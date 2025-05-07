Швеция на домашнем льду, Канада с Кросби или сборная Чехии? Превью ЧМ по хоккею

Группа B на ЧМ-2025 была сформирована без очевидного фаворита в борьбе за первое место с учетом наличия в ней сборных Чехии и США. Но в целом в Дании собрались восемь разносторонних коллективов, которые варьируются от действующих чемпионов до весьма скромных представителей, нацеленных на борьбу за выживание.
Именно этот контраст обещает интересную и динамичную гонку, с разными задачами, амбициями и, вероятно, со своими сюрпризами.
Швеция готова зажечь на домашнем льду?
После череды неудачных выступлений Швеция готовится к чемпионату мира с ясной целью — прервать затянувшуюся паузу без медалей высшего достоинства.
Последний раз шведы выигрывали турнир в 2018 году, но с тех пор каждая следующая попытка непременно оборачивалась трагедией утраченной возможности.
В настоящее время в Швеции сформировался крепкий костяк игроков, проверенный на февральском турнире Четырех наций, за счет которого команда попытается вернуть себе статус сильнейшего хоккейного государства.
В нападении все внимание будет приковано к трио Форсберг — Рэймонд — Зибанежад. На их плечи лягут основные задачи, связанные с созданием остроты и креативом у чужих ворот.
Все трое уже не раз доказывали эффективность на международном уровне, однако форма отдельных игроков передней линии до начала чемпионата вызывает вопросы с учетом довольно посредственного сезона в Национальной хоккейной лиге.
В защите главными фигурами станут Расмус Андерссон и Юнас Брудин — игроки, способные обеспечить стабильность в своей зоне и в то же время подключаться к начальной фазе атак.
Накануне стало известно, что молодой форвард Уильям Эклунд не успеет восстановиться к турниру, что может стать проблемой в понимании баланса между опытом и молодостью.
Но даже без представителя «Сан-Хосе» состав Швеции выглядит внушительно, предполагая участие в гонке претендентов на трофей.
Последний танец Сидни Кросби?
Каждый год сборная Канады приезжает на чемпионат мира с надлежащим настроем, но предстоящий форум станет по-настоящему особенным с учетом того, что для Сидни Кросби этот турнир, возможно, окажется последним в форме национальной сборной.
Возвращение форварда «Питтсбурга» спустя десять лет после триумфа в Праге придает приближающемуся чемпионату некий символизм, а саму команду, безусловно, наделяет харизмой и лидерским опытом.
Партнерами Кросби в сборной станут его давние приятели Натан Маккиннон и Марк-Андре Флери. Однако не одними ветеранами мирового уровня представлена Канада: в атаке о себе готовы заявить и юные таланты с прицелом на будущие Олимпийские игры.
Среди проспектов, которые создадут глубину и вариативность, на передний план выходят Маклин Селебрини, Адам Фантилли и Кейт Джонсон.
В защите отдельного упоминания заслуживает Маккензи Уигар, проведший неплохой сезон в составе «Калгари», а также Ноа Добсона, который, несмотря на неудачную кампанию с «Айлендерс», выделяется универсализмом и надежностью.
На фоне столь многопрофильного подбора хоккеистов сыгранность линий, безусловно, оставляет желать лучшего. Но в то же время за счет богатого международного опыта и высокого индивидуального мастерства отдельных звезд нападения «кленовые» традиционно находятся в статусе фаворитов.
Способна ли Чехия защитить чемпионство?
Годом ранее Радим Рулик вписал свое имя в историю международных турниров, обеспечив сборной Чехии золото домашнего чемпионата мира. С точки зрения перспектив провернуть этот номер дважды команде будет непросто.
Глубина состава Чехии значительно уступает варианту, который обеспечил медали в 2024-м. В распоряжении Рулика остаются Давид Пастрняк — автор победного гола в финале со Швейцарией — и Мартин Нечас, однако равноценная замена этим двоим едва ли найдется.
Дополнительную свежесть атакующей линии Чехии, вероятно, придаст Роман Червенка, который накануне набрал 19 очков в составе «Пардубице» в рамках плей-офф, а за надежность в воротах будет ответственен Карел Веймелка, завершивший сезон в составе «Юты» со средним процентом отраженных бросков 90,4%.
Несмотря на яркие имена в отдельных сочетаниях, коллективу Рулика предстоит доказать свою конкурентоспособность именно за счет тактики и свежих тренерских решений, но в то же время борьба за любые медали рассматривается как задача «минимум» для действующего созыва.
Найдется ли в борьбе за золото место для США?
На протяжении многих десятилетий Соединенные Штаты, в режиме по умолчанию вписывающиеся в группу претендентов, пролетают мимо золотых медалей.
Последний американский триумф датирован 1933 годом, но, несмотря на это, «звездно-полосатые» на регулярной основе рассматриваются как коллектив, который должен прерывать это аномальное безмолвие.
В очередной раз тренерский штаб США — во главе с Райаном Варсофски — собрал довольно перспективный и укомплектованный состав, в теории способный пробиться в финал.
Так, ворота американцев будет защищать Джереми Свейман, а в плане надежности в зоне защиты центральной фигурой должен стать Брейди Шей, проведший в НХЛ почти 700 матчей и отличающийся хорошими показателями в большинстве.
Атакующие бригады «звездно-полосатых» предполагают поиск наиболее оптимальных сочетаний молодых игроков и более классических снайперов, среди которых Клейтон Келлер претендует на роль лидера с учетом рекордных 90 очков, набранных в нынешнем сезоне НХЛ.
В семи чемпионатах мира из одиннадцати последних американцы довольствовались бронзой. Возможно, на этот раз команда сумеет поднять собственную планку.
Чего ожидать от Финляндии?
После исторически значимого периода с 2019 по 2022 год, когда финны собирали одну награду за другой, команде предстоит перестройка.
Два последних чемпионата мира закончились провалом, но со сменой тренера — в 2024-м команду возглавил Антти Пеннанен — эта сборная способна присоединиться к числу участников медальной гонки.
В Стокгольме национальную команду Финляндии будут представлять лучшие игроки из НХЛ, внутреннего первенства, а также чемпионатов Швеции и Швейцарии.
Линия нападения, выбранная штабом Пеннанена, приковывает внимание ввиду присутствия в ней Теуво Терявяйнена и Юусо Парсинена. В обороне же готов зажечь Микко Лехтонен, завоевавший за последние несколько лет три международных золота.
В чемпионские годы сборная Финляндии в большей степени славилась не персоналиями в тех или иных звеньях, а системно выверенной игрой, наладив которую команде удастся замахнуться минимум на бронзу.
Какие команды точно удивят?
Швейцария: Швейцарцы за несколько лет из андердога доросли до уверенного в себе «середняка». Серебро прошлогоднего чемпионата и успешные групповые этапы предыдущих турниров являются тому подтверждением. Команда обладает сыгранным составом, который всерьез нацелен на борьбу за медали.
Германия: Германия является крепким претендентом на плей-офф, а если повезет — то и на успешный рывок в борьбе за бронзу. Опираясь на прочный костяк из Грубауэра, Зайдера, Штюцле и Петерки, команда по-прежнему обладает высокими амбициями.
Словакия: Без Крэйга Рэмзи на тренерском мостике Словакию ждет непростой турнир, а ограниченный кадровый ресурс только усугубляет проблемы. Тем не менее новый наставник Владимир Орсаг попытается доказать, что все эти трудности — чистейшая формальность. Выход в плей-офф определит успех предстоящего ЧМ для словаков.
Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею
Дания: Вторая, менее статусная в спортивном понимании, страна-хозяйка чемпионата живет идеей успешной плей-офф квалификации, а вся надежда датчан строится вокруг обороны ввиду довольно низкого атакующего потенциала. Цель выйти из группы для Дании кажется непростой, но при определенных условиях — вполне выполнимой.
Латвия: Максимальным успехом для сборной Латвии может стать теоретическая борьба за бронзу по аналогии с 2023 годом. На предстоящем чемпионате «бордовые» являют собой смесь опыта и молодости. Так, капитан Каспар Даугавиньш наряду с Ралфсом Фрейбергсом могут обеспечить команде необходимый для успешной кампании импульс.
Кому предстоит бороться за выживание?
Казахстан: Отказавшись от курса на натурализацию, Казахстан столкнется с суровой проверкой боеспособности текущего состава. С ветераном Романом Старченко и лидером Никитой Михайлисом команда готовится к битве аутсайдеров.
Норвегия: Норвегию ждет чемпионат с составом, сыгранность которого находится на низком уровне. В настоящий момент команда испытывает проблемы на всех позициях. Остаться в элите — главная цель скандинавов.
Словения: Словения возвращается в элиту с минимальными кадровыми резервами, ввиду чего коллектив из нижней части общего зачета может рассчитывать исключительно на удачу.
Австрия: Со статусом явного аутсайдера в контексте обсуждения шансов Австрии согласится не каждый, однако потенциал борьбы за место в восьмерке остается лишь теоретическим.
Венгрия: Возрастной состав и ограниченный кадровый ресурс делают Венгрию одним из явных андердогов, для которого сам факт размещения выше последней строчки станет успехом.
Франция: Францию на предстоящем чемпионате будут представлять ветераны, знакомые с прелестями международных соревнований. Но даже с наличием в составе Пьера-Эдуара Бельмара или Саши Трея основной задачей «трехцветных» остается борьба за сохранение прописки среди сборных первого эшелона.