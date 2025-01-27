На вольных хлебах. «Спартак» распрощался с Александром Селиховым

«Красно-белые» с приходом Франсиса Кахигао на пост спортивного директора продолжают зимнюю чистку состава, места в котором не нашлось для Александра Селихова. После восьми лет пребывания в «Спартаке» стражу ворот предстоит принять новый вызов в профессиональной карьере.

Стремительный прорыв

Александр Селихов попал в систему «Спартака» еще в двенадцатилетнем возрасте, когда приглянулся скаутам «красно-белых» на одном из детско-юношеских турниров. В период с 2006 по 2008 он обучался азам вратарского мастерства в академии столичного клуба, однако проигранная конкуренция стоила ему места в школе «народной команды».

Начало 2009 принесло коренные перемены Селихову — юный голкипер прошел просмотр в «Зените» и присоединился к санкт-петербуржцам. Продвижение по ступеням академии «сине-бело-голубых» подошло к концу спустя два года из-за проблем с дисциплиной у Александра, который регулярно прогуливал занятия в спортивной школе клуба с берегов Невы.

Так и не снискав успеха в рядах «Спартака» и «Зенита», он вернулся в родной Орел, начав выступления на профессиональном уровне за местную команду «Русичи», сменившую затем название в честь города. Пройдя испытание третьим по рангу дивизионом российского футбола, Селихов в 2013 на правах аренды отправился покорять «Амкар».

Все полгода нахождения в расположении «красно-черных» он выступал за дубль и мог рассчитывать на приглашение взрослой команды, но вмешалась травма и завышенные финансовые аппетиты «Орла». Александр не планировал сдаваться, и после истечения трудового соглашения с клубом голкипер перешел в «Амкар» в качестве свободного агента.

Конечно, никто не гарантировал ему места в стартовом составе — Селихов рассматривался третьим вратарем после Романа Геруса и Дмитрия Хомича. Переняв опыт у коллег по цеху, он выиграл конкуренцию у обеих в сезоне 2015/2016 и стал первым выбором тогдашнего главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева на место в рамке пермяков.

Александр Селихов globallookpress.com

Уверенная игра Александра в дебютной кампании приковала к нему взгляды сразу нескольких ведущих клубов чемпионата России. Старт кампании 2016/2017 Селихов провел в футболке «красно-черных», еще более впечатлив зрелыми и стабильными выступлениями российскую футбольную общественность.

В семнадцати встречах национального первенства голкипер оставил свои владения в неприкосновенности десять раз — впечатляющий перформанс. Уже во время зимней паузы Александра ожидало повышение по карьерной лестнице.

Возвращение в родные пенаты

Наиболее расторопным в погоне за открытием чемпионата России оказался «Спартак», однажды отвергнувший стража ворот. Москвичи заплатили «Амкару» за трансфер Александра 3,5 млн евро.

Столичный клуб настолько сильно желал заполучить Селихова, что о сделке не был уведомлен даже тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера. Итальянский специалист остался недоволен свершившимся за его спиной переходом, на который он не давал согласия, и долгое время мариновал вратаря на скамейке запасных.

Любопытно, что первое появление Александра в рамке «Спартака» пришлось на матч 28-го тура РПЛ 2016/2017 с его бывшим клубом «Амкаром». Селихов оставил ворота «на замке», благодаря чему «народная команда» отпраздновала победу со счетом 1:0.

Тем не менее удачный дебют не позволил закрепиться в основе команды, и в последних двух встречах первенства голкипер вновь остался за спиной Артема Реброва. Это не помешало ему ощутить вкус золотых медалей чемпионата России, к которым Каррера привел «красно-белых» по итогам кампании.

Наконец заручиться доверием итальянского наставника Селихову удалось в сезоне 2017/2018, чему поспособствовали его запоминающиеся выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

Шанс заявить о себе в главном европейском турнире Александр получил во время поединка против «Ливерпуля», когда Ребров травмировался за двадцать минут до окончания. Этого времени Селихову хватило, чтобы влюбить в себя торсиду «Спартака».

Он совершил несколько впечатляющих сейвов, сохранив для «красно-белых» историческую ничью 1:1. Затем была разгромная виктория над «Севильей» со счетом 5:1, где Александр отыграл все девяносто минут.

Оставшиеся встречи группового этапа Лиги чемпионов Селихов также провел в основном составе «народной команды». Холодным душем для него стал выезд на «Энфилд», когда «Ливерпуль» отправил в ворота Александра семь безответных мячей.

«Ливерпуль» — Спартак« globallookpress.com

Защитить чемпионский титул в РПЛ 2017/2018 «Спартаку» не удалось, однако столичный клуб сумел пополнить трофейную комнату Суперкубком России. При этом Селихов оставался одним из самых надежных вратарей российского первенства, пропустив в 21 матче всего восемнадцать голов и десять раз оставив ворота «сухими».

Травмы выбили из колеи

Казалось, что вопрос с первым номером для «красно-белых» решен на долгие годы, вот только футбольная судьба была строга по отношению к Селихову.

Быстрый взлет Александра прервала тяжелая травма — в мае 2018 он получил разрыв ахиллова сухожилия. Игроку потребовалось хирургическое вмешательство, из-за которого ему пришлось надолго забыть о футболе.

Всё о футболе России

Селихов вернулся к тренировочному процессу лишь в ноябре 2018, но из-за длительного отсутствия отвоевать место сходу в основе ему не удалось. Все три матча перед зимним перерывом он провел на скамейке запасных, наблюдая за игрой конкурентов — Артема Реброва и Александра Максименко.

Пауза в чемпионате России пошла на пользу Селихову, который провел полноценную подготовку с командой и набрал оптимальные кондиции. Благодаря самоотверженной работе на сборах он буквально выгрыз возможность вновь оказаться в стартовых одиннадцати во время весенней части розыгрыша 2018/2019.

Александр Селихов globallookpress.com

РПЛ вернулась в марте, а вместе с ней в ворота «Спартака» оформил камбэк Александр. Яркие выступления, «сухарь» в столичном дерби против «Динамо» и снова несчастный случай — во встрече с ЦСКА голкипер получил перелом фаланги пальца кисти.

На этом сезон для него был закончен и за оставшимися матчами «красно-белых» ему пришлось опять наблюдать лишь в качестве зрителя, а не непосредственного участника событий.

Александр Селихов globallookpress.com

В очередное межсезонье Селихов интенсивно трудился над восстановлением игровой формы, что привело к тяжелым последствиям. У него случился рецидив травмы ахиллова сухожилия, который едва не поставил крест на его профессиональной карьере.

Голкипер вынужден пропустить весь сезон 2019/2020, при этом «Спартак» нашел нового героя на ленточке — Александра Максименко, закрепившегося в стартовом составе команды.

Спустя 318 дней отсутствия Селихов приступил к тренировкам, однако вытеснить конкурента за место в рамке сразу не вышло. Он поддерживал кондиции, защищая ворота дубля «Спартака» и только в мае 2021 попал в основу столичного клуба на поединок Российской Премьер-лиги.

Успешному началу сезона 2021/2022 помешала следующая травма, когда Александр во второй раз получил перелом пальца руки. Тем не менее череда неудач не сломила волю Селихова заниматься любимым делом.

Голливудский камбэк

«Спартак» под руководством Руя Витории проводил еврокубковую кампанию, проходя испытание групповым этапом Лиги Европы УЕФА. Квартет С второго по рангу клубного турнира вместе с «красно-белыми» составили «Легия», «Наполи» и «Лестер».

На удивление подопечные Витории, испытывающие проблемы в чемпионате России, оказались крепким орешком в столь солидной компании. Немаловажный вклад в успешные выступления «Спартака» внес Селихов, который сполна использовал очередную предоставленную судьбой возможность.

Звездный час Александра пришелся на матч против «Лестера», в котором голкипер отразил пенальти от Джейми Варди и сохранил ничью для «народной команды» на «Кинг Пауэр».

Александр Селихов globallookpress.com

После Селихов и Ко остановили грозный «Наполи», одержав минимальную победу со счетом 2:1. Вратарь стал непроходимой стеной для футбольных исполнителей «адзурри», отразив их многочисленные попытки поразить ворота.

Заключительную встречу группового раунда с «Легией» он провел «на ноль», справившись с одиннадцатиметровым ударом в исполнении Томаша Пекхарта на 90+8 минуте. Это свершение позволило «Спартаку» занять первую строчку в квартете С.

В декабре 2021 произошли перемены на тренерском мостике «красно-белых» — место Руя Витории занял Паоло Ваноли, но позиции Селихова в створе москвичей остались непоколебимы. Правда ему пришлось ненадолго отправиться в лазарет команды по причине начавшихся проблем со спиной.

Положение «Спартака» в РПЛ даже с приходом итальянского специалиста осталось плачевным, однако у него получилось привести подопечных к победе в Кубке России. Правда вклад Селихова в этот триумф был минимален, ведь ворота столичного клуба на дистанции турнира защищал Максименко.

Наиболее стабильным для Александра за последние годы стал сезон 2022/2023, когда у руля «Спартака» уже находился Гильермо Абаскаль. Испанец сделал однозначный выбор в его пользу, предоставив Максименко снова кубковые матчи.

Александр Селихов globallookpress.com

Эпизодические геройства Селихова оказались не столь действенными по ходу регулярного розыгрыша — за 27 матчей он пропустил тридцать четыре раза и оформил всего семь «сухих» поединков. «Красно-белые» добрались до бронзовых наград, но перформанс в исполнении Александра оставил неоднозначное впечатление, так как, прямо говоря, страж ворот не всегда выручал команду в необходимые моменты.

Время говорить прощай

Сезон 2023/2024 внес коррективы во вратарские расклады «Спартака», когда Максименко и Селихов поменялись ролями. Первый все чаще стал выступать в Российской Премьер-лиге, второй же довольствовался матчами Кубка страны.

Поддержанию оптимальных кондиций Александру мешали сопутствующие повреждения, которые продолжали преследовать его. Травма плеча окончательно выбила Селихова из основной обоймы столичного клуба.

Проигранная Максименко конкуренция заставила 57-го номера «красно-белых» грустно наблюдать за игрой с лавки запасных. В текущей кампании на счету Селихова только 8 появлений в Кубке России, на матчи которого он пять раз выводил команду с капитанской повязкой.

Становилось понятно, что история Александра в «Спартаке» подходит к завершению и окончательная точка в ней была поставлена 22 января 2025, когда клуб объявил о разрыве трудового соглашения, срок которого истекал грядущим летом.

Александр Селихов globallookpress.com

Видимо, Селихов исчерпал лимит предоставляемых шансов в стане «народной команде», а со статусом второго номера смириться не был готов. Редкие проблески гениальности Александра не устроили «Спартак», и руководство москвичей сделало ставку на более стабильного Максименко.

За восемь лет нахождения в рядах «красно-белых» Селихов провел 102 матча, пропустив 117 мячей и 30 поединков отыграв «на ноль».

Александр Селихов globallookpress.com

Расставание со «Спартаком» прошло на доброй ноте — клуб полностью выплатил ему неустойку за расторжение контракта. Такой поступок выглядит жестом благодарности за проведенные годы в команде и то чувство праздника, которое Александр дарил болельщикам москвичей.

Вот только от карьеры Селихова в «Спартаке» осталось чувство недосказанности, так как перспективы выглядели грандиозно. Он был одним из немногих в нынешнем составе «красно-белых», кто застал «золотой» период футбольного коллектива 2017. Теперь остался лишь Роман Зобнин.

Шанс начать все с чистого листа

Селихову на данный момент всего 30 лет — идеальный возраст для вратаря, чтобы пережить вторую молодость. Поэтому ему рано думать о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

Травматичный, но вместе с этим многоопытный голкипер явно будет иметь спрос на рынке свободных агентов. Сообщается, что одним из вариантов продолжения карьеры выступает переезд на Ближний Восток, где интерес к нему может возникнуть у клубов из ОАЭ либо Саудовской Аравии.

Для Александра такая смена обстановки станет возможностью заработать на безбедную старость и снова продемонстрировать мастерство на полях Лиги чемпионов, хоть и азиатской.

Не исключено, что он продолжит выступления на просторах Российской Премьер-лиги — сразу два клуба хотели бы видеть голкипера в своих рядах. Заветный билет для реанимации карьеры Селихову может предоставить «Ростов», который не против укрепить вратарскую позицию.

По ходу нынешнего сезона в воротах «желто-синих» появлялось сразу три исполнителя: Рустам Ятимов, Хидает Ханкич и Даниил Одоевский. Как видим, ростовчанам не хватает стабильности в данной зоне, поэтому переход Александра мог бы добавить уверенности Валерию Карпину на последнем рубеже.

Александр Селихов globallookpress.com

Также Селихова активно сватают в «Химки», превратившиеся в пристанище для экс-игроков «Спартака». За подмосковный клуб уже выступают Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия и Резиуан Мирзов.

Камнем преткновения в возможном усилении голкипером становится трансферный бан, наложенный на «Химки» со стороны ФИФА. Если Международная федерация футбола снимет запрет на регистрацию игроков, то колода «красно-черных» имеет все шансы пополниться очередным бывшим спартаковцем.

Дальнейший путь Селихова обещает быть насыщенным и, надеемся, что он наконец завоюет статус главного героя на долгосрочную перспективу, радуя поклонников яркой игрой.