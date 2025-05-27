Обзор ЧМ по хоккею 2025: Триумф американцев, прорыв Дании, провал Канады

Завершившийся в Швеции чемпионат мира по хоккею изменил расстановку сил на международной арене и обозначил тех, кто готов биться за медали, и тех, кто может вскоре дорасти до подобных задач.

Чемпионат, проходивший в Швеции и Дании, стал отражением стремительных перемен в мировом хоккее. В нем сплелись новые амбиции и неожиданные открытия, а привычная иерархия дала трещину.

От долгожданного триумфа сборной США, прервавшей десятилетия безмолвия, до сказочного рывка Дании и оборонительных чудес от Швейцарии — Стокгольм и Хернинг подарили болельщикам турнир, в котором каждое открытие стало ярким и запоминающимся.

В Olympics.com подводят итоги очередного мирового форума.

Первое почти за столетие золото для США

США — победители последнего ЧМ globallookpress.com

Впервые с 1933 года — официально и без каких-либо исторических сносок — сборная США стала чемпионом мира. Один лишь этот факт преображает привычный итоговый рисунок подобных турниров.

Перед полуфиналом американцы несли на плечах тяжелейший груз истории: с 1960 года «звездно-полосатые» не завоевали ни одного крупного титула — лишь серебро в 1950-м и череда бронзовых наград, которые не отражали подлинной сути хоккейной державы. На этот раз засуха закончилась — и закончилась золотом.

Единственную в финальной встрече со Швейцарией шайбу забросил форвард «Баффало» Тэйг Томпсон в овертайме, оформив минимальную, но знаковую победу со счетом 1:0.

По мнению тренера сборной США Райана Варсофски, к успеху команду привело «единство и универсальность состава». Наставник отметил вклад группы лидеров, включая Гарланда, Томпсона, Брэди Шея, Веренски и, конечно, Клэйтона Келлера в общее стремление «направить молодежь и сформировать уверенный коллектив».

И эта уверенность была оправдана: американцы прошли через вязкий хоккей Финляндии, сдержали глубину шведского состава и смогли преодолеть превосходную игру швейцарского вратаря в финале. Команда показала, что способна побеждать по-разному.

Золото в Стокгольме было добыто без помощи громких имен из НХЛ, сосредоточенных на плей-офф Кубка Стэнли.

Швейцария — новый член элитного клуба

Швейцария вновь завоевала серебро globallookpress.com

Вместе с тем не только сборная США была нацелена на то, чтобы на стокгольмской арене вписать новую страницу в историю. Швейцария заявилась на турнир со своей мечтой, которая не раз ускользала в самый последний момент.

За счет великолепной игры вратаря Леонардо Дженони, признанного MVP чемпионата мира 2025 года, швейцарцы довели финал до овертайма и были в одном броске от золота. Дженони провел четыре «сухих» матча, а его серия без пропущенных шайб, продлившаяся 243 минуты и 27 секунд, стала новой вехой современности, превзойдя рекорд финна Пекки Ринне.

Добытое на «Авичи-Арене» серебро стало четвертым в истории Швейцарии с 2013 года: до этого финальные поражения команда потерпела от Швеции (2013, 2018) и Чехии (2024). Теперь коллектив Патрика Фишера уступил США.

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Турнирная дистанция 2025 года доказала, что момент, когда швейцарцы добудут награды высшего достоинства, становится чуточку ближе.

37-летний Дженони продолжает творить чудеса в воротах, Дин Кукан проходит рекордное игровое время, а выверенная и зрелая тактическая модель окончательно вытеснила образ «теневого претендента».

Швейцария — больше не команда-сюрприз. Отныне это сборная первого эшелона, которую не будут недооценивать.

Дания пережила хоккейную сказку

Дания оказалась четвертой в общем зачете globallookpress.com

Если какая-то команда и покорила сердца болельщиков на чемпионате в Стокгольме и Хернинге, то это Дания.

Победа в четвертьфинале над Канадой со счетом 2:1 подарила сенсацию всего турнира и, возможно, стала одним из самых показательных событий последних лет. Маленькая сборная сбросила великана в матче на вылет — это был настоящий тектонический сдвиг в хоккейной географии.

Четвертое место в общем зачете, добытое без ведущих игроков уровня НХЛ — тех же Фредерика Андерсена, Ларса Эллера и Оливера Бьоркстранда — стало лучшим результатом в истории датчан.

«Такой успех, да еще и на домашнем льду, с хоккеем такого уровня — это, безусловно, шаг вперед», — отметил защитник сборной Оливер Лауридсен. — «Надеюсь, это вдохновит молодежь, и ледовых площадок у нас в стране станет больше, как и талантов, пусть даже на ограниченном уровне».

29-летний нападающий Ник Олесен вписал собственную страницу в хоккейную летопись, став первым датчанином, включенным в символическую сборную турнира. «Наверное, это одна из самых волшебных историй, что я видел», — так охарактеризовал игру против Канады шведский нападающий Лукас Рэймонд.

Средний возраст датской сборной составил 30 лет, и, возможно, это был последний прорыв текущего поколения. И тем не менее фундамент уже заложен. И где бы он ни упрочился — на Олимпийских играх или ближайших чемпионатах мира — Данию больше никто не посмеет списывать со счетов.

Канада снова без медалей

Канада вылетела на ранней стадии плей-офф globallookpress.com

Канада приехала на чемпионат с внушительным багажом достижений, а покинула его с тележкой вопросов.

При звездном составе, в который были включены и Сидни Кросби, и Натан Маккиннон, и талантливый проспект Маклин Селебрини, команда под руководством Дина Эвансона не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию, потерпев поражение Дании — всего во второй раз в своей истории.

Столь неудачный результат «кленовых» ясно дал понять, что пробиться в финал исключительно за счет былых заслуг больше не получится.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Претензии с точки зрения качества игры сборной Канады касаются всех основных аспектов — от взаимопонимания на площадке до тактических решений и проблемы смены поколения. А на горизонте вместе с тем уже маячит Олимпиада, и времени на переосмысление у команды почти не осталось.

Безусловно, к любому турниру Канада по-прежнему подходит в статусе одного из фаворитов, и едва ли в этом можно усомниться ввиду объективных причин.

Но кампания в Стокгольме стала тревожным сигналом, ведь остальной хоккейный мир больше не отстает и не уступает в развитии. И если в ближайшее время в структуре канадской сборной не начнутся перемены, то последствия промедления могут оказаться куда болезненнее.

Бронза — не то, на что надеялась Швеция

Швеция завоевала бронзу домашнего турнира globallookpress.com

Выступая при поддержке домашних болельщиков, Швеция решительно взяла курс на золото, но по итогам десяти матчей ограничилась бронзой. Фальшивая радость от медалей низшей пробы переплелась с ощущением нереализованного потенциала.

«Это было что-то невероятное — играть перед своими, когда на трибунах семья и друзья. Незабываемо», — признался шведский нападающий Лукас Рэймонд, ставший одним из открытий турнира. — «Но, конечно, обидно. Таков хоккей. Надо двигаться дальше».

Шведы достойно закрыли турнир, разгромив Данию в матче за третье место со счетом 6:2. Микаэль Баклунд и Маркус Юханссон оформили по дублю, а Элиас Линдхольм стал лучшим бомбардиром команды и вошел в символическую сборную чемпионата мира.

В составе Швеции по-прежнему достаточно первоклассных хоккеистов, а голод к большим победам никуда не делся. С такими молодыми звездами, как тот же Рэймонд и Лео Карлссон, богатым кадровым ресурсом и вариативной игрой, построенной на гибкой системе, команда точно останется в числе претендентов на высокие награды в рамках международных соревнований.