ЧМ 2025. Австрия и Дания вышли в четвертьфинал, Казахстан покинул высший дивизион

В ходе заключительного дня группового этапа чемпионата мира сборная Австрии сенсационно пробилась в следующий раунд, а Дания в драматичном матче оставила без плей-офф раунда Германию.

Латвия — Австрия — 1:6

Латвия — Австрия — 1:6

В седьмом туре общего этапа чемпионата Латвия и Австрия в очной встрече бились за право сыграть в плей-офф.

В главном матче этого группового этапа команда Роджера Бадера добилась крупной победы — 6:1 и впервые с 1994 года получила возможность продолжить кампании в стадии на вылет.

Встреча с высокой ценой ошибки началась в замедленном режиме, но по мере реализации тех или иных атакующих идей соперники эпизодически наращивали давление.

Счет в матче открыли австрийцы на восемнадцатой минуте. Автором шайбы, ставшей поворотной, оказался Доминик Цвергер, который убежал один на один и переиграл в ближнем бою Гудлевскиса — 1:0.

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Во втором периоде преимущество Австрии начало стремительно расти. Действуя в формате пять на четыре на четвертой минуте, Марко Каспер выдал пас на Беньямина Баумгартнера. Тот сумел воспользоваться отсутствием полевого у латвийцев и удвоил счет — 2:0.

Чуть меньше двух минут у коллектива Бадера ушло на то, чтобы довести разницу до крупной. Винценц Рорер за счет индивидуальных качеств упаковал третью шайбу.

Вскоре коллектив Харийса Витолиньша предпринял успешную попытку вернуться в игру. Вскоре после тренерского тайм-аута «бордовые» расчертили атаку, которую завершил Эдуардс Тралмакс — 3:1.

Тем не менее дальнейшие шаги, предпринятые с целью сокращения разрыва, ни к чему не привели. В третьем периоде Австрия сняла все вопросы.

На пятой минуте финального отрезка Томас Раффль хладнокровно реализовал момент, возникший в результате индивидуальной ошибки Яниса Якса, после чего Цвергер вонзил шайбу под перекладину в ходе контратаки — 5:1.

Точку в разгроме латвийцев поставил Рорер, поразивший пустые ворота в фазе игры в меньшинстве.

Сборная Австрии празднует первую победу в матче за плей-офф за 30 лет и готовится к историческому четвертьфиналу, в рамках которого встретится со сборной Швейцарии.

Швейцария — Казахстан — 4:1

Швейцария — Казахстан — 4:1

В матче с Казахстаном сборная Швейцарии повлияла сразу на несколько раскладов.

Одержав волевую победу со счетом 4:1, команда Патрика Фишера обеспечила себе лидерство в группе B, сохранила в элите Венгрию и вместе с тем отправила Казахстан во второй по силе дивизион.

Стартовый отрезок игры прошел при относительно равной борьбе с весьма неожиданным развитием событий, обусловленным голом казахстанцев.

На шестнадцатой минуте Адиль Бекетаев нанес бросок с дистанции, а Аркадий Шестаков поразил створ ворот с добивания — 1:0.

Играть в таких условиях швейцарцам было непривычно, поскольку до этого команда не пропускала первой ни в одном из шести предыдущих матчей.

С минимальным преимуществом в счете, коллектив Олега Болякина откатился в оборону, а Швейцария безуспешно билась с плотными соперниками до двадцатой минуты второго периода.

За пять секунд до второй в матче сирены команда Фишера реализовала большинство. С передачи Мальгина Кевин Фиала поразил цель, которую судьи впоследствии признали легитимной — 1:1.

Активный штурм ворот Казахстана продолжился в третьем периоде. На восьмой минуте Свен Андригетто распорядился еще одним численным преимуществом Швейцарии — 2:1.

Спустя пару минут Андрес Амбюль забил третий гол и тем самым искоренил остатки интриги. Эффектная шайба, заброшенная Дамьеном Риатом на восемнадцатой минуте, завершила разгром.

Борьбу за медали Швейцария продолжит в рамках четвертьфинальной игры с Австрией, а Казахстан вынужден мириться с первым за пять лет понижением в классе.

Словакия — Финляндия — 1:2

Словакия — Финляндия — 1:2

Сборная Финляндии одержала минимальную победу над Словакией в матче, имевшем влияние на распределение итоговых позиций в группе A, на короткий срок обеспечив коллективу Антти Пеннанена 2-ю строчку.

На эту игру сборная Финляндии вышла без некоторых лидеров, в то время как Словакия, утратившая шансы на топ-4, предстала на пределе зараженности.

Более высокий системный класс, намекающий на очевидное преимущество финнов, отпечатался на промежуточном результате довольно рано.

Уже на шестой минуте Патрик Пуйстола вывел команду вперед, получив идеальный пас на пятак от Вили Саариярви и удачно сыграв на подставлении — 1:0.

Спустя несколько секунд Словакия сравняла счет, но судьи отменили взятие ворот после запроса тренерского штаба Пеннанена.

Во втором периоде игровой рисунок коллектива Владимира Орсага дважды менялся из-за малых штрафов, а финны тем временем усилили наступательную активность.

На восемнадцатой минуте лидеры матча удвоили счет. Ян-Микаэль Ярвинен прорвался сквозь словацкую оборону, выкатился на ворота и отдал пас на Мереля, с ходу поразившего цель — 2:0.

На финальном игровом отрезке Словакия нанесла в два раза больше бросков в створ ворот и сумела сократить отставание на пятнадцатой минуте, играя в большинстве.

Нападающий Роберт Лантоши воспользовался трафиком и нанес плотный удар в ближнюю девятку с левого круга вбрасывания — 2:1.

Оставшиеся минуты встречи прошли в нервной борьбе, но Финляндия в фирменном стиле засушила концовку и удержала победу.

В первом раунде плей-офф команда Пеннанена сыграет с США.

Чехия — США — 2:5

Чехия — США — 2:5

В заключительном туре общего этапа в Хернинге сборная США одержала крупную победу над Чехией — 5:2, сместив действующего чемпиона со второй позиции в группе.

Встреча между соперниками высшего эшелона оказался эмоциональной и местами жесткой. По ходу игры команды устроили несколько потасовок и в целом не стеснялись грубостей.

За три периода соперники получили сорок (40) штрафных минут на двоих и в моменте устроили игру, инициатива в которой переходила из рук в руки.

Счет в матче открыли американцы на десятой минуте. Эндрю Пик предпринял попытку поразить ворота с синей линии, а Джошуа Доан добил шайбу с неудобной руки — 1:0.

После гола команды обменялась порцией стыков, а шайба так и не побывала в сетке еще раз до перерыва.

Во второй двадцатиминутке градус борьбы возрос с ранним взятием ворот, которое организовали чехи. Уже на первой минуте Давид Пастрняк с передачи Романа Червенки переиграл своего одноклубника — 1:1.

На девятой минуте Чехия начала диктовать свои условия в роли лидера, реализовав большинство. В формате пять на четыре Пастрняк ассистировал Нечасу, тот броском в касание вонзил шайбу в сетку — 2:1.

Тем не менее в третьем периоде коллектив Райана Варсофски сумел все изменить довольно быстро.

На второй минуте Фрэнк Назар оказался на завершающей стадии большинства после паса Буима, а на восьмой минуте форвард «Чикаго» оформил дубль, подставив клюшку под бросок Готье — 3:2.

На четырнадцатой минуте Логан Кули довел счет до 4:2, замкнув пас Клэйтона Келлера на пятаке. За три минуты до сирены Эндрю Пик установил окончательный результат, отправив шайбу в пустые ворота.

В четвертьфинале американцы встретятся со сборной Финляндии, а команде Радима Рулика на пути к защите чемпионского звания предстоит разобраться со Швецией, что будет крайне тяжело.

Германия — Дания — 1:2 (Б)

Германия — Дания — 1:2 (Б)

В рамках заключительного матча группового этапа Германия и Дания разыгрывали последнюю путевку в четвертьфинал.

В скромной по событийности и текучей по природе игре победу в серии буллитов вырвали хозяева «Йоске Банк Боксен», которые начинали чемпионат с трех поражений кряду.

Стартовая двадцатиминутка прошла при преимуществе датчан. Команда Микаэля Кринц-Гата нанесла четырнадцать бросков в створ ворот против пяти в исполнении сборной Германии, но отличиться голом не сумела.

Упорная и временами вязкая игра эпизодически вспыхивала во втором периоде, в котором территория и общая инициатива уже принадлежали Германии.

На двадцатой минуте второго отрезка немцы открыли счет. Корбиниан Гейбел нанес плотный бросок к синей линии, и шайба, пролетев сквозь насыщенный пятак, и оказалась в воротах — 1:0.

В третьем периоде скорости заметно снизились, но это не помешало датчанам сравнять счет на одиннадцатой минуте.

В ходе голевой атаки Оскар Мелгорд пустил шайбу в угол площадки, Николай Элерс подхватил отскок от бортов и прицельно попал в девятку — 1:1.

Овертайм оказался на порядок зрелищнее регламентированного времени, а ближе к заброшенной шайбе были датчане.

В серии буллитов главным героем оказался вратарь Фредерик Дичов. На фоне точных попыток в исполнении Олесена и Блихвельда датский голкипер отразил четыре броска противника.

Так на ледовой арене в Хернинге команда Крин-Гата подарила болельщикам маленькую сенсацию, которая вывела Данию в четвертьфинал, где та встретится с Канадой.

Швеция — Канада —3:5

Швеция — Канада —3:5

В центральном матче всего группового этапа Швеция при родных трибунах билась с Канадой за первую строчку и путевку в более легкий четвертьфинал.

В событийной и обоюдоострой игре команда Дина Эвансона нанесла шведам первое на общей стадии турнира поражение и возглавила группу A.

Матч на высоких скоростях и с должным уровнем наступательной агрессии раскрылся моментально. Уже на восемнадцатой секунде «кленовые» вырвались вперед.

Во время первой же предметной комбинации в чужой зоне Трэвис Санхейм ворвался на пятак и сумел пропихнуть шайбу под Якобом Маркстремом — 1:0.

Вскоре коллектив Сэма Халлама ответил своим выпадом, играя в меньшинстве.

Спустя двадцать секунд после удаления Маркуса Йоханссона Эллиас Линдхольм подловил Монтора на ошибке, выбежал на бросковую позицию и восстановил ничейный результат — 1:1.

После пропущенного гола Канада продолжила наседать. На восьмой минуте «кленовые» нашли возможность расчертить еще одну атаку, завершившуюся взятием ворот.

С передачи Джареда Сперджена, который ранее получил пас от Кросби, Тайсон Ферстер на скорости переиграл шведского голкипера и тем самым довел атаку до ума — 2:1.

На четырнадцатой минуте настойчивость канадцев привела еще к одной заброшенной шайбе. С передачи Конекны Райан О’Райли реализовал собственный момент — 3:1.

В первые десять минут второго периода у команды Эвансона возникли проблемы с дисциплиной, которые ситуативно привели к пропущенному голу.

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На четвертой минуте Швеция, действуя в формате пять на три, организовала атаку с Маркусом Юханссоном на финальном рубеже, сумевшем замкнуть передачу Форсберга — 3:2.

Однако сравнительно быстро Канада наладила игру и в очередной раз увеличила преимущество до двух голов. На одиннадцатой минуте второго периода Маклин Селебрини реализовал выход один на один — 4:1.

В начале третьего периода «кленовые» довели разницу до разгромной усилиями Трэвиса Конекны, исполнившего эффектный пас на Маккиннона. Натану оставалось упаковать шайбу в пустой угол — 5:2.

Один гол Швеция отыграла под занавес встречи, заменив вратаря на шестого полевого. Интригу попытался оживить Расмус Андерссон — 5:3.

На большее в ходе продолжающегося финального набега коллектив Халлама так и не нацелился, ввиду чего в четвертьфинале его ждет Чехия. Канадцы же в статусе первой команды группы вышли на Данию.