Свежий взгляд. Консейсау призван вывести «Милан» на лидирующие позиции

Правление Паулу Фонсеки в «Милане» ознаменовалось чередой неудач, из-за которых клуб откатился в середину турнирной таблицы Серии А. Устранять неполадки в механизме «красно-черных» предстоит Сержиу Консейсау, сменившему соотечественника на тренерском мостике миланцев.

Закономерный исход

За пять лет нахождения у руля «Милана» Стефано Пиоли подарил местным тиффози надежду, что клуб может вновь бороться за самые высокие места в национальном первенстве и составлять конкуренцию сильнейшим клубам Европы на международной арене.

Безусловно, работа итальянского специалиста не была идеальной и не раз подвергалась критике, однако он все равно заслужил всеобщую любовь «красно-черной» половины Милана. Главным достижением Пиоли остается первое за одиннадцать лет скудетто, завоеванное «россонери» по итогам сезона Лиги Кальчо 2021/2022.

Летом 2024 боссы «Милана» приняли решение распрощаться со Стефано, который, по их мнению, изжил себя в клубе и остановил дальнейший прогресс. Сменщиком 59-летнего наставника стал Паулу Фонсека, знакомый с реалиями итальянского первенства по работе в столичной «Роме».

От португальца ожидали продолжения банкета, но на выходе получилось разочарование. К сожалению, Фонсека оказался не тем тренером, которому по силам вывести «россонери» из состояния образовавшейся стагнации.

Сомнения по поводу кандидатуры Паулу возникали еще до его назначения на пост главного наставника «красно-черных», и прогнозировалось, что ему будет крайне трудно продержаться в кресле хотя бы сезон.

Паулу Фонсека globallookpress.com

Фонсека относится к числу тренеров, которому требуется время для строительства команды и прививания ей своих тактических задумок. Как показали события, руководство «Милана» оказалось не столь терпеливым, и 51-летний специалист сумел удержаться на плаву в клубе всего полгода.

Стрелы критики полетели в сторону португальца уже после стартового отрезка в Серии А, когда команда разжилась всего двумя баллами в трех турах чемпионата. В Лиге чемпионов подопечные Фонсеки начали с двух поражений кряду и откатились на дно турнирной таблицы.

«Милан» globallookpress.com

Уже в сентябре появилась информация, что судьба Паулу в «Милане» висит на волоске, и руководство ищет ему замену. Среди потенциальных кандидатов фигурировали имена Томаса Тухеля, Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри.

Спасла Фонсеку от грозившего увольнения победа в Derby della Madonnina над «Интером», которая добавила аргументов в его пользу. Также наставнику удалось выправить положение в Лиге чемпионов, выдав серию из четырех викторий подряд и закрепившись на 12-й строчке в таблице.

Тем не менее результаты «россонери» в чемпионате Италии оставались удручающими — единичные победы сменялись безвыигрышными отрезками. «Милан» был крайне нестабилен и показывал невыразительную игру.

Сообщалось, что у Паулу возник конфликт с некоторыми из лидеров команды — Тео Эрнандесом и Рафаэлем Леау. Если впоследствии в отношениях тренера и португальского вингера лед растаял, то с французом они оставались натянутыми до самого конца.

Совокупность факторов привела к логичному завершению истории Фонсеки в «Милане»: 30 декабря стало известно, что он отправлен в отставку.

Паулу Фонсека globallookpress.com

Даже некоторые позитивные моменты, которые привнес Паулу, такие как реинкарнация Маттео Габбии в качестве надежного центрбека, превращение Тиджани Рейндерса в одного из главных художников команды и перезагрузка потерявшего мотивацию Рафаэла Леау, остались в тени по сравнению с общими неоднозначными выступлениями «россонери».

Символично, что точка была поставлена после поединка 18-го тура Серии А против еще одного бывшего клуба португальца — «Ромы». Для очередного спасения Паулу необходима была победа, однако «джаллароси», также переживающие не лучшие времена, дали бой и увезли с «Сан-Сиро» ничью.

«Милан» под руководством Фонсеки закончил 2024 год на восьмом месте Лиги Кальчо, что при имеющемся составе выглядит крайне слабым результатом. Глобальная перестройка, которую ожидали от португальского специалиста, обернулась настоящим фиаско.

Серый кардинал

Перестановки в расположении «россонери» происходят не только на тренерском мостике, но и в управляющей структуре клуба. Правда, не всегда они идут на пользу футбольному коллективу и нередко проблемы команды возникают из-за конфликтов среди функционеров.

Владеющий «Миланом» Джерри Кардинале старается удерживать всю власть в своих руках и оставлять при себе людей, которые солидарны с его мнением. По причине разногласий летом 2023 клуб покинули сразу две весомые фигуры — технический директор Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара, занимающие должности на протяжении четырех лет.

Сообщалось, что вышеперечисленное трио не поделило власть в «Милане», порой действуя как лебедь, рак и щука. Мальдини добивался большей независимости для проведения определенных операций, в частности увеличения бюджета для проведения трансферов.

Однако Кардинале оставался сторонником концепции минимальных затрат и имел к Паоло довольно обоснованные претензии — в частности за провальную трансферную кампанию лета 2022, когда из 55 млн евро сразу 37,5 было потрачено на Шарля Де Кетеларе, затерявшегося впоследствии в стане «красно-черных».

Джерри Кардинале и Паоло Мальдини globallookpress.com

Стратегия, которую выстраивает американский бизнесмен в рядах «россонери», подвергается критике со стороны неравнодушных к команде людей. Экс-игрок «Милана» и сборной Италии Антонио Кассано считает, что Кардинале слишком распространил влияние и забыл тот факт, что, во-первых, клуб принадлежит фанатам, для которых ведущим фактором выступают завоеванные трофеи, а не превращение «красно-черных» в бизнес-проект.

Возвращаясь к пертурбациям в верхушке «россонери», сменщиком Массары на посту спортивного директора стал Антонио Д’Оттавио, который до продвижения по карьерной лестнице работал главным скаутом молодежного сектора. Вот только задержаться надолго на новой должности 42-летнему функционеру не удалось.

По информации СМИ, у него возник конфликт с советником владельцев «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Видение дальнейшего будущего «россонери» оказалось слишком разным у шведа и Д’Оттавио, из-за чего последний 11 декабря 2024 покинул итальянский клуб.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Теперь во главе высшей управленческой структуры «Милана» находятся Ибрагимович и Жоффре Монкада, сменивший Мальдини на посту технического директора команды.

Среди потенциальных претендентов, которые могут занять кресло спортивного директора миланцев, числятся Дарио Аудазио и Роберто Каррарио.

Жесткая дисциплина, как залог успеха

«Милан» недолго находился без главного тренера и уже 30 декабря 2024, когда в отставку был отправлен Паулу Фонсека, назначил на освободившуюся должность Сержиу Консейсау, известного по работе в «Порту».

За семь лет пребывания во главе «драконов» 50-летний специалист трижды приводил команду к золотым медалям Примейра-лиги, четырежды выигрывал Кубок Португалии, три раза Суперкубок страны и однажды Кубок португальской лиги.

Такой весомый послужной список Консейсау не остался без внимания у руководства «Милана», которое сделало ставку на амбициозного наставника. Пока выбор правящей верхушки «россонери» превосходит всевозможные ожидания.

Первым испытанием для Сержиу стал Суперкубок Италии, где на дистанции турнира поверженными оказались «Ювентус» и «Интер». Причем обе виктории «Милан» добыл в драматической манере, уступая по ходу поединков, и склонил чашу весов в свою пользу благодаря стальному характеру.

«Милан» globallookpress.com

Финальную встречу против «Интера» можно назвать, пожалуй, одной из лучших в исполнении «россонери» в этом сезоне. Особенно впечатляющим вышел второй тайм, за который подопечные Консейсау отправили в ворота заклятых оппонентов сразу три мяча и одержали волевую викторию 3:2.

Португальский наставник выдал дебют, о котором многие только могут мечтать, и начал карьеру в новом клубе с завоеванного трофея. Сержиу уже вписал свое имя в историю «Милана», быстрее всех тренеров выиграв для «красно-черных» титул, — такого не было за все 125 лет существования футбольного коллектива.

Сержиу Консейсау globallookpress.com

Конечно, по содержанию игры вопросы остаются, что неудивительно, если брать столь короткий срок нахождения Консейсау у руля «Милана». Тем не менее одно отличие по сравнению с правлением Фонсеки прослеживается — команда в двух встречах Суперкубка играла с горящими глазами и была готова биться до последнего за эмблему клуба, болельщиков и главного тренера.

Сержиу пришел в стан «россонери» не просто тренировать, он настроен навести порядок в клубе, где в последнее время возникало слишком много хаоса. Начал португалец с установления жестких правил — теперь игроки обязаны ночевать на тренировочной базе перед каждым поединком, а занятия проводятся в том числе вечером, чтобы команда лучше адаптировалась к искусственному освещению, при котором проходят настоящие матчи.

Сержиу Консейсау globallookpress.com

В «Порту» Консейсау был приверженцем игры с высокой линией защиты, думаем, что он будет прививать данную манеру и «Милану». Для него важно, чтобы футболисты регулярно двигались на поле, даже без мяча, и постоянно прессинговали оппонентов.

Наставник предпочитает использовать схему 4-2-3-1, периодически видоизменяя ее по ходу встречи на 4-3-3 с единственным центральным нападающим, от которого Сержиу будет требовать максимальной самоотдачи.

«Милану» давно не хватало страсти на футбольном поле и, кажется, что харизматичный Консейсау знает, как вернуть данный компонент в ДНК «россонери».