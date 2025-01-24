«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский поговорил с чемпионом России, «серебряным» призером Примеры, обладателем Суперкубка Голландии Дмитрием Хохловым. Обсудили животрепещущие новости футбольного мира, потолковали о подготовке российской молодежи к переходу во взрослый футбол и вспомнили его блестящую карьеру в ЦСКА, «ПСВ», «Реале Сосьедад», «Локомотиве» и «Динамо».

«Любой новый качественный игрок в РПЛ — супер»

— Начнем с обсуждения последних известий. Сегодня появилась информация, будто «Палмейрас» может купить Бителло вместо Клаудиньо. «Динамо» в итоге всей этой эпопеи чего-то добьется?

— Начать с того, что это потеря для команды, поскольку бразилец — игрок хороший, качественный. Всей истории не знаю, но если ведет себя так, — это непрофессионально с его стороны. А клуб должен как-то реагировать, отсюда все эти письма в бразильские клубы. Когда футболист связан контрактом, должен его выполнять, не выходить из юридического поля. Безусловно, я на стороне клуба.

— Марко Николич заявил тем временем, что ЦСКА, возможно, обойдется без зимних приобретений. Верится?

— Прежде я читал, что он не против усиления, как и любой тренер. Наверное, нет возможности. Может быть, кого-то Николичу и предлагают, но не по его вкусу. Не знаю.

— Федор Чалов вышел вчера, наконец, в основе ПАОК и отдал голевую передачу в матче Лиги Европы. Будет уже у экс-армейца какой-то прорыв?

— Думаю, все ждут прорыва, и сам Федор в первую очередь. Какое-то раскрепощение, возможно, наступит, груз свалится с плеч.

— Вслед за узбекским вундеркиндом в Англию, судя по всему, отправляется и казахский — Дастан Сатпаев. Нужно ли в 16 уезжать в такой клуб, как «Челси», чтобы еще два года ждать гипотетического профессионального контракта?

— Этого игрока не знаю, чтобы судить, рановато оно, или нет. Вот Ямаль в 17 лет великолепно играет.

— Но это свой воспитанник «Барселоны»?

— И что? У нас же были примеры, скажем Владимир Бут, который приехал в Дортмунд в 14, а затем выиграл Кубок чемпионов. Все зависит от конкретной ситуации, самого парня. Если молодой человек готов, почему нет. Наверняка не один туда отправится, будет поддержка близких. Ничего страшного. Многие меняли города внутри страны в 12-13-14 лет, что тоже определенное потрясение.

Луис Энрике «Зенит»

— Все уже высказались, кроме вас, и мнения разделились. Луис Энрике в «Зените» за 35 миллионов — это нормально?

— Читал многие высказывания. Кто-то за, кто-то против, раз еврокубков нет. Я бы разделил на две составляющие. Первая — для клуба это нормально, для нашего чемпионата здорово. Любой новый качественный игрок в РПЛ — супер. Своя молодежь на чьем-то фоне должна расти. Если берем посредственных легионеров, я против. А здесь, надеюсь, другая история. Вторая часть — рано или поздно его продадут. И если какие-то деньги «отбиваются», почему нет. Так что плюс.

— Можно «отбить» 35?

— Можно, конечно. Были же примеры в том же «Зените» Халка и Витцеля, которых когда покупали многие думали, что деньги ушли в трубу.

— Тогда был Китай, где суммы трансферов зашкаливали.

— Теперь есть Саудовская Аравия.

«В юношеском футболе нужен баланс между результатом и воспитанием»

— К главной, наверное, теме нашего интервью — подготовке резерва в российском футболе. Верной дорогой движемся?

— Не в моих правилах с большой уверенностью об этом говорить. Некоторые клубы — да, некоторые, на мой скромный взгляд, нет. Кто-то делает ставку на своих воспитанников, кто-то не делает. Одни работают правильно, другие не очень. Я за всех отвечать не буду. Что происходит сейчас в молодежном департаменте «Локомотива», считаю, что очень правильной.

— Основная на сегодня проблема юношеско-молодежного футбола в России, так или иначе?

— Наверное, во многих академиях нет общей системы подготовки. Ребят затюкивают. Один год — один тренер, два или три года — другой, со своей системой.

— А смехотворная зарплата детских тренеров, если не брать академии и частные школы?

— Безусловно. Но основные проблемы в двух словах не описать. Есть целый пласт проблем — начиная от зарплат и погони за результатом сызмальства. Любому детскому тренеру, помимо воспитания мальчишек, ставят еще задачей сиюминутный счет на табло. А он понимает, что не все сразу начнут взрослеть. Поэтому в угоду результату делается ставка на физически одаренных ребят. В ущерб индивидуальности.

— С какого возраста результат нужно ставить во главу угла?

— Результат всегда должен присутствовать, поскольку на поражениях нельзя воспитать победителя. Другое дело, в каком процентном соотношении. Необходим некий баланс между результатом и воспитанием. Ни то, ни другое упускать нельзя.

— Когда мой сын начал заниматься в Испании в 6-летнем возрасте, меня удивило, что идет игра за очки. Или это правильно даже для маленьких?

— Да. Но все в разумных пределах. Если ты видишь, что ребенок неправильно движется, в первую очередь нужно работать над координацией. Но не может быть такого, что детская команда проигрывает, проигрывает, а из нее потом выходят четыре «звездочки».

— Большие клубы в их городах действительно стимулируют мальчишек, или регионам правильнее тратить эти деньги на массовый футбол?

— Опять-таки некий разумный баланс необходим. И массовый футбол, и дворовый, которого все меньше и меньше. Раньше ты по улицам идешь, так у каждого дома мальчишки гоняли мяч. Зимой на тех же «коробках» играли в хоккей. Сейчас мы что-то утратили.

Дмитрий Хохлов «Локомотив»

— Объясните, как работает система. Есть академия, где самый младший возраст — 10 лет. То есть, раньше мальчику прийти нельзя, каким бы способным он ни казался?

— Наборы существуют. Но возрастные категории необходимы. Вот вы говорите, что сын начал заниматься в Испании в 6 лет, а я своего смог отдать только в 9. Тогда в 9,5-10 брали в секцию, не раньше. Все относительно. А некоторые родители очень сильно спешат: в 4 года, быстрее в футбол, с мячом... Мне кажется, в этом возрасте надо развивать другие качества. Отдавать в акробатику, гимнастику, работать над гибкостью. Плавание тоже — это «дыхалка». С футболом в очень раннем возрасте спешить не надо.

— Старшие сегодня в академиях — 2008 г.р. Что делать парню, если на выпуске он оказывается не нужен своему клубу?

— Это — конкуренция. Кто-то на сто процентов в таком положении и окажется. Так не бывает, что выпускается год, и все сразу пригодились. Вот мы далеко не всех взяли в молодежную команду. Просто полностью перевести весь 2007-й год в «молодежку» не можем. У нас есть еще и 2006-й. Вот сейчас на сборы поехало 28 человек. И не собирались везти под 40 игроков. Это неправильный тренировочный процесс будет.

— При этом в заявке «молодежки» «Локо» на прошлый год было 45 игроков. Почему так много?

— Это же «сквозной» вариант. У нас были заявлены игроки, которые оставались еще с позапрошлого года. Разумеется, не все были задействованы. Тем более у нас по ходу сезона три раза менялся состав. То есть, из этих 45 начинали одни, предсезонные сборы летом проходили другие, заканчивали третьи. Никогда не было такого, что мы приходили к игре, или тренировке с превышающим футбольные нормы количеством.

— В процентном соотношении примерно, сколько в «молодежку» ребят попадает из ваших команд Юношеской футбольной лиги, сколько привлекаете со стороны?

— По ходу прошлого сезона из ЮФЛ взяли 5 человек. Сейчас добавили оттуда 9 парней выпускного возраста. И двоих из других клубов.

Дмитрий Хохлов «Локомотив»

— Посмотрел, что в вашей академии есть как опытные наставники Дмитрий Горьков, Геннадий Гришин, Валерий Клейменов, так и достаточно молодые тренеры. Имена для ребят что-то значат?

— Интересный вопрос. Приведу пример. Разговаривал с одним защитником в прошлом году, обрисовывал качества на примере нашего поколения. Вот смотри — он делал так-то, так-то, так-то...По взгляду понял, что пацан этого защитника с большим именем не знает. Я его прямо спросил, ты вообще знаешь, о ком речь? — Нет. Это было все несколько странно.

— Но вас-то знают хотя бы?

— Надеюсь. Познакомились уже. По мне так ребята, растущие в футболе, должны знать его историю. Я со Стрельцовым тоже не играл, но с детства знал, кто это такой. Нужно быть более погруженным в ту профессию, в то любимое дело, которым занимаешься.

— Но вы же, как Анатолий Бышовец, или Олег Блохин не крутите свои «нарезки» для игроков?

— Нет, до этого не дошло.

— Играл ли твой тренер за «Локо», имеет для молодежи значение?

— Это у них нужно спросить, я такой вопрос не задавал. Но, наверное, когда в клубе работают люди, которые отдали ему некий этап своей жизни, это должно что-то да значить для молодых ребят.

— В России старшие игроки школы уже играют в Юношеской футбольной лиге. Большой стимул для 15-16-летних ребят?

— Конечно. Это то, к чему они стремятся. Следующий этап, всем понятно, — молодежная команда. От нас они все мечтают попасть в основной состав.

— С молодежной поподробнее. Вот приходят к вам необтесанные по большому счету ребята. Вы же совсем другие задачи перед ними ставите?

— Другие. Вот сейчас на первом же собрании я им все обрисовал. Сказал, что новый этап для вас. И другие будут нагрузки, иные требования. Уже нужно забыть детско-юношеский футбол, более профессионально относиться, и готовить себя к следующему шагу.

— В прошлом году вы заняли 5-е место, пропустив вперед ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Притом что первые двое по очкам ушли далеко. У армейцев и в Питере молодежь действительно настолько сильнее?

— Там хорошие команды. ЦСКА заслуженно стал чемпионом, команда очень сильная, вопросов нет. При этом мы долгое время составляли конкуренцию, уходили на летнюю паузу первыми. Нас подкосила затем большая смена состава. Семь основных ушли. С одной стороны радует, что те же Батраков и Раков, которые еще весной играли за «молодежку», стали сходу вхожи в основную команду. Особенно Леша Батраков. Еще семеро ушли в аренду, плюс были достаточно серьезно травмированные ребята.

С другой, начиная с августа, мы провалили полтора месяца. Пришли ребята 2007-го года, с листа начали играть. Довольно-таки тяжело в этом возрасте конкурировать с теми, кто на пару лет тебя старше. Мы не планировали их подключать, они не были сыграны в тренинге, не проходили с нами сборы. Этот этап мы провалили, к сожалению. Хотя все решалось в последней игре с «Ростовом», могли занять третье место. Но на 8-й минуте у нас удалили игрока, абсолютно по делу. Проигрывали 0:2, «на зубах» закончили 3:3, но этой ничьей для «бронзы» не хватило.

Дмитрий Хохлов «Локомотив»

— Вы долгое время работали в молодежной системе «Динамо». Есть принципиальные отличия?

— Более плотно сейчас коммуницируем со всеми тренерами академии, особенно выпускного возраста. Все чаще привлекаем этих ребят по ходу, начинаем их уже готовить, чтобы после выпуска не было шокового периода попадания к нам.

— Насколько тесен контакт с тренерами главной команды?

— Общаемся, конечно. Я был в шкуре тренера основной команды, поэтому понимаю, насколько Михал Михалыч (Галактионов — М.П.) там загружен. Поэтому лишний раз, естественно, не беспокою, но все деловые, текущие моменты обсуждаем.

— Как я понимаю, весь молодежный департамент в «Локо» курирует Борис Ротенберг. В чем конкретно его функция?

— Он отвечает за команды ЮФЛ, молодежные возраста. Подбор качественных тренеров — его заслуга. Плюс у нас появилось много новых отделов. Скажем, индивидуальной работы с игроками, где трудятся люди, которые не один год отдали «Локомотиву». Ментально-когнитивный, где ребята загружены по полной. Притом не только на футбольном поле, а стараются развивать их всесторонне. Психологи работают и так далее. Вот это все организовывает и курирует Борис Борисыч.

Дмитрий Хохлов «Локомотив»

— Кого из ваших ребят ждать в основной команде на будущий сезон?

— Есть перспективные, фамилий называть не буду. Все, кто играют в молодежной команде, имеют шанс. Самое главное — себя проявить.

— Как сообщил гендиректор РФС Максим Митрофанов, в этом году ваш турнир ждут большие перемены. Какие уже точно произойдут?

— В прошлом году было две группы. Пять лучших команд из одной играли финальную «пульку» с другой. Теперь вернут два раздельных чемпионата. Условно, РПЛ и первая лига. Появится четкая градация с вылетами.

«Самое памятное для меня событие в "Локо" — золото в 2004-м»

— Сами вы начинали играть в краснодарской СДЮСШОР. Совсем иначе все выглядело?

— Ну, конечно. Не было этих условий, такого внимания близко. Чтобы вы понимали, с нами работал только один тренер — Михаил Василич Афонин, который был и организатром, и куратором, вратарей, полевых тренировал... Разве что иногда ему помогал учитель физкультуры Вячеслав Борисыч, который работал в обычной школе.

— Продолжили в школе ЦСКА. Как перебрались в Москву?

— Я уже играл за юношескую сборную. После одного из матчей в армейском манеже подошел Геннадий Иваныч Костылев, и пригласил перебраться в ЦСКА. Так банально все было.

— В 19 лет вы дебютировали в «основе» ЦСКА. По нынешним временам ничего особенного, а тогда?

— Симутенков и Шалимов еще раньше начали. Абсолютно нормально и в те времена. Главное, попадались на пути тренеры, которые не боялись 17-18-19-летних парней ставить в основной состав, если они готовы.

— Самые яркие воспоминания от первых проб и ошибок по молодости лет?

— Да все было ярко. Ты играешь за СДЮСЩОР-5 в Краснодаре, и через два года выходишь на лучшие стадионы страны. Каждая игра, каждая тренировка — не забыть. Поначалу не мог поверить, что бок о бок с футболистами, которых год назад смотрел по телевизору.

— В 21 вы уехали в Голландию. Не рано?

— Нет. Хотел, понимал, что внутренне и морально был готов к переезду. Стремился попробовать себя в другом чемпионате.

— Как быстро в том возрасте впитали европейскую специфику?

— Не было никаких проблем с адаптацией. Мне не всегда понятно, когда говорят, вот, пол-года, год нужно. Ничего подобного. За границей тебе это время никто и не даст. Ты либо идешь наверх, либо остаешься на этом уровне. Не дай Бог, скатываешься. Если хороший игрок, много времени на адаптацию не потребуется.

— Эрик Геретс в «ПСВ» действительно так предвзято относился к восточным европейцам, что вынудил вас уйти?

— Невзлюбил, или не любил вообще изначально, не знаю. Поэтому возник конфликт, из-за которого решил, что надо уходить.

Дмитрий Хохлов marca.com

— Не было бы счастья...В «Сосьедад» вы перешли за рекордные для баскского клуба 4,8 миллиона долларов. Когда знаешь, что за тебя столько заплатили, ноги задрожать не могут?

— Я узнал об этом спустя какое-то время. Да и дрожи в коленках никогда не было. Естественно, всегда возникают эмоции, когда выходишь на поле за новый клуб. Но так же было и в первых играх за ЦСКА, «ПСВ». Мандража никогда не чувствовал.

— В Испании вы стали вице-чемпионом, что было огромным успехом для Сан-Себастьяна. Но ведь могли и «золото» Примеры в 2003-м взять?

— Очень близко было. За тур до конца нас Мадрид обошел, и потом уже не упустил. Проиграй они, мы бы стали чемпионами, но не проиграли. 1-1.

— Почему вернувшись выбрали «Локо», а не «Спартак», или родной ЦСКА?

— Действительно, были три клуба, которые активно звали к себе. Но опять же, я смотрю футбол, и вижу, какой показывает та или иная команда. Игра «Локомотива» на тот момент нравилась. Видел себя в этой команде. Понимал, какую роль там буду играть, знал партнеров. И «Локо» был если не более настойчивым, то самым общительным на протяжении последних встреч перед подписанием.

— Здесь, понятно, гол «Интеру» в Лиге чемпионов — самое памятное событие локомотивского периода?

— Самое памятное все же — золотые медали в 2004-м. Но и Лига чемпионов, естественно, мимо меня не прошла. Этот гол, скажем так, вишенка на торте.

Дмитрий Хохлов «Локомотив»

— И заключительный 5-летний этап карьеры в «Динамо» — это больше одна «бронза» и попадания в списки индивидуально лучших, или провалы?

— Был неудачный период в первом сезоне, который тоже не забыть. Хорошо, что после этого получили более радужные эмоции. «Бронзы» от нас никто не ждал, но мы шли и шли стабильно в том чемпионате. Одним составом, без замен. Притом что было очень много молодежи — Комбаровы, Гранат, Фернадес подключились. Вдвойне было приятно, что из серой мышки мы превратились в нечто серьезное.

— Когда точно решили, что станете тренером?

— Под завершение карьеры, года в 32-33 начал задумываться.

— «Кубань», «Динамо», «Ротор», «Сочи» в качестве главного тренера. Если коротко о каждом опыте, что где получилось, что нет?

— Ни в «Кубани», ни в «Роторе» уж точно ничего не получилось. И не могло получиться. Это вообще были ошибочные решения с моей стороны. Честно скажу, в «Кубань» приходил на эмоциях. Хотел вернуться в родной город, в команду, где ни дня не провел. Притом что тогда параллельно были два предложения из РПЛ. Но клуб раздирали внутренние конфликты, какие-то перипетии, скандалы. Понял это уже буквально в конце второго сбора. Примерно то же самое и с «Ротором». Люди которые много что обещали, не выполнили ровным счетом ничего.

— В «Динамо» вы пришли после отставки Юрия Калитвинцева. Там что?

— Хороший период был. Первый сезон закончили на восьмом месте, обыграв в заключительном туре «Спартак». Ровная команда была, без каких-то бюджетных возможностей для усиления. Сплоченным коллективом шли, звезд с неба не хватали, но выглядели достойно. Потом поменялся собственник и пришел «ВТБ». Зашли очень быстро, резво. Я говорил новым руководителям, что не стоит так резко обновлять состав. Но выбрали иной путь, команда обновилась на 90 процентов. И было очень трудно в предсезонку наиграть какие-то взаимодействия. Провалили начало сезона — болельщики закричали, затоптали, и пошло-поехало.

— «Сочи»?

— Тоже неплохая работа, считаю. Но та команда, которая заняла второе место, за полтора-два года не помолодела. Многим лидерам было уже далеко не по 20 и не по 30 даже лет. Ситуация требовала обновления, усиления. Этого не произошло. Не смогли найти общий язык с некоторыми функционерами клуба. Я хотел укрепления в одну линию, мне же предлагались другие футболисты. Не сработались, так скажем.

— Сегодня для вас работа с молодежью после высшей должности в командах РПЛ не является шагом назад?

— Это — мой выбор, осознанный. Для кого со стороны, быть может, так и выглядит. Но пообщавшись с Борисом Ротенбергом, нашли общий язык, взаимопонимание. Мне была гарантирована свобода действий, за что ему огромное спасибо. Он до сих пор свои обещания выполняет, помогает, поддерживает. В тренировочном процессе, в игровой ситуации. Тем более что с молодежью мне всегда было приятно работать. Смотреть, как ребята прогрессируют, впитывают. Поэтому никак не считаю, что шаг назад.

— Так и не понял, за что вам дали звание Заслуженного мастера спорта без побед на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы, Еврокубков?

— По совокупности. Так тоже, оказывается, можно. Клуб «Динамо» подал соответствующее прошение, и все получилось.

«Ман Сити» будет непросто с «Челси»

— В заключение поделимся с нашими читателями прогнозами на главные субботние поединки в пяти ведущих европейских чемпионатах. Итак, «Манчестер Сити» — «Челси» — 2:1. На характере, считаю, за счет злости после Парижа.

— Нужно реабилитироваться, хотя не все так просто — 1:1.

— «Атлетико» — «Вильярреал» — 1:1. Мадридцы «на жилах» вырвали победу против «Байера», почти час играя в меньшинстве. Даже при ротации состава силенок не хватит.

— Минимальная победа «Атлетико».

— «Наполи» — «Ювентус» — 1:1. Неаполитанцы не столь хороши и явно перебрали очков вопреки содержанию игры. А «Юве» на время уже может выбросить из головы Лигу чемпионов.

— Мне симпатичен «Наполи» — 2:1.

— «Лейпциг» — «Байер» — 1:2. Гости просто сильнее, и чудом потеряли очки в Мадриде.

— Здесь полностью соглашусь.

Прогнозы и ставки на футбол

— «Монако» — «Ренн» — 1:2. Поставлю на сенсацию — поражение команды Александра Головина. Монегаски полностью вовлечены в Лигу чемпионов, а гостям уже пора вылезать со дна турнирной таблицы.

— Нет. «Монако», притом, думаю, уверенно.