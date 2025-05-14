ЧМ 2025. Норвежско-американское безумие, неуступчивые шведы, первая победа Дании

На шестой игровой день США и Норвегия выдали один из ярчайших матчей группового этапа, Швеция зафиксировала дежурную победу, а Казахстан ухудшил свое положение в борьбе за выживание.

США — Норвегия — 6:5 (ОТ)

США — Норвегия — 6:5 (ОТ)

В первой половине игрового дня на льду «Йюске Банк Боксен» развернулся результативный триллер, в рамках которого сборная Норвегии выдала один из ярчайших матчей на международной арене в своей истории, драматично уступив США в овертайме — 5:6 ОТ.

В очередной игре американцы набрали очки, но неубедительная форма по-прежнему остается одной из ключевых проблем команды Райана Варсофски на групповой дистанции.

В статусе незыблемого фаворита пары США начали встречу с Норвегией как полагается: создали остроту и обеспечили ранний гол, который был зафиксирован на пятой минуте. Каттер Готье получил пас от Шейна Пинто и нанес бросок с выгодной позиции.

Практически сразу Штаты удвоили преимущество благодаря действиям Клэйтона Келлера в завершающей фазе новой наступательной попытки — 2:0.

На фоне комфортного перевеса Норвегия могла развалиться и устроиться на разгром, но вместо этого команда Тобиаса Юханссона довольно быстро сократила разрыв.

Открыть счет собственным результативным действиям Норвегии помогло большинство, в ходе которого Стиан Сольберга нанес точный бросок с синей линии, поразив дальнюю девятку — 2:1.

На двенадцатой минуте первого периода «звездно-полосатые» восстановили прежнюю разницу. Позиционной ошибкой Энгебратена воспользовался Тэйг Томпсон.

Пятью минутами позже четвертое звено США реализовало еще один момент. Выбежав в контратаку, Майк Маккаррон как следует распорядился шайбой, полученной после передачи О’Коннора — 4:1.

В начале второго отрезка положение Норвегии усугубилось ввиду пропущенной пятой шайбы. Получив большинство, Томпсон довел счет до разгромного. Казалось, этот гол пригвоздил и без того нежизнеспособные шансы соперника.

Однако серия дисциплинарных проблем помогла норвежцам вернуться в игру. В ходе розыгрыша формата пять на три Сольберг нанес точный бросок с синей линии — 5:2. Вскоре Реннильд воспользовался своей попыткой и забил еще один гол — 5:3.

В третьем периоде коллектив Юханссона не выключился из борьбы и нашел еще один шанс в чужой зоне. На одиннадцатой минуте Ноа Стен воспользовался обрезкой американцев, вышел один на один и переиграл вратаря — 5:4.

Поддавшиеся панике Штаты дрогнули вновь, за полторы минуты до финальной сирены, когда Сольберг, подключившись к атаке в качестве шестого полевого, прошил шайбу сквозь трафик и тем самым перевел драматичный матч в овертайм.

В ходе пятиминутного периода Норвегия не смогла нанести ни одного броска и схлопотала удаление, которым за минуту до сирены воспользовался Томпсон, оформив хет-трик — 6:5 ОТ.

Победа, давшаяся с большим трудом, позволила США подняться на 2-е место в таблице группы с 8 очками на счету. Норвежцы заработали 1 балл и остались в зоне борьбы за выживание.

Словакия — Франция — 2:1

Словакия — Франция — 2:1

Пока американцы и норвежцы безумствовали в Дании, Словакия в Стокгольме одержала скромную, но значимую победу над Францией — 2:1.

На фоне ощущения турнирной цены набранных баллов соперники играли осторожно и в первом периоде обошлись без легитимных результативных действий (на второй минуте шайба французов была отменена после тренерского запроса).

В более динамичном ритме команды начали второй отрезок, проходивший с минимальным игровым преимуществом Словакии, вышедшей вперед на девятой минуте.

Автором первого гола в игре стал Мартин Хромяк, который в ходе толкотни на пятке проткнул шайбу мимо всех остальных и направил ее в сетку — 1:0.

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Следом команда Владимира Орсага имела несколько предметных возможностей улучшить разницу, но не смогла этим воспользоваться, за что поплатилась на четырнадцатой минуте, когда Франция усилиями Орельена Дэра сравняла счет — 1:1.

Судьбу матча в третьем периоде определили удаления и ошибки французов, которые обернулись пропущенной шайбой на девятой минуте. В ходе комбинации в формате пять на четыре Мислав Росандич в касание замкнул пас с синей линии — 2:1.

В 4-х матчах сборная Словакии заработала 7 очков и закрепилась в зоне плей-офф, опередив на 2 пункта Финляндию — своего главного конкурента на момент написания.

Франция после 4-х туров остается с одним набранным баллом и находится вблизи зоны вылета, ведя борьбу со Словенией и Австрией за сохранение прописки.

Казахстан — Дания — 1:5

Казахстан — Дания — 1:5

Впервые на домашнем групповом этапе сборная Дании одержала победу, не оставив по счету никаких шансов Казахстану — 5:1.

Разгром в «Йюске Банк Боксен» не только усугубил турнирное положение казахстанцев в борьбе за выживание, но и вдохнул в команду Микаэля Кринц-Гата жизнь, позволив покинуть зону вылета.

Первый период выдался напряженным и сопровождался удалениями датчан, нанесших в стартовом отрезке всего один бросок в створ ворот. Вместе с тем коллектив Олега Болякина при семи попытках поразить цель вновь столкнулся с проблемами реализации.

Во втором периоде счет в матче был открыт. Вперед вышли датчане. На пятой минуте одна из наиболее активных связок в игре — Блихфельд — Огорд — расчертила очередную комбинацию, в результате которой последний мощным щелчком под перекладину упаковал шайбу в сетку — 1:0.

Вскоре — на двенадцатой минуте — Дания удвоила преимущество в формате пять на четыре. Спустя 8 секунд после удаления Кирилла Панюкова Александр Тру замкнул дальний прострел Патрика Расселла — 2:0.

После второй пропущенной шайбы коллектив Болякина пробовал нарастить давление, но забить до второго перерыва не сумел. На шестой минуте третьего периода Казахстан все же сократил разрыв.

Сперва Старченко протащил шайбу за ворота, а затем сумел вывернуть передачу на пятак, которую направил в сетку Никита Михайлис — 2:1.

Возобновившаяся в моменте интрига была разбита на одиннадцатой минуте, когда Дания в двадцать секунд вместила две шайбы. Сперва Вейсе реализовал большинство, а следом — Тру, находясь без опеки, оформил дубль — 4:1.

За семь секунд до сирены Ник Олесен отправил шайбу в пустые ворота и зафиксировал итоговый результат, который позволил Дании подняться на 5-ю строчку с 3 очками на счету, опустив Казахстан на 7-е место.

Латвия — Швеция — 0:6

Латвия — Швеция — 0:6

Центральный матч игрового дня превратился в рутинный разгром одной из сторон. В данном случае — в разгром Латвии, которая не справилась с натиском Швеции — 0:6.

С первых минут встречи в Стокгольме команда Сэма Халлама захватила территорию, что во многом обусловлено тремя удалениями латвийцев. Однако реализовать момент в формате пять на четыре или придумать предметный шанс в полных составах соперники до перерыва не сумели.

Во втором периоде команды продолжили упорствовать, сохраняя счет прежним, но на одиннадцатой минуте расклады изменились с голом сборной Швеции.

В ходе первого взятия ворот капитан хозяев Расмус Андерссон сольно разобрался со всей обороной Латвии и направил шайбу в ближний угол — 1:0.

Через двенадцать секунд Швеция удвоила преимущество. В очередной атаке Бродин предпринял попытку бросить с синей линии, а Бенгтссон грамотно занял позицию, оказавшись на добивании — 2:0.

В третьем отрезке команда Халлама полностью деморализовала Латвию, забив четырежды. Уже на первой минуте голом отметился Рэймонд в результате эффектной стенки с Карлссоном — 3:0.

На восьмой минуте отличился Адам Ларссон, шайба которого влетела в цель рикошетом от конька. Далее в протокол попал Мика Зибанежад. Попытка передачи форварда «Рейнджерс» превратилась в гол ввиду отскока от защитника Латвии.

Последним автором заброшенной шайбы оказался Элиас Линдхольм, воспользовавшийся за минуту с небольшим до конца встречи численным преимуществом.

После 4-х туров Швеция, с 12 очками, возглавила группу A, а Латвия, с 6 баллами на счету, опустилась на 4-е место, на 1 турнирный пункт опережая Финляндию, имеющую на момент написания матч в запасе.