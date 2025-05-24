ЧМ 2025. США растоптали мечты Швеции, сборная Швейцарии остановила Данию

В полуфинале чемпионата мира сборная Швеции не смогла зацепиться за шанс сыграть в главном матче турнира при родных трибунах.

Швеция — США — 2:6

Швеция — США — 2:6

В раннем по времени полуфинале в Стокгольме произошла трагедия местного значения. Сборная Швеции была вчистую разбита американцами и тем самым похоронила свои же мечты о домашнем золотое — 2:6.

Последний трофей в рамках мирового форума американцы брали в тридцатых годах прошлого века, если говорить о турнирах, которые не были совмещены с Олимпиадой.

С тех пор сменилось много поколений, а мир несколько раз успел стать другим, но «звездно-полосатые» по-прежнему проходят сквозь десятилетия без главных наград международного хоккейного форума.

Но разгромная победа над Швецией может стать поворотной, поскольку Штаты пробились в финал — первый в истории под эгидой Международной федерации хоккея.

На начальном отрезке матча команда Райана Варсофски завладела инициативой и в целом грамотно подошла к игре тактически: старалась лишать шведов пространства и большую часть времени проводила в чужой зоне.

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Счет в игре был открыт на седьмой минуте. Голевая атака состоялась после выигранного вбрасывания Шейном Пинто, который выдал пас на Брэди Шея. Защитник броском с синей линии сквозь трафик поразил верхний угол — 1:0.

На восемнадцатой минуте США удвоили преимущество. В ходе очередного наступления вратарь Швеции справился с броском Пинто, но на добивании оказался Каттер Готье, отправивший шайбу между щитков Маркстрема — 2:0.

В первом периоде американцы нанесли тринадцать бросков в створ ворот против скромных трех попыток Швеции. Во второй двадцатиминутке команда Сэма Халлама прибавила в этом компоненте.

Несмотря на возросшую бросковую активность, реализация «желто-синих» оставляла желать лучшего. Штаты тем временем стали бросать реже, но не менее эффективно.

На двенадцатой минуте Конор Гарланд забил третий гол, пропихнув шайбу с пятака после того, как Маркстрем потащил удар Кули. Результативная атака пришла с ошибки Швеции при смене звена — 3:0.

На восемнадцатой минуте американцы довели разницу до разгромной. Оказавшись в районе правого круга вбрасывания, Микаэль Айссимонт нанес плотный удар, после которого шайба срикошетила от ловушки голкипера и пересекла линию.

В третьем периоде в воротах Швеции играл Самуэль Эрссон, а сама команда устремилась в зону атаки. На седьмой минуте хозяева сократили отставание.

Вильям Нюландер сумел замкнуть передачу Андерссона и направил шайбу в пустой угол — 4:1, а менее чем через минуту в глазах болельщиков «Авичи-Арены» забрезжила новая надежда. Элиас Линдхольм броском в качание забил второй гол — 4:2.

Однако США были категорически против такого сценария. На двенадцатой минуте Джексон ЛаКомб перехватил шайбу в нейтральной зоне, а затем мощно попал в сетку с дистанции — 5:2.

Вернув комфортное преимущество, команда Варсофски доигрывала матч без особых нервов. Ближе к его завершению Шейн Пинто установил окончательный счет броском в пустые ворота.

Швейцария — Дания — 7:0

Швейцария — Дания — 7:0

Сборная Швейцарии остается одной из самых стабильных команд на этом чемпионате мира.

После поражения в первом туре от Чехии — тогда исход был решен в овертайме — команда Патрика Фишера выдала серию из восьми побед. Каждая сопровождалась разницей в три шайбы и более.

В полуфинале швейцарцы разгромили Данию, которая проводит лучший турнир в своей истории.

В двух предыдущих встречах — с Германией и Канадой — коллектив Микаэля Кринц-Гата преуспел за счет неподдельной самоотдачи и надежной оборонительной игры, но для Швейцарии этот образ оказался читаемым, а все тактические задумки — поверхностными.

Уже в первом периоде швейцарцы, по сути, поставили точку, отличившись трижды. Первая шайба была заброшена на десятой минуте.

Голевая атака началась с передачи Яниса Мозера на Нино Нидеррайтера, от колена которого шайба и проскользнула в ворота — 1:0.

Практически следом — на тринадцатой минуте — Кен Ягер нанес бросок, срикошетивший в ворота от защитника, позволив швейцарцам повести с комфортным по такой игре преимуществом — 2:0.

На семнадцатой минуте команда Фишера реализовала большинство. На острие атаки в формате пять на четыре оказался Нино, оформивший дубль после попытки Мальгина забить с синей линии — 3:0.

С серьезным перевесом по игре и реализации, Швейцария в приподнятом настроении ушла на перерыв, после чего ее ждали непростые стартовые минуты второго отрезка.

Встреча на «Авичи-Арене» продолжилась чередой удалений, включая три подряд штрафа Швейцарии. Однако высокая организация защитного построения позволила коллективу Фишера не пропустить.

Тем временем под занавес периода швейцарцы забили вновь. Денис Мальгин все же нашел свой момент, грамотно распорядившись передачей Майера — 4:0.

Ввиду того что второй двадцатиминутке счет был доведен до крупного, третий период превратится в формальность. Хотя и в таких условиях швейцарцы не сбавляли темп.

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На пятой минуте заключительного отрезка Сандро Шмид реализовал собственный шанс после борьбы за воротами — 5:0.

На тринадцатой минуте разгром датчан продолжился благодаря активности Дамьена Риата, замкнувшего пас Берчи. Последнее результативное действие принадлежало Тайлеру Мою в ходе реализации «лишнего».

Швейцария продолжает идти без поражений с момента промаха в дебюте, и теперь готовится сыграть во втором за два года финале, где встретится с командой США.

Дания в рамках исторического турнира попытается навязать борьбу Швеции в матче за бронзу.