ЧМ 2025. Австрия — в борьбе за плей-офф, Латвия оставила позади Словакию

Десятый игровой день на чемпионате мира обернулся успехом для сборной Австрии, которая перед последним туром укрепила позиции в борьбе за плей-офф, готовясь к финальному рывку.

Казахстан — США 1:6

Казахстан — США 1:6

Сборная США в очередной раз показала высокий исполнительский класс в матче с соперником нижнего эшелона. На этот раз команда Райана Варсофски не оставила шансов Казахстану — 6:1.

Несмотря на высокую результативность, первый период прошел без заброшенных шайб и при сравнительно равной игре с точки зрения статистики.

Так, команда Олега Болякина предприняла пять бросковых попыток при девяти ударах в исполнении «звездно-полосатых» и сумела выстоять до перерыва.

Во втором периоде Соединенные Штаты нарастили темп и, по сути, сделали игру, забив пять голов. Первую шайбу забросил Фрэнк Назар, сумевший прорваться к воротам и упаковать ее в сетку — 1:0.

На двенадцатой минуте Джексон Лакомб удвоил преимущество, нанеся прицельный бросок с синей линии, а спустя несколько наступательных подходов отличился Тэйг Томпсон — 3:0.

Планомерное сокрушение казахстанцев продолжилось через минуту после третьей шайбы. Мэттью Бенирс довел счет до разгромного с передачи Дрю О'Коннора — 4:0

Успешный второй период в исполнении США подытожил Майкл Кесселринг, который поразил ворота броском с острого угла — 5:0.

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На шестой минуте третьего периода американцы забили вновь. Зак Веренски в ходе атаки не встретил должного сопротивления и удачно воспользовался своим шансом — 6:0.

Размочить счет казахстанцам повезло на последней минуте встречи. Играя в меньшинстве, Владимир Волков неожиданно убежал в контратаку и реализовал выход один на один — 6:1.

С 14 очками по итогам 6 туров, США закрепились в тройке лидеров группы B, а Казахстан ввиду пятого поражения кряду остался на 7-й строчке с 3 баллами, опережая 8-ю Норвегию на 2 пункта.

Словения — Австрия — 2:3 (Б)

Словения — Австрия — 2:3 (Б)

Сборная Австрии проводит нынешний групповой этап на пределе весьма скромных игровых возможностей, за счет чего перед последним туром честно заработала право побороться за плей-офф.

Решающей в контексте дальнейшего потенциала стала волевая победа над Словенией — одним из кандидатов на понижение в классе.

Во встрече на «Авичи Арене» команда Роджера Бадера владела игровым преимуществом, но вынуждена была пройти через серию испытаний, которые организовал неуступчивый соперник.

Так, на десятой минуте первого периода словенцы реализовали большинство и открыли счет. Блаж Грегорц предпринял успешную бросковую попытку с синей линии, после чего шайба отскочила от конька Штапельфельдта и попала в ворота — 1:0.

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Словенский миг радости длился недолго. На четырнадцатой минуте Австрия ответила голом. Петер Шнайдер совершил прорыв в чужую зону и отдал передачу на Доминика Цвергера, переигравшего вратаря броском между щитков — 1:1.

Игровой рисунок второго периода был схож с тем, что соперники демонстрировали в ходе стартового отрезка. Австрия была опаснее и активнее в чужой зоне, Словения — напрягала редкими позиционными выпадами.

Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, зато на одиннадцатой минуте третьего периода австрийцы впервые повели в счете.

Брайан Леблер воспользовался передачей Лукаса Хаудума и направил шайбу в цель — 2:1. Однако преимущество лидирующего коллектива оказалось кратковременным.

Тремя минутами позже заброшенной шайбой отличился Роберт Саболич. Так, словенцы дотерпели до конца периода и перевели игру в дополнительное время.

В овертайме Австрия нанесла четыре броска в створ против трех попыток Словении, но выявить сильнейшего в пятиминутке команды не сумели.

В серии буллитов словенцы смазали все три попытки, в то время как австрийцы отличились трижды, тем самым зафиксировав важнейшую победу, которая оставляет команду в гонке за место в зоне плей-офф.

В битве за топ-4 команда Бадера встретится с Латвией — одним из двух прямых конкурентов наряду со Словакией, которую австрийцы обыграли ранее, а позже — разобрали сами латвийцы.

Словения с 1 очком на счету занимает 8-е место в группе и готовится сыграть с Францией — своим последним противником на пути к спасению.

Венгрия — Швейцария — 0:10

Венгрия — Швейцария — 0:10

В рамках 6-го тура группового этапа Швейцария, решившая большую часть промежуточных задач, одержала крупнейшую на текущий момент победу, сокрушив лавиной голов шайб сборную Венгрии — 10:0.

Несмотря на ряд изменений в составе — Патрик Фишер предоставил отдых нескольким ключевым хоккеистам — Швейцария вышла на площадку зараженной и сумела открыть счет уже на шестой минуте.

Андрес Амбюль попытался создать трафик и ворот венгров и подставил клюшку под бросок Эгли с синей линии — 1:0. Менее чем через две минуты Швейцария удвоила счет.

На завершающей стадии голевой атаки оказался Тимо Майер, который на скорости и дриблинге вошел в зону и нанес точный бросок между двух защитников — 2:0.

Во втором периоде швейцарцы продемонстрировали такую же активность, заставив атакующих исполнителей Венгрии наблюдать за всем происходящим со стороны.

На одиннадцатой минуте шайбой отметился Доминик Эгли, бросок которого рикошетом от защитников залетел в цель, а спустя минуту с небольшим Майер оформил дубль, отправив шайбу в пустой угол — 4:0.

Еще один гол во втором периоде оказался на счету Яниса Мозера. Защитник «Тампы» подключился к позиционному наступлению и плотно приложился в девятку — 5:0.

Град результативности на этом не закончился. В третьем периоде швейцарцы добили деморализованного соперника, вместив все событийные моменты в заключительные десять минут.

Вторую во встрече шайбу забросил Эгли в ближний угол на одиннадцатой минуте. Несколькими эпизодами позже Амбюль замкнул прострел у ворот — 7:0.

На пятнадцатой минуте свое слово сказал Андреа Глаузер, а на девятнадцатой — Андрес Амбюль оформил самый возрастной в истории чемпионатов мира хет-трик — 9:0.

За сорок секунд до сирены Кевин Фиала приложил руку к уничтожению Венгрии, которая, несмотря на череду неудач, остается 6-й в таблице группы с 3 очками на счету и готовится к матчу с Норвегией за право остаться в элите.

Швейцария на момент написания возглавила группу B, набрав 16 очков и опередив Чехию на 2 пункта. Вместе с тем чехи сохраняют игру в запасе.

Словакия — Латвия — 1:5

Словакия — Латвия — 1:5

В матче, в котором решалось многое с точки зрения борьбы за плей-офф, сборная Латвии одержала уверенную победу — 5:1 и оказала колоссальное влияние на расклады не то только в понимании собственных шансов.

Встреча со словаками прошла в довольно равной и насыщенной борьбе, но высокая реализация латвийцев сделала разницу.

Уже на третьей минуте команда Харийса Витолиньша вышла вперед. Началу голевого наступления предшествовала ошибка словаков при входе в зону, которая дала латвийцам пространство для контратаки.

В завершающей ее фазе Гаральдс Эгле после передачи Андерсонса прошил вратаря броском в девятку — 1:0.

Восстановить равенство коллективу Владимира Орсага удалось на десятой минуте. Играя в формате пять на четыре, Самуэль Такач выдал пас на находившегося перед воротами Себастиана Цедерле — 1:1.

Начало второго периода обернулось для Словакии провалом. К шестой минуте команда Витолиньша вновь повела, а затем и упрочила разницу в счете.

В результате очередной позиционной ошибки латвийцы сумели расчертить атаку с передачей Эдуардса Тралмакса на Данса Лочмелиса, раскачавшего вратаря и забросившего шайбу в пустой угол — 2:1.

Четырьмя минутами позже Рихардс Букартс подхватил шайбу после вбрасывания и провернул подобный трюк, тем самым доведя преимущество до более комфортного — 3:1.

На пятнадцатой минуте второго периода Латвия фактически сняла все вопросы. Томс Андерсонс с передачи Лавинша нанес бросок, отлетевший от щитка вратаря в сетку — 4:1.

В третьем периоде Словакия не сумела изменить форму противостояния, поскольку латвийцы не сбавляли темп. Формально доигрывая остаток матча, Родриго Аболс на семнадцатой минуте забил гол в пустые ворота.

С важнейшей победой в рамках 6-го тура Латвия поднялась на 4-е место в таблице группы A с 9 баллами в активе и вместе с тем подарила путевку в четвертьфинал сборной Финляндии.

Главным преследователем латвийцев внезапно стала Австрия, с которой команда Витолиньша встретится в заключительном матче общего этапа. Словакия тем временем опустилась на 6-ю строчку.