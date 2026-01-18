В рамках предыдущей игровой недели форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев набрал тысячный результативный балл в КХЛ. Об этом и других событиях семи дней вспоминаем на LiveSport.Ru.

Тысячный балл Шипачева

Предыдущая неделя началась со знакового события для всей Континентальной хоккейной лиги. Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев, сезоном ранее побивший рекорд Сергея Мозякина по очкам, набрал тысячный результативный балл и стал первым игроком в Лиге, сумевшим достичь четырехзначной отметки.

На момент написания на счету 38-летнего ветерана 314+687 по системе гол+пас в 1104 встречах. Примечательно, что юбилейное предголевое действие нападающий провел в домашнем матче против «Адмирала» за 17 секунд до финальной сирены.

В решающей атаке Тай Смит и Шипачев организовали момент для Вадима Мороза, бросок которого позволил установить победный результат (2:1) и прервать серию из трех поражений кряду. В условиях плотной борьбы за верхнюю строчку Запада недавние турнирные потери настигли белорусов в максимально неподходящий момент.

Вадим Шипачев набрал 1000-е очко в КХЛ VK

Важнейшей в турнирном понимании для команды Дмитрия Квартальнова была гостевая встреча с «Северсталью», которой динамовцы уступили дважды за семь дней (4:6).

В амплитудной игре в «Ледовом» инициатива неоднократно меняла предпочитаемую сторону, однако минимальное отставание минчан, установленное во втором периоде, так и не было отыграно, тогда как хет-трик Адама Лишки и шайба Александра Скоренова в третьей двадцатиминутке сгубили остатки интриги.

Для динамовцев это поражение стало четвертым в пяти предыдущих матчах. В стольких же встречах в рамках выделенного отрезка «Динамо» Минск пропустило 4 и более голов, что явно не вписывается в общую картину клуба, обладающего вторым на Западе показателем по пропущенным шайбам (104).

Мы не очень удачно играем здесь в последние несколько лет, нужно как-то переламывать эту ситуацию. «Северсталь» — мастеровитая команда, здорово держит шайбу и здорово двигает её. Против них сложно играть. Роберт Хэмилтон защитник «Динамо» Минск

Заключительный на неделе матч команда Квартальнова провела на площадке «Динамо» Москва, которое ранее уверенно обыгрывала дома. Не изменяя привычной для последних недель традиции, белорусы забрали победу со счетом 3:2, переломив ход непростого противостояния в третьем периоде.

После 45 матчей минчане находятся на 3-м месте Западной конференции с 61 баллом на счету. От дуэта лидеров — «Северстали» и «Локомотива» — динамовцы отстают на 2 пункта, имея 2 игры в запасе.

Убойная результативность «Магнитки»

«Металлург» Мг умело справляется с ролью безусловного доминатора Лиги. Кому-то это может нравиться, кому-то — нет, но команда Андрея Разина проводит исключительную регулярку, демонстрируя тотальное превосходство во всем — от количества набранных очков и отрыва от ближайших преследователей до результативности, показатель которой закрепился на отметке в 190 голов.

В рамках последней игровой недели южноуральцы провели две встречи, добившись локальных успехов при 17 заброшенных шайбах в сумме. В первом матче «Магнитка» на домашнем льду проглотила «Сочи» — 9:0. Так, в Магнитогорске была зафиксирована крупнейшая победа в истории клуба.

«Металлург» Мг уничтожил «Сочи» VK

Встреча с соперником из числа аутсайдеров началась с шайбы Робина Пресса в первом периоде, после чего во втором Силантьев и Петунин добавили по голу. Взрывным в плане голевой активности стал заключительный отрезок, в ходе которого по шайбе организовали Исхаков, Барак, Толчинский, Михайлис, Джонсон и Ткачев.

Не менее зажигательным получился гостевой матч против «Адмирала», в котором команда Разина столкнулась с чуть большим сопротивлением, но в сущности контролировала ситуацию и довела дело до крупной победы — 8:4.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Крышесносная игра на «Фетисов-Арене» подарила шесть шайб в первом периоде, тогда как главными героями в составе лидера Востока стали представители второго звена: Даниил Вовченко (ассистентский хет-трик), Дерек Барак (2+1) и Сергей Толчинский (2+1).

Несмотря на счёт, игра хорошая. Сказалось наше мастерство. Если брать голевые шансы, их было примерно одинаково. Но это больше наша вина: при 2:0, 3:1, 4:2, 5:2, когда можно было спокойно играть по счёту, мы сами себе придумывали головную боль, довели до 5:4. Если бы не Саша Смолин, вытащивший из пустых ворот, и не Толчинский, всё могло закончиться и не в нашу пользу. Андрей Разин главный тренер «Металлурга» Мг

За счет двухматчевого перфоманса «Металлург» Мг довел текущую беспроигрышную серию до семи и набрал 74 очка, с которыми остается единоличным лидером чемпионата, на 10 зачетных пунктов опережая «Ак Барс» — своего главного преследователя на текущий момент.

Спронг набрал первые очки за «Автомобилиста»

Нидерландский форвард Даниэль Спронг не вписался в трудовую философию Игоря Никитина, которую тот с переменчивым успехом пытается привить в ЦСКА, поэтому его уход из армейского клуба видился неизбежным.

На прошлой неделе Спронг дебютировал за «Автомобилист» и, как кажется, весьма неплохо начал процесс адаптации к новым для себя условиям. В трех матчах нападающий — до недавна являвшийся лучшим бомбардиром ЦСКА — набрал 2+2 и помог екатеринбуржцам добиться первых в 2026 году побед.

В дебютной встрече — с «Барысом» 12 января — голландец обошелся без результативных действий, но и без голевой активности новичка, помещенного во второе звено к Мэйсеку и Шарову, коллектив Николая Заварухина переиграл соперников из Астаны — 2:1, от.

Первые баллы за «Автомобилист» Спронг набрал в дерби с «Трактором» на «УГМК-Арене», где екатеринбуржцы нанесли крупное поражение команде Евгения Корешкова — 4:1.

Уже на 2-й минуте встречи счет открыл Александр Шаров, а Даниэль Спронг выступил в роли одного из ассистентов. За 13 секунд до конца первого периода Максим Джиошвилли сравнял счет.

Во второй двадцатиминутке «Автомобилист» установил окончательный результат — благодаря двум голам Да Косты (третьему и пятому в матче) и шайбе Бусыгина (Спронг утвердил ассистентский дубль).

«Автомобилист» разгромил «Трактор» VK

В третьей на неделе встрече уральцы прибили «Салават Юлаев» — 6:2, которому сгорели в первой половине января в Уфе.

В первом периоде «Автомобилист» отличился тремя безответными голами, включая взятие ворот на 13-й минуте, на завершающем рубеже которого оказался Спронг.

У Спронга есть задатки, но есть и нюансы, каждый игрок должен выполнять командную тактику, пока он входит в этот процесс. Это не только оборона, но и правильное построение, прессинг. Все должны быть на одной волне, но мастерство у него есть, динамику он команде дал. Николай Заварухин главный тренер «Автомобилиста»

Вторую в матче шайбу голландец забросил на 13-й минуте третьего периода, когда игра, по сути, уже превратилась в формальность. Дублем в этой встрече отметился Рид Буше, еще по голу провели Никита Трямкин и Стефан Да Коста.

Три победы кряду помогли «Автомобилисту» укрепиться в квартете лидеров Востока, к которым настойчиво приближается «Нефтехимик». С 55 очками после 46 матчей, екатеринбуржцы замыкают топ-4, опережая соперников из Нижнекамска на 2 пункта.

«Салават Юлаев» — шестой на Востоке

Со второй половины сезона «Салават Юлаев» больше не является претендентом на позиции в зоне плей-офф, ведущим плотную борьбу с «Амуром», «Сибирью» и «Барысом». Вместо этого уфимцы утвердились в статусе полноценного представителя топ-8, сосредоточившись исключительно на улучшении текущего положения.

В синхронном движении с «Трактором» — а в скором времени, возможно, и с «Нефтехимиком» — команда Виктора Козлова накануне выдала лучшую серию с начала сезона.

С возвращением Шелдона Ремпала, подписанием Евгения Кузнецова, который после травмы войдет в состав несколькими неделями позже, формой Джека Родуолда и прогрессом Алексея Жаровского, «СЮ» сумел одержать пять побед кряду, а на отрезке в восемь матчей — заработать 15 очков.

Предыдущую игровую неделю уфимцы провели в разъездах. Первой точкой на этой дистанции оказался Омск, где подопечные Козлова установили яркую победу — 4:3.

«СЮ» победил «Авангард» VK

К 6-й минуте третьего периода встречи на «G-Drive Арене» гости вели в три шайбы благодаря голам Ярослава Цулыгина, Девина Броссо, Джека Родуолда и Шелдона Ремпала при попытке Макса Лажуа сократить отставание в середине второй двадцатиминутки.

В финальной трети Михаил Котляревский и Наиль Якупов вернули «Авангард» в игру, но «СЮ» справился с давлением последних минут и увез из Омска результат из разряда локальных сенсаций.

Во втором матче 18-й недели уфимцы учинили расправу над «Ладой» — 5:2. Несмотря на два гола тольяттинцев, ход игры полностью контролировала команда Козлова.

В первом периоде гости положили три шайбы: Родуолд, Владислав Ефремов и Жаровский внесли в свой актив результативные баллы.

На попытку Райли Савчука потушить пожар Ефремов ответил вторым голом на 8-й минуте второго отрезка. В заключительной трети Родуолд — лучший бомбардир Уфы — довел разницу до крупной, тогда как Савчук отличился еще одной шайбой в составе «Лады».

Третий матч «Салават Юлаев» провел на площадке «Автомобилиста», где вчистую был обыгран командой Николая Заварухина — 2:6.

На текущее время уфимцы занимают 6-е место в таблице Восточной конференции с 48 очками на счету, по дополнительной разнице опережая «Трактор» при одинаковом количестве сыгранных матчей. Коллектив Евгения Корешкова завершил неделю без побед в активе.