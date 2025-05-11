ЧМ 2025. Волевые финны, безошибочные немцы, уверенные в себе североамериканцы

Третий игровой день на чемпионате мира не принес сенсаций, но получился зрелищным и результативным.

Словакия — Словения — 3:1

Словакия — Словения — 3:1

После неудачного начала турнира Словакия в полной мере реализовала себя в матче со Словенией, которая с каждой следующей неудачей приближается к борьбе за выживание.

Уже на старте игры на «Авичи-Арене» словаки обозначили давление, взвинтив темп и предприняв несколько решительных попыток поразить ворота словенцев.

Однако череды бросков и двух удалений соперника команде Владимира Орсага не хватило, чтобы статистическое преимущество переросло в математическое.

Вместе с тем на восьмой минуте первого периода Словакия все же вышла вперед. В очередной позиционной атаке Себастьян Цедерле воспользовался выходом один на один и направил шайбу в верхний угол — 1:0.

Гол Словакии вытекал из рисунка игры, однако на этом фаворит встречи не остановился. Спустя минуту Павол Регенда оказался в завершающей фазе очередного наступления, подправив бросок Самуэля Княжко.

После перерыва давление коллектива Орсага продолжилось, но третьей заброшенной шайбы пришлось ждать одиннадцать минут — до момента, когда словаки разрыли большинство, завершившееся броском Михала Кристофа с кистей в свободный угол — 3:0.

Добившись устойчивого перевеса, Словакия слегка замедлила ритм и атакующую остроту, а словенцы нашли шанс для взятия ворот лишь на шестой минуте третьего периода.

Гол престижа оформил Кен Ограеншек в формате пять на четыре, однако дальнейших усилий сборной Словении не хватило, чтобы игра начала смещать акцент в ее пользу.

Одержав победу со счетом 3:1, Словакия получила первые 3 очка, с которыми по дополнительным показателям отстает от Латвии. Словения по итогам двух встреч остается без набранных баллов.

США — Венгрия — 6:0

США — Венгрия — 6:0

К матчу с Венгрией американцы подходили в роли полноправных доминантов, оправдав этот статус на все сто процентов — 6:0.

Очередной уверенный результат «звездно-полосатым» обеспечили молодые игроки, которые при поддержке более опытных хоккеистов не только улучшили личную статистику, но и укрепили уверенность, что наверняка пригодится на более поздней дистанции.

Упорства и самоотдачи Венгрии в рамках этой игры хватило на первый период. Коллектив Гергея Майороша сделал ставку на оборону, что позволило аутсайдеру продержаться без пропущенных шайб больше половины стартового отрезка.

На четырнадцатой минуте США впервые поразили ворота Венгрии. На финальном рубеже атаки Фрэнк Назар попал в цель, подставив клюшку под дальний бросок Логана Кули.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Тремя минутами позже юный представитель «Чикаго» оформил дубль, первым среагировав на отскок шайбы от борта и переправив ее в створ ворот с острого угла — 2:0.

При комфортном преимуществе команда Райана Варсофски ушла на перерыв, после чего продолжила действовать более агрессивно, но менее эффективно в отношении реализации.

Третью шайбу американцы забросили на экваторе второго периода. Каттер Готье откликнулся на передачу Бенье и броском в касание увеличил разницу до разгромной — 3:0.

В третьем периоде США методично добили Венгрию еще тремя результативными атаками. Голы Готье, Гарланда и Кули сформировали окончательный итог и обеспечили команде 6 очков по итогам двух встреч, вместе с тем усугубив и без того сумеречное положение венгров.

Германия — Казахстан — 4:1

Германия — Казахстан — 4:1

Ударными темпами начало чемпионата провела сборная Германии, которая добилась двух побед на старте, включая воскресную встречу с Казахстаном.

На площадке «Йюске Банк Боксен» команда Харольда Крайса учинила разгром потенциальному прямому конкуренту — 4:1, несмотря на то что начало встречи складывалось не в ее пользу.

На четвертой минуте первого периода вперед вышли казахстанцы. Автором третьего на этом турнире гола своей сборной стал Никита Михайлис, который предпринял бросковую попытку, оказавшуюся голевой ввиду курьезного рикошета — 0:1.

Столь нелогичное начало не вызвало панику у немцев, хотя и заставило увеличить наступательную динамику. На тринадцатой минуте бронзовый призер прошлогоднего чемпионата восстановил равенство.

В ходе активного натиска Максимилиан Кастнер нанес бросок в створ, который в трафике из виду упустил Максим Павленко — 1:1.

Во втором периоде Германия перехватила инициативу и впервые во встрече вышла вперед. На флажке четырнадцатой минуты Войцех Стаховяк перевернул ход игры, забросив шайбу, ставшую следствием давления.

В третьем периоде Германия прибрала игру, отличившись еще дважды. На второй минуте Лукас Райхел удвоил преимущество, а тремя минутами позже Лукас Кельбль снял все вопросы относительно исхода.

Две победы на старте принесли немцам 6 очков и место в лидерах группы B. Казахстан после двух туров остался с тремя баллами, покинув зону первой четверки.

Латвия — Канада — 1:7

Латвия — Канада — 1:7

В предыдущие годы Латвия периодически мотала нервы канадцам, сделав это доброй традицией международных турниров. В этот раз все началось похожим образом, но продлилось недолго.

В первом периоде латвийцы нанесли всего четыре броска в створ ворот Марка-Андре Флери, и именно коллектив Харийса Витолиньша вышел вперед.

На восьмой минуте Эдуардс Тралмакс принял передачу Данса Лоцмелиса, сместился к центру и нанес мощный бросок, с которым не сумел справиться 40-летний ветеран канадцев — 1:0.

Радость Латвии наполняла стокгольмскую ледовую арену не более трех минут — так скоро «кленовые» восстановили равенство. Капитан сборной, Сидни Кросби, нашел пасом Трэвиса Санхейма, а тот выдал передачу на Трэвиса Конекны, который находился перед воротами — 1:1.

Минутой позже Натан Маккиннон отозвался на пас Бо Хорвата и тем самым обеспечил Канаде минимальный перевес. С этого момента команда Дина Эвансона взяла игру под контроль и лишь наращивала давление.

Определяющим в этом матче стал второй отрезок, в котором «кленовые» организовали три взятия ворот. На седьмой минуте Кент Джонсон оказался на финальном рубеже атаки Кросби и Монтора, отправив шайбу в открытый створ.

На одиннадцатой минуте молодой форвард «Коламбуса» оформил дубль, подловив оборону Латвии на ошибке и направив шайбу в цель броском с кистей — 4:1.

Менее чем за полминуты до завершения второго периода Конекны сумел перехватить шайбу в чужой зоне и направив ее в створ, тем самым отличившись голом в меньшинстве.

В третьем периоде Канаде оставалось лишь спокойно довести игру до закономерной победы. Вместе с тем этот отрезок был использован молодыми хоккеистами, которые хотели оказаться в протоколе встречи.

На пятой минуте Маклин Селебрини поразил ворота броском в ближний угол, а на пятнадцатой Барретт Хэйтон мощно щелкнул в цель и подытожил разгром, принесший канадцам 6 очков после двух туров и оставивший Латвию с 3 набранными баллами.

Норвегия — Чехия — 1:2

Норвегия — Чехия — 1:2

Во втором туре сборная Чехии не без проблем разобралась с Норвегией. Добившись минимального преимущества в счете — 2:1, коллектив Радима Рулика столкнулся с серьезным сопротивлением не самого грозного соперника.

Стартовый отрезок встречи прошел без результативных действий. Команды предприняли 16 бросковых попыток в сумме (5:11) и получили десять штрафных минут на двоих.

Все события, связанные с заброшенными шайбами, вместились во второй период. Так, после перерывая Чехия, прибавив в динамике, обеспечила ранний гол. Счет открыл Якуб Флек, отправивший шайбу в сетку с неудобной руки после отскока от броска Крейчика — 1:0.

На восьмой минуте Норвегия восстановила равенство. Якоб Берглунд выдал хороший пас на Стиана Сольберга, и юный защитник «Анахайма» приложился точно в дальний угол.

На тринадцатой минуте состоялось ключевое взятие ворот в исполнении Чехии. Роман Червенка исполнил обостряющую передачу из-за ворот на Давида Пастрняка, который завершил момент голевым броском в девятку.

В третьем периоде Норвегия незначительно перебросала Чехию — 12:7, но ни одна из попыток команды Тобиаса Юханссона не сработала. С 5 очками после двух матчей, Чехия поднялась на третью строчку, а норвежцы стали шестыми без набранных баллов.

Финляндия — Франция — 4:3 (ОТ)

Финляндия — Франция — 4:3 (ОТ)

На начальном этапе группового раунда Финляндия не впечатлила. После текучей встречи с Австрией команда Антти Пеннанена испытывала колоссальные проблемы в игре с Францией, разобраться с которой удалось лишь в овертайме — 4:3 ОТ.

Матч с одним и претендентов на борьбу за выживание Финляндия начала активно: 19 бросков в створ в первом периоде против одной скромной попытки французов обозначили тотальное доминирование, но не обеспечили лидерство в счете.

На второй отрезок коллектив Йорика Трея вышел более заряженным. Команда прибавила в скорости и вариативности атак, одна из которых стала голевой.

На девятой минуте французы реализовали большинство стараниями Кевина Бозона, который оказался расторопнее всех на добивании после попытки Кевина Спиноцци — 0:1.

Однако финны после пропущенной шайбы начали действовать с еще большей агрессией, тем самым замкнув Францию в собственной зоне. На семнадцатой минуте Теуво Терявяйнен плотно приложился с синей линии и попал в цель — 1:1.

Прогнозы и ставки на хоккей

В третьем периоде фаворит пары получил еще один неожиданный удар, пропустив шайбу на десятой минуте. Выдержав натиск финнов, команда Трея заработала большинство, вошла в зону соперника, а Тим Бозон, оказавшийся на пятаке, сперва нанес один бросок, а затем добил шайбу в сетку.

Положение Финляндии достигло почти критического значения на семнадцатой минуте, когда Джорданн Перре задрал шайбу в воздух и пустил ее прямо в пустые ворота — 1:3.

В ситуации, когда миссия казалась завершенной, Франция поплыла под натиском. За полторы минуты до сирены Ээли Толванен вогнал шайбу с пятака, а за 28 секунд до финальной сирены форвард «Сиэтла» сравнял счет броском с кистей — 3:3.

Умопомрачительное спасение перевело встречу в овертайм, где Финляндия полностью забрала территорию и забросила победную шайбу на второй минуте. Юусо Парссинен с неудобной руки пробил между щитков вратаря и довел камбэк до завершения.

По итогам двух матчей Финляндия, набравшая 5 очков, закрепилась в тройке лидеров группы A, в то время как Франция, довольствуясь одним баллом, разместилась на шестой строчке.