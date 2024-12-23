МЧМ по хоккею-2025: 10 главных вопросов к международному турниру в Оттаве

В четверг, 26 декабря, стартует молодежный чемпионат мира 2025. Игроки вместе с болельщиками с нетерпением ждут начала традиционного хоккейного праздника, который пройдет в Оттаве.

Будь вы преданным фанатом национальной сборной, знатоком хоккейной истории или экспертом по драфту НХЛ, вас ждет множество интригующих сюжетов с участием лучших мировых талантов до 20 лет.

Ниже подставлены 10 главных вопросов, связанных с предстоящим международным форумом.

Удастся ли США переписать историю?

В настоящий момент Соединенные Штаты переживает золотую эпоху национального хоккея: почти 30% действующих игроков НХЛ являются американцами, а сама сборная считается претендентом на золотые медали Олимпийских игр 2026 года. Вместе с тем США отправляются в Оттаву в статусе действующих чемпионов, которые разгромили Швецию со счетом 6:2 в финале прошлогоднего турнира.

Сборная США globallookpress.com

Тем не менее в истории сборной имеется один интересный факт: США ни разу не выигрывали чемпионат дважды подряд и даже не выступали в двух подряд финалах. Тем не менее главный тренер Дэвид Карл из Университета Денвера, который возвращается на скамейку сборной, получит в распоряжение почти половину чемпионского состава 2024 года. Это дает шанс положить конец столь несправедливой закономерности.

Сможет ли Маккенна повторить путь Макдэвида и Бедарда?

К нападающему «Медисин Хэт Тайгерс» Гэвину Маккенне, попавшему в состав сборной Канады, будет приковано особое внимание. Потенциальный первый номер драфта НХЛ-2026 выйдет на лед в матче 26 декабря против Финляндии, спустя всего 6 дней после своего 17-го дня рождения.

В его возрасте Коннор Макдэвид набрал 11 очков на МЧМ в Монреале и Торонто, получив свое место в символической сборную турнира. Спустя годы Коннор Бедард установил рекорд Канады по очкам (проспект «Чикаго» набрал 9+14) в Галифаксе, привел команду к золоту и стал самым ценным игроком первенства.

Гэвин Маккенна nhl.com

За такими достижениями угнаться по умолчанию непросто. Однако Маккенна, установивший рекорд Канады по очкам на юниорском чемпионате мира U18 в 2024 году — тогда нападающий набрал 10+10 — и лидирующий в гонке бомбардиров Западной хоккейной лиги, производит впечатление игрока, способного справиться с этим вызовом.

Кто возглавит гонку бомбардиров?

Претендентов на звание лучшего снайпера турнира в этом году более чем достаточно. Например, Штаты едут на чемпионат с тремя ведущими форвардами из Бостонского колледжа: Гейбом Перро (самым забивным нападающим среди игроков, которые возвращается на турнир), Джеймсом Хагенсом (потенциальным первым номером драфта 2025 года) и Райаном Леонардом (автором золотой шайбы на юниорском ЧМ-2023 и участником ЧМ-2024).

Прогнозы и ставки на хоккей

Хозяйская сборная, как и всегда, полна атакующего потенциала: от юных звезд вроде Гэвина Маккенны и Портера Мартона (вероятного кандидата на первую пятерку драфта 2025 года) до возвращающихся на молодежный форум Брэйдена Ягера и Мэтью Вуда.

Игрок сборной Финляндии Конста Хелениус из «Рочестер Американс» в свои 18 выглядит довольно убедительно на фоне более зрелых соперников в АХЛ, а швед Отто Стенберг, набравший 5+4 годом ранее, явно не намерен оставаться в тени своих конкурентов.

Вернется ли европейская сборная на вершину?

В 2010-х годах европейские сборные завоевали пять из десяти золотых медалей МЧМ. Однако с 2019 года, когда Финляндия поднялась на пьедестал, мировой форум захватили североамериканские команды: Канада забрала золото в 2020, 2022 и 2023 годах, а США — в 2021 и 2024. На бумаге представители из Северной Америки вновь считаются фаворитами, но непредсказуемость подобных турниров всегда оставляет место для сенсации.

Насколько сильны шведские оборонительные звенья?

На протяжении нескольких десятков лет сборной Швеции не мог покориться этот турнир. Провал за провалом сопровождал скандинавскую сборную до тех пор, пока в 2012 году Мика Зибанежад не забросил золотую шайбу матче против России (1:0), прервав проклятье, затянувшееся на 31 год.

С момента последнего чемпионства «Тре Крунур» прошло 13 лет, а их шансы на предстоящем турнире во многом зависят от обороны и качества работы главного тренера Магнуса Хавелида.

Сборная Швеции globallookpress.com

Иметь в составе трех 19-летних защитников, выбранных в первом раунде драфта-2023 — это первостатейная роскошь. Том Вилландер (11-й номер драфта, «Ванкувер»), Аксель Сандин-Пеликка (17-й номер драфта, «Детройт») и Тео Линдштейн (29-й номер драфта, «Сент-Луис») обладают выдающимися навыками игры с шайбой и отличным позиционным чутьем. Именно их уровень игры может стать определяющим в контексте возможности выхода Швеции в финал.

Кто из участников прошлых МЧМ проявит себя ярче других?

Для шведа Акселя Сандина Пеликки предстоящий чемпионат мира станет третьим в карьере. Однако представитель «Тре-Крунур» — далеко не единственный знакомый герой, способный засиять в Оттаве.

Так, Далибор Дворски готовится к своему четвертому подряд ЧМ, замахнувшись на рекорд нескольких игроков, включая соотечественника Эрика Чернака (2014–2017).

Вратарь сборной США Трей Огастин нацелен еще на одну золотую медаль в рамках своего третьего турнира, а игрок сборной Чехии Эдуард Шале, в активе которого имеется серебро 2023 года и бронза 2024-го, мечтает пополнить коллекцию наградой высшей пробы.

Продолжит ли прогрессировать сборная Чехии

После многолетнего кризиса чешский хоккей вернулся на высочайший уровень. Помимо последних успехов на МЧМ, Чехия завоевала золото на ЧМ-2024 в Праге, две бронзы на женских чемпионатах мира (2022, 2023) и серебро на юниорском ЧМ-2024 среди девушек.

Сборная Чехии globallookpress.com

Сохранить эту динамику на турнире в Оттаве будет непросто. Главному тренеру Патрику Аугусте предстоит справиться с массовым обновлением состава, а травма защитника Адама Иржичека (16-й номер драфта 2024 года, «Сент-Луис») лишь усугубляет ситуацию.

Тем не менее в команде есть Эдуард Шале: если принадлежащий «Сиэтлу» нападающий проведет яркий турнир, а габаритный голкипер Михал Грабал снова станет непробиваемой стеной, то борьба за медали станет вполне обоснованной целью чехов.

Появится ли новый незаметный герой?

Кто бы мог подумать, что Мэтт Халишук (в 2008 году) или Акил Томас (в 2020-м) забросят победные шайбы в овертайме? Или кто бы поверил перед началом противостояния в то, что игрок сборной Финляндии Тони Утунен выбьет Канаду из четвертьфинала 2019 года, а вратарь Денис Годла станет самым ценным участником турнира ввиду бронзовых наград Словакии в 2015? Такие игроки редко оказываются в центре внимания до начала первенства, но именно они становятся настоящими героями.

Стоит ли ожидать очередную сенсацию

На молодежных форумах этот вопрос звучит исключительно в контексте «когда», а не «если». В 2009 году — когда турнир последний раз проходил в Оттаве — словацкий вратарь Ярослав Янус совершил 44 сейва, а его команда ошеломила США, выиграв четвертьфинал со счетом 5:3. Десять лет спустя швейцарец Лука Холленштайн сотворил чудо, отразив 41 бросок и выбив Швецию в четвертьфинале — 2:0.

История знает немало подобных сенсаций, будь то победа Казахстана над Канадой в 1998 году — 6:3 или победа Дании над Чехией в 2017-м — 3:2 ОТ. Фаворитам их болельщикам важно не терять концентрацию ни на секунду.

Как Оттава проведет этот чемпионат?

В рамках подготовки к проведению МЧМ во второй раз столица Канады опирается на свою богатую хоккейную историю.

С 1903 по 1927 годы оригинальная команда «Оттава Сенаторз» выиграла 11 Кубков Стэнли. В Хоккейной лиге Онтарио команда «Оттава 67» завоевала Мемориальные кубки в 1984 и 1999 годах, а в 1990 году город стал местом проведения первого женского ЧМ, где Канада завоевала золото. Эти успехи задают высокую планку для современных клубов и соревнований.

Что ждет зрителей в праздничный период?

В 2009 году Оттава установила рекорд посещаемости МЧМ — суммарно турнир посетили 453 282 зрителя — ввиду чего шансы на повторение такого успеха кажутся достаточно высокими. Канадская столица вновь готова разжечь хоккейную страсть!