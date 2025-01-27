Лига чемпионов. «Ман Сити» может вылететь, а «Реал» попасть в топ-8?

Общий этап обновленной Лиги чемпионов, в котором принимают участие 36 команд, наконец-то достигает своей кульминации и еще многое может решиться в финальном туре, который пройдет 29 января.

Мы знаем только два из восьми клубов, которые напрямую выйдут в 1/8 финала, и 18 из 24 команд, которые сыграют в плей-офф.

Тем не менее, девять команд уже выбыли, и осталось только три места в зоне вылета — так что риск невелик. В отличие от предыдущих сезонов, ни одна команда не попадет в Лигу Европы из Лиги чемпионов.

Довольно неожиданным результатом обновления турнира стало то, что «Манчестер Сити» оказался под реальной угрозой вылета, чего могло не случиться при старом групповом формате.

ESPN изучает, что поставлено на карту накануне финального тура.

Регламент турнира

Команды, занявшие места с 1 по 8, выходят сразу в 1/8 финала и им не придется играть в феврале.

Клубы, занявшие места с 9 по 24, встретятся в раунде плей-офф в следующем месяце.

Клубы, занявшие места с 25 по 36, выбывают.

Новый формат ЛЧ ESPN

Места, занятые командами в таблице общего этапа имеют значение, потому что они создают сетку плей-офф. В отличие от предыдущих сезонов, где были открытые жеребьевки, здесь сетка буде установлена уже после завершения общей фазы.

Новая система «посева» означает, что команды, занявшие самые высокие места, не могут встретиться друг с другом до последних стадий плей-офф.

Например, если мы посмотрим на таблицу прямо сейчас, то увидим, что «Ливерпуль» и «Барселона» находятся на первом и втором местах, и они не смогут сыграть друг с другом до финала.

Команды, занимающие третье и четвертое места — в настоящее время «Арсенал» и «Интер» Милан — не могут играть с «Ливерпулем» или «Барселоной» до полуфинала.

Правда, неожиданную интригу внесли неудачные еврокубковые сезоны «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Реала», которые нивелируют ценность высокого места в таблице, ведь эти топ-«неудачники» неожиданно стали возможными соперниками в начале раундов плей-офф.

Команды, занявшие первое и второе места, будут играть против клубов, занявших 15-е, 16-е, 17-е или 18-е места в 1/8 финала, и топ-клубы все еще могут финишировать на этих позициях. «Бавария» (15-е место), «Реал» (16-е место), «Ювентус» (17-е место) и «Селтик» (18-е место) сейчас там.

Не стоит расслабляться и тем, кто финиширует на седьмом или восьмом месте, так как это создает прямой путь столкновения с первым и вторым местами в четвертьфинале.

При равенстве очков в ход пойдут следующие критерии:

1 — Разница забитых и пропущенных мячей

2 — Забитые голы

3 — Забитые голы на выезде

4 — Победы

5 — Победы на выезде

6 — Большее количество очков, набранных соперниками на общем этапе*

7 — Большее количество забитых и пропущенных мячей соперниками на общем этапе*

8 — Большее количество забитых мячей соперниками на общем этапе*

9 — Дисциплинарные баллы (карточки)

10 — Коэффициент клуба УЕФА.

* — Суммируются результаты восьми команд, с которыми встречались на этапе лиги, фактически создавая уровень сложности соперников. Чьи соперники выступили лучше (набрали больше очков, лучшую разницу и т. д.) и были сильнее, тот клуб и займет место выше.

Кто уже вышел в раунды плей-офф?

1/8 финала (2):

«Ливерпуль» гарантированно финиширует первым или вторым и, таким образом, займет верхнюю позицию посева в сетке.

«Барселона» также обеспечила себе место в восьмерке лучших благодаря драматичному победному голу в камбэк-обмене со счетом 5:4 с «Бенфикой».

Гарантированное место как минимум в раунде 1/16 финала (16):

«Милан», «Арсенал», «Монако», «Астон Вилла», «Аталанта», «Атлетико», «Байер», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Брест», «Селтик», «Фейеноорд», «Интер», «Ювентус», «Лилль», «Реал».

Выйдут в раунд плей-офф или вылетят (9):

«Бенфика», «Брюгге», «Динамо» Загреб, «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «ПСВ Эйндховен», «Шахтер», «Спортинг», «Штутгарт».

Выбыли (9):

«Болонья», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Црвена Звезда», «Штурм», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз».

Шансы команд

До начала соревнований считалось, что 16 очков обеспечат место в восьмерке лучших, но низкий разброс очков в нижней части таблицы означает, что для абсолютной уверенности в выходе может потребоваться 17 очков. Возможно финишировать за пределами восьмерки лучших по разнице забитых и пропущенных мячей с 16 очками.

1. «Ливерпуль» (21 очко, разница забитых и пропущенных мячей +13)

«ПСВ Эйндховен» (в гостях)

«Красные» прошли и наверняка финишируют в первой двойке.

2. «Барселона» (18, +15)

«Аталанта» (дома)

Прямое место в 1/8 финала забронировано, и они не могут финишировать ниже шестого места, хотя разница забитых и пропущенных мячей реалистично означает, что в худшем случае они окажутся в четверке лучших.

Им нужно победить дома «Аталанту», чтобы быть абсолютно уверенными в финише в первой двойке.

3. «Арсенал» (16, +12)

«Жирона» (г)

4. «Интер» (16, +7)

«Монако» (д)

Оба клуба все еще могут выпасть из первой восьмерки по разнице забитых и пропущенных мячей, если проиграют, поскольку пять команд оказались за пределами восьмерки с 13 очками. Однако это маловероятно, и вместо этого они будут стараться победить, чтобы обеспечить себе место в первой четверке.

«Арсенал» фактически уверен, что войдет в первую восьмерку с разницей забитых и пропущенных мячей +12. Чтобы «канониры» вылетели, нужно поражение плюс выполнение ШЕСТИ из следующих: любой результат в матче «Монако»/«Интер», НО если победит «Монако», то монегаскам потребуется огромное преимущество по голам; победы для «Атлетико», «Милана», «Аталанты» (и с большим преимуществом по голам для следующих команд) «Астон Виллы», «Байера», «Бреста», «Фейеноорда»/«Лилля».

У «Байера» с разницей забитых и пропущенных мячей +6 лучшая разница забитых и пропущенных мячей среди команд имеющих по 13 очков, поэтому даже клубу Бундеслиги потребуется очень крупная победа, чтобы обогнать «Арсенал». А с учетом того, что «Монако»/«Интер» и «Фейеноорд»/«Лилль» играют друг с другом, шансы еще больше ограничиваются.

«Интер» немного менее надежен, с разницей забитых и пропущенных мячей +7, и «Монако» обойдет «Интер», который пропустил только один гол, с разницей в 2+ мяча, и тогда чтобы миланцы вылетели из восьмерки, потребуются победы для четырех команд из числа «Атлетико», «Милана», «Аталанты», «Астон Виллы», «Байера», «Бреста», «Фейеноорда»/«Лилля». Если «Интер» проиграет с разницей в один гол, ему понадобится пять побед из этого списка.

5. «Атлетико» Мадрид (15, +5)

«РБ Зальцбург» (г)

6. «Милан» (15, +4)

«Динамо» Загреб (г)

Победы «Атлетико» и «Милана» выведут оба клуба в 1/8 финала. Ничьей тоже может быть достаточно, но она поместит их прямо на границу восьмерки и в битву за разницу забитых и пропущенных мячей с командами, которые могут набрать 16 очков. «Астон Вилла», «Аталанта» и «Байер» опередят оба клуба при любой победе, в то время как «Монако» будет близок к победе по разнице мячей, а «Бресту» и «Фейеноорду»/«Лиллю» понадобится победа с разницей в несколько мячей.

Поражение вряд ли удержит их в восьмерке лучших с 15 очками, поскольку сразу 12 клубов ниже них могут закончить с 15+ очками.

7. «Аталанта» (14, +14)

«Барселона» (г)

Победа команды Серии А со счетом 5:0 над «Штурмом» из Граца вывела их в борьбу за первую восьмерку.

Ничья все еще может помочь им пройти из-за их значительно лучшей разницы мячей... но для этого должна победить только одна из следующих команд: «Байер», «Астон Вилла», «Монако», «Фейеноорд»/«Лилль» и «Брест».

Если рассуждать реалистично, «Аталанте» нужна победа над «Барселоной», ​​чтобы пройти дальше напрямую.

8. «Байер» Леверкузен (13, +6)

«Спарта» Прага (д)

9. «Астон Вилла» (13, +5)

«Селтик» (д)

10. «Монако» (13, +3)

«Интер» Милан (г)

11. «Фейеноорд» (13, +2)

«Лилль» (г)

12. «Лилль» (13, +2)

«Фейеноорд» (д)

13. «Брест» (13, +2)

«Реал» Мадрид (д)

Шансы не слишком велики для всех шести команд с 13 очками — но есть гарантированное место для команды, которая одержит победу и будет иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Какие еще есть шансы помимо этого? У «Арсенала» (16) гораздо лучшая разница забитых и пропущенных мячей, в то время как у «Интера» (16), «Атлетико» (15) и «Милана» (15) удобные соперники.

Означает ли это, что в восьмерке лучших будет только одно или два места, за которые можно побороться? Выездная игра «Аталанты» с «Барселоной» может открыть двери для еще одного претендента.

«Байер» сейчас занимает восьмое место, но даже домашней победы над «Спартой» может быть недостаточно, так как «Астон Вилла» может выиграть с более крупным счетом и обогнать их по разнице забитых и пропущенных мячей. Поскольку «Леверкузен» и «Вилла» играют дома и имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, единственное свободное место может достаться этим двум клубам и все решится по дополнительным показателям.

У «Монако» сложная поездка на Сан-Сиро, но они обгонят «Интер» при победе с разницей в 2+ гола. Вот только « интер» Inter пропустил всего один гол в своих семи матчах.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Фейеноорд» и «Лилль» играют друг с другом, но разница забитых и пропущенных мячей составляет всего +2. «Брест», также имеющий +2, должен победить дома «Реал». Чтобы эти три команды (и «Монако») имели шанс попасть в восьмерку лучших, им нужно, чтобы три из этих команд, занимающих 9-е и выше места, сыграли вничью или проиграли. Вероятно, все эти клубы ждет 1/16 финала.

14. «Боруссия» Дортмунд (12, +8)

«Шахтер» Донецк (д)

15. «Бавария» Мюнхен (12, +6)

«Слован» Братислава (д)

16. «Реал» Мадрид (12, +5)

«Брест» (г)

17. «Ювентус» (12, +4)

«Бенфика» (д)

18. «Селтик» (12, +1)

«Астон Вилла» (г)

Все пять команд гарантированно попадут в раунд плей-офф, и хотя математически у них есть шанс попасть в восьмерку лучших в случае победы, для этого потребуется сумасшедший набор результатов, поскольку между ними и местами в восьмерке шесть команд с 13 очками.

Для того, чтобы команда с 13 очками попала туда, должны произойти пять из следующих восьми событий: поражение для «Атлетико», «Милана» и (из-за разницы мячей) «Аталанты»; ничья или поражение для «Байера», «Астон Виллы», «Монако», «Бреста»; ничья в матче «Фейеноорда» и «Лилля». По крайней мере, «Реал» и «Селтик» сами контролируют возможность того, что одно из событий произойдет.

И это даже не учитывает возможность победы нескольких команд с 13 очками, и, следовательно, необходимость иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чтобы оказаться в начале очереди команд с 15 очками.

19. «ПСВ Эйндховен» (11, +3)

«Ливерпуль» (д)

20.«Брюгге» (11, -2)

«Манчестер Сити» (г)

Это только две команды, которые математически могли бы как попасть в восьмерку лучших (все вышеперечисленные должны были бы проиграть или сыграть вничью), так и попасть в раунд плей-офф или вылететь. Реалистично они обеспечили себе 1/16 финала — хотя «Брюгге» может быть придется попотеть.

«Брюгге» выйдет, если избежит поражения от «Манчестер Сити». Однако, если они проиграют на «Этихаде», их обойдет «Ман Сити», и тогда бельгийскому клубу придется надеяться, что его не обойдут четыре клуба с 10 очками. Они все еще находятся в сильной позиции при поражении, так как для вылета из турнира нужно, чтобы «Штутгарт» против «ПСЖ» сыграл вничью, а «Бенфика» (на выезде с «Юве») и «Спортинг» (дома с «Болоньей») сыграли вничью или выиграли.

У «ПСВ» есть серьезный буфер, так как их разница на пять голов лучше, чем у «Брюгге». Для того, чтобы клуб Эредивизи вылетел, потребуется крупное поражение или крупная победа загребского «Динамо», а также такие же результаты у «Штутгарта» против «ПСЖ», «Бенфики» и «Спортинга».

21. «Бенфика» (10, +2)

«Ювентус» (г)

22. «Пари Сен-Жермен» (10, +2)

«Штутгарт» (г)

23. «Спортинг» (10, +1)

«Болонья» (д)

24. «Штутгарт» (10, -1)

«Пари Сен-Жермен» (д)

Все четыре команды знают, что победа обеспечивает место в раунде плей-офф — хотя они также будут в безопасности, если «Ман Сити» и загребское «Динамо» не победят, а разница забитых и пропущенных мячей у «Шахтера» будет намного хуже.

«Бенфике», «ПСЖ» и «Спортингу» фактически нужна только ничья, так как разница забитых и пропущенных мячей у загребского «Динамо» намного ниже, а матч «Штутгарта» против «ПСЖ» означает, что по крайней мере одна из этих двух команд определенно будет ниже.

Луис Энрике globallookpress.com

«Штутгарт» больше всего рискует быть обойденным «Ман Сити» в случае ничьей/проигрыша. Однако, если они сыграют вничью, они еще могут выйти, если «Бенфика» или «Спортинг» проиграют.

Однако все команды с 10 очками находятся в опасности. Если «Ман Сити» или загребское «Динамо» выиграют, любая из них может вылететь при поражении. Если два или три клуба проиграют, то судьбу 24-го места может решить разница забитых и пропущенных мячей.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Спортинг» и «Штутгарт» имеют схожую разницу забитых и пропущенных мячей. Если они оба проиграют и результат будет одинаковым, то «Штутгарт» финиширует выше по гостевым победам.

25. «Манчестер Сити» (8, +2)

«Брюгге» (д)

26. «Динамо» Загреб (8, -8)

«Милан» (д)

«Ман Сити» находится за пределами топ-24, но они гарантированно пройдут в плей-офф и опередят «Брюгге» по разнице забитых и пропущенных мячей при любой победе. Единственный вопрос в том, будет ли это за счет бельгийского клуба или за счет одной из команд с 10 очками.

У загребского «Динамо» мало надежд из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Они должны выиграть дома у «Милана» и получить как минимум два из следующих результатов: «Бенфика» проиграет, «Спортинг» проиграет, «ПСЖ»/«Штутгарт» не сыграют вничью, «Ман Сити» сыграет вничью или проиграет.

27. «Шахтер» Донецк (7, -6)

«Боруссия» Дортмунд (г)

«Шахтер» в первую очередь должен победить. «Манчестер Сити» и загребское «Динамо» должны проиграть. И одна из команд с 10 очками должна проиграть с крупным счетом.

28. «Болонья» (5, -5)

«Спортинг» (г)

29. «Спарта» Прага (4, -12)

«Байер» Леверкузен (г)

30. «РБ Лейпциг» (3, -6)

«Штурм Грац» (г)

31. «Жирона» (3, -7)

«Арсенал» (д)

32. «Црвена Звезда» (3, -10)

«Янг Бойз» (г)

33. «Штурм Грац» (3, -10)

«РБ Лейпциг» (д)

34. «РБ Зальцбург» (3, -19)

«Атлетико» Мадрид (д)

35. «Слован» Братислава (0, -18)

«Бавария» Мюнхен (г)

36. «Янг Бойз» (0, -20)

«Црвена Звезда» (д)

Девять худших команд выбыли.

Жеребьевка

Жеребьёвка раунда плей-офф с участием клубов, занявших с 9 по 24 место, состоится в пятницу, 31 января.

Команды разбиваются на пары по их финальному положению Перед жеребьёвкой у команд будет два возможных соперника.

Например, 21-е место («Бенфика») и 22-е («ПСЖ») сыграют с 11-м («Фейеноорд») или 12-м («Лилль»).

Две пары матчей затем будут разыграны в противоположных половинах сетки.

Команды, занявшие места с 9-го по 16-е, посеяны и проведут ответный матч дома.

Первые матчи: 11-12 февраля 2025 г.

Вторые матчи: 18-19 февраля 2025 г.

Позиция в таблице определит путь в плей-офф ESPN

После жеребьевки раунда плей-офф у команд, которые финишируют в восьмерке лучших, все еще будет четыре возможных соперника.

Например, пятая команда («Интер») и шестая («Милан») по-прежнему смогут сыграть с любым из 11-го, 12-го, 21-го и 22-го мест.

После завершения раунда плей-офф на выбывание у команд, занявших пятое и шестое места, останется два возможных соперника — победители этих пар.

Затем жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 21 февраля, когда пятое и шестое места будут разыграны в противоположных половинах сетки — что создаст матч с победителем раунда плей-офф на выбывание.

Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, посеяны и проведут ответный матч дома.

Первые матчи: 4–5 марта 2025 г.

Вторые матчи: 11–12 марта 2025 г.

Сетка плей-офф будет определена. Сразу после жеребьевки 1/8 финала состоится еще одна жеребьевка, которая определит хозяев поля в ответных матчах четвертьфинала и полуфинала.