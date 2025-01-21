Время перемен. Пять причин, по которым эпоха «Большой шестерки» АПЛ закончилась

В течение пяти сезонов с 2009-10 по 2018-19 эти шесть клубов были первой шестеркой, и поэтому их стали называть «Большой шестеркой». В двух других сезонах все они финишировали в первой семерке, а в одном — в первой восьмерке. Единственным настоящим исключением был тот сезон, когда «Челси» упал на 10-е место через год после победы в лиге, а «Лестер» выиграл титул. Это был также единственный сезон в этом отрезке, когда клуб из-за пределов «Большой шестерки» финишировал в первой четверке.

Как будто в ответ на то, что кто-то показал миру, что Премьер-лига на самом деле может быть открытым соревнованием, в котором любой может победить, «Большая шестерка» продолжила кампанию 2015–16, отправив первую шестерку в отрыв в трех сезонах подряд. В те годы средний разрыв между шестым и седьмым местами составлял более восьми очков. За эти три сезона только четыре команды, не входящие в «Большую шестерку», завершили кампанию из 38 игр с положительной разницей забитых и пропущенных мячей.

Что происходило? Согласно бухгалтерскому учету консалтинговой компании Deloitte, «Арсенал» принес 445,2 млн евро дохода в сезоне 2018–19. «Вест Хэм Юнайтед», тем временем, заработал 216,4 млн евро. Это были шестая и седьмая самые богатые команды в Премьер-лиге, и одна заработала в два раза больше денег, чем другая. Доход, как правило, определяет судьбу команды в европейском футболе — или, по крайней мере, так было раньше.

С 2018-19 годов «Большая шестерка» только один раз финишировала в полном составе первой шестеркой. В каждом из предыдущих двух сезонов в первую четверку попадал аутсайдер. И на данный момент «Ноттингем Форест» делит очки с идущим вторым «Арсеналом», «Ньюкасл» делит очки с четвертым «Манчестер Сити», а «Борнмут» отстает от них всего на одно очко. Ах да, и «Манчестер Юнайтед» на 13-м месте, а «Тоттенхэм» на 15-м.

Так что, «Большая шестерка» официально умерла? И если да, то что ее убило?

Теория № 1: Все остальные в Премьер-лиге тоже разбогатели

Вы уже читали, как я пишу эти слова, но Премьер-лига, по сути, является Суперлигой.

Согласно анализу Кирана О'Коннора из The Swiss Ramble, в сезоне 2022–2023 годов английские клубы принесли совокупный доход в размере 7 млрд евро. Ближайшим к ним турниром оказалась Бундеслига с 3,8 млрд евро. А если объединить доходы Ла Лиги (3,5 млрд.) и Серии А (2,9 млрд.), то эти 40 клубов все равно принесли бы меньше денег, чем 20 команд Премьер-лиги.

Даже несмотря на то, что клубы значительно сократили расходы на трансферы летом, команды Премьер-лиги все равно потратили на трансферные сборы больше, чем Бундеслига (вторая по величине сумма расходов) и Серия А (третья по величине сумма расходов) — вместе взятые.

Если взять лето и текущее окно вместе, то «Брайтон» потратил на трансферы больше, чем любой другой клуб в мире. А чистые расходы только что вышедшего в высшую лигу «Ипсвич Тауна», который в настоящее время занимает 18-е место в АПЛ, больше, чем чистые расходы мюнхенской «Баварии», мадридского «Реала» и «Барселоны» — да, вместе взятых. Или возьмите «Ноттингем Форест», который подписал игроков на несколько стартовых составов за последние несколько сезонов, отдал ключи тренеру с опытом Лиги чемпионов и сказал ему просто разобраться с этим всем. И пока что он успешно с этим справляется!

Поскольку почти все команды в Премьер-лиге тратят на уровне, сопоставимом с европейскими суперклубами, то, очевидно, остальная часть Премьер-лиги станет лучше. Кажется довольно очевидным, не так ли?

Да, и, ну, нет. Заработная плата, как правило, является самым мощным предиктором результатов, в то время как трансферные сборы имеют лишь крошечную корреляцию с успехом на поле. И по данным консалтинговой компании Twenty First Group, соотношение расходов на заработную плату «Большой шестерки» и остальной части Премьер-лиги на самом деле не сильно изменилось.

В сезоне 2013-14 годов фонд заработной платы средней команды «Большой шестерки» был в 2,5 раза больше, чем у средней команды, не входящей в «Большую шестерку». В прошлом сезоне соотношение не сильно отличалось: 2,46 к 1.

Теория № 2: Все остальные в Премьер-лиге стали умнее

Эта теория тянет дискурс в нескольких направлениях. Во-первых, она делает нижнюю часть лиги менее конкурентоспособной.

Меньше команд, вышедших в высшую лигу, действительно стремятся к этому: распродаются — или, скорее выкупаются целиком? — и пытаются перестроить свои составы из Чемпионшипа в команду, которая может конкурировать в Премьер-Лиге. Вместо этого, повышенные команды начали делать ставку на более молодых игроков, которые могут остаться в клубе на некоторое время и сохранить трансферную стоимость, но при этом также не всегда смогут внести свой вклад сразу.

Клубы, получившие повышение, теперь знают о рисках перерасхода средств на игроков постарше, а Правила Премьер-лиги о прибыли и устойчивом развитии по сути заставляют их думать о более долгосрочной перспективе, чем раньше, поэтому они рассматривают повышение не как последний шанс на славу, а как, скажем, краткосрочное вливание доходов. С выплатами «золотого парашюта», предоставляемыми командам, выбывшим из лиги, снова имеет гораздо больше финансового смысла повышение, избегание перерасхода, получение прибыли, отправка обратно в Чемпионшип, а затем попытка повторить процесс.

Таким образом, это приводит к ситуации, когда в лиге меньше конкурентоспособных команд. В прошлом сезоне все три накануне вышедшие в высшую лигу команды были понижены обратно, и все три новичка в этом сезоне являются фаворитами на то, чтобы снова вылететь. От «Большой шестерки» всегда ожидалось, что она будет набирать кучу очков в шести матчах против недавно вышедших в высшую лигу команд. Но теперь то же самое касается и всех остальных команд.

Если вычеркнуть команды, получившие повышение, и Большую шестерку, у вас останется 11 клубов. Из этих 11 два из них, «Брентфорд» и «Брайтон», вероятно, являются двумя лучшими клубами в Англии — оба принадлежат бывшим профессиональным спортивным букмекерам, которые управляют своими клубами с полным мандатом на принятие более объективных решений с использованием расширенных данных.

«Борнмут» также начал склоняться в этом направлении при своих новых владельцах. И согласно некоторым данным, в настоящее время они являются одной из лучших команд в лиге:

Голевая «ценность» ударов команд АПЛ ESPN

«Кристал Пэлас», похоже, наконец-то вырвался из замкнутого круга «пенсии для британских тренеров» и стал одним из самых агрессивных клубов Премьер-лиги в поиске недооцененных талантов в Чемпионшипе. «Фулхэм» всегда пытался использовать какой-то аналитически обоснованный процесс принятия решений, хотя и часто неэффективный.

Все это, похоже, подтверждается результатами. Согласно Twenty First Group, клубы, не входящие в «Большую шестерку», были неэффективны в своих расходах на заработную плату с 2013-14 по 2018-19 годы. Вы можете определить, сколько очков в среднем команда могла бы выиграть, основываясь на их платежной ведомости, и клубы, не входящие в «Большую шестерку», были ниже этого среднего показателя. Однако их неэффективность снижалась с каждым сезоном, и с 2019-20 годов клубы, не входящие в «Большую шестерку», набирали больше очков, чем ожидалось, основываясь на их расходах на заработную плату.

За исключением того, что все это включает эти неконкурентоспособные команды, вышедшие в высшую лигу, а также такие, как «Эвертон», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» — три плохо управляемых клуба, причем совершенно по-разному. И хотя данные становятся все более важной частью футбола, все еще сильно преувеличено, насколько сильно эти цифры влияют на то, как управляются команды. И это не значит, что большинство крупных клубов не нанимают лучших аналитиков.

Теория № 3: Это всего лишь история «Манчестер Юнайтед»

Среди «Большой шестерки» есть только один настоящий неудачник, и мы все знаем, кто это: «Манчетер Юнайтед» зарабатывает столько же, сколько и любой другой клуб, они платят зарплаты, которые конкурентоспособны с любым другим клубом, они закончили прошлый сезон восьмыми, а сейчас они на 13-м месте.

«МЮ» были единственным клубом «Большой шестерки», который не финишировал в первой шестерке в прошлом сезоне, и когда они финишировали шестыми два сезона назад, они сделали это с разницей забитых и пропущенных мячей (ноль), которая заняла всего лишь восьмое место в лиге. Даже в своем единственном успешном сезоне за последние три они заняли третье место, несмотря на то, что показали только шестую лучшую ожидаемую разницу забитых и пропущенных мячей в лиге.

«Манчестер Юнайтед» уже не от globallookpress.com

В остальном, в этом сезоне четыре клуба из шести лучших находятся в первой шестерке. «Тоттенхэм» не там, но, несмотря на растущее количество призывов к увольнению тренера Энджа Постекоглу, им не везло во многих отношениях.

Похоже, что все игроки «Шпор» травмированы — в повреждениях некоторых из них, конечно, можно винить физические нагрузки Постекоглу — и они просто очень странно распределили свои голы. В этом сезоне они забили больше голов, чем соперники, на 10 мячей, и все же они на 15-м месте. Только у шести команд лучшая разница забитых и пропущенных мячей, а у 14 команд больше очков. Без кризиса травм «Шпоры» комфортно заняли пятое место в прошлом сезоне.

Теория № 4: Это просто история «Ньюкасла»

Очевидно, что больше нет «Большой шестерки». Есть «Большая семерка».

Теперь «Ньюкасл» принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, который контролирует активы стоимостью почти триллион долларов. Это делает владельцев «Ньюкасла» самыми богатыми владельцами во всем профессиональном спорте.

В своем первом полном сезоне под новым руководством (2022-23) «Ньюкасл» занял четвертое место. В прошлом сезоне они заняли седьмое место, но показали четвертую лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в лиге. В этом году они на шестом месте после 22 игр.

Во времена расцвета «Большой шестерки» просто не было другого клуба, похожего на «Ньюкасл» в Премьер-лиге — или, по сути, во всем профессиональном спорте.

Теория № 5: Это все вышеперечисленное, и все это просто случайность

С 2018-19 годов в «Большой шестерке» произошло несколько крупных потрясений. «Арсенал» пытался заменить Арсена Венгера, который управлял клубом в течение 22 лет. После пары сезонов за пределами первой шестерки они восстановили себя как одну из лучших команд в мире под руководством Микеля Артеты.

Из-за событий в Украине бывший владелец «Челси» Роман Абрамович, при котором клуб добился всех современных успехов, был вынужден продать клуб. Новые владельцы, Тодд Боэли и Clearlake Capital, попытались изобрести велосипед в области управления клубом, и хотя были некоторые первоначальные трудности, похоже, что они снова стали одной из шести лучших команд в лиге.

А «Тоттенхэм»… ну, «Тоттенхэм» всегда был слабым звеном в «Большой шестерке». Золотое поколение игроков во главе с Гарри Кейном, возможно, лучшим центральным нападающим последнего десятилетия, подтолкнуло клуб к постоянной квалификации в Лиге чемпионов. Этот дополнительный доход, а также строительство нового стадиона укрепили их финансовый статус как клуба из первой шестерки, но теперь они пытаются построить свою первую конкурентоспособную команду с очевидной суперзвездой, такой как Кейн или Гарет Бейл, в ее центре.

Другими словами, всем трем клубам нужно было потратить некоторое время на перестройку, и это привело к нескольким сезонам, в которых каждый из них выпал из первой шестерки. Хотя все эти команды финишировали в первой шестерке только один раз с 2018-19 годов, они все еще довольно легко являются шестью самыми успешными командами Премьер-лиги с 2018-19 годов:

Очки с сезона 2018/19 ESPN

Однако, если рассмотреть последние три сезона, то все не так очевидно:

Очки с сезона 2022/23 ESPN

Но это хорошо подводит итог текущей ситуации. «Ньюкасл» представляет собой подъем седьмого сверхбогатого клуба. «Астон Вилла», клуб, полный игроков, которые в другой стране обычно играли бы за топ-команду, тренируемый парнем, о котором можно сказать то же самое, представляет собой возросшую привлекательность зарплат в среднем звене лиги. (Хотя команды Премьер-лиги среднего звена не тратят больше по сравнению с «Большой шестеркой», они тратят больше по сравнению с остальной Европой.) И, наконец, «Брайтон» представляет возросшую готовность не столь богатых клубов попробовать альтернативный подход к победе в футбольных матчах.

Возможно, пройдет немного времени, если это уже не произошло, пока не появится новая «Большая шестерка»: та, в которой «Ньюкасл» заменит «Манчестер Юнайтед». Но эта «Большая шестерка» будет отличаться от той, к которой мы привыкли.

Наиболее вероятным индивидуальным результатом любого сезона останется: «Большая шестерка» — это первая шестерка. Но благодаря росту сравнительной покупательной способности и растущему числу компетентных структур принятия решений, более вероятно, что в определенном сезоне одна или две другие команды сделают все правильно — совершат достаточно трансферов, одновременно разовьют достаточно игроков стартового состава, найдут идеального тренера для своего набора талантов — и разобьют «Большую шестерку».