Обзор ЧМ по хоккею 2025: Триумф американцев, прорыв Дании, провал Канады

От долгожданного триумфа сборной США, прервавшей десятилетия безмолвия, до сказочного рывка Дании и оборонительных чудес от Швейцарии — Стокгольм и Хернинг подарили болельщикам турнир, в котором каждое открытие стало ярким и запоминающимся.
В Olympics.com подводят итоги очередного мирового форума.
Первое почти за столетие золото для США
Впервые с 1933 года — официально и без каких-либо исторических сносок — сборная США стала чемпионом мира. Один лишь этот факт преображает привычный итоговый рисунок подобных турниров.
Перед полуфиналом американцы несли на плечах тяжелейший груз истории: с 1960 года «звездно-полосатые» не завоевали ни одного крупного титула — лишь серебро в 1950-м и череда бронзовых наград, которые не отражали подлинной сути хоккейной державы. На этот раз засуха закончилась — и закончилась золотом.
Единственную в финальной встрече со Швейцарией шайбу забросил форвард «Баффало» Тэйг Томпсон в овертайме, оформив минимальную, но знаковую победу со счетом 1:0.
По мнению тренера сборной США Райана Варсофски, к успеху команду привело «единство и универсальность состава». Наставник отметил вклад группы лидеров, включая Гарланда, Томпсона, Брэди Шея, Веренски и, конечно, Клэйтона Келлера в общее стремление «направить молодежь и сформировать уверенный коллектив».
И эта уверенность была оправдана: американцы прошли через вязкий хоккей Финляндии, сдержали глубину шведского состава и смогли преодолеть превосходную игру швейцарского вратаря в финале. Команда показала, что способна побеждать по-разному.
Золото в Стокгольме было добыто без помощи громких имен из НХЛ, сосредоточенных на плей-офф Кубка Стэнли.
Швейцария — новый член элитного клуба
Вместе с тем не только сборная США была нацелена на то, чтобы на стокгольмской арене вписать новую страницу в историю. Швейцария заявилась на турнир со своей мечтой, которая не раз ускользала в самый последний момент.
За счет великолепной игры вратаря Леонардо Дженони, признанного MVP чемпионата мира 2025 года, швейцарцы довели финал до овертайма и были в одном броске от золота. Дженони провел четыре «сухих» матча, а его серия без пропущенных шайб, продлившаяся 243 минуты и 27 секунд, стала новой вехой современности, превзойдя рекорд финна Пекки Ринне.
Добытое на «Авичи-Арене» серебро стало четвертым в истории Швейцарии с 2013 года: до этого финальные поражения команда потерпела от Швеции (2013, 2018) и Чехии (2024). Теперь коллектив Патрика Фишера уступил США.
Турнирная дистанция 2025 года доказала, что момент, когда швейцарцы добудут награды высшего достоинства, становится чуточку ближе.
37-летний Дженони продолжает творить чудеса в воротах, Дин Кукан проходит рекордное игровое время, а выверенная и зрелая тактическая модель окончательно вытеснила образ «теневого претендента».
Швейцария — больше не команда-сюрприз. Отныне это сборная первого эшелона, которую не будут недооценивать.
Дания пережила хоккейную сказку
Если какая-то команда и покорила сердца болельщиков на чемпионате в Стокгольме и Хернинге, то это Дания.
Победа в четвертьфинале над Канадой со счетом 2:1 подарила сенсацию всего турнира и, возможно, стала одним из самых показательных событий последних лет. Маленькая сборная сбросила великана в матче на вылет — это был настоящий тектонический сдвиг в хоккейной географии.
Четвертое место в общем зачете, добытое без ведущих игроков уровня НХЛ — тех же Фредерика Андерсена, Ларса Эллера и Оливера Бьоркстранда — стало лучшим результатом в истории датчан.
«Такой успех, да еще и на домашнем льду, с хоккеем такого уровня — это, безусловно, шаг вперед», — отметил защитник сборной Оливер Лауридсен. — «Надеюсь, это вдохновит молодежь, и ледовых площадок у нас в стране станет больше, как и талантов, пусть даже на ограниченном уровне».
29-летний нападающий Ник Олесен вписал собственную страницу в хоккейную летопись, став первым датчанином, включенным в символическую сборную турнира. «Наверное, это одна из самых волшебных историй, что я видел», — так охарактеризовал игру против Канады шведский нападающий Лукас Рэймонд.
Средний возраст датской сборной составил 30 лет, и, возможно, это был последний прорыв текущего поколения. И тем не менее фундамент уже заложен. И где бы он ни упрочился — на Олимпийских играх или ближайших чемпионатах мира — Данию больше никто не посмеет списывать со счетов.
Канада снова без медалей
Канада приехала на чемпионат с внушительным багажом достижений, а покинула его с тележкой вопросов.
При звездном составе, в который были включены и Сидни Кросби, и Натан Маккиннон, и талантливый проспект Маклин Селебрини, команда под руководством Дина Эвансона не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию, потерпев поражение Дании — всего во второй раз в своей истории.
Столь неудачный результат «кленовых» ясно дал понять, что пробиться в финал исключительно за счет былых заслуг больше не получится.
Претензии с точки зрения качества игры сборной Канады касаются всех основных аспектов — от взаимопонимания на площадке до тактических решений и проблемы смены поколения. А на горизонте вместе с тем уже маячит Олимпиада, и времени на переосмысление у команды почти не осталось.
Безусловно, к любому турниру Канада по-прежнему подходит в статусе одного из фаворитов, и едва ли в этом можно усомниться ввиду объективных причин.
Но кампания в Стокгольме стала тревожным сигналом, ведь остальной хоккейный мир больше не отстает и не уступает в развитии. И если в ближайшее время в структуре канадской сборной не начнутся перемены, то последствия промедления могут оказаться куда болезненнее.
Бронза — не то, на что надеялась Швеция
Выступая при поддержке домашних болельщиков, Швеция решительно взяла курс на золото, но по итогам десяти матчей ограничилась бронзой. Фальшивая радость от медалей низшей пробы переплелась с ощущением нереализованного потенциала.
«Это было что-то невероятное — играть перед своими, когда на трибунах семья и друзья. Незабываемо», — признался шведский нападающий Лукас Рэймонд, ставший одним из открытий турнира. — «Но, конечно, обидно. Таков хоккей. Надо двигаться дальше».
Шведы достойно закрыли турнир, разгромив Данию в матче за третье место со счетом 6:2. Микаэль Баклунд и Маркус Юханссон оформили по дублю, а Элиас Линдхольм стал лучшим бомбардиром команды и вошел в символическую сборную чемпионата мира.
В составе Швеции по-прежнему достаточно первоклассных хоккеистов, а голод к большим победам никуда не делся. С такими молодыми звездами, как тот же Рэймонд и Лео Карлссон, богатым кадровым ресурсом и вариативной игрой, построенной на гибкой системе, команда точно останется в числе претендентов на высокие награды в рамках международных соревнований.