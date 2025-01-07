Молодежный чемпионат мира 2025. Главные открытия и разочарования турнира в Оттаве

Днем ранее подошел к концу хоккейный чемпионат мира 2025 среди молодежных команд, который стал площадкой для многих талантов, решительно заявивших о себе.

В ночь на понедельник завершился чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд, итогом которого стала победа сборной США над Финляндией со счетом 4:3 в овертайме, обеспечившая американцам второе за два года золото.

Подводя итоги турнира в Оттаве, в The Athletic выделили хоккеистов, проявивших себя ярче всего, а также тех, кто находился в тени на протяжении предыдущих 10 дней.

Представленные игроки оцениваются с учетом их перспектив в контексте будущих шансов НХЛ, поэтому исключительные показатели 19-летнего вратаря ростом 185 см, проведшего лучший турнир в жизни, не слишком повлияли на итоговый анализ. Подобные истории уже попадали ранее, и, как правило, их итог далек от лучшей лиги планеты.

Открытия

Зеев Буюм, левый защитник, США («Миннесота»)

Возможно, Буюм набрал не так много очков, как его партнер по команде Коул Хатсон, но стал лучшим защитником сборной США, на которого «звездно-полосатые» полагались в ключевых матчах. Заметнее всего его значимая роль на площадке проявилась в полуфинале против Чехии, в котором Зеев провел на льду 30 минут.

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Его талант лежит на поверхности: великолепное катание, высокий уровень техники и отличное хоккейное мышление. Однако еще больше впечатлила игра Буюма в обороне: при его сменах соперники практически не создавали опасных моментов. Уровень его борьбы и самоотдачи, который ранее вызывал вопросы у скаутов НХЛ, на этом турнире выглядел безупречно.

Йессе Киискинен, правый нападающий, Финляндия («Детройт»)

Киискинен стал автором множества важных голов в составе своей команды. Игрок наделен отличными навыками завершения атак, но особое внимание привлекают его высокая скорость и трудоспособность.

Несмотря на небольшие габариты, Йессе постоянно оказывался в гуще событий и создавал опасность у чужих ворот. Его стиль игры, ориентированный на борьбу и результативные действия, повышает шансы на то, чтобы пробиться в НХЛ.

Виктор Эклунд, правый нападающий, Швеция (драфт-2025)

Виктор Эклунд оказался одним немногих игроков в составе «Тре Крунур», оставивших по итогам турнира приятное впечатление, особенно с учетом его статуса игрока, который только готовится к драфту. Как и его старший брат Вильям, выступающий за «Сан-Хосе», Виктор продемонстрировал превосходное катание, технику и высокий темп игры.

Его энергия и готовность к физическим единоборствам позволяли форварду первым добираться до шайбы практически в каждом моменте. Несмотря на столь юный возраст и небольшой рост, Виктор играл ключевую роль в ситуациях при равных составах и оставался важной частью первой бригады шведского большинства. В настоящее время Эклунд выглядит как потенциальный выбор первой десятки на предстоящем драфте НХЛ.

Войтех Градец, центральный нападающий, Чехия («Юта»)

Градец стал, пожалуй, самым важным форвардом для своей сборной. В составе Чехии Войтех провел наибольшее количество времени на льду, демонстрируя уверенность в любых ситуациях. Выбранный «Ютой» в шестом раунде прошлого драфта, нападающий уже тогда выделялся среди остальных за счет физических данных, сочетающих хорошую скорость и крупные габариты.

На турнире в Канаде Войтех стал одним из лучших бомбардиров Чехии, наделенных техникой, умением играть в ограниченном пространстве и надежностью в обеих зонах. Текущий прогресс делает его серьезным кандидатом на продолжение карьеры в НХЛ.

Коул Хатсон, левый защитник, США («Вашингтон»)

Коул Хатсон стал одним из лидеров сборной США, хотя изначально предполагалось, что хоккеист системы «Кэпс» окажется в тени Буюма. Но со стартом чемпионата именно его игра вышла на передний план. Хатсон не только поддерживал активность с точки зрения ключевых действий, но и успел завоевать репутацию настоящего проблемного парня для соперников благодаря великолепному катанию, навыкам и игровому интеллекту.

Коул Хатсон globallookpress.com

Его умение создавать моменты при входе в зону и на синей линии действительно поразило. Несмотря на небольшой рост, мобильность и умение справляться с серьезными соперниками позволяют Хатсону рассчитывать на успешное будущее в НХЛ.

Райан Леонард, правый нападающий, США («Вашингтон»)

Леонард воплощает соревновательный дух, который он демонстрировал на протяжении всего турнира. Райан стал двигателем сборной США, выделяясь своей скоростью, мастерством и контактной игрой. Продуктивный форвард постоянно находился у шайбы, участвовал в прессинге в чужой зоне и возвращался в защиту, создавал множество острых моментов. Даже после перелома носа Леонард не сбавил темп.

Дэнни Нельсон, центральный нападающий, США («Нью-Йорк Айлендерс»)

Дэнни сыграл значимую роль в успехе сборной США в качестве центрфорварда второго звена. В своих сменах игрок задавал темп, приносил важные очки и чувствовал себя прекрасно в статусе форварда оборонительного плана.

Высокий трудолюбивый центр, никогда не избегающий физической борьбы, обладает хорошим катанием и умением завершать атаки. Нельсон соответствует многим критериям и имеет все шансы стать игроком НХЛ.

Аксель Сандин-Пелликка, правый защитник, Швеция («Детройт»)

Сандин-Пелликка стал ключевым игроком сборной Швеции, определив стиль командной игры и атаку. Как и в Шведской хоккейной лиге, Аксель создавал множество моментов и активничал в любых ситуациях.

Аксель Сандин-Пелликка globallookpress.com

Несмотря на то что его выступления не были наполнены эффектными эпизодами, молодой защитник по стилю и перспективам напоминает Филипа Гронека из «Детройта». Несмотря на небольшой рост, он здорово использует корпус при оборонительных действиях.

Мэттью Шефер, левый защитник, Канада (драфт-2025)

Игра Шефера до травмы продемонстрировала его потенциал в статусе будущего первого номера драфта. Динамичное движение, подключения к атаке, умение создавать моменты и мощные и физические навыки позволили Мэттью стать одним из лидеров «кленовых». После повреждения Шефера игра Канады заметно просела, что лишь подчеркнуло его значимость.

Якуб Штанцль, правый нападающий, Чехия («Сент-Луис»)

Штанцль оказался одним из тех, кто провел отличный турнир в составе сборной Чехии, забросив множество важных шайб. Его высокий уровень техники для игрока с такими габаритами действительно впечатляет.

Несмотря на то что катание Якуба оставляет желать лучшего, парень продемонстрировал серьезный прогресс после неудачного сезона в Швеции. На молодежном форуме в Оттаве и в рамках Хоккейной лиги чемпионов Штанцль доказал готовность к роли потенциального третьего или четвертого звена.

Феликс Унгер Сорум, правый нападающий, Швеция («Каролина»)

Когда Феликс находился на площадке, создавалось впечатление, что шайба буквально прилипала к его клюшке. Унгер Сорум стал одним из лидеров атаки сборной Швеции, показав выдающиеся навыки владения шайбой. Его обостряющие пасы, безусловно, заслуживают похвалы, однако временами форварду стоит чаще нацеливаться на броски.

Петтери Римпинен, вратарь, Финляндия (драфт-2025)

Римпинен стал самым ценным игроком турнира, протащив посредственную временами сборную Финляндии в финал. За счет его блестящих выступлений финны смогли побороться за наивысшие награды.

Несмотря на скромный рост, который препятствует его перспективам в НХЛ, Петтери обладает другими достойными качествами, необходимыми для профессионального голкипера. Вероятно, его выберут на драфте и представят шанс сыграть в лучшей лиге.

Разочарования

Сборная Канады

В контексте оценки результатов Канады сложно выделить кого-то одного, поскольку домашний форум для «кленовых» обернулся коллективным провалом.

Джетт Лучанко («Филадельфия»), начавший сезон в НХЛ, практически растворился в атаке. Истон Кауэн («Торонто»), прошлогодний MVP Хоккейной лиги Онтарио, временами выглядел растерянным с шайбой.

Сборная Канады globallookpress.com

Портер Мартоне, один из лучших игроков драфта-2025, испытывал проблемы с темпом игры, а Брэдли Надо («Каролина»), выступающий в Американской хоккейной лиге, большую часть чемпионата попросту оставался незаметным.

Оливер Бонк («Филадельфия») и Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»), два защитника из Лондона, не выступили на должном уровне, который от них ожидали после успешного сезона в Хоккейной лиге Онтарио. И это лишь доля разочарований. Турнир для Канады стал настоящей катастрофой.

Турнир в целом

От молодежного чемпионата мира ожидаешь увидеть будущих звезд НХЛ. На этом турнире их было немного. Даже в играх медального раунда редко появлялись игроки, которые внушали уверенность в их потенциале в роли форвардов ведущих звеньев или важных защитников. Некоторые ребята, особенно в составе сборной США, действительно показали себя с лучшей стороны, но общее впечатление оказалось довольно посредственным.

Частично это связано с неудачным выступлением Канады, которая собрала весьма перспективный коллектив. Вместе с тем в данной возрастной категории не была представлена Россия, у которой сформировалось конкурентоспособное поколение и в отношении которой по-прежнему действует запрет на участие в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея.