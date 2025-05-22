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    ЧМ 2025. Дания выгнала канадцев, США вытеснили Финляндию, шведы смяли Чехию

    Чемпионат мира по хоккею: обзор тринадцатого игрового дня

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    Сборная Швеции в матче с Чехией
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    Сборная Швеции в матче с Чехией
    В рамках четвертьфинала чемпионата мира сборная США показала класс против Финляндии, Швеция выбила последнего триумфатора турнира, а Дания выдала матч, который войдет в историю.

    США — Финляндия — 5:2

    США — Финляндия — 5:2

    В первой половине хоккейного дня сборная США обеспечила путевку в полуфинал чемпионата мира, уверенно разобравшись с Финляндией по счету (5:2), хотя по игре к американцам возникали вопросы.

    Встреча в Стокгольме раскрылась относительно быстро, уже на пятой минуте Штаты реализовали большинство и вырвались вперед.

    В формате пять на четыре Зак Веренски вошел в зону соперника, выкатил передачу налево, где находился Кули, который в касание перевел шайбу на Конора Гарланда, попавшего в дальний угол — 1:0.

    Такой расклад не ошеломил команду Антти Пеннанена — за сравнительно короткий отрезок Финляндия восстановила равновесие, играя с численным преимуществом.

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    В ходе своей попытки в рамках большинства Теуво Тераяйнен нанес бросок с синей линии, но Свэймэн с ним справился. Однако в том же моменте Ээли Толванен поразил ворота с добивания — 1:1.

    В начале второго отрезка у команды Райана Варсофски проблем стало больше. Сперва финны забили еще один гол, но тот был отменен после тренерского запроса. Вскоре соперник отличился вновь. На этот раз по правилам.

    Расчерчивая комбинацию с численным преимуществом, Терявяйнен сумел сместить шайбу в центр, которая досталась Патрику Пуйстоле, а тот — мощным броском в касание попал в сетку.

    На пропущенный гол американцы отреагировали должным образом. На пятнадцатой минуте Зеев Буим — в формате шесть на пять ввиду отложенного штрафа — поразил цель после череды рикошетов — 2:2.

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    • На семнадцатой минуте «звездно-полосатые» перехватили инициативу и снова вышли вперед. Гарланд оформил дубль, упаковав шайбу с неудобной позиции — 3:2.

    С минимальным отставанием, Финляндия допустила череду позиционных ошибок в третьем периоде, которые стали определяющими.

    На шестой минуте Уилл Смит грамотно сыграл на паузе и выдал пас на Шейна Пинто. Нападающий «Оттавы» направил шайбу в дальний угол и сделал преимущество США более комфортным — 4:2.

    На завершающей стадии игры Клэйтон Келлер вонзил шайбу в пустые и довел разницу до разгромной — 5:2. В полуфинале США встретятся со Швецией.

    Швейцария — Австрия — 6:0

    Швейцария — Австрия — 6:0

    Сборная Швейцарии не стала сбавлять динамику, с которой прошла групповой цикл, и в характерном для себя агрессивном ритме сокрушила Австрию в ее первом за три десятилетия плей-офф.

    С первых минут встречи в Хернинге команда Патрика Фишера задавала темп и навязывала вариативный атакующий хоккей, который, по сути, позволил снять все вопросы еще до перерыва.

    На седьмой минуте Кристоф Берчи открыл счет, замкнув передачу Глаузера, а через пять минут Тимо Майер удвоил разницу точным ударом с правого круга вбрасывания в ходе розыгрыша большинства — 2:0.

    Впечатав Австрию в ее зону, Швейцария продолжила давление. За весь стартовый отрезок коллектив Роджера Бадера нанес всего три броска в створ ворот против шестнадцати, исполненных фаворитами этой пары.

    На пятнадцатой минуте первого периода Швейцария довела преимущество до разгромного: Кен Ягер довольно легко вышел на бросковую позицию после паса Нидеррайтера и оказался точен — 3:0.

    За минуту до конца периода положение австрийцев усугубилось ввиду удаления Винценца Рорера. За толчок клюшкой нападающий выхватил 5+10.

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    • Пятиминутным преимуществом Швейцария распорядилась во втором отрезке. Кевин Фиала реализовал свой момент, подобрав шайбу после отскока от заднего борта — 4:0.

    Спустя минуту Сандро Шмид отметился своим голом, сыграв на добивании после попытки Глаузера поразить цель с синей линии.

    После череды активных наступательных действий Швейцарцы допустили серию грубостей, которые в моменте позволили Австрии сыграть в формате пять на три. Но даже из такой ситуации команда Бадера не извлекла пользу.

    Окончательный счет в матче установил Симон Кнак на двенадцатой минуте третьего периода — 6:0.

    В качестве одного из первых претендентов на борьбу за медали, Швейцария готовится к полуфиналу, где сыграет со сборной Данией.

    Канада — Дания — 1:2

    Канада — Дания — 1:2

    Ради права выступить на домашнем плей-офф, сборная Дании за счет упорства и характера прошла Германию в заключительной встрече группового этапа.

    К матчу с Канадой коллектив Микаэля Кринц-Гата подходил как явный аутсайдер, который должен был отлететь по счету и содержанию игры.

    Однако датчане настойчиво отказывались мириться с ролью второго плана и навязали борьбу. Итог встречи привел к эпохальной волевой победе хозяев арены в Хернинге — 2:1.

    Все самое интересное на льду «Йоске Банк Боксен» произошло в третьем периоде, на фоне неспособности Канады довести территориальное преимущество до ума в плане разницы в счете.

    Стартовый отрезок прошел при колоссальном давлении команды Дина Эвансона, нанесшей восемнадцать бросков в створ ворот при четырех от датчан.

    Но ни очевидная атакующая острота, ни два шанса забить в формате пять на четыре «кленовые» не использовали.

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    • Во втором периоде Дания включилась в игру активнее, но темп и контроль по-прежнему определял более классный соперник.

    Вратарь хозяев Фредерик Дичов поймал кураж и отражал одну бросковую попытку канадцев за другой, позволив сотоварищам выстоять в ходе трех подряд удалений и не проиграть второй период.

    Так, встреча подошла к самой эпичной двадцатиминутке, начавшейся с гола канадцев.

    На шестой минуте заключительного отрезка Трэвис Санхейм с передачи Кросби открыл счет и, казалось, нашел ту точку, которая позволит «кленовым» продвигаться по закономерному сценарию — 1:0.

    Дания тем временем не собиралась расстраивать домашнюю публику и перешла в наступление. После пропущенной шайбы коллектив Кринц-Гата кинулся нагружать чужой пятак опасными подходами.

    На восемнадцатой минуте датчане сделали это — забили гол, ставший поворотным. Играя с шестью полевыми, Николай Элерс нанес мощный бросок с синей линии и сравнял счет — 1:1.

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    Спустя чуть больше минуты случилось то, что сорвало крышу болельщикам в Хернинге. Сохранив высокую атакующую динамику, Дания отличилась вновь.

    Ник Олесен продемонстрировал высшей степени хладнокровие, и с пятака переиграл Биннингтона — 2:1.

    Продержавшись еще несколько десятков секунд, Дания уберегла добытый на флажке матча результат и тем самым подарила сенсацию с безумным эмоциональным подтекстом.

    В историческом для себя полуфинале коллективу Кринца-Гата предстоит помериться силами со Швейцарией.

    Швеция — Чехия — 5:2

    Швеция — Чехия — 5:2

    На турнире в Стокгольме официально будет новый чемпион. В рамках матча двух европейских топов сборная Швеции нанесла крупное поражение Чехии, в очередной раз показав эффективную реализацию и зрелый хоккей в целом.

    На домашнем льду коллектив Сэма Халлама ошарашил соперника уже в начале встречи, забросив три шайбы за семь минут до конца первого периода.

    При явном игровом преимуществе в стартовом отрезке Швеция открыла счет на тринадцатой минуте. Лео Карлссон оказался на острие большинства, замкнув передачу Расмуса Андерссона на пятке — 1:0.

    На семнадцатой минуте Лукас Рэймонд после передачи Сандина, последовавшей в результате ошибки чехов, выбежал один на один и уложил шайбу в дальний угол — 2:0.

    За полминуты до сирены эта связка вновь обеспечила результат. Рэймонд оформил дубль с передачи Сандина мощным броском в касание — 3:0.

    К подобному раскладу Чехия не была готова. Перед началом второго периода команда Радима Рулика сменила вратаря, а на старте отрезка сумела отквитать одну шайбу.

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    • На четвертой минуте чешская спецбригада в рамках двойного большинства расчертила комбинацию с пасом на Романа Червенку, попавшего в сетку с удобной бросковой позиции — 3:1.

    Однако в полных составах Швеция вновь действовала в стиле первого номера. На пятнадцатой минуте Карлссон забил второй гол с контратаки, получив передачу от Зибанежада — 4:1.

    В третьем периоде Чехия еще раз попыталась вернуться в игру. На девятой минуте Михал Шпачек в ходе позиционной атаки удачно сыграл на добивании и сократил отставание — 4:2.

    На большее у последних чемпионов мира идей не возникло. Швеция, демонстрируя привычный игровой рисунок, грамотно обороняла преимущество, а на шестнадцатой минуте Филип Форсберг вонзил шайбу в пустые ворота, поставив точку — 5:2.

    Перестраивающаяся сборная Чехии попрощалась с турниром, а сборную Швеции в полуфинале ждут США — один из наиболее опасных коллективов среди оставшейся четверки.

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