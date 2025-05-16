ЧМ 2025. Агрессивные датчане, боевые австрийцы, неуступчивые шведы и швейцарцы

В рамках восьмого дня чемпионата мира датчане сокрушили Венгрию, австрийцы внезапно получили шанс побороться за плей-офф, а сборные Швейцарии и Швеции продлили свои беспроигрышные отрезки.

Венгрия — Дания — 2:8

Венгрия — Дания — 2:8

С аншлагом на трибунах «Йюске Банк Боксен» сборная Дании учинила разгром Венгрии, которую, несмотря на провальный первый период, сумела полностью переиграть статистически и по счету — 8:2.

Встреча в Хернинге началась для команды Микаэля Кринц-Гата с холодного душа. Уже на тридцать третьей секунде венгры сумели реализовать большинство после раннего удаления Оскара Мельгорда за подножку.

В ходе атаки в формате пять на четыре Петер Винце нанес хлесткий бросок после передачи Яноша Хари и упаковал шайбу в сетку — 1:0. На седьмой минуте Венгрия удвоила преимущество стараниями Андраша Михалика, замкнувшего пас из-за ворот — 2:0.

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После второй пропущенной шайбы Дания заменила вратаря — вместо Себастьяна Дамма на площадку вышел Фредерик Дичов. В тот же момент мысли хозяев переключились на попытки сократить отставание.

На четырнадцатой минуте первого периода датчане сумели прорвать оборону Венгрии. В ходе позиционной атаки Миккель Огорд удачно сыграл на подставлении после прострела Никласа Олесена — 2:1.

С возросшим градусом остроты и физической борьбы соперники ушли на перерыв при минимальном преимуществе коллектива Гергея Майороша, для которого продолжение матча обернулось катастрофой.

Во втором переде датчане полностью захватили инициативу. На восьмой минуте Маркус Лауридсен броском с хода восстановил равенство, а на пятнадцатой команда Кринц-Гата вышла вперед благодаря Йесперу Йенсену, который удачно открылся под передачу с фланга — 3:2.

Спустя двадцать шесть секунд Патрик Расселл удачно среагировал на возможность добить шайбу в створ и обеспечил Дании комфортное преимущество — 4:2.

Завладев территорией и статистическим преимуществом, датчане планомерно добили Венгрию в третьем периоде, отличившись четырежды.

На четвертой минуте финального отрезка Огорд оформил дубль, воспользовавшись ошибкой вратаря на выходе, а на девятой — Матиас Бау Хансен после великолепной передачи Тру мощно приложился в касание — 6:2.

Спустя двадцать шесть секунд Огорд довел личную статистику до хет-трика, реализовав выход на ворота после передачи Мельгорда — 7:2. Итог подвел Лауридсен, направивший шайбу с синей линии при численном преимуществе — 8:2.

В 5 турах Дания сумела заработать 6 очков, с которыми поднялась на 5-ю строчку в своей группе, на 2 пункта отставая от команд первой четверки. Венгрия тем временем осталась с 3 баллами на 6-й позиции.

Австрия — Франция — 5:2

Австрия — Франция — 5:2

В рамках 5-го тура сборная Австрии одержала значимую победу над Францией — 5:2, которая не только обезопасила команду в плане борьбы за выживание, но и подарила возможность замахнуться на место в топ-4.

Встреча на «Авичи Арене» началась для коллектива Роджера Бадера лучше не придумаешь: уже на первой минуте Марко Каспер, получив пас на синей линии, нанес кистевой бросок в ближний угол и обеспечил раннее лидерство — 1:0.

На восьмой минуте Австрия нашла шанс для второй результативной атаки. Лукас Хаудум совершил прорыв по флангу и набросил шайбу на ворота. После срезки от защитников Винценц Рорер направил ее в створ.

На шестнадцатой минуте Рамон Шнецер забил третий гол, воспользовавшись ошибкой вратаря, который покинул створ в попытке начать атаку. Шайба проскочила между его ног и влетела в незащищенную рамку — 3:0.

Во втором периоде Австрия сбавила темп и сумела грамотно сыграть на удержание, закончив отрезок без результативных действий. Однако в третьей двадцатиминутке Франция все же сократила отставание.

Спустя минуту после нереализованного Рорером буллита Жордан Перре забросил шайбу в ходе розыгрыша большинства — 3:1.

В ходе финального штурма коллектив Йорика Трея снял вратаря и попытался продавить соперника с шестью полевыми, но вместо этого на восемнадцатой минуте получил шайбу в пустую рамку от Марко Каспера — 4:1.

Тем не менее почти сразу Пьер Белльмар вновь уменьшил разрыв, воспользовавшись численным преимуществом — 4:2.

На флажке матча Франция, оголив ворота, вновь получила шайбу в пустые: на этот раз отличился Петер Шнайдер.

В 5 матчах Австрия смогла заработать 5 очков, за счет которых обосновалась на 6-м месте в таблице группы, отставая от зоны плей-офф всего на 2 пункта. Франция с 1 баллом в активе продолжает бороться за сохранение прописки в элите со Словенией.

Швейцария — Норвегия — 3:0

Швейцария — Норвегия — 3:0

Сборная Швейцарии сохранился беспроигрышный курс, взятый ранее, уверенно разобравшись с Норвегией накануне — 3:0. Так, текущая серия команды Патрика Фишера достигла четырех побед, а норвежцы после столь динамичной встречи с США выглядели совсем по-другому.

За три периода очного матча команда Тобиаса Юханссона нанесла всего двенадцать бросков в створ ворот, хотя в стартовом отрезке попыталась обозначить борьбу.

Швейцария выглядела бодро с самого начала, а первый гол забила на восьмой минуте в формате пять на четыре. Набравший уверенный ход Свен Андригетто вновь отличился заброшенной шайбой, оказавшись на ударной позиции в районе правого круга — 1:0.

На пятнадцатой минуте швейцарцы удвоили преимущество. Грегори Хофманн открылся у ближней штанги под передачу Тайлера Моя и в момент переиграл вратаря — 2:0.

На флажке первого периода Швейцария удачно нивелировала угрозы Норвегии, которая та пробовала создать в большинстве, и по аналогии провела начало второй двадцатиминутки.

Выдержав минимальный натиск, коллектив Фишера вновь взял игру под контроль. На девятой минуте Швейцария довела счет до разгромного.

Тайлер Мой получил передачу от Майера и, грамотно выбрав позицию, ложным движением обманул Йонаса Арнтцена и отправил шайбу в сетку с неудобной руки — 3:0.

Набрав в 5 турах 13 очков, Швейцария на момент написания вышла в лидеры группы B, на 2 пункта опережая Чехию. Норвегия с 1 очком застряла на 8-й позиции.

Швеция — Словения — 4:0

Швеция — Словения — 4:0

Швеция продолжает пробивать групповую дистанцию без единой помарки в плане результатов. В рамках 5-го тура команда Сэма Халлама в сдержанном стиле сумела добиться уверенной победы над Словенией — 4:0.

Уже в первом периоде Швеция непрозрачно намекнула, кто здесь фаворит, нанеся шестнадцать бросков в створ. Однако словенцы в моменте дерзнули и создали пару опасных эпизодов за счет своих четырех попыток.

Несмотря на заметное территориальное преимущество, продавить соперника к перерыву шведы не сумели. Зато во втором периоде команда Халлама отличилась уже на шестой минуте.

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Элиас Линдхольм подкараулил отскок после потери шайбы Майклом Баклундом и щелкнул точно в цель — 1:0.

После серии содержательных попыток удвоить преимущество, включая шансы, созданные в большинстве, Швеция еще раз огорчила соперника лишь за минуту до второго перерыва. Линдхольм забил второй гол, замкнув передачу Маркуса Петтерссона.

В середине финального отрезка Линдхольм оформил хет-трик, нанеся мощный удар в вершины круга вбрасывания, а на семнадцатой минуте Маркус Юханссон довел счет до разгромного.

Набрав в 5 турах 15 очков, Швеция вышла на 1-е место в таблице группы A, на 3 пункта опережая Канаду, которой только предстоит провести пятый матч. Словения без набранных баллов остается на 8-й позиции.