерные действия гречанки всплыли наружу, то ей также быстро указали на дверь.

Сменивший итальянского специалиста Иван Юрич не сумел вывести «Рому» из образовавшегося кризиса и покинул Рим, не проработав даже двух месяцев.

Дела «джаллоросси» настолько плохи, что множество тренеров, находящихся в свободном плавании, отказались возглавить команду. Для спасения «римляне» обратились к Клаудио Раньери, который беззаботно проводил дни на пенсии.

Постепенно мэтру удается выправить положение в римском клубе — в последних четырех матчах Лиги Кальчо «Рома» одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и однажды проиграла.

Однако рывок в верхнюю часть таблицы, на данный момент, кажется чем-то из области фантастики. Пока «волки» закрепились в статусе крепкого середняка чемпионата Италии, занимая десятую строчку в общем зачете первенства.

Джек Грилиш

Фраза «голевая засуха» и Джек Грилиш стали синонимами в 2024. Английский полузащитник, защищая цвета «Манчестер Сити», не сумел огорчить соперников ни разу в уходящем году.

При этом в футболке «горожан» 29-летний игрок провел сорок семь поединков во всех турнирах. Последний раз Грилиш покидал поле с забитым мячом в декабре 2023, отличившись в воротах «Кристал Пэлас».

Неудивительно, что доверие главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы к Джеку близится к нулю. Испанский специалист всего шесть раз выпустил его в стартовом составе на матчи Английской Премьер-лиги и не стесняется вовсе оставлять полузащитника вне заявки команды.

Такого же мнения придерживался наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, исключивший Грилиша из окончательной заявки на чемпионат Европы 2024. Вернулся в обойму «трех львов» Джек уже при Ли Карсли, отметившись даже двумя голами в Лиге наций УЕФА.

Джек Грилиш globallookpress.com

Общий провал Грилиша обусловлен сразу несколькими факторами: участившимися травмами, потерей мотивации и низкими игровыми кондициями. Гвардиола не раз заявлял, что англичанину надо работать над возвращением оптимальной формы, и даже использовал его в новых амплуа, к примеру, в центре полузащиты.

Эксперимент сработал однажды — в матче против «Ноттингем Форест» Джек был одним из лучших на поле, продемонстрировав точность передач 98,3%. Но как только он вернулся на привычный левый фланг, все стало на круги своя и Грилиш вновь растворился на газоне.