LiveSport.Ru подводит ключевые итоги турнира, который в ночь на 6 января завершился в Сент-Поле.

Провальная домашняя попытка США

В родную Миннесоту сборная США высадилась с чемпионским бэкграундом. «Звездно-полосатые» брали золото на двух последних чемпионатах мира, а домашний турнир рассматривали как безусловный шанс завоевать третье золото.

Традиционно Штаты, у руля которых в этом году оказался Боб Мацко, собрали сильную атакующую бригаду, тогда как ключевой проблемой команды стала сомнительная в плане надежности оборона наряду с вратарской линией.

Рассчитывая закрыть основные турнирные вопросы вполсилы, американцы внезапно испытали давление, к которому оказались готовыми лишь отчасти.

Общий этап сборная США начала с трех побед кряду, но ни в одном матче не излучала абсолютную уверенность, характерную для фаворита на дистанции.

В ходе встречи с Германией (6:3) «звездно-полосатые» в моменте позволили соперникам вернуться в игру, а швейцарцев удалось победить лишь в скромном по содержанию матче при относительном статистическом равенстве (2:1).

США завершили борьбу в четвертьфинале globallookpress.com

Противоречивым по содержанию оказался третий тур, в рамках которого команда Мацко нанесла поражение Словакии, но несколько раз горела в две шайбы и пропустила пять голов в сумме — многовато для матча такой категории (6:5).

На фоне неоднозначных результатов потеря очков в игре против Швеции не выглядела сенсацией (3:6).

В четвертьфинальном раунде США не удалось выправить наиболее острые проблемы: присущая потеря концентрации в обороне привела к тому, что финны, проведшие посредственный групповой этап, на определенном отрезке вели игру и позволили хозяевам сравнять счет за полторы минуты до финальной сирены.

Между тем в овертайме американцы нанесли 2 броска в створ и продержались чуть больше 2-х минут, пока единственную попытку в составе Финляндии не реализовал защитник Артту Вялиля.

Для меня было честью работать с этой командой. Сегодня они провели отличный матч и были очень близки к успеху. Нужно отдать должное Финляндии. Сейчас внутри пустота, но ребята отдали все, что у них было. Боб Мацко главный тренер молодежной сборной США

Итогом откровенно слабого выступления сборной США стало пятое место в общем зачете, что в условиях общего статуса и фактора домашнего льда за океаном восприняли как главный фейл всего турнира.

Бронза за высокое самомнение

На территорию южных соседей канадцы приехали с желанием прервать двухгодичное доминирование США и вместе с тем вернуться в борьбу за медали после двух подряд чемпионатов без наград.

Но раздутое эго не спасло «кленовых» от очередного вылета за шаг до финала, несмотря на глубокую скамейку и тренера, с которым сборная брала золото в 2020 году.

С учетом мощного, как казалось, дуэта вратарей и техничной линии защиты Канада провела спорный общий этап.

С одной стороны, команда Дейла Хантера установила четыре победы кряду, но с другой — 5 пропущенных шайб от Чехии (7:5), ничья с Латвией (2:1, от) и 4 гола от Финляндии (7:4) дали возможность выискать недочеты в системе сборной, которую при любых раскладах относят к претендентам на чемпионство.

В четвертьфинале канадцы провели сильный матч против Словакии: напихали полную сетку при тотальном преимуществе по игре (7:1). Другими словами, сделали то, что должны были. Однако во встрече с Чехией в ходе 1/2 ничего подобного не происходило и близко.

Несмотря на удачно реализованное большинство на 16-й минуте первого периода, позволившее выйти вперед, Канада не только не развила преимущество, но и в сущности упустила нить, в результате чего остальное время игры потратила на попытки не отстать от Чехии по счету.

За минуту с небольшим до финальной сирены Канада — при равенстве 4:4 — пропустила пятую во встрече шайбу, после чего потеряла контроль над эмоциями и выхватила три удаления за несколько десятков секунд, в том числе за неспортивное поведение и оскорбление судьи.

Чехия со своей стороны успела вонзить шестую шайбу, которая понизила надменных канадцев до матча за третье место.

В игре за бронзу против Финляндии агрессия «кленовых» сошла на нет. За три периода коллектив Хантера получил три рабочих удаления и расправился с соперниками в нормальной борьбе с преобладанием высокой голевой активности — 6:3.

По сравнению с двумя предыдущими годами, когда оба раза Канада финишировала пятой, бронза в Сент-Поле формально может считаться шагом вперед. Но на фоне вылета США от «кленовых» объективно ждали большего.

Швеция — победитель, Чехия — серебряный призер

Природа молодежного чемпионата мира в последние годы является таковой, что о вылетах североамериканцев, как правило, говорится чаще, чем о тех, кто занял их места в медальном зачете.

Тем не менее в контексте проблем Канады и США сборная Швеции не испытывает никаких чувств: команда завоевала первое с 2012 года золото и по праву может считаться сильнейшей на этом турнире не только в плане результатов, но и с точки зрения самой игры.

Общую стадию коллектив Магнуса Хавелида завершил с лучшим показателем по пропущенным шайбам — наряду со Швейцарией удалось ограничиться отметкой в 8 голов — а в своей группе шведы стали самыми забивными, сместив на вторую строчку сборную США.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Между тем Швеция оказалась единственной командой, которая зафиксировала четыре победы на групповом этапе в основное время. Вершиной всех описываемых промежуточных успехов был разгром США (6:3).

В четвертьфинале «Юнионкрунур» не испытывали особого напряжения в борьбе с Латвией. Несмотря на три пропущенные шайбы, сценарий игры не предполагал предметных рисков — 6:3.

Серьезно потрудиться ради финала шведам пришлось в матче против Финляндии в полуфинале, где неуступчивая команда Лаури Микколы не давала желто-синим закрепить преимущество. Упорная встреча дошла до серии буллитов, где среди 16 попыток на двоих победу Швеции принесли голы Джека Берглунда (лучшего бомбардира команды в групповом раунде) и Антона Фронделла — 4:3, бул.

В самом важном матче турнира Швеция взяла верх над Чехией — 4:2, продемонстрировав умение действовать первым номером и вести игру в комфортном темпе.

Швеция — победитель МЧМ-2026 globallookpress.com

В стартовой двадцатиминутке шведы открыли счет в весьма неожиданный момент: на 15-минуте Каспер Юстовора Карлссон забил в меньшинстве.

В середине второго периода подопечные Хавелида удвоили разницу. На этот раз шведы распорядились большинством усилиями Виктора Эклунда. Во многом определяющим стал третий гол, который Саша Бумедьенн провел на 4-й минуте финального отрезка — 3:0.

На флажке матча Чехия попыталась спасти положение: с 18 по 20 минуты команда Патрика Аугусты отличилась дважды, но шайба Ивара Стенберга в пустые ворота за 8 секунд до финальной сирены утвердила Швецию в статусе чемпиона мира.

Тем временем Чехия не покидает без медалей ни один молодежный форум с 2023 года. За этот период команда завоевала две бронзы и два серебра, включая вторую по значимости награду в рамках завершившегося чемпионата в Соединенных Штатах.

На групповой стадии команда Аугусты допустила одно поражение — уступили канадцам со счетом 5:7 — тогда как во всех остальных матчах вплоть до финала показывала по-хорошему дерзкий хоккей, с вариативной атакой и сравнительно качественной игрой в обороне.

Плей-офф раунд Чехия начала с крупной победы над Швейцарией, но с некоторыми оговорками, поскольку дважды по ходу встречи команда уступала в счете — 6:2.

Чехия взяла серебро на МЧМ-2026 globallookpress.com

Один из наиболее громких поворотных моментов турнира чехи организовали в полуфинале, выбив Канаду — 6:4.

Встреча в «Эксель-Энерджи-центре» началась для Чехии с пропущенной шайбы в меньшинстве на 16-й минуте первого периода, но спустя минуту с небольшим коллектив Аугусты восстановил равенство.

Во второй двадцатиминутке Чехия дважды выходила вперед, но не могла превратить перевес в устойчивый контроль. По аналогии прошел почти весь третий период — до заключительной пары минут.

На 19-й минуте Томаш Полетин провел пятую в игре шайбу, которая обеспечила чехам очередное минимальное преимущество, а на 20-й Войцех Чихар попаданием в пустые вывел канадцев из себя и вместе с тем поставил точку в соперничестве, которое сопровождалось антипатией еще на этапе группы.

Итогом 12-дневного пребывания в Миннесоте стало поражение от тактически безупречных шведов, оставивших Чехию с медалями второй величины.

Думаю, Швеция с самого начала выглядела сильнее. Мы не смогли навязать нужный темп, а вчерашний матч с Канадой забрал много сил — не только физических, но и моральных. Мы ждали небольшого импульса, но он появился лишь в последние пару минут, когда было уже слишком поздно. Патрик Аугуста главный тренер молодежной сборной Чехии

Германия — в элите, Дания — на вылет

Еще перед началом чемпионата Германия и Дания входили в число первых претендентов на борьбу за выживание. В этом ключе групповая стадия не подарила никаких сенсаций.

Немцы потерпели четыре поражения и не набрали ни одного балла в матчах с условными прямыми конкурентами — Швейцарией (0:4) и Словакией (1:4). На этом же этапе бундестим пропустила 22 шайбы при 5 заброшенных.

Красивая история Дании с возвращением в мировую элиту впервые с 2019 года забылась с наступлением первого тура, в рамках которого случилось разгромное поражение от Финляндии (2:6).

Прогнозы и ставки на хоккей

По аналогии с немцами сборная Дании осталась без набранных очков, но сумела отличиться 8 голами. В сетке датчан между тем побывали 28 шайб — худший показатель на две группы.

В очной борьбе за право задержаться в десятке мировых сборных команды устроили перфоманс с 12 заброшенными шайбами, а победителями в этой встрече оказались подопечные Тобиаса Абштрайтера — 8:4.

Так, немцы выигрывают в матче за сохранение элитной прописки третий сезон подряд. До этого бундестим одержала драматичную победу над Норвегией — 5:4, а в прошлом году — с трудом справилась со сборной Казахстана — 4:3.