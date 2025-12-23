За несколько дней до начала юбилейного турнира в IIHF составили краткий обзор 10 национальных команд, которые приедут в США.

Ранее в Сент-Поле, штат Миннесота, возвели самую большую хоккейную шайбу в мире: ее диаметр составил 6,76 метра, а масса — свыше 2 тыс. килограммов. И все это в честь того, что наряду с Миннеаполисом город примет молодежный чемпионат мира-2026. Достижение с точки зрения хоккейной атмосферы, несомненно, внушительное, но болельщикам по всему миру сейчас на ум приходят более весомые вопросы.

Например, продолжится ли доминирование североамериканских сборных в эпоху 2020-х?

Канада, традиционный фаворит турнира, брала золото в 2020, 2022 и 2023 годах. Однако на данный момент преимущество находится на стороне США, завоевавших титулы в 2021, 2024 и 2025 годах.

Ниже представлен обзор всех участников международного хоккейного форума, который стартует 26 декабря.

Группа A

Германия

Сборной Германии предстоит сыграть в элитном дивизионе седьмой год подряд: подобной стабильности команда последний раз добивалась в период с 1992 по 1998 годы. Главная задача коллектива Тобиаса Абштрайтера остается прежней — сохранить место среди сильнейших.

В 2025 году немцы финишировали девятыми, вырвав победу у Казахстана со счетом 4:3 в условиях преимущества казахстанцев по ходу встречи. При этом нынешний состав выглядит достаточно глубоким, чтобы рассчитывать как минимум на достойное выступление в четвертьфинале.

Германия globallookpress.com

Форварды, задрафтованные клубами НХЛ, среди которых Давид Левандовский («Эдмонтон») и Максим Шефер («Вашингтон»), уверенно прибавляют на уровне канадских юниорских лиг. Впечатляющие 18-летние близнецы Козе — Тимо в атаке и Фабио в обороне — привлекли внимание своим дебютом в Немецкой хоккейной лиге за «Франкфурт».

Линия защиты в сущности выглядит довольно скромно, зато вратарь Линус Вийлард, возвращаясь на турнир на фоне участия годом ранее, обеспечит команде важный опыт.

В настоящее время остается только гадать, насколько далеко этот состав сможет зайти за счет самоотдачи и командной дисциплины.

Словакия

В активе Словакии всего две бронзовые медали МЧМ — 1999 и 2015 годов, однако в последние сезоны команда действует стабильно, трижды подряд завершив турнир на шестом месте.

Ожидать большего в настоящий момент довольно сложно, учитывая, что сильное поколение драфта НХЛ 2023 года, включавшее будущих энхаэловцев вроде Далибора Дворского и Самуэля Гонзека, вышло за рамки возрастного лимита. Нынешний состав является одним из самых молодых в истории сборной.

Далибор Дворский

Словацкий хоккей во многом остается делом семейным. Среди игроков, за которыми стоит следить, выделим 18-летнего нападающего Адама Немеца, дебютанта МЧМ и младшего брата защитника «Нью-Джерси» Шимона Немеца, а также 18-летнего защитника Луку Радивоевича — сына бывшего игрока НХЛ Бранко Радивоевича, который возвращается в расположение сборной.

Отдельного внимания заслуживает и 18-летний вратарь Михал Прадель, ставший в 2025 году вторым самым высоко задрафтованным словацким голкипером в истории — 75-й номер «Детройта» — вслед за Адамом Гаяном, выбранным «Чикаго» во втором раунде под 35-м номером в 2023 году.

Вратарская линия на этом турнире может стать ключевым фактором, поскольку в атаке текущий состав, скорее всего, будет испытывать ощутимый дефицит остроты.

Швейцария

Для главного тренера Яна Кадьо ключевая задача предельно ясна — не допустить вылета из элитного дивизиона.

Последний раз швейцарцы падали ниже, заняв девятое место в 2008 году, однако на каждом из четырех недавних молодежных чемпионатов мира неизменно финишировали седьмыми или восьмыми, включая турнир 2025 года. Пространства для ошибки у швейцарцев практически нет.

В составе этого года представлены несколько подающих надежды игроков. Примечательно, что 16-летний нападающий Элайджа Нойеншвандер возвращается на МЧМ уже во второй раз подряд, как и его брат Элайджа, 19-летний вратарь, который в 2025 году был выбран «Анахаймом» в четвертом раунде под общим 104-м номером.

Швейцария globallookpress.com

Оборонительная линия команды Кадьо выглядит солидно за счет задрафтованных НХЛ защитников Леона Мугли («Вашингтон»), Базиля Сансоне («Ванкувер») и Людвига Йонсона («Юта»).

Между тем в атаке швейцарцам придется непросто. Команда, забросившая всего 12 шайб в пяти матчах прошлого турнира, в группе A рискует столкнуться с серьезными проблемами на фоне атакующей мощи США и Швеции.

Во многом судьба Швейцарии на этом чемпионате будет зависеть от того, удастся ли ей выдать предельно дисциплинированную игру в обороне в двух матчах подряд с интервалом менее 24 часов — против Германии и Словакии.

Швеция

Молодежная сборная Швеции на этом турнире неизменно выходит на лед под грузом своей истории. За все время «Юниоркрунур» выигрывали золото лишь дважды — в 1981 и 2012 годах, при этом серебряных медалей у страны больше, чем у любой другой сборной — 12.

Последняя награда датирована 2024 годом, когда шведы вновь стали вторыми, а по обе стороны от этого результата за командой закрепились два четвертых места.

Нынешний состав Швеции выглядит качественным и сбалансированным, однако вопрос заключается в том, хватит ли ему таланта топ-исполнителей, чтобы прервать 14-летнюю серию без чемпионства.

Сборная Швеции globallookpress.com

В линии атаки выбранные в первом раунде драфта Антон Фронделль («Чикаго») и Виктор Эклунд («Айлендерс») обладают скоростью и мастерством, позволяющими вести игру на мировом уровне, а 18-летний Ивар Стенберг в текущем сезоне ярко проявил себя в Шведской хоккейной лиге.

В обороне роль лидера должен взять на себя еще один первый номер раунда — защитник Саша Бумедьенне («Виннипег»).

Состав желто-синих выглядит надежно, но в нем нет фигуры масштаба Акселя Сандина-Пелликки, не говоря уже о Расмусе Далине. Вратарские обязанности, вероятнее всего, будут поделены между голкиперами Ловом Харенгстамом и Херманом Ливом. Борьба за награды высшей пробы видится возможной, однако ее вектор предсказать крайне непросто.

США

Безусловно, «Эксель-Энерджи-центр» располагает благоприятной атмосферой. Помимо возрожденной «Миннесоты», эта арена является домом для «Миннесоты Фрост», выигравшей два подряд чемпионства Профессиональной женской хоккейной лиги.

Теперь пришло время проверить, смогут ли американцы до 20 лет — также действующие двукратные чемпионы мира — продлить свою победную серию.

Необходимая атакующая мощь у команды точно имеется, и лучше всего ее олицетворяют вернувшиеся лидеры Джеймс Хагенс и Коул Эйзерман.

Сборная США globallookpress.com

А подвижный, цепкий и предельно энергичный Коул Хатсон снова попытается стать самым результативным защитником турнира — уже на своем четвертом подряд чемпионате под эгидой Международной федерации.

Ранее ему это удавалось на уровне юниоров, в 2023 и 2024 годах, а также на молодежном чемпионате мира 2025 года.

Главные вопросы при этом касаются вратарской позиции. Команде предстоит найти преемника Трея Огастина, оставившего после себя внушительное наследие — три турнира подряд в числе призеров в статусе основного голкипера.

Американцы, которые в двух предыдущих домашних турнирах довольствовались бронзой (2011 и 2018), еще ни разу не выигрывали золото на своем льду. Оформить третий титул подряд будет крайне сложно, но именно поэтому успех такого масштаба имел бы особенную ценность.

Группа B

Канада

Желание совершить камбэк в канадской сборной доходит до предела. После болезненных поражений в четвертьфиналах от Чехии неизменные фавориты турнира завершили чемпионаты 2024 и 2025 годов лишь на пятом месте.

Это худший результат на двух международных турнирах подряд с момента основания Program of Excellence в 1982 году.

Возвращение жесткого и прямолинейного главного тренера Дэйла Хантера, который привел Канаду к золоту в 2020 году, лишь подчеркивает настрой команды — на ближайшем форуме приемлем только один исход.

Сборная Канады globallookpress.com

Традиционно канадцы обладают глубиной на всех позициях. Достаточно взглянуть на гибкий и надежный вратарский дуэт Картера Джорджа и Джека Иванковича, сочетание мощи и техники в обороне в лице Кашона Эйтчесона и Зейна Пареха, а также на результативность и универсальность звездных форвардов Национальной ассоциации студенческого спорта Портера Мартоне и Гэвина Маккенны.

Последнего называют одним из главных претендентов на первый номер драфта НХЛ 2026 года. На домашнем турнире нападающий наверняка попытается ответить критикам в условиях слабого старта в команде университета Пенсильвании.

Даже без уже состоявшихся звезд НХЛ вроде Маклина Селебрини из «Сан-Хосе» и Мэттью Шефера из «Айлендерс» этот состав способен прервать канадскую засуху без золотых медалей.

Чехия

Ни одна сборная на молодежных чемпионатах мира в 2020-х не пережила столь яркого возрождения, как Чехия. После бронзы 2005 года команда не брала медалей вплоть до серебра в Галифаксе в 2023-м, после чего добирала в актив две подряд бронзовые награды.

Насыщенный талантами состав, в котором большинство игроков выступает в канадских юниорских лигах, позволяет рассчитывать на продолжение медальной серии и в 2026 году.

Если вратари Якуб Милота и Михал Орсулак сумеют продолжить дело габаритного Майкла Грабала, это может стать серьезным подспорьем.

Сборная Чехии globallookpress.com

Топовые проспекты НХЛ, включая Адама Иржичека («Сент-Луис»), для которого этот МЧМ станет уже третьим в карьере, и Радима Мртку («Баффало»), придают обороне мастерство и жесткость.

В атаке важно обратить внимание на техничного Адама Бенака и Адама Новотны, которые проводят впечатляющие дебютные сезоны в Хоккейной лиге Онтарио.

При наличии таких кадров любопытно будет посмотреть, какой тон чехи зададут турниру уже в стартовом матче против Канады.

Дания

Конечно, молодежную команду невозможно сравнивать с той, что ранее в этом году сенсационно обыграла Канаду со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира в Хернинге, однако само возвращение сборной до 20 лет в элитный дивизион воспринимается как успех.

Оливер Кьер globallookpress.com

Последний раз датчане выступали на этом уровне в 2019 году. Тогда, в Ванкувере, команда с капитаном Йонасом Рендбьергом завершила турнир поражением от Казахстана в раунде за выживание.

Для дебютирующих после повышения датчан ключевым матчем группового этапа в контексте борьбы за сохранение места среди сильнейших станет встреча с Латвией 30 декабря. Если Дании удастся удержаться в элите по итогам турнира, это станет настоящей сказкой — даже в случае итогового восьмого или девятого места.

Финляндия

Год назад финны вопреки прогнозам специалистов добрались до финала и повели 3:1 в матче за золото против США, но в итоге уступили 3:4 в овертайме. Похожий сценарий вполне может повториться и в этот раз.

Отправной точкой вновь станет основной голкипер Петтери Римпинен, который возвращается на турнир после выдающегося МЧМ-2025. Его коэффициент надежности 2,34 и процент отраженных бросков 93,3 принесли ему награду лучшего вратаря и место в символической сборной чемпионата.

Сборная Финляндии globallookpress.com

Перед ним выстроена традиционно крепкая финская линия обороны — от способностей Арона Кивихарджи начинать атаки первым пасом до надежной и сбалансированной игры Веэти Вяйсянена на обеих половинах площадки.

И хотя в нынешнем составе нет прямого аналога золотой тройке 2016 года в лице Ессе Пульюярви, Себастьяна Ахо и Патрика Лайне, «Суоми» вполне способны регулярно зажигать красный свет за воротами благодаря атакующим проспектам НХЛ — Эмилю Хеммингу («Даллас») и Юлиусу Миеттинену («Сиэтл»).

Отсутствие медалей по итогам турнира стало бы для Финляндии явным разочарованием.

Латвия

Сборную Латвии больше никто не воспринимает легкомысленно. Небольшая балтийская страна выходила в четвертьфинал молодежного чемпионата мира в 2022, 2024 и 2025 годах.

На прошлом турнире латвийцы стартовали с исторической сенсации, обыграв Канаду 3:2, а завершили выступление упорным поражением от Швеции со счетом 1:2.

Чтобы сохранить сопоставимый уровень конкурентоспособности и в 2026 году, главному тренеру Артису Аболсу необходимо сформировать среду, в которой молодые лидеры команды смогут превзойти ожидания.

Маркус Сиерадзкис globallookpress.com

Как правило, Латвия забрасывает около двух шайб за матч. Ключевые форварды, в том числе 18-летний Бруно Османис («Бьерклевен») и 17-летний Оливерс Мурниекс («Сент-Джон Си Догз»), в прошлом году отметились лишь одной шайбой и тремя передачами каждый, разделив между собой второе место в списке бомбардиров команды позади Эрикса Матейко (5 голов).

Если игроки такого класса сумеют внести больший вклад в реализацию формата «пять на четыре», которое на прошлом турнире сработало лишь дважды при 16 попытках (12,5%), это улучшит общую тактическую структуру.

Критически важным в контексте шансов Латвии станет и игра вратарей. В 2025 году голкипер Линард Фельдбергс задал очень высокую планку, отразив 55 бросков в матче против Канады.

В нынешнем розыгрыше латвийцам, без сомнений, вновь предстоят схожие по интенсивности штурмы со стороны Канады, Финляндии и Чехии.