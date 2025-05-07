Швеция на домашнем льду, Канада с Кросби или сборная Чехии? Превью ЧМ по хоккею

С 9 по 25 мая в шведском Стокгольме и датском Хернинге пройдет чемпионат мира по хоккею — турнир, который станет 88-м в истории международного форума.

В рамках предстоящего хоккейного события международного масштаба сборная Швеции — одна из принимающих сторон — при поддержке домашних трибун попытается впервые с 2018 года завоевать золотые медали, однако в группе A ей сперва придется проверить собственную готовность в матчах с канадцами и финнами, а вместе с тем — с латвийцами и словаками, которые предстанут в роли непредсказуемых команд класса «середняков».

Группа B на ЧМ-2025 была сформирована без очевидного фаворита в борьбе за первое место с учетом наличия в ней сборных Чехии и США. Но в целом в Дании собрались восемь разносторонних коллективов, которые варьируются от действующих чемпионов до весьма скромных представителей, нацеленных на борьбу за выживание.

Именно этот контраст обещает интересную и динамичную гонку, с разными задачами, амбициями и, вероятно, со своими сюрпризами.

Швеция готова зажечь на домашнем льду?

Мика Зибанежад с золотом 2018 года globallookpress.com

После череды неудачных выступлений Швеция готовится к чемпионату мира с ясной целью — прервать затянувшуюся паузу без медалей высшего достоинства.

Последний раз шведы выигрывали турнир в 2018 году, но с тех пор каждая следующая попытка непременно оборачивалась трагедией утраченной возможности.

В настоящее время в Швеции сформировался крепкий костяк игроков, проверенный на февральском турнире Четырех наций, за счет которого команда попытается вернуть себе статус сильнейшего хоккейного государства.

В нападении все внимание будет приковано к трио Форсберг — Рэймонд — Зибанежад. На их плечи лягут основные задачи, связанные с созданием остроты и креативом у чужих ворот.

Все трое уже не раз доказывали эффективность на международном уровне, однако форма отдельных игроков передней линии до начала чемпионата вызывает вопросы с учетом довольно посредственного сезона в Национальной хоккейной лиге.

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В защите главными фигурами станут Расмус Андерссон и Юнас Брудин — игроки, способные обеспечить стабильность в своей зоне и в то же время подключаться к начальной фазе атак.

Накануне стало известно, что молодой форвард Уильям Эклунд не успеет восстановиться к турниру, что может стать проблемой в понимании баланса между опытом и молодостью.

Но даже без представителя «Сан-Хосе» состав Швеции выглядит внушительно, предполагая участие в гонке претендентов на трофей.

Последний танец Сидни Кросби?

Сидни Кросби в 2016 году globallookpress.com

Каждый год сборная Канады приезжает на чемпионат мира с надлежащим настроем, но предстоящий форум станет по-настоящему особенным с учетом того, что для Сидни Кросби этот турнир, возможно, окажется последним в форме национальной сборной.

Возвращение форварда «Питтсбурга» спустя десять лет после триумфа в Праге придает приближающемуся чемпионату некий символизм, а саму команду, безусловно, наделяет харизмой и лидерским опытом.

Партнерами Кросби в сборной станут его давние приятели Натан Маккиннон и Марк-Андре Флери. Однако не одними ветеранами мирового уровня представлена Канада: в атаке о себе готовы заявить и юные таланты с прицелом на будущие Олимпийские игры.

Среди проспектов, которые создадут глубину и вариативность, на передний план выходят Маклин Селебрини, Адам Фантилли и Кейт Джонсон.

В защите отдельного упоминания заслуживает Маккензи Уигар, проведший неплохой сезон в составе «Калгари», а также Ноа Добсона, который, несмотря на неудачную кампанию с «Айлендерс», выделяется универсализмом и надежностью.

На фоне столь многопрофильного подбора хоккеистов сыгранность линий, безусловно, оставляет желать лучшего. Но в то же время за счет богатого международного опыта и высокого индивидуального мастерства отдельных звезд нападения «кленовые» традиционно находятся в статусе фаворитов.

Способна ли Чехия защитить чемпионство?

Чехия — последний чемпион мира globallookpress.com

Годом ранее Радим Рулик вписал свое имя в историю международных турниров, обеспечив сборной Чехии золото домашнего чемпионата мира. С точки зрения перспектив провернуть этот номер дважды команде будет непросто.

Глубина состава Чехии значительно уступает варианту, который обеспечил медали в 2024-м. В распоряжении Рулика остаются Давид Пастрняк — автор победного гола в финале со Швейцарией — и Мартин Нечас, однако равноценная замена этим двоим едва ли найдется.

Дополнительную свежесть атакующей линии Чехии, вероятно, придаст Роман Червенка, который накануне набрал 19 очков в составе «Пардубице» в рамках плей-офф, а за надежность в воротах будет ответственен Карел Веймелка, завершивший сезон в составе «Юты» со средним процентом отраженных бросков 90,4%.

Несмотря на яркие имена в отдельных сочетаниях, коллективу Рулика предстоит доказать свою конкурентоспособность именно за счет тактики и свежих тренерских решений, но в то же время борьба за любые медали рассматривается как задача «минимум» для действующего созыва.

Найдется ли в борьбе за золото место для США?

Сборная США globallookpress.com

На протяжении многих десятилетий Соединенные Штаты, в режиме по умолчанию вписывающиеся в группу претендентов, пролетают мимо золотых медалей.

Последний американский триумф датирован 1933 годом, но, несмотря на это, «звездно-полосатые» на регулярной основе рассматриваются как коллектив, который должен прерывать это аномальное безмолвие.

В очередной раз тренерский штаб США — во главе с Райаном Варсофски — собрал довольно перспективный и укомплектованный состав, в теории способный пробиться в финал.

Так, ворота американцев будет защищать Джереми Свейман, а в плане надежности в зоне защиты центральной фигурой должен стать Брейди Шей, проведший в НХЛ почти 700 матчей и отличающийся хорошими показателями в большинстве.

Атакующие бригады «звездно-полосатых» предполагают поиск наиболее оптимальных сочетаний молодых игроков и более классических снайперов, среди которых Клейтон Келлер претендует на роль лидера с учетом рекордных 90 очков, набранных в нынешнем сезоне НХЛ.

В семи чемпионатах мира из одиннадцати последних американцы довольствовались бронзой. Возможно, на этот раз команда сумеет поднять собственную планку.

Чего ожидать от Финляндии?

Финляндии провалила два последних ЧМ

После исторически значимого периода с 2019 по 2022 год, когда финны собирали одну награду за другой, команде предстоит перестройка.

Два последних чемпионата мира закончились провалом, но со сменой тренера — в 2024-м команду возглавил Антти Пеннанен — эта сборная способна присоединиться к числу участников медальной гонки.

В Стокгольме национальную команду Финляндии будут представлять лучшие игроки из НХЛ, внутреннего первенства, а также чемпионатов Швеции и Швейцарии.

Линия нападения, выбранная штабом Пеннанена, приковывает внимание ввиду присутствия в ней Теуво Терявяйнена и Юусо Парсинена. В обороне же готов зажечь Микко Лехтонен, завоевавший за последние несколько лет три международных золота.

В чемпионские годы сборная Финляндии в большей степени славилась не персоналиями в тех или иных звеньях, а системно выверенной игрой, наладив которую команде удастся замахнуться минимум на бронзу.

Какие команды точно удивят?

Сборная Германии globallookpress.com

Швейцария: Швейцарцы за несколько лет из андердога доросли до уверенного в себе «середняка». Серебро прошлогоднего чемпионата и успешные групповые этапы предыдущих турниров являются тому подтверждением. Команда обладает сыгранным составом, который всерьез нацелен на борьбу за медали.

Германия: Германия является крепким претендентом на плей-офф, а если повезет — то и на успешный рывок в борьбе за бронзу. Опираясь на прочный костяк из Грубауэра, Зайдера, Штюцле и Петерки, команда по-прежнему обладает высокими амбициями.

Словакия: Без Крэйга Рэмзи на тренерском мостике Словакию ждет непростой турнир, а ограниченный кадровый ресурс только усугубляет проблемы. Тем не менее новый наставник Владимир Орсаг попытается доказать, что все эти трудности — чистейшая формальность. Выход в плей-офф определит успех предстоящего ЧМ для словаков.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Дания: Вторая, менее статусная в спортивном понимании, страна-хозяйка чемпионата живет идеей успешной плей-офф квалификации, а вся надежда датчан строится вокруг обороны ввиду довольно низкого атакующего потенциала. Цель выйти из группы для Дании кажется непростой, но при определенных условиях — вполне выполнимой.

Латвия: Максимальным успехом для сборной Латвии может стать теоретическая борьба за бронзу по аналогии с 2023 годом. На предстоящем чемпионате «бордовые» являют собой смесь опыта и молодости. Так, капитан Каспар Даугавиньш наряду с Ралфсом Фрейбергсом могут обеспечить команде необходимый для успешной кампании импульс.

Кому предстоит бороться за выживание?

Сборная Франции globallookpress.com

Казахстан: Отказавшись от курса на натурализацию, Казахстан столкнется с суровой проверкой боеспособности текущего состава. С ветераном Романом Старченко и лидером Никитой Михайлисом команда готовится к битве аутсайдеров.

Норвегия: Норвегию ждет чемпионат с составом, сыгранность которого находится на низком уровне. В настоящий момент команда испытывает проблемы на всех позициях. Остаться в элите — главная цель скандинавов.

Словения: Словения возвращается в элиту с минимальными кадровыми резервами, ввиду чего коллектив из нижней части общего зачета может рассчитывать исключительно на удачу.

Австрия: Со статусом явного аутсайдера в контексте обсуждения шансов Австрии согласится не каждый, однако потенциал борьбы за место в восьмерке остается лишь теоретическим.

Венгрия: Возрастной состав и ограниченный кадровый ресурс делают Венгрию одним из явных андердогов, для которого сам факт размещения выше последней строчки станет успехом.

Франция: Францию на предстоящем чемпионате будут представлять ветераны, знакомые с прелестями международных соревнований. Но даже с наличием в составе Пьера-Эдуара Бельмара или Саши Трея основной задачей «трехцветных» остается борьба за сохранение прописки среди сборных первого эшелона.