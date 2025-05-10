ЧМ 2025. Камбэк Швеции, уверенное начало Канады, крупное поражение Дании

В рамках второго игрового дня чемпионата мира сборная Казахстана обыграла Норвегию, а фавориты других пар не без проблем разобрались со своими соперниками.

Норвегия — Казахстан — 2:1

Норвегия — Казахстан — 2:1

Групповой этап в Хернинге сборная Казахстана начала с важной победы над Норвегией (2:1) — одним из прямых конкурентов в фокусе дальнейшей борьбы за позиции в первой четверке.

Несмотря на статистическое преимущество норвежцев, самоотдача в своей зоне и эффективная реализация обеспечили команде Олега Болякина минимальный перевес и очки, цена которых может вырасти в перспективе.

Встреча на «Йюске Банк Боксен» началась сумбурно: соперники допускали множество ошибок и неточностей, а игра дробилась на мелкие паузы. В таких условиях комфортнее почувствовали себя норвежцы, забросив шайбу на пятой минуте первого периода.

Йоханнес Йоханнессон стал автором шайбы, которую сумел переправить в пустой угол после суматохи в центре зоны и броска Сальстена.

Пропустив первыми, казахстанцы воспрянули духом не сразу. По-настоящему оживить игру команде удалось во втором периоде.

Получив первое в матче большинство, команда Болякина довела до ума розыгрыш лишнего стараниями Романа Старченко, который пробил точно в девятку после паса Михайлиса.

В третьем периоде Казахстан не стал довольствоваться ничейным результатом и на двенадцатой минуте повел в счете, реализовав очередной накат на ворота Норвегии.

На этот раз шайба в момент паса Аликхана Асетова нашла дебютанта Владимира Волкова, который своим броском пробил Норманна и тем самым стал главным героем для своей сборной в рамках игрового дня.

Словения — Канада — 0:4

Словения — Канада — 0:4

Без лишней раскачки и сенсаций сборная Канады дебютировала на турнире как и полагается претенденту на золото, одержав уверенную победу над Словенией, которая была разбита без особого натиска — 4:0.

На протяжении всех трех периодов команда Дина Эвансона действовала в типичной для такой встречи манере — демонстрируя полный контроль скорости и качественную позиционную игру.

Три шайбы из четырех Канада забросила в формате пять на-четыре. Первая реализация численного преимущества пришлась на седьмую минуту стартового отрезка.

Бо Хорват отозвался на передачу Натана Маккиннона и пробил точно в верхний угол с левого круга вбрасывания, после чего результативных действий до перерыва не было.

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При минимальном сопротивлении словенцев и расчетливых действиях «кленовых» вторая шайба вонзилась в цель на третьей минуте второго периода. На этот раз инициативу взял на себя Маккиннон, который направил шайбу под щитками вратаря.

Десятью минутами позже связка Маккиннон — Хорват вновь обрушилась на аутсайдера и тот получил третью шайбу. Форвард, приехавший из «Айлендерс», вновь оказался на завершающей стадии на том же фланге, что и при первом взятии ворот — 3:0.

В конце периода — на шестнадцатой минуте — канадцы выдали еще одно хорошее большинство, которое финализировал Ноа Доусон, получивший пас от Селебрини и направивший шайбу в дальний угол.

Германия — Венгрия — 6:1

Германия — Венгрия — 6:1

Нацелившись на борьбу за бронзу, Германия ударно начала групповой раунд, сокрушив Венгрию (6:1) — соперника, который преследует более скромные задачи, переплетающиеся с попытками избежать понижения.

Команда Харольда Крайса с первых минут захватила инициативу, хотя дебютной заброшенной шайбой отметилась лишь на экваторе стартового отрезка.

После пары неудачных попыток воспользоваться численным преимуществом, немцы забросили шайбу в равных составах.

На одиннадцатой минуте Доминик Кахун и Юстин Шютц выехали в атаку два в ноль, и последний отдал пас на 29-летнего представителя «Лозанны».

Спустя пять минут Йозуа Самански удвоил преимущество Германии и позволил своей команде уйти на перерыв с ощущением явного превосходства.

Во втором периоде Венгрия включилась в игру активнее и в моменте попыталась обозначить борьбу, однако на фоне скромного исполнительского мастерства количество бросков не обеспечило должное качество.

Германия тем временем отличилась дважды. На четырнадцатой минуте Лукас Кальбле довел счет до разгромного, а Фредерик Тиффельс — за шестнадцать секунд до второй сирены — до катастрофического.

В начале третьего периода немецкая контратака привела к пятому голу, автором которого стал Александр Эль, а на восьмой минуте финального отрезка Герго Амбруш размочил счет и тем самым испортил настроение Грубауэру.

И все же заключительное слово в этом матче сказала команда Крайса. На последней минуте Кахун оформил дубль, установив окончательный счет встречи.

Швеция — Австрия — 4:2

Швеция — Австрия — 4:2

В двух матчах на этом турнире Австрия успела прославиться в роли неудобной команды для фаворитов. После упорных 2:1 с финнами команда Роджера Бадера была в шаге от сенсации во встрече со Швецией.

Однако при поддержке домашних трибун, с более глубоким и гибким составом и тактическими возможностями шведы одержали волевую победу — 4:2.

Стартовая двадцатиминутка прошла без результативных действий и при минимальном преимуществе коллектива Сэма Халлама по броскам в створ ворот (8:5). Весь основной событийный поток случился позже.

Во втором периоде Австрия сенсационно вышла вперед, реализовав быструю контратаку. Сперва Винценц Реррер выбросил шайбу из зоны, а затем Томас Раффль и Баумгартнер вошли в зону Швеции, и Бенджамин пробил точно под перекладину.

Сравнять счет Швеция сумела на тринадцатой минуте, в ходе розыгрыша большинства. С передачи Эрика Густафссона Мика Зибанежад поразил верхний угол.

Третья двадцатиминутка сопровождалась ощутимым позиционным преимуществом Швеции, однако первыми голевой момент вновь нашли австрийцы.

Выстояв в большинстве, команда Бадера выбежала в атаку три в два, с завершающим броском Марко Каспера за семь минут до финальной сирены.

Оставшееся время Швеция провела в агрессивном наступлении, и за три минуты до конца игры Йонас Бродин — в формате с шестью полевыми — точно попал в цель с синей линии.

Спустя двенадцать секунд Зибанежад перевернул ход матча, плотно приложившись с зоны центра, и впервые вывел Швецию вперед. Методично добил австрийцев Александр Венберг, который на восемнадцатой минуте отправил шайбу в пустые ворота.

Дания — Швейцария — 2:5

Дания — Швейцария — 2:5

Во втором туре группового этапа Швейцария одержала первую на чемпионате мира 2025 победу, обыграв сборную Дании в событийной встрече, в которой инициатива весьма неожиданно переходила из рук в руки — 5:2.

Стартовая двадцатиминутка не предполагала для швейцарцев никаких угроз на фоне двух ударов датчан в створ ворот.

Сама же команда Патрика Фишера активно нагружала половину площадки соперника и на четырнадцатой минуте вышла вперед стараниями Нико Хишира, который завершил атаку, расчерченную Микаэлем Форой и Кристианом Марти.

При минимальном преимуществе Швейцарии команды ушли на перерыв. Начало второго периода предполагало аналогичный сценарий, особенно с учетом большинства, которое получили швейцарцы.

Но вместо гола в формате пять на четыре Дания вонзила шайбу в меньшинстве. Андригетто допустил грубую ошибку на синей линии и позволил Мелгаарду выбежать один на один и переиграть Шарлена.

Гол помог Дании прибавить в уверенности: коллектив Микаэля Кринц-Гата начал лучше двигать шайбу, совершать попытки розыгрыша и в целом создавать больше остроты.

В моменте преображение датчан сработало должным образом. На восьмой минуте хозяева вышли вперед. В очередной позиционной атаке Йоахим Бликфельд приложился в девятку, 2:1.

Тем не менее в конце второго периода за дело взялась тройка Хишир — Майер — Мой. Два первых выступали в роли ассистентов, а Тайлер успешно сыграл в завершающей фазе. Так, на пятнадцатой минуте Швейцария восстановила равенство, а на восемнадцатой повела в счете.

С двумя пропущенными шайбами в конце второго периода Дания приуныла и в третьем не показала ничего содержательного впереди, нанеся всего 4 броска в створ.

Коллектив Фишера в заключительном отрезке укрепил преимущество. На пятой минуте Мой при розыгрыше большинства выкатил пас на Риаша и тот сделал счет 4:2.

За минуту с небольшим до конца встречи Хишир попал в пустые и установил окончательный результат, который в нынешних условиях снижает шансы Дании на борьбу за плей-офф.

Франция — Латвия — 1:4

Франция — Латвия — 1:4

В дебютном матче на чемпионате мира 2025 Латвия столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны сборной Франции и добилась непростой волевой победы, результат которой, скорее, вводит в заблуждение, нежели отражает реальную суть — 4:1.

Встреча на льду «Авичи-Арены» началась довольно сдержанно. Латвийцы обозначили преимущество, а французы в свойственной манере аутсайдера старались не пропустить.

За первую двадцатиминутку Франция нанесла всего два броска в створ, но на пятнадцатой минуте один из двух моментов привел к заброшенной шайбе. После серии передач в чужой зоне Жюль Баск предпринял попытку пробить с синей линии, а Дилан Фабр удачно подставил клюшку, 1:0.

На флажке периода Латвия дважды получила численное преимущество, но не сумела воспользоваться штрафами соперника, тем самым откладывая камбэк на оставшийся отрезок игры.

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Во втором периоде команда Йорика Трея не стала разбивать рисунок игры и предприняла ряд предметных попыток удвоить преимущество, однако удача в этом отношении улыбнулась латвийцам, которые на пятнадцатой минуте сравняли счет в меньшинстве.

Воспользовавшись обрезкой в зоне соперника, Мартиньш Дзеркалс на индивидуальном мастерстве грамотно оценил ситуацию и направил шайбу в пустой угол.

Оставшаяся часть встречи прошла в борьбе, однако более высокая реализация Латвии стала определяющей. Так, в начале третьего периода Кристапс Кристапс вывел «бордовых» вперед.

При 2:1 коллектив Харийс Витолиньш прибрал игру под свой контроль и консервативно оборонял преимущество. В конце матча — на восемнадцатой и девятнадцатой минутах — Данс Лочмелис дважды кряду попал в пустые и подытожил победу, которая далась Латвии большими усилиями.