ЧМ-2025. Драма чемпионов, скромный старт финнов, рабочие победы фаворитов

На старте международного хоккейного форума действующий чемпион одержал победу в яркой игре со швейцарцами, в то время как другие фавориты пар успешно разобрались со своими соперниками.

Австрия — Финляндия — 1:2

Австрия — Финляндия — 1:2

В рамках текущего чемпионата мира сборная Финляндии нацелена на перестройку и борьбу за медали, поэтому матчи с соперниками уровня Австрии команда Антти Пеннанена не может рассматривать никак иначе, кроме потенциальны трех очков, особенно если учесть, что годом ранее финны сенсационно уступили тем же австрийцам.

На турнире в Стокгольме Финляндия избежала любых подобных сюрпризов, одержав довольно скромную победу со счетом 2:1, которая была зафиксирована еще в первом периоде.

На пятой минуте фаворит этого противостояния вышел вперед стараниями Патрика Пуйстолы, замкнувшего прострел из-за ворот, а вскоре коллектив Пеннанена удвоил преимущество благодаря аналогичному действию Юусо Парссинена, который своевременно откликнулся не передачу Микаэля Сеппяли.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Довольно быстро утроившись на роль отстающих, австрийцы не остались без ответа до перерыва: на 13-й минуте Бернд Вольф сократил разницу в счете, попав в ворота с острого угла после своего же добивания.

С минимальным преимуществом команды ушли на перерыв, после чего провели довольно спокойную вторую двадцатиминутку. Финляндии по-прежнему принадлежала инициатива, а Австрия предпринимала довольно скромные и безуспешные попытки организовать натиск.

На четырнадцатой минуте третьего отрезка коллектив Роджера Бадера забросил вторую шайбу, но ввиду помехи вратарю гол был отменен, а затея с финальным штурмом при шести полевых не увенчалась точным броском и тем самым позволила финнам довести встречу до закономерного для них финала.

Швейцария — Чехия — 4:5 (ОТ)

Швейцария — Чехия — 4:5 (ОТ)

Настоящий триллер в рамках первого тура группового этапа устроили Швейцария и Чехия — прошлогодние финалисты, которые выдали очередную результативную игру.

Для действующего обладателя золотых медалей ситуация складывалась не лучшим образом с учетом того, что швейцарцы повели с разницей в две шайбы в первом периоде. Уже на второй минуте Кристиан Марти отметился голом, застав вратаря врасплох и попав в ближний угол с левого фланга.

К концу двадцатиминутки команда Патрика Фишера зафиксировала еще один локальный успех. В очередной атаке Йонас Зигенталер предпринял содержательную бросковую попытку, которая после отскока шайбы превратилась в хорошую возможность для добивания. Своим шансом как следует распорядился Дамьен Риаш — 2:0.

Мгновением ранее Давид Пастряк не реализовал буллит, однако за считаные секунды до первого перерыва Чехии удалось сократить разрыв благодаря шайбе Матея Странски, который оказался последним на рубеже большинства.

Во втором отрезке матча инициативу полностью перехватил коллектив Радима Рулика. На шестой минуте Филип Задина восстановил равенство, а на пятнадцатой — Филип Пырохта (в дебютном матче на ЧМ) здорово приложился с синей линии. Чехия впервые повела.

В третьем периоде результативное безумие продолжилось благодаря давлению Швейцарии. Наладив командное взаимодействие, коллектив Фишера сравнял счет на второй минуте. Сандро Шмид отметился шайбой в формате пять-на-четыре.

В середине периода Свен Андригетто нашел момент для броска в левом круге и обеспечил Швейцарии очередное лидерство в счете, однако развязка в регламентированное время была припасена на шестнадцатую минуту. В результате розыгрыша большинства Лукаш Седлак удачно подставил клюшку под пас Червенки и вновь сравнял счет — 4:4.

В овертайме Чехии потребовалось две с половиной минуты, чтобы поставить точку. Один из наиболее активных игроков встречи Роман Червенка забросил шайбу, принесшую 2 очка.

Швеция — Словакия — 5:0

Швеция — Словакия — 5:0

С составом, сформированным предпочтительно из звезд Национальной хоккейной лиги и при поддержке домашних трибун, Швеция на этом турнире нацелена на борьбу за золотые медали.

В первом туре группового этапа команда Сэма Халлама — при переполненной «Авичи-Арене» — одержала сокрушительную победу — 5:0 и тем самым вошла в правильный ритм для дальнейшей кампании в рамках общего этапа.

Встреча на фоне тотальной доминации «желто-синих» началась с результативного безмолвия, которое продлилось до середины первого периода, после чего — на одиннадцатой минуте — Микаэл Бэклунд направил бросок под перекладину после передачи Эмиля Хейнемана и вывел хозяев вперед.

Под занавес стартового отрезка Швеция отметилась еще двумя голами. На восемнадцатой минуте шайбу броском с лета удачно переправил в ворота словаков Лео Карлссон, а за шесть секунд до сирены Йонас Бродин здорово приложился с синей линии — 3:0.

Во втором периоде шведы позволили чуть больше своему сопернику, но ни одна из девяти попыток Словакии поразить створ Якоба Маркстрема не закончилась результативным действием.

Вместе с тем коллектив Халлама на восемнадцатой минуте отличился в четвертый раз: защитник Эрик Густавссон подключился к позиционной атаке и выполнил хороший пас на Элиаса Линдхольма, который пробил в дальний угол.

Финальную точку в игре поставил Мика Зибанежад на семнадцатой минуте третьего периода. Форвард, представляющий «Рейнджерс», отправил шайбу в ворота в результате ее отскока от конька.

Дания — США — 0:5

Дания — США — 0:5

Для команды-хозяйки группового этапа значимым успехом в рамках домашней кампании станет выход в четвертьфинальный раунд, однако реализацию этой задачи датчанам пришлось отложить на фоне встречи со сборной США, которая не брала золото чемпионата мира с 1933 года.

В дебютной встрече «звездно-полосатые» не постеснялись испортить праздник всем прибывшим на ледовую арену в Хернинге, зафиксировав свою первую крупную победу — 5:0.

Первый период Дания и США провели при статистическом равенстве. Обе команды в стартовые двадцать вместили по девять бросков в створ ворот, однако более высокий индивидуальный класс американцев сделал разницу в конце игрового отрезка. На семнадцатой минуте Каттер Готье исполнил отличный по качеству удар в дальний угол и вывел гостей вперед.

Прогнозы и ставки на хоккей

Во втором периоде игровое и территориальное преимущество коллектива Райана Варсофски стало более очевидным и обеспечило американцам прочное лидерство.

На третьей минуте Штаты реализовали большинство, на завершающем этапе которого оказался Логан Кули, протиснувший шайбу с неудобного угла на перенасыщенном пятке.

На восьмой минуте США утроили перевес благодаря Мэттью Бенье, который среагировал на возможность сделать подставление под бросок Эндрю Пика. Так, при счете 3:0 американцы снесли остатки интриги.

Развал сборной Дании продолжился в третьем периоде. На девятой минуте заброшенной шайбой отметился защитник Мэйсон Лорай, а на шестнадцатой — Бенье оформил дубль, замкнув передачу рикошетом от конька.