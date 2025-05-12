ЧМ 2025. Швейцария разбила США, Австрия дожала Словакию, Швеция победила Финляндию

На четвертый день чемпионата мира сборная Швейцарии преподала урок Соединенным Штатам, Чехия не оставила ни малейшей надежды Дании, а Швеция тактически грамотно разобралась с Финляндией.

США — Швейцария — 0:3

США — Швейцария — 0:3

Главная сенсация игрового дня случилась в Хернинге, где сборная Швейцарии разбила Штаты «всухую» — 3:0, тем самым заявив о своих амбициях в плане долгосрочной кампании, предусматривающей борьбу за медали.

Накануне состав серебряных призеров прошлогоднего чемпионата мира пополнил Кевин Фиала — игрок, прибывший спустя некоторое время после вылета «Лос-Анджелеса» из Кубка Стэнли. Так, в матче со Штатами форвард «Кингз» получил место в первом звене.

В двух предыдущих встречах «звездно-полосатые» не пропустили ни разу, но Швейцария дала понять, что ее уровень игры значительно выше того, с которым коллектив Райана Варсофски успел столкнуться ранее.

Первую шайбу Швейцария забросила на тринадцатой минуте стартового отрезка. В ходе позиционного наступления с плотной борьбой в углу Дамьен Риат получил пас от Тима Берни и броском на исполнение переиграл Джоуи Даккора — 1:0.

На пятнадцатой минуте ситуация для американцев усложнилась ввиду второго пропущенного гола. Плотный бросок Йонаса Зигенталера после паса Фиалы прошил весь трафик и влетел в цель.

Во втором периоде соперники обошлись без результативных действий, а в третьей двадцатиминутке коллектив Патрика Фишера утроил перевес. Дин Кукан мощно приложился с синей линии и довел победу Швейцарии до разгромной.

В трех матчах швейцарцы набрали 7 очков, за счет которых на 1 балл опередили США, Германию и в моменте — Чехию (до ее игры с Данией). Сборная США осталась с 6 очками, которые были заработаны во встречах с Данией и Венгрией.

Австрия — Словакия — 3:2 (Б)

Австрия — Словакия — 3:2 (Б)

Сборная Австрии делает все возможное, чтобы избежать борьбы за выживание. Ранее коллектив Роджера Бадера выдал упорные игры с Финляндией и Швецией, а в последнем матче устроил обмен голами со Словакией, над которой взял верх в серии буллитов — 3:2 Б.

Уже в начале встречи Австрия сделала ставку на скорость и движение в чужой зоне, что обеспечило желаемый промежуточный итог.

На восьмой минуте Бернд Вольф нашел передачей Петера Шнайдера, который, находясь в центре зоны, нанес точный бросок и вывел команду вперед.

На одиннадцатой минуте Шнайдер уже сам выступил в роли автора голевого паса, обеспечив шайбой Марко Каспера. Молодой представитель «Детройта» персонально разобрался с несколькими словацкими защитниками и буквально влетел в ворота из-за неудачных действий Главая — 2:0.

После перерыва Словакия изменила ход игры, захватив инициативу. Прибавив в динамике и агрессии, команда Владимира Орсага сумела сократить разрыв на шестой минуте второго периода.

В результате провальной попытки Австрии выбросить шайбу она досталась Самюэлю Хонзеку, который броском в верхний угол переиграл вратаря соперников.

Давление Словакии продолжилось, однако спасительный гол команда сумела организовать лишь на экваторе третьего периода. Матуш Сукель прошел по флангу, выдал пас на Самуэля Такача, открылся под обратную передачу и поразил створ после ложного замаха.

Овертайм прошел на фоне равной борьбы, а победитель был определен в серии буллитов. Решающий бросок реализовал Шнайдер, принесший Австрии 2 очка, с которыми та опередила Францию и Словению на 1 и 2 пункта соответственно.

Словакия после трех матчей осталась с 4 баллами, закрепившись в первой четверке группы с форой в 1 балл по отношению к Латвии.

Финляндия — Швеция — 1:2

Финляндия — Швеция — 1:2

В третьем матче на домашнем льду Швеция продемонстрировала тактически образцовую игру и одержала победу над Финляндией — 2:1, перспективы которой на более высоких стадиях ЧМ остаются туманными.

В скромной по результативности встрече в Стокгольме первая шайба была зафиксирована довольно рано. На четвертой минуте стартового отрезка вперед вышла Швеция.

С первых минут команда Сэма Халлама завладела территорией, а автором дебютного гола стал Лео Карлссон, который удачно сыграл на добивании после мощного броска Эрика Густафссона с синей линии, с которым справился Сарос — 1:0.

Следом Швеция расчертила несколько содержательных атак, но не воспользовалась ни одной, чтобы ее преимущество окрепло к перерыву. Вторую шайбу «желто-синие» забросили во втором периоде.

На седьмой минуте шведы выбежали в контратаку, в ходе которой Лукас Рэймонд выдал пас на Йонаса Бродина, а тот на скорости вонзил шайбу в дальний угол.

По такой игре преимущество в два гола казалось серьезной заявкой на 3 очка, но в третьем периоде коллектив Антти Пеннанена предпринял попытку догнать превосходящего соперника.

На тринадцатой минуте финнам подвернулась внезапная возможность, которой воспользовался Харри Песонен, добивший шайбу в створ ворот после неловкого спасения Маркстрема.

Вмешавшиеся в эпизод судьи после видеопросмотра засчитали взятие ворот и тем самым оживили интригу, однако большего финны добиться не сумели с учетом того, как дисциплинировано действовали шведы в своей зоне.

В трех матчах команда Сэма Халлама набрала 9 очков, с которыми возглавила группу A. Финляндия с 5 баллами по итогам трех встреч расположилась на 3-м месте.

Чехия — Дания — 2:7

Чехия — Дания — 7:2

В рамках третьего тура общего этапа чемпионата мира сборная Чехии оказалась слишком хороша для Дании, которая потерпела сокрушительное поражение — 2:7 и тем самым усложнила себе ситуацию с точки зрения дальнейших турнирных раскладов.

Несмотря на 9 заброшенных шайб в сумме, стартовая двадцатиминутка оказалась безголевой. Определяющим стал второй период, в котором команда Радима Рулика отличилась четырежды и, по сути, сделала игру.

Нарастив натиск на ворота датчан после перерыва, Чехии хватило четырех минут, чтобы выйти вперед. После прострела Якуба Беранека с левого фланга шайба срикошетила на конек Мартина Нечаса и проникла в ворота — 1:0.

Спустя 48 секунд лидерство Чехии упрочилось благодаря Дэниэлу Гадзе — защитнику, подключившемуся к атаке вторым темпом и бросившему в «домик» Фредерику Дичову — 2:0.

Третья шайба стала следствием индивидуального мастерства Давида Пастрняка, который на тринадцатой минуте убрал финтом Филиппа Брюггиссера, вышел на пятак и спокойно направил шайбу в цель.

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Несколькими минутами позже Пастрняк выкатился из-за ворот и выдал аккуратную передачу на Лукаша Седлака, забросившего четвертую шайбу — 4:0.

На девятнадцатой минуте датчане размочили счет усилиями Ника Олесена, который, находясь в плотной борьбе, сумел замкнуть передачу Патрика Рассела.

В третьем периоде Чехия продолжила давление. На четвертой минуте Нечас оформил дубль с передачи Задины, но на его шайбу Весье в составе датчан ответил практически сразу — 5:2.

Ближе к концу встречи Дэниел Возенилек отметился голом в пустые ворота, а финальное слово сказал Червенка, тем самым закрепив разгромную победу, позволившую Чехии возглавить группу A с 8 очками после трех матчей.

Дании, которая рассчитывала побороться за плей-офф при родных трибунах, без набранных очков приходится мириться с ролью последней команды группы.