Молодежный чемпионат мира 2025. Кто из аутсайдеров совершит рывок?

Новогодняя атмосфера буквально пропитана хоккеем мирового класса. Это не что иное, как талантливые хоккеисты, появляющиеся на льду в рамках молодежного чемпионата мира — одного из наиболее значимых турниров на столь раннем этапе профессиональной карьеры.

Молодежный чемпионат мира 2025 года пройдет в Оттаве, обещая массу крайне интересных сюжетов. Например, среди топ-сборных можно отметить отсутствие явного фаворита: у Канады весьма сомнительный подход к построению команды, у США проблемы с глубиной состава, Швеции недостает атакующего потенциала, а Финляндия просто стабильна.

Но сейчас — когда до старта МЧМ остались считаные часы — особое внимание стоит уделить командам другой категории — тем, которые рады самому факту присутствия на мировом форуме.

Латвия

Эрикс Матейко NHL

Игроки, за которыми стоит следить:

Дарелс Ульянскис, защитник

Ульянскис — весьма любопытный игрок. В прошлом году, будучи одним из самых молодых участников драфта НХЛ, 18-летний защитник перебрался в «Анахайм» в седьмом раунде. В сезоне 2023/24 он уверенно проявил себя в Шведской юниорской лиге и привлек к своей персоне еще больше внимания.

Сейчас, практически на начальном этапе взрослой карьеры, латвиец продолжает удивлять: в текущем сезоне Дарелс организовал 5 голов и 21 очко в 27 матчах, что является пятым результатом среди защитников чемпионата. На предстоящем турнире Ульянскис — на фоне своей мобильности и универсальности в любой ситуации — способен стать лидером обороны Латвии.

Эрикс Матейко, фланговый нападающий

Матейко — еще один игрок Латвии, задрафтованный в НХЛ. В свои 19 Эрикс был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде в статусе опытного тинейджера с хорошей результативностью на уровне Главной юниорской хоккейной лиги Квебека.

Прогнозы и ставки на хоккей

В настоящий момент он является капитаном весьма средней команды «Сент-Джон Си Догз», где ему отведена роль одного из ведущих бомбардиров: 14 шайб в 23 матчах при 5 передачах. С ростом в 198 см Матейко способен здорово продавливать оборону соперников, создавая дискомфорт чужим защитникам и вратарю. На турнире в Канаде заметить его будет нетрудно — как физически, так и по его умению досаждать голкиперам.

Мнение редакции

Грустно признавать, но ожидания от команд из нижней части рейтинга минимальны, и Латвия не исключение. У топ-сборных все больше серьезных ресурсов, а командам низшего звания становится еще сложнее. Да, на их фоне есть интересные игроки, но этого недостаточно для выхода из группы.

Временами Латвия способна удивить. Будь то неожиданная победа над Финляндией или встреча с Канадой переходяща в овертайм, латвийцы умеют создавать проблемы сильным соперникам.

Латвия — это команда с крайне интересными игроками, но вряд ли в нынешнем формате она напоминает «сплоченный коллектив». Почти каждый из ее представителей выступает в разных лигах: кто-то играет в юниорских первенствах Чехии, Швеции или Финляндии, кто-то в североамериканских турнирах. Такое разнообразие не оставляет времени на выработку общей тактики, за счет которой можно было бы нацелиться на сенсацию.

Казахстан

Владимир Никитин jas.ligasy.kz/

Игроки, за которыми стоит следить:

Владимир Никитин, вратарь

Для стран с менее развитым уровнем хоккея вратари часто становятся ключевыми фигурами. Владимир Никитин прекрасно знаком тем, кто следит за молодыми талантами: в 2023 году он был выбран «Оттавой» в седьмом раунде драфта. В то же время его партнер по команде Джохар Дударкиев смотрелся бы в этом списке не менее достойно.

Оба вратаря являются 19-летними представителями казахстанской команды МХЛ «Снежные Барсы». На счету Никитина большее количество матчей, но по статистике Дударкиев выглядит увереннее. Вероятно, кто-то из них станет основным на предстоящем форуме. Их главная задача — попытаться отразить как можно больше бросков и не допустить разгромной разницы в счете.

Асанали Саркенов, правый нападающий

Саркенов — габаритный форвард, который пробует пробиться на вершину через североамериканскую юниорскую лигу. В 2023 году 18-летний казахстанец переехал в Канаду и начал играть за «Спокан Чифс» в Западной хоккейной лиге.

С ростом 193 см ему удалось набрать 15 очков в 21 матче. Несмотря на то что Саркенов не производит впечатление технически одаренного бомбардира, его опыт игры на североамериканских площадках может помочь адаптироваться к турниру, который пройдет на тех же аренах.

Мнение редакции

Казахстан возвращается на молодежный чемпионат мира впервые с 2020 года, и это, безусловно, позитивный момент для их программы развития. Однако пауза в выступлениях на таком уровне не вызывает уверенности в том, что команда готова конкурировать с сильнейшими сборными.

С недостатком талантов, способных обеспечить яркую игру, и отсутствием должной инфраструктуры для подготовки, Казахстан находится в крайне невыгодном положении. Единственная их надежда будет связана с попытками показать хоть что-то, что выделит их на фоне других, но, вероятнее всего, предстоящий турнир сулит сложное испытание.

В отличие от Латвии, где игроки съезжаются из разных юниорских лиг мира, казахстанская команда почти полностью состоит из воспитанников одного МХЛ-клуба. Это, возможно, единственная причина, по которой они могут избежать полного провала. Но даже такая особенность вряд ли поможет избегать крупных поражений.

Германия

Давид Левандовский thehockeywriters.com

Игроки, за которыми стоит следить:

Давид Левандовский, нападающий

Левандовский — один из немногих игроков сборной Германии, которые будут представлены на драфте 2025 года, В настоящий момент Давид рассматривается как потенциальный выбор средних или заключительных раундов. После первых шагов в немецких профессиональных лигах нападающий переехал за океан, где выступает за «Саскатун Блейдз» в Западной хоккейной лиге, в составе которых набрал 15 очков в 20 матчах.

Для игрока, впервые пробующего себя в североамериканском хоккее, это достаточно хорошие показатели. Левандовский способен стать ключевой фигурой немецкой сборной в атаке, если команда решит сосредоточиться на атакующей игре.

Юлиус Шумпф, центральный нападающий

19-летний Шумпф выступает за клуб «Монктон Уайлдкэтс» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. С каждым годом парень подтверждает тезис о том, что он уже перерос уровень этого соревнования: в 29 матчах текущего сезона на счету Юлиуса 37 очков.

Нападающий из Мюнхена должен стать самым результативным игроком Германии в рамках мирового форума. Но, как и в случае с Левандовским, все будет зависеть от того, сможет ли команда выстроить продуктивную атаку.

Мнение редакции

Сейчас сборная Германии переживает спад, а ведь были времена, когда состав выглядел по-настоящему ярко благодаря таким игрокам, как Леон Драйзайтль или Тим Штюцле. Тем не менее этот год явно не из таких. Отсутствие талантов в большом количестве значительно осложнит их выступление.

Те времена, когда звезды вроде Драйзайтля вытягивали сборную на достойный уровень конкурентоспособности, остались позади. У команды нет игроков такого калибра, и основная задача Германии — постараться не вылететь на старте.

Словакия

Максим Штрбак Steven Ellis/Daily Fac

Игроки, за которыми стоит следить:

Максим Штрбак, защитник

Штрбак — самый высокопрофильный игрок среди всех, кто был упомянут в командах-аутсайдерах. Словацкий защитник был выбран во втором раунде драфта НХЛ 2023 года «Баффало». На протяжении последних лет защитник стабильно выступает за Университет штата Мичиган.

В нынешнем сезоне Максим повторил свои прошлогодние результаты в два раза быстрее. На последнем молодежном чемпионате мира Штрбак набрал 7 очков в 5 матчах, а в этом году ему придется взять на себя еще больше ответственности.

Далибор Дворский, центральный нападающий

Дворский — безоговорочный лидер и лучший игрок сборной Словакии. Топ-проспект «Сент-Луиса» способен буквально разрывать защиту соперников на протяжении всего турнира, если, конечно, его партнеры смогут время от времени оказывать ему поддержку.

На текущем этапе карьеры Дворский выступает в АХЛ, где демонстрирует отличные результаты после впечатляющего сезона в Хоккейной лиге Онтарио. С учетом нынешних кондиций Далибор вполне готов к турниру в Канаде, где способен стать одним из лучших игроков даже на фоне слабого уровня команды.

Мнение редакции

Состав Словакии претерпел значительные изменения ввиду того, что многие ключевые игроки стали старше допустимого возраста. Несмотря на то что команда временами выдавала проблески уверенности, нынешний молодой и несыгранный коллектив вызывает вопросы.

В прошлом году Словакия была невероятно интересной, но теперь команда выглядит совсем иначе, слишком много хороших игроков покинуло сборную. Филип Мешар, Самуэль Гонзек, Адам Сикора, а также проспект «Филадельфии» Алекс Черник, передали бразды правления менее опытной молодежи, которая пока никак себя не проявила. Но даже в условиях масштабной трансформации Словакия, безусловно, навяжет борьбу и, возможно, окажется лучшей среди худших.