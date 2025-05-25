ЧМ-2025. Эпохальная победа сборной США, домашняя бронза Швеции

В матче за золото сборная США одержала историческую победу над Швейцарией, а Швеция на классе разобралась с Данией в игре за третье место.

Швеция — Дания — 6:2

Швеция завоевала бронзу globallookpress.com

Со звездами мировой величины Швеция вряд ли способна искренне радоваться бронзе домашнего льда, которая, скорее, служит утешительным символом, нежели подтверждением потенциала команды.

Тем не менее в скандинавском дерби шведы сокрушили Данию в ее первой в истории игре за медали на чемпионатах мира — 6:2.

Встреча на «Авичи-Арене» началась в умеренном темпе. Шведы на правах хозяев попытались обозначить территорию и создали несколько моментов, хотя общий уровень остроты оставлял желать лучшего.

Дания тем временем отвечала контратаками, но большую часть стартовой двадцатиминутки посвятила действиям оборонительного характера.

Так, первый период прошел при большом количестве единоборств, попыток двигать шайбу у бортов и частыми пробросами.

Прогнозы и ставки на хоккей

С весьма скромными наступательными показателями — шесть ударов в створ в исполнении Швеции против четырех у Дании — соперники ушли на перерыв.

Во втором периоде команда Сэма Халлама нарастила давление. Со стартовых минут Швеция начала активно поливать бросками, а в какой-то момент и вовсе вжала датчан в их половину ледовой площадки.

Результатом такого натиска стали три заброшенные шайбы в ходе позиционных атак с высоким уровнем комбинационной игры. Первый гол хозяева забили на пятой минуте.

Очередная наступательная фаза Швеции позволила закрепиться в зоне Дании и раскроить ее оборону несколькими передачами, после которых Майкл Баклунд с близкого расстояния упаковал шайбу в пустой угол — 1:0.

На десятой минуте — после серии не менее ярких атак — форвард «Калгари» оформил дубль, отправив шайбу в сетку с левого круга вбрасывания — 2:0.

Ставка датчан на высокую плотность в защите окончательно утратила смысл на восемнадцатой минуте. Схожий по геометрическому рисунку момент шведы расчертили для Маркуса Йоханссона, оказавшегося на острие — 3:0.

В заключительном игровом отрезке команда Микаэля Кринц-Гата задействовала все свои тактические и кадровые ресурсы, чтобы фрагментарно навязать борьбу.

В начале периода Филип Браггиссер вошел в зону после передачи от Элерса и вонзил шайбу в верхний угол. Но после видеопросмотра гол был отменен из-за помехи вратарю.

Спустя несколько минут Дания получила большинство, однако в ходе розыгрыша «лишнего» допустила обрезку, позволившую Лукасу Рэймонду убежать один на один и пустить шайбу под щитком Дичова — 4:0.

Четвертый гол снял многие вопросы, но датчане смогли довольно быстро ответить. В ходе того же большинства Ник Олесен размочил счет мощным броском с левого круга — 4:1.

Менее чем через три минуты после первой шайбы Дания на тех же эмоциях отличилась вновь. Олесен выдал диагональный пас на Элерса у ворот, а шайба от его конька срикошетила в сетку — 4:2.

Ситуативно шведы упустили нить игры, но на девятой минуте провели очередную результативную атаку, позволившую вернуть комфортную разницу.

Пятой шайбе хозяев способствовало удаление датчан. В формате пять на четыре Маркус Йоханссон сыграл на добивании и тем самым обесценил предыдущие попытки соперников спасти этот матч.

Финальное результативное действие на домашнем турнире совершил Мика Зибанежад. За пять минут до сирены нападающий «Рейнджерс» завершил розыгрыш еще одного быстрого наскока на датские ворота — 6:2.

Для сборной Швеции эта бронзовая награда стала второй за два года, а Дания, хоть и закончила чемпионат без медалей, выдала знаковую кампанию, от которой будет отталкиваться в расчете на новые успехи.

Швейцария — США — 0:1 (ОТ)

Швейцария — США globallookpress.com

Финал мирового хоккейного форума 2025 года оказался памятным еще до его начала. И произошло так сразу по двум причинам.

Первая — это сборная Швейцарии, которая пробилась в чемпионский матч во второй раз за два года, чего никогда не было ранее.

Тем временем для США матч за золотые медали стал первым почти за вековой отрезок. Последний раз американцы выходили в финал в далеком 1934 году, когда спорт и миропорядок были совершенно другими.

Так, любой расклад предполагал что-то уникальное с точки зрения хоккейной истории и тем самым повышал значимость победы.

На льду «Авичи-Арены» схлестнулись сборные, которые пересекались на групповом этапе в Хернинге. Тогда — в третьем туре — безупречная команда Патрика Фишера разбила США со счетом 3:0.

На этот раз матч оказался не столь богатым на результативные события, но получился более напряженным а упорным. Комфортнее в таких условиях было сборной США, которая одержала победу в овертайме — 1:0 ОТ.

Со стартового вбрасывания обе команды сделали ставку на активное начало. Играя на высоких скоростях, Швейцария и США сражались за инициативу и контроль, без явных наступательных решений, которые позволили бы обострить ситуацию.

Прогнозы и ставки на хоккей

С чередой бросков, в большей степени несущих формальный характер, соперники двигались практически без середины, а сама встреча проходила с минимальным количеством пауз. Вместе с тем в плане остроты Штаты незначительно вырвались вперед.

На девятой минуте периода коллектив Патрика Фишера заработал большинство. Вскоре Швейцария с трудом закрепилась в зоне американцев и успела создать лишь пару ярких моментов усилиями Нино Нидеррайтера.

Формат пять на четыре не увенчался успехом, но позволил швейцарцам на какое-то время отодвинуть игру от своих ворот.

Как и в начале периода, команды старались плотно обосноваться в чужой зоне, но по-прежнему не могли завладеть преимуществом в одностороннем порядке.

На восемнадцатой минуте большинство получили уже «звездно-полосатые», которым, несмотря на серию опасных позиционных подходов, те не смогли распорядиться должным образом.

На первый перерыв соперники отправились без заброшенных шайб и с равным количеством бросков в створ ворот — оба нанесли по одиннадцать таковых.

Во второй двадцатиминутке игра по-прежнему делилась на короткие отрезки активности в обеих зонах, сохраняя привычную для этого матча общую структуру.

За второй период американцы нанесли семнадцать ударов в створ при девяти попытках швейцарцев, однако ни Дженони, ни Свэймэну не составило труда отразить все, что успели насочинять соперники.

Приспособившись к такому ритму, команды стали биться до первой ошибки, а один из наиболее ярких эпизодов случился на шестой минуте, когда Конор Гарланд не реализовал буллит.

В середине периода матч стал дробиться на паузы в связи с пробросами и прочими второстепенными отскоками, а менее чем за минуту до сирены Швейцария получила шанс сыграть в режиме пять на четыре.

Но наступательный порыв команды Фишера был сдержан, а нули на табло сохранились и во второй половине большинства, которое завершилось в начале третьего периода.

Расконсервировать счет не удалось и в заключительном отрезке регламентированного времени, в связи с чем встреча перетекла в один из наиболее интересных форматов — двадцатиминутный овертайм три на три.

В дополнительном периоде судьбу медалей высшего достоинства определили американцы.

На третьей минуте тройка Шей — Кули — Томпсон расчертила контратаку, в ходе которой Тэйг вошел в чужую зону, и с круга вбрасывания попал в дальний верхний угол — 1:0 Б.

Так, Соединенные Штаты зафиксировали первую с 1993 года победу на мировом первенстве, а Швейцария вновь стала серебряным призером.