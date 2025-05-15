ЧМ 2025. Финский кураж, яркая Швейцария, дежурный результат Канады и Чехии

В ходе седьмого дня группового этапа чемпионата мира Финляндия выдала пиковую результативность в матче со Словенией, а Швейцария, Канада и Чехия продлили собственные беспроигрышные серии.

Финляндия — Словения — 9:1

Финляндия — Словения — 9:1

Матчи с аутсайдерами в рамках международного первенства неоднократно доставляли Финляндии проблемы в предыдущие годы, однако в игре со Словенией об этом не могло идти речи.

В четвертом туре общего этапа финны знатно покуражились над своим соперником, зафиксировав самый крупный результат в пользу одной команды на текущий момент чемпионата — 9:1.

Уже на третьей минуте встречи фаворит этого противостояния вышел вперед. Эемиль Эрхольц, находясь за воротами, выдал передачу на Микко Лехтонена, который сходу отправил шайбу над ловушкой вратаря — 1:0.

На восьмой минуте финский защитник оформил дубль. Вновь оказавшись в эпицентре наступления, представитель «Цюрих Лайонз» обыгрался с Тейво Терявяйненом у синей линии, ворвался в центр и броском с кистей попал под перекладину — 2:0.

Третий гол в матче забил Вили Саариярви, подключившийся к позиционной атаке и получивший шайбу от Лени Хямеенахо.

Во втором периоде Словения неожиданно сократила отставание. Все началось с того, что Ян Дрозг сумел прорваться к воротам под давлением, после чего Байн Масик переправил шайбу в цель, среагировав на момент в возникшей суете — 3:1.

С этого момента финны запустили отсчет до полного сокрушения последней команды группы. Уже через три минуты коллектив Антти Пеннанена вернул разницу в три шайбы благодаря Ээли Толванену, замкнувшего передачу от Терявяйнена на дальней штанге — 4:1.

Спустя полторы минуты Хямеенахо оказался в зоне словенцев и мощным броском вогнал очередную шайбу в сетку — 5:1.

Следом в составе Словении произошла смена вратаря, но игра вышедшего на площадку Лукаша Хорака не остановила поток голов. С шестнадцатой по девятнадцатую минуты второго периода Ээли Толванен забросил еще две шайбы — 7:1.

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Третий отрезок прошел в аналогичном ключе: финны играли в свое удовольствие и нашли еще пару моментов для взятия ворот.

На второй минуте Николас Матинпало вышел на позицию для броска и как следует щелкнул с правого круга под перекладину. Особый шарм этому голу придает тот факт, что финны действовали в меньшинстве — 8:1.

Заключительное взятие ворот состоялось на тринадцатой минуте. Ээли Толванен оформил покер после комбинации с Терявяйненом.

По итогам 4-го тура Финляндия вернулась в зону плей-офф с 8 очками на счету. Расположившись на 3-й строчке, команда Пеннанена опередила Словакию и Латвию на 1 и 2 пункта соответственно. Словения, оставшись с нулем в активе, застряла на 8-й позиции.

Швейцария — Германия — 5:1

Швейцария — Германия — 5:1

Ранний матч игрового дня в Хернинге запомнился очередной первоклассной игрой в исполнении Швейцарии, которая одержала уверенную победу над Германией — 5:1, прервав таким образом неуступчивую серию немцев.

В стартовом отрезке встречи команда Патрика Фишера обозначила территориальное преимущество, однако ни одна из четырнадцати бросковых попыток в створ ворот не обеспечила ей лидерство в счете.

Первое результативное действие было зафиксировано на пятой минуте второго периода. Голевая атака Швейцарии началась за пределами атакующей зоны.

Сперва Кристиан Марти выбросил шайбу вперед, после чего Кен Ягер попытался пробить по воротам. Отскочившая шайба удачно легла на клюшку Риата, отправившего ее в сетку — 1:0.

Минутой позже Свен Андригетто удвоил преимущество броском из глубины и тем самым усугубил положение Германии, которая во втором периоде не предприняла ни одной содержательной возможности перевернуть игру.

Швейцария вместе с тем продолжила погром. На четырнадцатой минуте второго отрезка Андригетто оформил дубль кистевым броском с правого круга после передачи Кевина Фиалы — 3:0.

На этом Свен не остановился. Через минуту форвард отличился в большинстве, нанеся плотный удар с правого круга вбрасывания — 4:0.

В третьем периоде игровой рисунок не претерпел значимых изменений, а на девятой минуте Андригетто вновь поразил цель. Четвертый гол за игру нападающий «Цюрих Лайонз» оформил ударом в ближний угол под щиток — 5:0.

Размочить счет немцам удалось на девятнадцатой минуте. Защитник Йонас Мюлер нанес утешительный бросок в формате пять на четыре.

С 10 очками после 4-х матчей, Швейцария закрепилась на 2-м месте в группе A, опередив на 1 балл Германию, которая разместилась на 3-й позиции.

Канада — Австрия — 5:1

Канада — Австрия — 5:1

В моменте сборная Канады столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Австрии, но за счет более высокого класса и опыта сумела вернуться в игру и добиться очередной результативной победы — 5:1.

На стартовом отрезке встречи команда Дина Эвансона без заминок начала нагружать австрийский пятак, нанеся за период двадцать три броска в створ ворот против четырех скромных попыток Австрии. Но именно коллектив Роджера Бадена неожиданно повел в счете.

На двенадцатой минуте Баумгартнер завладел шайбой после ошибки Санхайма на синей линии, нашел передачей Леблера, который вывел Винценца Рорера один на один с Флери. Австрийский нападающий нанес точный бросок над ловушкой, тем самым зафиксировав свой первый гол на чемпионатах мира — 1:0.

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Несмотря на давление со стороны «кленовых», Австрия была готова к такому раскладу и сумела удержать преимущество до перерыва. Во втором периоде штурм канадцев был продолжен.

Высокая бросковая активность позволила проломить оборону Австрии на второй минуте, когда Натан Маккиннон в формате пять на четыре как следует приложился с круга вбрасывания — 1:1.

На четырнадцатой минуте Маккиннон оформил дубль при уникальных обстоятельствах. До второй голевой атаки Канада играла около трех минут с шестью полевыми ввиду отложенного штрафа австрийцев, не давая тем коснуться шайбы и перевести дух — 2:1.

В третьем периоде Канада шаг за шагом добивала соперника. На девятой минуте Трэвис Конекны забил третий гол, воспользовавшись удачным отскоком шайбы, а через три минуты Уильям Кулле довел счет до разгромного — 4:1.

Последнюю шайбу в матче забросил Сидни Кросби, которая подвела итог под очередной уверенной победой Канады, возглавившей группу A с 12 очками на счету. Австрия, набрав 2 балла, оказалась на 6-м месте, продолжая бороться за сохранение прописки.

Чехия — Венгрия — 6:1

Чехия — Венгрия — 6:1

В первой в современной истории международных турниров личной встрече все пошло по сценарию действующих чемпионов. Чехи без каких-либо проблем довели матч с Венгрией до крупной победы — 6:1.

Команда Радима Рулика вышла на эту игру в рабочем режиме, уверенно демонстрируя контроль и высокий класс атакующих сочетаний, на фоне которого самоотверженности венгров никто особо не заметил.

В первом периоде Венгрия нанесла всего один бросок в створ при восьми попытках Чехии. Несмотря на явный игровой перевес и два удаления в составе коллектива Гергея Майороша, чехи открыли счет лишь на восемнадцатой минуте.

В ходе первой голевой атаки Седлак завладел шайбой после обрезки соперников в средней зоне, прошел по флангу и выдал пас на Давида Пастрняка, замкнувшего прострел на дальней штанге — 1:0.

На флажке стартового отрезка Якуб Флек забрал шайбу в центре, вышел на позицию для броска и реализовал свой момент, обеспечив Чехии более устойчивый перевес — 2:0.

После перерыва Венгрия пробовала включиться в игру, но третий гол на десятой минуте забила Чехия. Петр Кодытек упаковал шайбу плотным броском в дальнюю девятку, тем самым обесценив попытки соперника — 3:0.

На шестнадцатой минуте венгры все же нашли свой шанс. В ходе атаки вторым темпом Михалик получил пас от Винце и вонзил шайбу в угол — 3:1.

В третьем периоде Чехия вновь нарастила динамику движения и не позволила Венгрии расчертить ни одну предметную комбинацию в своей зоне.

На четвертой минуте Пастрняк убежал один на один с вратарем и оформил дубль. Вскоре Беренек реализовал большинство, а Лукаш Седлак довел разницу до более крупной за двенадцать минут до финальной сирены.

В 4-х турах сборная Чехии набрала 11 очков, с которыми возглавила группу B. Венгрия по итогам аналогичного отрезка закрепилась на 6-м месте с 3 баллами в активе.