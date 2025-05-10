ЧМ 2025. Камбэк Швеции, уверенное начало Канады, крупное поражение Дании

Норвегия — Казахстан — 2:1
Групповой этап в Хернинге сборная Казахстана начала с важной победы над Норвегией (2:1) — одним из прямых конкурентов в фокусе дальнейшей борьбы за позиции в первой четверке.
Несмотря на статистическое преимущество норвежцев, самоотдача в своей зоне и эффективная реализация обеспечили команде Олега Болякина минимальный перевес и очки, цена которых может вырасти в перспективе.
Встреча на «Йюске Банк Боксен» началась сумбурно: соперники допускали множество ошибок и неточностей, а игра дробилась на мелкие паузы. В таких условиях комфортнее почувствовали себя норвежцы, забросив шайбу на пятой минуте первого периода.
Йоханнес Йоханнессон стал автором шайбы, которую сумел переправить в пустой угол после суматохи в центре зоны и броска Сальстена.
Пропустив первыми, казахстанцы воспрянули духом не сразу. По-настоящему оживить игру команде удалось во втором периоде.
Получив первое в матче большинство, команда Болякина довела до ума розыгрыш лишнего стараниями Романа Старченко, который пробил точно в девятку после паса Михайлиса.
В третьем периоде Казахстан не стал довольствоваться ничейным результатом и на двенадцатой минуте повел в счете, реализовав очередной накат на ворота Норвегии.
На этот раз шайба в момент паса Аликхана Асетова нашла дебютанта Владимира Волкова, который своим броском пробил Норманна и тем самым стал главным героем для своей сборной в рамках игрового дня.
Словения — Канада — 0:4
Без лишней раскачки и сенсаций сборная Канады дебютировала на турнире как и полагается претенденту на золото, одержав уверенную победу над Словенией, которая была разбита без особого натиска — 4:0.
На протяжении всех трех периодов команда Дина Эвансона действовала в типичной для такой встречи манере — демонстрируя полный контроль скорости и качественную позиционную игру.
Три шайбы из четырех Канада забросила в формате пять на-четыре. Первая реализация численного преимущества пришлась на седьмую минуту стартового отрезка.
Бо Хорват отозвался на передачу Натана Маккиннона и пробил точно в верхний угол с левого круга вбрасывания, после чего результативных действий до перерыва не было.
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При минимальном сопротивлении словенцев и расчетливых действиях «кленовых» вторая шайба вонзилась в цель на третьей минуте второго периода. На этот раз инициативу взял на себя Маккиннон, который направил шайбу под щитками вратаря.
Десятью минутами позже связка Маккиннон — Хорват вновь обрушилась на аутсайдера и тот получил третью шайбу. Форвард, приехавший из «Айлендерс», вновь оказался на завершающей стадии на том же фланге, что и при первом взятии ворот — 3:0.
В конце периода — на шестнадцатой минуте — канадцы выдали еще одно хорошее большинство, которое финализировал Ноа Доусон, получивший пас от Селебрини и направивший шайбу в дальний угол.
Германия — Венгрия — 6:1
Нацелившись на борьбу за бронзу, Германия ударно начала групповой раунд, сокрушив Венгрию (6:1) — соперника, который преследует более скромные задачи, переплетающиеся с попытками избежать понижения.
Команда Харольда Крайса с первых минут захватила инициативу, хотя дебютной заброшенной шайбой отметилась лишь на экваторе стартового отрезка.
После пары неудачных попыток воспользоваться численным преимуществом, немцы забросили шайбу в равных составах.
На одиннадцатой минуте Доминик Кахун и Юстин Шютц выехали в атаку два в ноль, и последний отдал пас на 29-летнего представителя «Лозанны».
Спустя пять минут Йозуа Самански удвоил преимущество Германии и позволил своей команде уйти на перерыв с ощущением явного превосходства.
Во втором периоде Венгрия включилась в игру активнее и в моменте попыталась обозначить борьбу, однако на фоне скромного исполнительского мастерства количество бросков не обеспечило должное качество.
Германия тем временем отличилась дважды. На четырнадцатой минуте Лукас Кальбле довел счет до разгромного, а Фредерик Тиффельс — за шестнадцать секунд до второй сирены — до катастрофического.
В начале третьего периода немецкая контратака привела к пятому голу, автором которого стал Александр Эль, а на восьмой минуте финального отрезка Герго Амбруш размочил счет и тем самым испортил настроение Грубауэру.
И все же заключительное слово в этом матче сказала команда Крайса. На последней минуте Кахун оформил дубль, установив окончательный счет встречи.
Швеция — Австрия — 4:2
В двух матчах на этом турнире Австрия успела прославиться в роли неудобной команды для фаворитов. После упорных 2:1 с финнами команда Роджера Бадера была в шаге от сенсации во встрече со Швецией.
Однако при поддержке домашних трибун, с более глубоким и гибким составом и тактическими возможностями шведы одержали волевую победу — 4:2.
Стартовая двадцатиминутка прошла без результативных действий и при минимальном преимуществе коллектива Сэма Халлама по броскам в створ ворот (8:5). Весь основной событийный поток случился позже.
Во втором периоде Австрия сенсационно вышла вперед, реализовав быструю контратаку. Сперва Винценц Реррер выбросил шайбу из зоны, а затем Томас Раффль и Баумгартнер вошли в зону Швеции, и Бенджамин пробил точно под перекладину.
Сравнять счет Швеция сумела на тринадцатой минуте, в ходе розыгрыша большинства. С передачи Эрика Густафссона Мика Зибанежад поразил верхний угол.
Третья двадцатиминутка сопровождалась ощутимым позиционным преимуществом Швеции, однако первыми голевой момент вновь нашли австрийцы.
Выстояв в большинстве, команда Бадера выбежала в атаку три в два, с завершающим броском Марко Каспера за семь минут до финальной сирены.
Оставшееся время Швеция провела в агрессивном наступлении, и за три минуты до конца игры Йонас Бродин — в формате с шестью полевыми — точно попал в цель с синей линии.
Спустя двенадцать секунд Зибанежад перевернул ход матча, плотно приложившись с зоны центра, и впервые вывел Швецию вперед. Методично добил австрийцев Александр Венберг, который на восемнадцатой минуте отправил шайбу в пустые ворота.
Дания — Швейцария — 2:5
Во втором туре группового этапа Швейцария одержала первую на чемпионате мира 2025 победу, обыграв сборную Дании в событийной встрече, в которой инициатива весьма неожиданно переходила из рук в руки — 5:2.
Стартовая двадцатиминутка не предполагала для швейцарцев никаких угроз на фоне двух ударов датчан в створ ворот.
Сама же команда Патрика Фишера активно нагружала половину площадки соперника и на четырнадцатой минуте вышла вперед стараниями Нико Хишира, который завершил атаку, расчерченную Микаэлем Форой и Кристианом Марти.
При минимальном преимуществе Швейцарии команды ушли на перерыв. Начало второго периода предполагало аналогичный сценарий, особенно с учетом большинства, которое получили швейцарцы.
Но вместо гола в формате пять на четыре Дания вонзила шайбу в меньшинстве. Андригетто допустил грубую ошибку на синей линии и позволил Мелгаарду выбежать один на один и переиграть Шарлена.
Гол помог Дании прибавить в уверенности: коллектив Микаэля Кринц-Гата начал лучше двигать шайбу, совершать попытки розыгрыша и в целом создавать больше остроты.
В моменте преображение датчан сработало должным образом. На восьмой минуте хозяева вышли вперед. В очередной позиционной атаке Йоахим Бликфельд приложился в девятку, 2:1.
Тем не менее в конце второго периода за дело взялась тройка Хишир — Майер — Мой. Два первых выступали в роли ассистентов, а Тайлер успешно сыграл в завершающей фазе. Так, на пятнадцатой минуте Швейцария восстановила равенство, а на восемнадцатой повела в счете.
С двумя пропущенными шайбами в конце второго периода Дания приуныла и в третьем не показала ничего содержательного впереди, нанеся всего 4 броска в створ.
Коллектив Фишера в заключительном отрезке укрепил преимущество. На пятой минуте Мой при розыгрыше большинства выкатил пас на Риаша и тот сделал счет 4:2.
За минуту с небольшим до конца встречи Хишир попал в пустые и установил окончательный результат, который в нынешних условиях снижает шансы Дании на борьбу за плей-офф.
Франция — Латвия — 1:4
В дебютном матче на чемпионате мира 2025 Латвия столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны сборной Франции и добилась непростой волевой победы, результат которой, скорее, вводит в заблуждение, нежели отражает реальную суть — 4:1.
Встреча на льду «Авичи-Арены» началась довольно сдержанно. Латвийцы обозначили преимущество, а французы в свойственной манере аутсайдера старались не пропустить.
За первую двадцатиминутку Франция нанесла всего два броска в створ, но на пятнадцатой минуте один из двух моментов привел к заброшенной шайбе. После серии передач в чужой зоне Жюль Баск предпринял попытку пробить с синей линии, а Дилан Фабр удачно подставил клюшку, 1:0.
На флажке периода Латвия дважды получила численное преимущество, но не сумела воспользоваться штрафами соперника, тем самым откладывая камбэк на оставшийся отрезок игры.
Во втором периоде команда Йорика Трея не стала разбивать рисунок игры и предприняла ряд предметных попыток удвоить преимущество, однако удача в этом отношении улыбнулась латвийцам, которые на пятнадцатой минуте сравняли счет в меньшинстве.
Воспользовавшись обрезкой в зоне соперника, Мартиньш Дзеркалс на индивидуальном мастерстве грамотно оценил ситуацию и направил шайбу в пустой угол.
Оставшаяся часть встречи прошла в борьбе, однако более высокая реализация Латвии стала определяющей. Так, в начале третьего периода Кристапс Кристапс вывел «бордовых» вперед.
При 2:1 коллектив Харийс Витолиньш прибрал игру под свой контроль и консервативно оборонял преимущество. В конце матча — на восемнадцатой и девятнадцатой минутах — Данс Лочмелис дважды кряду попал в пустые и подытожил победу, которая далась Латвии большими усилиями.