ЧМ 2025. Несокрушимые канадцы, разгром Казахстана, новые надежды Дании

На девятый день общего этапа чемпионата мира фаворитами были одержаны дежурные победы, а 3 очка сборной Дании возвращают команду в гонку за плей-офф.

США — Германия — 6:3

США — Германия — 6:3

В который раз по ходу нынешнего группового этапа сборная США упускает преимущество, но, несмотря на потерю концентрации в моменте, дожимает соперника за счет более высокого класса. Так, в пятом туре «звездно-полосатые» взяли верх над Германией — 6:3.

Встреча в Хернинге началась под диктовку американцев. В первом периоде команда Райана Варсофски отличилась трижды. Первый гол забил Тэйг Томпсон с левого круга вбрасывания уже на второй минуте в ходе раннего большинства — 1:0.

Спустя восемь минут Штаты удвоили перевес. В пылу очередного наступления Каттер Готье осуществил проход по левому флангу и выполнил передачу на Фрэнка Назара, который замкнул пас коньком.

Продолжив давление, США увеличили разрыв на тринадцатой минуте. В очередном позиционном штурме О’Коннору удалось направить шайбу в пустой угол после спасения Грубауэра в другом опасном эпизоде — 3:0.

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Устойчивое преимущество американцев по-хорошему должно было завершить игру, но во втором периоде команда Харольда Крайса напомнила о себе, сократив отставание на девятой минуте за счет контратаки в исполнении Эрика Мика — 3:1.

На пятнадцатой минуте в ворота США влетела еще одна шайба, автором которой стал Йонас Мюллер, прошедший через центр и нанесший точный бросок под перекладину.

Однако настоящим шоком для Штатов стали следующие шестьдесят секунд, в которые немцы вложили еще один гол усилиями Стаховяка, реализовавшего большинство — 3:3.

После столь резкого переворота США включились на всю катушку и устроили Германии разнос в третьем периоде, завладев территорией и игровым ритмом.

На пятой минуте заключительного отрезка Гарланд воспользовался численным преимуществом и вновь вывел американцев вперед, а на шестнадцатой минуте Логан Кули уничтожил остатки интриги — 5:3.

Последняя в этом насыщенном матче шайба влетела в ворота Германии за две минуты до финальной сирены: Клэйтон Келлер отличился голом в пустые ворота.

После пяти туров американцы закрепились на 3-м месте в таблице группы B с 11 очками на счету. Немцы же опустились на 4-ю строчку с 9 баллами, сравнявшись по этому показателю с 5-й Данией.

Финляндия — Латвия — 2:1

Финляндия — Латвия — 2:1

Для Финляндии, претендующей на плей-офф, встреча с Латвией во многом считалась определяющей. Несмотря на колоссальное давление, с которым столкнулась команда Антти Пеннанена по ходу игры, ей все же удалось довести результат до победы — 2:1.

За три периода матча на «Авичи Арене» коллектив Харийса Витолиньша нанес тридцать пять бросков в створ ворот при двадцати двух попытках Финляндии, но, несмотря на высокую динамику позиционного наступления, «бордовым» не удалось захватить инициативу.

В первом периоде Латвия перебросала Финляндию в четыре раза, однако начальный отрезок прошел без результативности. Во второй двадцатиминутки счет открыли финны.

На восьмой минуте шайба в зоне атаки досталась Юусо Парсинену, который, находясь на пятаке, попытался выполнить прострел, но та в ходе удачного рикошета попала в ворота — 1:0.

После гола Финляндии соперники вышли за рамки дозволенной игры и начали хватать одно удаление за другим. Так, до конца второго периода команды на двоих получили двадцать минут штрафного времени.

В третьем периоде игра в плане дисциплинарных проблем заметно сбавила градус напряжения, но удаление на экваторе финального отрезка в составе латвийцев оказалось решающим.

Действуя в формате пять на четыре, Финляндия забила второй гол. Микко Лехтонен получил диагональный пас и плотно пробил с синей линии под ловушку — 2:0.

Тем не менее интрига никуда не делась, поскольку на шестнадцатой минуте Родриго Аболс броском под перекладину сократил отставание — 2:1.

В моменте Латвия получила большинство и решилась на игру с шестью полевыми, но финны выдержали штурм и смогли набрать очередные 3 очка, закрепившись на 3-м месте в таблице. Команда Витолиньша остается с 6 баллами, на 1 пункт отставая от топ-4.

Франция — Швеция — 0:4

Франция — Швеция — 0:4

Перед встречей с Канадой, подразумевающей битву за лидерство в группе, Швеция уверенно расправилась еще с одним аутсайдером, продемонстрировав превосходную игру в обороне наряду с высокой динамикой атакующих действий.

В матче против Франции команда Сэма Халлама начала действовать в своем стиле — активно нагружала чужой пятак и сразу обозначила преимущество.

На четырнадцатой минуте первого периода шведы открыли счет. Лукас Рэймонд нанес точный удар с левого круга вбрасывания, направив шайбу под ловушку — 1:0.

Менее чем через минуту хозяева удвоили разницу. Эмиль Хайнеман с левого фланга оказался на завершающем рубеже атаки, которую до него расчертили Бродин и Бенгтссон — 2:0.

Во втором периоде Швеция сохранила тот же наступательный настрой и отличилась вновь. На пятой минуте Линдхольм удачно сыграл на подставлении после прострела Бэклунда в ходе розыгрыша большинства — 3:0.

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Во встрече с минимальным намеком на интригу Швеция организовала очередное взятие ворот на пятой минуте третьего периода. Эрик Густафссон нанес бросок с синей линии, после чего Форсберг подставил клюшку, а шайба отскочила к Лундестрему и залетела в сетку — 4:0.

В остатке матча Швеция допустила 4 удаления, которые не увенчались успехом для французов, в связи с чем хозяева удержали очередной разгромный результат.

С 18 очками после 6 матчей, Швеция возглавила группу A, в то время как Франция по-прежнему занимает 7-е место с 1 баллом в активе, продолжая борьбу за выживание с 8-й Словенией.

Чехия — Казахстан — 8:1

Чехия — Казахстан — 8:1

Очередной по ходу этого группового этапа матч Чехия провела с позиции силы. На этот раз доминирующая команда Радима Рулика не заметила Казахстан — 8:1.

Несмотря на итоговый результат, встреча началась в режиме обоюдоострой борьбы: в первом периоде соперники нанесли по восемь бросков в створ.

Классическим в этих условиях стал сценарий, при котором более высокое исполнительское мастерство Чехии сделало разницу. На шестой минуте игры Матей Странски воспользовался пасом вразрез от Баренека и направил шайбу точно в угол — 1:0.

Второй период моментально расставил акценты. Это сопровождалось серией содержательных атак сборной Чехии. На второй минуте коллектив Рулика отличился вновь. Якуб Флек воспользовался выходом один на один — 2:0.

Позже — на тринадцатой минуте — Странски оформил дубль, нанеся убойный удар с круга вбрасывания, а на восемнадцатой минуте Роман Червенка, ворвавшись в зону и получив поперечный пас, поразил ближнюю девятку и довел разницу до крупной — 4:0.

В третьем периоде чехи продолжили штурм. На второй минуте Клапка выдал сольный проход и вонзил шайбу под перекладину — 5:0.

Казахстанцы ответили утешительной шайбой на восьмой минуте заключительного отрезка. В формате пять на четыре Вячеслав Колесников оказался на завершающем рубеже, перебросив вратаря — 5:1.

После пропущенного гола Чехия вошла в привычный темп и забила вновь. На четырнадцатой минуте Червенка броском в касание направил шайбу в сетку, а шестнадцатой минуте — оформил хет-трик.

На двадцатой минуте Адам Клапка, игравший во втором звене, забил восьмой и последний в матче гол, подытожив явное превосходство Чехии, которая вырвалась в лидеры группы B с 14 очками.

Сборная Казахстана с 3 баллами по-прежнему занимает 7-ю позицию, на 2 турнирных пункта опережая Норвегию — главного кандидата на вылет на момент написания.

Дания — Норвегия — 6:3

Дания — Норвегия — 6:3

После череды провальных результатов на старте группового этапа Дания задрала планку собственных возможностей и в некотором смысле спонтанно ворвалась в борьбу за плей-офф. Во многом этому способствовала победа над Норвегией в рамках шестого тура — 6:3.

Насыщенный голевыми событиями матч оживился на четырнадцатой минуте первого периода, когда Дания открыла счет, реализовав идеальную возможность в формате пять на три.

В ходе результативной комбинации Оскар Мельгор вытянул на себя норвежских защитников и выполнил пас на Патрика Рассела, находившегося на дальней штанге. Форвард моментально замкнул прострел — 1:0.

Продолжив играть в большинстве — в формате пять на четыре — команда Микаэля Кринц-Гата расчертила еще одну атаку, повлекшую взятие ворот. На этот раз на финальном рубеже оказался Миккель Огорд, сыгравший на добивании — 2:0.

Разница в две шайбы держалась недолго. Вернувшись в равные составы, коллективу Тобиаса Юханссона потребовалось меньше минуты, чтобы сократить отставание.

Стиан Сольберг предпринял бросковую попытку с синей линии, которую подправил Эрик Салстен — 2:1.

Во втором периоде Дания нарастила активность и в одностороннем порядке забрала инициативу, забросив три шайбы и в очередной раз наказав соперника за дисциплинарные проблемы.

На восьмой минуте датчане разыграли быструю комбинацию в сочетании Йенсен — Рассел — Реннбьерг, в рамках которой последний выбежал один на один и реализовав момент — 3:1.

Вскоре за недопустимый силовой прием против Андерса Доха один из лидеров Норвегии — Майкл Брандсегг-Нюланд — выхватил большой + дисциплинарный штраф, которым соперник распорядился должным образом.

Играя в большинстве, датчане устроили обстрел ворот Арнтцена, который закончился голом Йоахима Блихвельда — 4:1.

На пятнадцатой минуте Дания организовала еще одно взятие ворот. На этот раз норвежцы в равных составах проворонили контратаку, закончившуюся второй заброшенной шайбой Реннбьерга — 5:1.

При существенном по такому матчу отставании команда Юханссона предприняла попытку вернуться в игру. На семнадцатой минуте второго периода Якоб Берглунд сам себе создал голевую возможность и сократил разрыв — 5:2.

В третьем периоде датчане воспользовались очередным штрафом норвежцев. На десятой минуте Ник Олесен попал в дальнюю девятку и снял все вопросы о победителе — 6:2.

Норвегии хватило сил лишь на шайбу, заброшенную на двадцатой минуте. Томас Олссон оказался последним в попытке извлечь пользу из численного преимущества — 6:3.

Набрав в 6 матчах 9 очков, Дания закрепилась на 5-м месте в таблице, отставая от зоны плей-офф по дополнительным показателям по отношению к Германии, которой предстоит провести встречу с Чехией, а в заключительном туре — сыграть с командой Кринц-Гата.

Норвегия остается последней в группе B, довольствуясь 1 очком в 6 матчах и, вполне вероятно, готовясь к понижению в классе.

Канада — Словакия — 7:0

Канада — Словакия — 7:0

Канада по-прежнему не знает ни проблем, ни сопоставимых вызовов со стороны соперников. Накануне команда Дина Эвансона безжалостно расправилась со сборной Словакии, продлив общую серию до пяти побед кряду — 7:0.

С первых минут стартового отрезка встречи в Стокгольме словаки сосредоточились на задачах оборонительного характера и сумели продержаться большую часть периода.

Но на пятнадцатой минуте счет канадцами был открыт во время розыгрыша большинства. Брандон Монтор подытожил комбинацию, благодаря которой отправил шайбу практически в пустые ворота — 1:0.

Почувствовав уязвимость соперника, канадцы потратили чуть больше минуты, чтобы удвоить счет. На этот раз в голевой атаке поучаствовал Тайсон Ферстер, сумевший найти момент для броска в угол — 2:0.

Во втором периоде Канада провела две минуты в меньшинстве, после чего принялась доводить разницу до крупной. На четвертой минуте Сидни Кросби после паса от Селебрини отправил шайбу в пустой гол с крюка — 3:0.

Ближе к завершению второго отрезка — па девятнадцатой минуте — Маклин сам стал автором заброшенной шайбы, получив пас от Кросби из-за ворот — 4:0.

За минуту до второго перерыва Натан Маккиннон попытался совершить передачу с фланга, но шайба влетела в сетку после рикошета от словацкого защитника — 5:0.

Сменив вратаря перед началом третьего периода — Патрик Рыбар был заменен на Адама Гуску — Словакия надеялась избежать дальнейшего разгрома, но на седьмой минуте получила еще одну шайбу от Кросби броском в касание после передачи Добсона — 6:0.

На девятой минуте Маккиннон оформил дубль, обыграв вратаря и направив шайбу в сетку в падении — 7:0, тем самым поставив точку.

В 5 матчах Канада заработала 15 очков, с которыми закрепилась на 2-й строчке в таблице группы, имея игру в запасе по отношению к первой Швеции.

Сборная Словакии с 7 баллами на счету сохранила 4-ю позицию, на 1 пункт опережая Латвию, с которой проведет встречу в рамках 6-го тура.