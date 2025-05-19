ЧМ-2025. Словения остается в элите, а Германия рискует не попасть в плей-офф

Предпоследний игровой день в рамках групповой стадии оказался не столь ярким, но позволил определить некоторые моменты в контексте итогового распределения позиций.

Франция — Словения — 1:3

Франция — Словения — 1:3

Франция покидает элиту международного хоккея, Словения сенсационно остается.

Борьба между этими двумя командами за итоговую прописку разразилась в рамках 7-го тура. Победу в крайне непростых условиях одержал коллектив Эдо Терглава — 3:1.

Решающая игра в Стокгольме оказалась малорезультативной, хотя в этом не было ничего удивительного, поскольку в шести предыдущих турах сборные забросили тринадцать шайб на двоих.

Счет в матче был открыт на экваторе стартового отрезка. На ледовой площадке образовалась уникальная ситуация, при которой словенцы получили возможность провести две минуты в формате пять на три.

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Батист Брюше и Кевин Бозон были наказаны малыми штрафами за подножку, а словенский нападающий Ян Ежовшек использовал выгодное численное преимущество точным броском в угол — 1:0.

Следом команда Терглава могла удвоить преимущество, но на тринадцатой минуте Ян Дрозг не реализовал буллит.

И все же высокая наступательная активность позволила Словении отличиться до перерыва. В ходе атаки три в два Ник Симшич после попытки Капела сыграл на добивании и тем самым повысил планку сложности для французов — 2:0.

Во втором периоде команда Йорика Трея добавила в скорости и объеме атакующей остроты, но сократить отставание не сумела. Словенцы старались не уступать в динамике, но также не забили.

В заключительном отрезке французы отчаянно пытались продавить соперника, однако Словения держалась.

Свою возможность для взятия ворот «трехцветные» нашли лишь на девятнадцатой минуте. Пойдя ва-банк, коллектив Трея устроил финальный штурм, закончившийся точным броском Тима Бозона из убойной позиции — 2:1.

Продолжив наседать по инерции, Франция получила шайбу в пустые ворота. Финальное попадание оформил Матич Торок.

С 4 очками в 7 матчах, Словения закрепилась на 7-й позиции и способствовала понижению Франции, которая отправляется в группу IA с общим счетом 8:27.

Германия — Чехия — 0:5

Германия — Чехия — 0:5

В 6-м туре Чехия сохранила идеальный поток результатов, разгромив сборную Германии — 5:0, для которой это поражение стало третьим кряду в рамках группового этапа.

Счет во встрече в Хернинге был открыт уже на шестой минуте благодаря формату пять на четыре, на реализацию которого у чехов ушло чуть больше двадцати секунд.

На завершающем этапе большинства оказался Давид Пастрняк, сумевший нанести прицельный удар с левого круга вбрасывания — 1:0.

Идеально расчерченная атака при численном преимуществе оказалась единственной результативной в первом периоде, хотя Германия имела один предметный шанс сравнять счет. Если бы только Кахун не угодил в штангу…

Во втором отрезке команда Радима Рулика поработала над эффективностью атакующих идей и забросила вторую шайбу на седьмой минуте.

После удара Пастрняка с пятка и спасения Нидербергера передачу от Давида получил Лукаш Седлак, поразивший ближнюю девятку — 2:0.

Спустя три минуты Якуб Флек замкнул пас от Возенилека и броском в дальний угол довел счет до крупного — 3:0.

С нулевым намеком на интригу команды вошли в третий период, на первой минуте которого Якуб Лаухо воспользовался падением соперника и направил шайбу под перекладину в фазе игры в меньшинстве — 4:0.

Итог на семнадцатой минуте подвел Якуб Флек, оформивший дубль и вернувший Чехию на 1-е место в группе B. Набрав 17 очков, команда обошла Швейцарию на 1 турнирный пункт.

Положение Германии тем временем усугубилось тем, что Дания с 9 баллами сумела подняться на 4-ю строчку, сместив немцев за счет лучшей разницы голов. В заключительном туре эти команды разыграют путевку в плей-офф в очной встрече.

Канада — Финляндия — 1:2 (Б)

Канада — Финляндия — 1:2 (Б)

Для сборной Канады игра с Финляндией подразумевала возможность предстать перед заключительной встречей со Швецией в равных турнирных условиях, хотя этот вопрос и не был принципиальным.

Финны же после победы Латвии над Словакией решили все промежуточные задачи и не нуждались в результате любой ценой.

Центральный матч на «Авичи Арене» получился не столь зрелищным и довольно скудным на голевые события. Канада, ведя в счете, упустила преимущество и потерпела первое поражение на турнире в серии буллитов — 1:2 Б.

Первый период прошел без голов, но с множеством острых эпизодов. Команды обменялись чередой опасных атак, а финны упустили шанс выйти вперед, активно играя в формате пять на четыре в середине отрезка.

Во втором периоде инициатива была на стороне канадцев. Несмотря на дисциплинарные проблемы, повлекшие три малых штрафа, команда Дина Эвансона генерировала моменты и плотно нагружала чужую зону.

На восемнадцатой минуте Канаде наконец-то удалось справиться с обороной Финляндии, когда та была максимально к этому не готова.

Действуя в меньшинстве, Ноа Добсон и Райан О’Райли выбежали в контратаку два в одного. С передачи первого представитель «Нэшвилла» нанес точный бросок в ближний угол — 1:0.

До конца периода Канада действовала в агрессивной манере, но не сумела отличиться еще раз, позволив Финляндии в моменте нарастить давление в третьей двадцатиминутке.

В заключительном отрезке команда Антти Пеннанена забила на восьмой минуте.

В ходе очередного наступления Нико Матинпало нанес бросок с синей линии, после чего шайба отскочила к Патрику Пуйстоле, который, находясь перед воротами, был точен в своем эпизоде — 1:1.

Финальные минуты «кленовые» активно провели на половине площадки соперника, но Финляндия выдержала несколько штурмовых подходов.

В овертайме выявить сильнейшего командам также не удалось, а в серии буллитов Канада не реализовала четыре попытки, в то время как точные броски Пуйстолы и Ээли Толванена принесли финнам победу.

Перед заключительной игрой со Швецией команда Эвансона опустилась на 2-е место в группе с 16 очками на счету. Финляндия, набрав 13 баллов, закрепилась на 3-й строчке.

Венгрия — Норвегия — 0:1

Венгрия — Норвегия — 0:1

На матч с Венгрией — равным по силе соперником — Норвегия вышла с очевидной задачей покинуть зону вылета. Играя фактически без права на ошибку, коллектив Тобиаса Юханссона довел встречу до минимальной победы — 1:0.

Стартовый отрезок прошел в напряжении. Соперники боялись допустить ошибку, что отразилось на качестве моментов, которые запомнились девятью бросками в створ на двоих.

На седьмой минуте игры Норвегия забила единственный гол. Промедление Яноша Хари в чужой зоне привело к контратаке. Брандсегг-Нюгорд выкатил передачу на Ноя Стина. Форвард оказался неуступчив в завершении — 1:0.

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Во второй двадцатиминутке матч оживился. Норвежцы имели возможность удвоить преимущество — Венгрию спас каркас ворот — после чего команда Гергея Майороша устроила настоящую свалку у ворот соперника.

В ходе штурма в чужой зоне венгры провели ряд содержательных атак, но сломить норвежцев не сумели.

В третьей двадцатиминутке Норвегия отказалась от идеи игры на удержание и полностью завладела инициативой. В финальном отрезке команда Юханссона нанесла четырнадцать бросков в створ против двух попыток Венгрии.

Забить Норвегия не сумела, зато довела встречу до важнейшей победы, за счет которой поднялась на 6-е место в группе с 4 очками.

Венгрия, набрав 3 балла, занимает 7-ю строчку, а на последней позиции оказался Казахстан, имеющий матч в запасе.